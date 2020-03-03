Robot Vamos Ver Gold Edition

Vamos Ver! 机器人专注于稳定性和资金保护，专为操作市场上波动最大且利润最高的资产——黄金 (XAUUSD/GOLD) 而设计。

与那些利用危险的平均价格策略拿一切冒险的机器人不同，Vamos Ver! 采用了基于通道突破和市场周期的精确数学逻辑。该代码经过严格测试并通过了 MQL5 技术验证，确保您账户的稳定性和安全性（0 技术错误）。

📊 经证实的表现 (2025年回测) 基于 01/2025 至 12/2025 期间在 GOLD (XAUUSD) 上使用 真实报价 (100% 质量) 的测试：

净利润： +85.58% (1年内，固定手数 0.10)

最大回撤 (Drawdown)： 仅 11.35% (高效的风险控制)

夏普比率 (Sharpe Ratio)： 5.20 (显示出卓越的风险调整后回报)

胜率： ~61% 的盈利交易

利润因子： 1.61

🚀 策略亮点

固定且安全的手数： 机器人不需要指数级增加手数来挽回损失。测试从头到尾均使用 0.10 的固定手数进行，证明了纯策略的有效性。

资金保护： 机器人在每次交易前会自动检查保证金，避免严重的“资金不足”错误并保护账户的完整性。

交易周期： 使用智能“周期”系统（高/低）来识别主要趋势并过滤市场噪音。

M15 运行： 针对 15 分钟时间框架进行了优化，捕捉稳固的日内波动，没有超快速剥头皮的压力。

⚙️ 安装建议

资产： XAUUSD (黄金)

时间框架： M15 (15分钟)

账户类型： HEDGE (推荐) 或 Netting。

最低入金： $500 (0.01手) 或 $10,000 (0.10手保守设置)。

VPS： 强烈建议使用 VPS 进行 24/7 全天候运行。

🛡️ 为什么选择 Vamos Ver! 机器人？ 此 EA 不是神奇的“黑匣子”。它是由 Vamos Ver! Capital 开发的量化交易工具。该代码通过了严格的压力测试，模拟连接失败、数据损坏和保证金不足的情况，确保在必要时能够继续运行或安全停止。