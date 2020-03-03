Robot Vamos Ver Gold Edition

¡El Robot Vamos Ver! es el resultado de un desarrollo enfocado en la consistencia y la protección del capital, diseñado para operar el activo más volátil y rentable del mercado: Oro (XAUUSD/GOLD).

A diferencia de los robots que arriesgan todo con estrategias peligrosas de precio promedio, Vamos Ver! utiliza una lógica matemática precisa basada en Ruptura de Canales y Ciclos de Mercado. El código ha sido rigurosamente probado y aprobado en la Validación Técnica de MQL5, garantizando estabilidad y seguridad para su cuenta (0 errores técnicos).

📊 Rendimiento Comprobado (Backtest 2025) Basado en pruebas con Ticks Reales (Calidad 100%) en el período de 01/2025 a 12/2025 en el par GOLD (XAUUSD):

  • Beneficio Neto: +85.58% (En 1 año con lote fijo 0.10)

  • Drawdown Máximo: Solo 11.35% (Control de riesgo eficiente)

  • Ratio de Sharpe: 5.20 (Indica un retorno ajustado al riesgo excepcional)

  • Tasa de Acierto: ~61% de las operaciones ganadoras

  • Factor de Beneficio: 1.61

🚀 Destacados de la Estrategia

  • Lote Fijo y Seguro: El robot no necesita aumentar el lote exponencialmente para recuperar pérdidas. La prueba se realizó con un lote fijo de 0.10 de principio a fin, demostrando la eficacia de la estrategia pura.

  • Protección de Capital: El robot posee verificación automática de margen antes de cada operación, evitando errores críticos de "falta de dinero" y protegiendo la integridad de la cuenta.

  • Ciclos de Negociación: Utiliza un sistema inteligente de "Ciclos" (Alta/Baja) para identificar la tendencia predominante y filtrar el ruido del mercado.

  • Operación en M15: Optimizado para el timeframe de 15 minutos, capturando movimientos sólidos intradía sin el estrés del scalping ultrarrápido.

⚙️ Recomendaciones de Instalación

  • Activo: XAUUSD (Oro)

  • Timeframe: M15 (15 Minutos)

  • Tipo de Cuenta: HEDGE (Recomendado) o Netting.

  • Depósito Mínimo: $500 (Para lotes de 0.01) o $10,000 para configuraciones conservadoras de 0.10 lotes.

  • VPS: Altamente recomendado usar un VPS para ejecución 24/7.

🛡️ ¿Por qué elegir el Robot Vamos Ver!? Este EA no es una "caja negra" mágica. Es una herramienta de trading cuantitativo desarrollada por Vamos Ver! Capital. El código pasó por pruebas de estrés rigurosas simulando fallas de conexión, datos corruptos y falta de margen, garantizando que continúe operando o se detenga con seguridad cuando sea necesario.

