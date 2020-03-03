Robot Vamos Ver Gold Edition

Vamos Ver! Robotu, piyasadaki en değişken ve kârlı varlık olan Altın (XAUUSD/GOLD) üzerinde işlem yapmak için tasarlanmış, tutarlılık ve sermaye korumasına odaklanan bir geliştirmenin sonucudur.

Tehlikeli ortalama fiyat stratejileriyle her şeyi riske atan robotların aksine, Vamos Ver!, Kanal Kırılımları ve Piyasa Döngülerine dayalı hassas bir matematiksel mantık kullanır. Kod titizlikle test edilmiş ve MQL5 Teknik Doğrulamasında onaylanmıştır, bu da hesabınız için istikrar ve güvenlik sağlar (0 teknik hata).

📊 Kanıtlanmış Performans (Backtest 2025) GOLD (XAUUSD) çiftinde 01/2025 ile 12/2025 döneminde Gerçek Tickler (%100 Kalite) ile yapılan testlere dayanmaktadır:

Net Kâr: +%85.58 (0.10 sabit lot ile 1 yılda)

Maksimum Düşüş (Drawdown): Sadece %11.35 (Verimli risk kontrolü)

Sharpe Oranı: 5.20 (Olağanüstü riske göre ayarlanmış getiriyi gösterir)

Kazanma Oranı: ~%61 kazanan işlem

Kâr Faktörü: 1.61

🚀 Stratejinin Öne Çıkanları

Sabit ve Güvenli Lot: Robotun kayıpları telafi etmek için lotu katlanarak artırmasına gerek yoktur. Test, baştan sona 0.10 sabit lot ile gerçekleştirilmiş ve saf stratejinin etkinliği kanıtlanmıştır.

Sermaye Koruması: Robot, her işlemden önce otomatik marjin kontrolü yapar, kritik "yetersiz bakiye" hatalarını önler ve hesap bütünlüğünü korur.

İşlem Döngüleri: Baskın trendi belirlemek ve piyasa gürültüsünü filtrelemek için akıllı bir "Döngüler" sistemi (Yüksek/Düşük) kullanır.

M15 İşlemi: 15 dakikalık zaman dilimi için optimize edilmiştir, ultra hızlı scalping stresi olmadan sağlam gün içi hareketleri yakalar.

⚙️ Kurulum Önerileri

Varlık: XAUUSD (Altın)

Zaman Dilimi: M15 (15 Dakika)

Hesap Türü: HEDGE (Önerilen) veya Netting.

Minimum Depozito: $500 (0.01 lot için) veya 0.10 lotluk muhafazakar ayarlar için $10.000.

VPS: 7/24 işlem için bir VPS kullanılması şiddetle tavsiye edilir.

🛡️ Neden Vamos Ver! Robotunu seçmelisiniz? Bu EA sihirli bir "kara kutu" değildir. Vamos Ver! Capital tarafından geliştirilen nicel bir ticaret aracıdır. Kod, bağlantı hatalarını, bozuk verileri ve marjin eksikliğini simüle eden titiz stres testlerinden geçmiştir, böylece gerektiğinde çalışmaya devam etmesi veya güvenli bir şekilde durması garanti edilir.







