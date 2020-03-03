Vamos Ver! ロボットは、市場で最もボラティリティが高く収益性の高い資産であるゴールド（XAUUSD/GOLD）を運用するために設計され、一貫性と資本保護に重点を置いて開発されました。

危険なナンピン戦略ですべてを危険にさらすロボットとは異なり、Vamos Ver! はチャネルブレイクアウトと市場サイクルに基づいた正確な数学的ロジックを使用しています。コードは厳密にテストされ、MQL5の技術検証で承認されており、アカウントの安定性と安全性が保証されています（技術的エラー 0）。

📊 実証済みのパフォーマンス (バックテスト 2025) GOLD (XAUUSD) の 2025年1月から2025年12月までの期間における リアルティック (品質 100%) テストに基づく:

純利益: +85.58% (固定ロット 0.10 で1年間)

最大ドローダウン: わずか 11.35% (効率的なリスク管理)

シャープレシオ: 5.20 (卓越したリスク調整後リターンを示唆)

勝率: ~61% の勝ちトレード

プロフィットファクター: 1.61

🚀 戦略のハイライト

固定かつ安全なロット: ロボットは損失を回復するためにロットを指数関数的に増やす必要はありません。テストは最初から最後まで 0.10 の固定ロットで実施され、純粋な戦略の有効性が証明されました。

資本保護: ロボットは各取引の前に証拠金を自動的にチェックし、致命的な「資金不足」エラーを回避し、アカウントの健全性を保護します。

取引サイクル: インテリジェントな「サイクル」システム（高値/安値）を使用して、主要なトレンドを特定し、市場のノイズを除去します。

M15 での運用: 15分足 (M15) タイムフレームに最適化されており、超高速スキャルピングのストレスなしに堅実な日中の動きを捉えます。

⚙️ インストール推奨事項

通貨ペア: XAUUSD (ゴールド)

タイムフレーム: M15 (15分)

口座タイプ: ヘッジ (HEDGE - 推奨) または ネッティング (Netting)。

最低入金額: $500 (0.01ロットの場合) または $10,000 (0.10ロットの保守的な設定の場合)。

VPS: 24時間365日の実行のためにVPSの使用を強く推奨します。

🛡️ なぜ Vamos Ver! ロボットを選ぶのか？ このEAは魔法の「ブラックボックス」ではありません。これは Vamos Ver! Capital によって開発された定量的取引ツールです。コードは、接続障害、データ破損、証拠金不足をシミュレートする厳格なストレステストに合格しており、必要に応じて安全に動作を継続または停止することを保証します。