Robot Vamos Ver Gold Edition

Vamos Ver! 机器人专注于稳定性和资金保护，专为操作市场上波动最大且利润最高的资产——黄金 (XAUUSD/GOLD) 而设计。

与那些利用危险的平均价格策略拿一切冒险的机器人不同，Vamos Ver! 采用了基于通道突破和市场周期的精确数学逻辑。该代码经过严格测试并通过了 MQL5 技术验证，确保您账户的稳定性和安全性（0 技术错误）。

📊 经证实的表现 (2025年回测) 基于 01/2025 至 12/2025 期间在 GOLD (XAUUSD) 上使用 真实报价 (100% 质量) 的测试：

  • 净利润： +85.58% (1年内，固定手数 0.10)

  • 最大回撤 (Drawdown)： 仅 11.35% (高效的风险控制)

  • 夏普比率 (Sharpe Ratio)： 5.20 (显示出卓越的风险调整后回报)

  • 胜率： ~61% 的盈利交易

  • 利润因子： 1.61

🚀 策略亮点

  • 固定且安全的手数： 机器人不需要指数级增加手数来挽回损失。测试从头到尾均使用 0.10 的固定手数进行，证明了纯策略的有效性。

  • 资金保护： 机器人在每次交易前会自动检查保证金，避免严重的“资金不足”错误并保护账户的完整性。

  • 交易周期： 使用智能“周期”系统（高/低）来识别主要趋势并过滤市场噪音。

  • M15 运行： 针对 15 分钟时间框架进行了优化，捕捉稳固的日内波动，没有超快速剥头皮的压力。

⚙️ 安装建议

  • 资产： XAUUSD (黄金)

  • 时间框架： M15 (15分钟)

  • 账户类型： HEDGE (推荐) 或 Netting。

  • 最低入金： $500 (0.01手) 或 $10,000 (0.10手保守设置)。

  • VPS： 强烈建议使用 VPS 进行 24/7 全天候运行。

🛡️ 为什么选择 Vamos Ver! 机器人？ 此 EA 不是神奇的“黑匣子”。它是由 Vamos Ver! Capital 开发的量化交易工具。该代码通过了严格的压力测试，模拟连接失败、数据损坏和保证金不足的情况，确保在必要时能够继续运行或安全停止。

推荐产品
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
专家
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
BTC Scalper MT5
Zameer Ahmad Sageer Ahmad
专家
Overview This is an automated Expert Advisor that trades using the Moving Average and current trend of the market. The system is build on the very popular and proven strategy: trading breakouts of important support and resistance levels. Backtests show a very stable growth curve, with very controlled drawdowns and fast recoveries. BTC is very suitable for this strategy, as it is a highly volatile pair. BTC Scalper MT5 EA stands out from other expert advisors due to its remarkable approach to
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
专家
Infinity EA 是一款专为 GBPUSD、XAUUSD 和 AUDCAD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验非凡。 加入我们拥有超过 7000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT4 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销价：599 美元（购买 5 次前）|
EA Dance BTC h1
Sergey Demin
专家
Automatic Advisor for the   Bitcoin   instrument.   Timeframe H1. Terminal MT5 I created this Advisor specifically for a prop company. All the efforts of five years went into creating a safe product. The Advisor consists of 8 small Advisors and is a ready-made Portfolio. Attention: The Advisor uses two large trading strategies (!): Trend Trading; Trading by Seasonal Patterns (time cycles) The Advisor   DOES NOT use   toxic strategies: Strategy Availability                                      
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
专家
Exclusive Imperium MT5 — 自动化交易系统 Exclusive Imperium MT5 是一款用于 MetaTrader 5 的智能交易顾问（EA），基于市场分析算法和风险管理。该顾问完全自动运行，几乎不需要交易者的干预。 注意！购买后请立即联系我 ，以获取安装和设置说明！ 重要提示： 所有示例、截图和测试仅用于演示目的。如果某个货币对在某个经纪商处表现良好，并不意味着在其他经纪商处也会如此。每个经纪商都有自己的报价、点差和交易条件。因此， 每个货币对必须由用户自行优化 ，并且在真实账户上 只能以单一货币模式运行 —— 每个货币对单独运行。多货币模式的截图仅供参考。建议至少 每年优化一次 ，因为市场条件会发生变化。 重要信息： 顾问的演示版本仅供试用。未经优化的测试结果不能反映算法的真实表现。完整使用需要针对经纪商、资金和所选工具进行个性化优化。无论如何，优化必须由用户自行完成，并且至少 每年重复一次 。 请记住：最终结果直接取决于您的经验以及您在优化后设置的参数。 主要特点 分析算法： 指标与过滤器的组合，用于寻找交易机会。 灵活性： 可适应不断变化的市场条件
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
专家
高级自动化黄金交易系统 Gold Catalyst EA MT5 是一款 专为 XAU/USD（黄金） 优化的 全自动 交易解决方案。通过结合 趋势跟随策略 、 价格行为过滤 和 动态风险管理 ，该 EA 在超过一年的真实市场环境测试中展现了 稳定且可靠 的表现。 1. 策略概述 Gold Catalyst EA MT5 采用 系统化 的交易思路，融合以下要点： 趋势分析： 根据预设的市场条件，识别潜在的盈利机会。 价格行为过滤： 仅执行高概率的交易信号，剔除低胜率的进场机会。 动态下单执行： 实时调整进场和离场位置，充分利用市场波动。 结构化风险控制： 每笔交易均设定止损和止盈，并 不使用马丁、多单网格或套利 等高风险策略。 通过这种方式，实现了 稳健增长 与 资本保护 的平衡，同时有效降低总体风险。 2. 主要特点 专注于黄金 (XAU/USD) 的全自动交易： 无需频繁盯盘。 无马丁、网格或套利： 每笔订单都具备严格止损，避免高风险敞口。 可自定义风险设置： 可根据个人风险偏好调整手数、止损及止盈。 长期稳定性： 在不同市场周期中均表现出较低回撤与持续收益。 兼容 MT5： 针对
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
专家
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
专家
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability reversal
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
专家
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
专家
Small Account Scalper – Precision Trading for Every Pip Built for traders who want consistent results with small accounts. The Small Account Scalper is a fully automated Expert Advisor designed for scalping using a powerful combination of Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) , and Support & Resistance logic. This EA focuses on identifying high-probability short-term trades while maintaining strict risk control , making it ideal for small and medium-sized trading accounts. Key Fea
Imbalance HFT
Mei Yang
专家
该策略持续监控价格走势的变化，消耗市场上的所有流动性。它并不关心资产的价格走向何方；它只关心资产的价格走向。只要价格有波动，就会不断吸收流动性。是的，就是这么不可思议。 ################################################################################################################################################################################################        该策略在黄金上表现更好。        在非黄金资产上运行时，需要调整参数。 Time: Best 5 minute Fixed stop loss: 300  point Fixed profit: 300  points Applied to markets with high liquidity Maximum capital capacity: 1 million USD A minimum deposit of
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
专家
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Crown EA MT5
Ismael Nayif Ismael Ismael
专家
Crown Trading Crown, Expert Advisors for Meta Trader 5    Ultra Global Invest Hub       Crown AI is a complex and novel algorithm that uses Artificial Intelligence in combination with traditional technical analysis to predict market movements. This Expert Advisor makes       use of Recurrent Neural Networks, specifically Long-Short-Term-Memory cells, that are trained using data from technical analysis indicators. Through this method, the EA is able to           learn which indicators are most r
EA Golden Dance h1 MT5
Sergey Demin
专家
Fully automatic Advisor Portfolio for   XAUUSD (Gold)  MT5 . Timeframe   h1   - all basic strategies; Timeframe   m30   - additional strategies. I use this Advisor in my Portfolio on a prop company. I created the Advisor entirely for myself for trading on large accounts, from $60,000 and up. The Advisor is a giant ready-made portfolio that contains all profitable trading strategies specifically for Gold. The advisor is not sensitive to spread widening and slippage. The broker can be any,
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
专家
USDJPY Focused Breaker USDJPY Focused Breaker 专为USDJPY货币对的H1（1小时）时间框架设计，基于Channel-Break FX技术。该系统使用AI模型来识别趋势通道，采用1维卷积神经网络（CNN）来识别市场趋势。 主要特点： 优化: 提供了改进的开仓和闭仓策略。 时间框架和货币对: 可用于M30、H1、H4和D1时间框架，以及USDJPY、EURUSD、GBPUSD、USDCHF、AUDUSD、USDCAD和NZDUSD等多个货币对。不过，这个版本特别优化了USDJPY-H1时间框架，AI模型仅针对这一货币对和时间框架进行训练。 自动设置: 系统会自动设置止损（SL）并计算交易量，以利用复利效应。不使用止盈（TP），以避免过早平仓。 完全自动化: 完全自动化，无需人工操作。每4小时评估一次开仓，每小时调整一次止损。 单一头寸策略: 系统始终只操作一个头寸（多头或空头），不使用对冲策略，适合初学者。 该版本通过先进的计算机系统进行数据训练，确保了高精度和高效率的交易。
Reversal and Continuation EA
Jerome Tommy Bodden
专家
Reversal & Continuation EA - Enhanced Multi-Timeframe Consensus System Description An advanced automated trading system that combines multi-timeframe consensus analysis with ADR/AWR/AMR (Average Daily/Weekly/Monthly Range) intelligence. Features an interactive dashboard with real-time signal detection, clickable trading interface, and comprehensive range analytics for optimal trade timing. Key Features Multi-Timeframe Consensus Analysis Supports up to 9 timeframes (MN1, W1, D1, H4, H1, M30
LazyBoy Scrapper Scalper EA
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (2)
专家
60% Discount From the makers of the Successful               Gold Super Trends AutoTrader Robot             - Comes this unique opportunity at a low price The Idea You think the days of scrapper scalping ended?! Think again. This Expert Advisor which is made for Gold trading is perfected to scrape ever tick by the second, timeframe independently. Comes along with account management and 6 safety settings for the most satisfied to the most greedy of us to choose from. Not based on indicators wh
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
专家
Flex Gold System is a reversal EA that can find the reversal gold price with high accuracy in a timeframe of 30 minutes. The EA is fit for the gold price behavior and can survive in high volatility situations. Traders could adjust a lot size to gain more profit but on the other hand, the risk will be higher so you can set a stop loss with USD or a percentage of the balance. The EA was made by a professional gold trader who has lots of experience in the gold market. Recommend the minimum capital
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
专家
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Arvi Pullback And Pin Bar
Arvind Verma
专家
Asia Trading Titans  Asia Trading Titans bundles two independent execution engines into one MT5 Expert Advisor: an adaptive trend-pullback engine and a controlled reversal engine . Each engine runs and sizes trades independently (separate execution IDs, position controls and money-management) so you can use either engine alone or both together without cross-interference. Live signal & set files Live Signals:   https://www.mql5.com/en/signals/2331149?source=Site+Signals+My Set files / custom tuni
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
专家
Exclusive Black Pro Max MT5 — 自动化交易系统 Exclusive Black Pro Max MT5 是一款基于先进市场分析算法和风险管理策略的 MetaTrader 5 智能交易顾问。该顾问全自动运行，几乎无需交易者干预。 注意！购买后请立即联系我 ，以获取详细的安装和设置说明！ 重要提示： 所有示例、截图和测试仅用于演示。如果某个货币对在某个经纪商处表现良好，并不意味着在其他经纪商处也会如此。每个经纪商都有自己的报价、点差和交易条件，因此 每个货币对必须由用户自行优化 ，并且在真实账户上 仅以单货币模式运行 。多货币截图仅用于说明。 重要信息： 该顾问的演示版本仅供评估使用。未经优化的测试结果不能反映算法的真实表现。完整使用需要针对经纪商、资金规模和所选工具进行个性化优化。优化必须由用户独立完成，并且至少 每年一次 。 请记住：最终结果直接取决于您的交易经验以及您在优化过程中设置的参数。 主要特点 市场分析算法： 指标与过滤器的组合，用于识别交易机会。 灵活性： 可适应不断变化的市场条件和不同的波动水平。 现代订单执行类型： IOC, FOK, Ret
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
专家
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Aureus Trader
Divyesh Pandey
专家
Aureus Trader is an automated scalping robot for MetaTrader 5 designed to trade actively on liquid forex and crypto pairs with strict risk control and low latency execution. ​ What Aureus Trader does Aureus Trader focuses on short-term price movements, opening and closing trades frequently during high-liquidity sessions. ​ The algorithm uses technical filters to avoid abnormal spreads and low-volatility periods, aiming to capture quick intraday moves rather than long trends. ​ Risk management T
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
专家
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
GoldCraft EA
Nguyen Ngoc Phuoc
专家
**GoldCraft EA - Advanced Gold Trading Robot** Unlock the power of automated trading with GoldCraft EA, a premium Expert Advisor designed specifically for trading XAUUSD (Gold) on the MetaTrader 5 platform. This sophisticated bot combines technical analysis with robust risk management to maximize profitability while minimizing exposure. **Key Features:** - **Trend-Following Strategy**: Utilizes Moving Averages (MA34 and MA89) on H4 and M15 timeframes, paired with RSI indicators, to identify h
Golden Vulture
Dayanand Pandey
专家
Golden Vulture EA Expert Advisor for XAUUSD (Gold), DE30 (German DAX Index), and US30  Golden Vulture EA is a trading algorithm designed to automate trading strategies for XAUUSD (Gold), DE30 (German DAX Index), and US30. This Expert Advisor utilizes specific market conditions to generate entry and exit signals, manage risk through automatic stop-loss placement, and implement a trailing stop mechanism. Important: This EA is optimized for RAW SPREAD accounts with selected brokers. It may not fu
AI Gold Master
Jian Jie
专家
AI Gold Master is an exceptional Expert Advisor specifically designed for trading XAUUSD (GOLD) on M1 and M5 timeframes. By harnessing the power of advanced GPT-based models and the deep learning capabilities of DeepSeek, AI Gold Master has been trained on over ten years of historical data, spanning from 2014 to February 2025. This strategy, tested with an initial investment of just $1000, has proven to be an absolute powerhouse, showing a staggering return of 46,000 times its original value in
ScalpelBarUVL
Andriy Sydoruk
专家
ScalpelBarUVL is a new generation universal scalpel bot. It can work on any type of accounts. On any instrument, without exception. Advantages: Automatically adjusts all pip parameter values ​​for the instrument (stops, volatility, spread). That is, if you optimize your stop loss, for example, from 100 to 1000, then such a range will be on any instruments (on all currency pairs), the actual stop loss will be adjusted in accordance with the needs of this instrument. This is very convenient for
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
该产品的买家也购买
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Pound Breakout MT5
Daniela Elsner
专家
Pound Breakout MT5 is an Expert Advisor for GBPUSD that trades breakouts from a parallel sideways channel and offers impressive additional trading features. >>> Importand note before purchase. Please read first:  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763901 >>> Live signal available here: https://www.mql5.com/en/signals/2322082   >>> Channel:  https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01 The basis of the Pound Breakouts strategy is that the London trading hours are one of the most liquid and
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
专家
NorthEastWay MT5是一种完全自动化的“回撤”交易系统，在热门的“回撤”货币对交易中特别有效：AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD。该系统在交易中使用了外汇市场的主要模式——价格在任何方向急剧波动后的回归。 时间框架：M15 基本货币对：AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD 附加货币对：EURUSD、USDCAD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD 购买EA后，务必私信我，我会将您添加到私人群组，发送设置文件和详细说明。 我愿意帮助每位买家安装和配置顾问。 如果您以前从未使用过EA，我会向您展示并教您如何使用。 EA设置： 您可以使用OneChartSetup（仅限M15时间框架）从单个图表运行所有货币对 该EA对点差、滑点或任何其他与经纪商相关的变量不敏感。 仅使用推荐的货币对。 EA测试： 使用MT5测试器的多货币模式同时测试所有推荐的货币对上的EA。 观看示例视频 。 仅在M15时间框架上进行测试 推荐进行5-10年的长期测试，以显示EA在各种市场条件下的稳定性。 输入参数： OneChartSetup — 从一个图表同时启动多个货
Golden US Session MT5
Daniela Elsner
专家
Golden US Session MT5 is based on a classic, popular breakout strategy and does not use any Martingale or Grid mechanisms. Golden US Session MT5 places a pair of buy/sell stop orders at the daily opening of the US stock exchanges. As soon as one of the stop orders is triggered and placed in the market, the stop order is deleted. If an order is closed at the stop loss, the loss is limited to $5/0.01 lot. To offset such a loss more quickly, a recovery factor can be used to increase the order size
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
专家
交易者工具箱是一種多功能工具 基於對常見交易策略的廣泛培訓而創建，以使這些策略和計算自動化。   （由Jason Kisogloo設計和編程） 特徵： 19個獨立信號 -這些信號 中的 每個信號 都 以神經網絡樣式配置進行偏置，以構成最終/整體結果。 每個信號都有其自己的設置 ，可以根據 需要 對其進行 自定義或優化。   綜合上 - 屏 - 顯示 -六搭扣，全面的信息和工具提示走板。 （單擊面板邊框可折疊或折疊...自動為每台儀器保存的設置）：   信號面板 -顯示帶有偏差信息和信號詳細信息的信號分析。   新聞小組 -和未來甚至有消息 牛逼 小號 基於 預測 的 影響與倒計時事件當前的儀器。 （ 針對此功能，必須將 內部M   T   5經濟日曆與 外匯工廠刮板的 選項 -https:   // www.forexfactory.com 添加到Metatrader中允許的網站上）     EA設置面板 -根據止損和資金設置提供有關當前EA設置和輸入信息的信息。   損益面板 -提供8個不同時間段內歷史交易的整體損益表現。   切換面板 -一鍵切換開關，用於顯示屏幕指示器和圖表。
Golden US Nights MT5
Daniela Elsner
专家
Golden US Nights MT5 first places a virtual buy-stop order after the daily close of trading on US stock exchanges, using a sophisticated price action algorithm to determine the optimal price for market entry. No Martingale or grid strategies are used, and all orders are equipped with stop-losses. Installation is simple on an XAUUSD chart of any timeframe, which can be changed at any time without affecting the expert's workflow. The onscreen panel provides important parameters and status informa
AussiKiwi MT5
Daniela Elsner
专家
Aussi Kiwi MT5 trades the classic trio of AUDCAD, AUDNZD, and NZDCAD on one chart, like other Expert Advisors on the MQL5 market. The basic strategy differs little from these and is based on a combination of indicators such as Moving Average, Standard Deviation, RSI, and ATR. However, the key difference with AussiKiwi MT5 is its sophisticated correlation technology, which determines which pair to place next and with what volume, depending on the currently open pair(s). No AI algorithms are used,
Gold Donkey MT5
Daniela Elsner
专家
Gold Donkey MT5 Gold Donkey MT5 is a fully automated Expert Advisor with powerful order and recovery management. Optimized by default for trading gold (XAUUSD), it is adaptable for other financial instruments. Key trading parameters can be flexibly adjusted on the onscreen panel to adapt to current market situations. Two basic strategies are available, characterized by different trading activities. The "Night" strategy trades exclusively long orders during periods of low market activity betwee
Ai General EA MT5
Indra Maulana
专家
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correc
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
专家
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
专家
GoldPulser EA - Description pour le MQL5 Market English Description GoldPulser EA - Advanced Multi-Currency Scalping & Trend Following System GoldPulser EA is a sophisticated trading system that combines scalping precision with trend-following reliability. Designed for Forex traders seeking consistent returns, this expert advisor utilizes a proprietary algorithm to identify high-probability trading opportunities across multiple currency pairs. Key Features: Multi-timeframe analysis for accurate
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
专家
Scalper EA Pro - 高精度自动交易机器人!   FOR GOLD - XAUUSD 3.0版本有哪些新功能? 经过数月的开发和严格测试,我们推出了最先进可靠的Scalper EA Pro版本!拥有智能过滤器、改进的风险管理和更精确的入场,这款EA专为高效市场操作而设计。 主要更新: 可调趋势过滤器 现在使用可定制EMA(默认21/50)来识别最佳趋势 波动率过滤器(ATR) 避免在波动小的市场中交易,确保只进行有潜力的交易 RSI确认 在超买/超卖区域过滤信号以提高胜率 价格行为(可选Pin Bars) 通过蜡烛图形态进行额外确认,实现更精确入场 智能风险管理 可选择固定手数或余额百分比,自动计算风险 动态追踪止损 保护利润并最大化盈利交易的收益 可定制交易时间 根据策略选择最佳交易时间 为什么选择Scalper EA Pro? 高准确率 - 多层过滤器确保最佳交易 灵活 - 可用于多种货币对和时间框架 易用 - 直观设置,适合新手和经验丰富的交易者 稳健 - 经过不同市场
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
专家
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
专家
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained on 5-years of real tick data. Trading is performed only on the EUR/USD currency pair. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. This Expert Advisor is based on the previously released Neurolite EA gbpusd , which was adjusted for successful trading on the EUR/USD currency pair. Trading
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
专家
只在亚洲盘进行剥头皮交易 几个独特指标用于检测市场波动 根据市场情况动态止盈止损 保护性硬止损，使得账户风险降低 不需要配置文件，对每一个货币对使用相同的设置 此EA适用于以下货币对： EURAUD 推荐在 M15 周期上使用此EA 建议在一个真正的 低点差 ECN平台上使用该EA 推荐将Risk参数设置为10以下 推荐使用99.9%模型质量的历史回测 信号 : https://www.mql5.com/en/signals/author/oodd008 回测 : https://www.mql5.com/en/users/oodd008/blog 参数 Lots - 使用固定手数 Risk - 根据账户净值自动计算手数，只有当Lots是0时才有效 Auto_GMT_Offset - 实盘交易时，如果设置为true，GMT_Offset会由EA自动计算 GMT_Offset - 历史回测时输入你的经纪商的GMT时间，实盘交易时不用设置此参数，系统会自动计算GMT时间 EA_Comment - 设置自己的评论信息 MAGIC - Magic数字，无需更改 Max_Spread - 开
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
专家
Snake EURUSD Real EA is a fully automatic Forex Trading Expert Advisor. The robot can run on any pair, but the results are better on EURUSD M15. The system can run with any broker that also provides Floating Spread. Advantages The EA does not use systems like martingale, hedging, etc. The EA uses SL and Trailing Stop to make a profit. In addition, you can also set TP (EURUSD at 93 for me). Best test results with 99.0% in the backtest. It is not necessary to close the EA during the press release
SAWA BlackBox Alpha MT5
Alejandro Funes
专家
#Multicurrency #Hedging #Martingale #28Symbols  @AUD @CAD @CHF @JPY @NZD @USD @EUR @GBP  In the globalisation process that the world economy has undergone in the last two decades, financial markets have played a leading role. The easy and fast access to information, together with the growing economic interdependence between the different commercial blocks, have caused more and more economic agents to participate in non-national financial markets. Even small investors, thanks to the Internet and
On Control EA MT5 V2
Hany Ali
专家
On Control EA MT5 V2 Game-Changing Software For The Forex Market  On Control EA was created to help traders like you maximize their income. How would you like to gain access to a world-class proprietary piece of software designed for one purpose, to improve your Forex strategy? Let’s be honest, it can be hard to understand which technical analysis & trading signals you should follow. With On Control EA, you now have a powerful tool that will enhance your Forex trading strategy & elevate your in
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
专家
The adviser uses a strategy based on the use of 7 Envelopes  indicators, on each timeframe (M5, M15, M30, H1, H4) there are 7 Envelopes indicators. Trading is based on the “Price Action” strategy, the adviser searches for a simultaneous signal on 5 time frames: M5, M15, M30, H1, H4 and then opens an order. The EA uses the built-in Martingale and Averaging algorithm. The adviser uses economic news to achieve more accurate signals. Hidden Take Profit, Break Even and Trailing Stop are used. Attenti
MoneyMaker StableATM Lite
Zi Jie Gu
专家
MoneyMaker 稳定提款机 Lite 版本，是一款针对外汇的自动智能交易系统！以下简称本 EA 智能交易系统。Lite版本仅支持MetaTrader 5! 本 EA 智能交易系统的目的是稳定盈利，而不是让你拥有一夜暴富的能力！ 本 EA 智能交易系统的 Lite 版本仅作用于 EUR/USD 货币兑，不能用于其他货币兑交易、其他 CFD 产品交易以及大宗商品交易或期指商品交易！ 本 EA 智能交易系统，只适合运行在允许进行对冲交易的的外汇交易商平台！ 本 EA 智能交易系统，采用马丁格尔与网格交易系统为基础，通过大数据分析对 EUR/USD 货币兑的多年历史数据进行各项特征进行层层分析，得到了精准的分析结果！ 本 EA 智能交易系统的代码融入数据模糊处理技术，使得本 EA 智能交易系统在进行下单和平仓操作时自动处理价位而并非依靠限价订单来完成下单和止盈平仓操作！ 本 EA 智能交易系统的特点在于稳定盈利！根据市场的情况，平均每日盈利 $60~$180 ！ 本 EA 智能交易系统没有资金回撤！常规时期最大动态亏损$ 400 以内！对于 COVID-19 时的市场熔断机制， 500
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
专家
Expert. Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for setting up
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
专家
Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
Reactor EA MT5
Berat Cakan
专家
Reactor MT5是用于日内交易的全自动EA交易。它基于许多指标。专家顾问能够获得很高的获胜率。 专家在EURUSD，GBPUSD，USDCAD，AUDUSD和USDJPY M15货币对的整个可用历史时期内进行了测试，并获得了出色的结果。您可以下载演示并自己进行测试。我的测试使用的是实际报价日期，准确度为99.90％，实际价差和附加滑点。 基于EA分析，基本策略始于逆序趋势和跟随趋势的市场订单 最大跌幅将为％0,1-％15％。您可以检查图片上6年的回测结果。 反应堆是如此低风险的专家。系统正在使用不同类型的算法打开订单。 坦率地说，输入太多，但请放心，我会为您提供帮助。 Ea在星期一和星期五不开放任何订单。如果您愿意，可以自己打开它。 了解了输入之后，您可以找到最适合自己的设置。 请不要将ea与假回测ea进行比较。所有结果都是真实的。 在电报上关注我们： https://t.me/joinchat/RXjxgdlM1aRZA3A4 推荐建议 推荐的时间范围是M15- M30-H1-H4。 专家可以继续使用EURUSD，GBPUSD，USDCAD，AUDUSD和USDJPY。 从20
QuantXProTrader EA
Netlux Digital Kft.
专家
QXS PRO TRADER Expert Advisor QuantXProTrader is an Expert Advisor based on Profitable Price Action strategy. It is compatible with our QXS Trend indicator and work automatically by Trend detection on Multiple assets. Each and Everything in this EA is perfect Just you need to set input parameters. Take Profit, Stop loss, Trailing Stop, Trailing Step, Lot Size Adjust it as per your account capital and equity. Recommended TIMEFRAMES are: M15, M30 and H1  Before Installing Expert Advisor on chart
TickToker
Oxana Tambur
专家
>>>>>>>>>>>>>> more then 90% discount ($ 3750 >>> $ 345), Special offer is valid for 3 months from the start of sales <<<<<<<< <<<<<<<< The trading robot has been trading on a real account since 2018. We will show our account to everyone who plans to buy a trading robot. To do this, contact us. TickToker is a fully automatic Expert Advisor designed for the    EUR/GBP,EUR/SGD,AUD/NZD,EUR/CHF   currency pairs.  Does not use Martingale and Grid, all trades are covered by Stop Loss and Take Profit.
Tendency Expert Trader
Jing Yi He
专家
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
专家
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: Best Pairs (default settings) High-risk   performance Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the late
News Catcher Pro MT5
Valeriia Mishchenko
4.73 (15)
专家
News Catcher Pro is a mean-reversion strategy that uses intraday seasonal volatility patterns caused by high-impact news events. It enters the market at a certain time shortly before a high-impact news event occurs . It does not trade frequently! Supported currency pairs: GBPUSD, EURUSD, EURGBP Recommended timeframe: M5 MT4 version can be found here EA is   FIFO compatible To backtest the EA you should download the news events data file ' NewsEvents.txt ' and copy it to the common MT4/5 direc
筛选:
无评论
回复评论