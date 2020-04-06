



PHOENIX AI COOPERATION SYSTEMS™ ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das mit einem starken Fokus auf Disziplin, Risikokontrolle und langfristige Stabilität entwickelt wurde. Das System arbeitet mit einer kooperativen Architektur, bei der mehrere interne Module zusammenarbeiten, um die Marktbedingungen zu analysieren, das Risiko zu kontrollieren und die Handelsausführung auf strukturierte und transparente Weise zu steuern. Im Gegensatz zu aggressiven oder Martingal-basierten Strategien legt Phoenix AI Cooperation Systems den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt, kontrollierten Drawdown und eine konsistente Ausführungslogik, die sowohl für private Trader als auch für professionelle Umgebungen geeignet ist.

Wesentliche Merkmale

- Auf Risikodisziplin ausgerichtete Handelslogik in Fondsqualität - Kooperative Systemarchitektur für stabile Ausführung - Keine Martingale, kein Grid, keine Arbitrage - Strukturiertes Handelsmanagement und Risikofilterung - Für den langfristigen und professionellen Einsatz konzipiert - Vollständig kompatibel mit MetaTrader Strategy Tester

Trading-Ansatz

Das System ist auf disziplinierter Marktteilnahme aufgebaut. Trades werden nur dann eröffnet, wenn die internen Bedingungen übereinstimmen, während das Risikoengagement kontinuierlich überwacht und angepasst wird. Phoenix AI Cooperation Systems verlässt sich nicht auf hochriskante Erholungstechniken. Sein Hauptziel ist eine stabile Performance mit kontrolliertem Risikoverhalten.

Empfohlene Nutzung

- Zeitrahmen: Optimiert für Intraday- und Swing-Umgebungen - Märkte: Geeignet für die wichtigsten Forex-Paare und Metalle - Kontotyp: Standard oder ECN - Risikoniveau: Vom Benutzer über Eingabeparameter anpassbar

Wichtige Hinweise (Market-Safe)

- Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse - Der Handel birgt Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet - Ein angemessenes Risikomanagement wird dringend empfohlen



