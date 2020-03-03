Robot Vamos Ver Gold Edition

Der Vamos Ver! Roboter ist das Ergebnis einer Entwicklung, die sich auf Konsistenz und Kapitalschutz konzentriert und für den Handel mit dem volatilsten und profitabelsten Vermögenswert des Marktes entwickelt wurde: Gold (XAUUSD/GOLD).

Im Gegensatz zu Robotern, die mit gefährlichen Durchschnittspreisstrategien alles riskieren, verwendet Vamos Ver! eine präzise mathematische Logik, die auf Kanalausbrüchen und Marktzyklen basiert. Der Code wurde streng getestet und in der technischen Validierung von MQL5 genehmigt, was Stabilität und Sicherheit für Ihr Konto garantiert (0 technische Fehler).

📊 Nachgewiesene Leistung (Backtest 2025) Basierend auf Tests mit Real Ticks (100% Qualität) im Zeitraum von 01/2025 bis 12/2025 auf dem Paar GOLD (XAUUSD):

Nettogewinn: +85.58% (In 1 Jahr mit festem Lot 0.10)

Maximaler Drawdown: Nur 11.35% (Effiziente Risikokontrolle)

Sharpe-Ratio: 5.20 (Weist auf eine außergewöhnliche risikoadjustierte Rendite hin)

Trefferquote: ~61% der Gewinntrades

Profit-Faktor: 1.61

🚀 Highlights der Strategie

Festes und sicheres Lot: Der Roboter muss das Lot nicht exponentiell erhöhen, um Verluste auszugleichen. Der Test wurde von Anfang bis Ende mit einem festen Lot von 0.10 durchgeführt, was die Wirksamkeit der reinen Strategie beweist.

Kapitalschutz: Der Roboter überprüft automatisch die Margin vor jedem Trade, vermeidet kritische Fehler durch „Geldmangel“ und schützt die Integrität des Kontos.

Handelszyklen: Verwendet ein intelligentes „Zyklen“-System (Hoch/Tief), um den vorherrschenden Trend zu identifizieren und Marktrauschen zu filtern.

Betrieb auf M15: Optimiert für den 15-Minuten-Zeitrahmen, erfasst solide Intraday-Bewegungen ohne den Stress von ultraschnellem Scalping.

⚙️ Installationsempfehlungen

Asset: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M15 (15 Minuten)

Kontotyp: HEDGE (Empfohlen) oder Netting.

Mindesteinzahlung: $500 (Für 0.01 Lots) oder $10.000 für konservative Einstellungen von 0.10 Lots.

VPS: Die Verwendung eines VPS für die Ausführung rund um die Uhr wird dringend empfohlen.

🛡️ Warum den Vamos Ver! Roboter wählen? Dieser EA ist keine magische „Black Box“. Es ist ein quantitatives Handelsinstrument, das von Vamos Ver! Capital entwickelt wurde. Der Code hat strenge Stresstests bestanden, die Verbindungsfehler, beschädigte Daten und Margin-Mangel simulieren, und stellt sicher, dass er bei Bedarf sicher weiterarbeitet oder stoppt.







