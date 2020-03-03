Robot Vamos Ver Gold Edition

O Robô Vamos Ver! é o resultado de um desenvolvimento focado em consistência e proteção de capital, projetado para operar o ativo mais volátil e lucrativo do mercado: Ouro (XAUUSD/GOLD).





Diferente de robôs que arriscam tudo com estratégias perigosas de preço médio, o Vamos Ver! utiliza uma lógica matemática precisa baseada em Ruptura de Canais e Ciclos de Mercado. O código foi rigorosamente testado e aprovado na Validação Técnica da MQL5, garantindo estabilidade e segurança para sua conta (0 erros técnicos).





📊 Performance Comprovada nas imagens disponiveis (Backtest 2025)

Baseado em testes com Ticks Reais (100% Quality) no período de 01/2025 a 12/2025 no par GOLD (XAUUSD):

Lucro Líquido: +85.58% (Em 1 ano com lote fixo 0.10)

Rebaixamento (Drawdown) Máximo: Apenas 11.35% (Controle de risco eficiente)

Índice de Sharpe: 5.20 (Indica um retorno ajustado ao risco excepcional)

Taxa de Acerto: ~61% das operações vencedoras

Fator de Lucro: 1.61

🚀 Destaques da Estratégia

Lote Fixo e Seguro: O robô não precisa aumentar o lote exponencialmente para recuperar perdas. O teste foi realizado com lote fixo de 0.10 do início ao fim, provando a eficácia da estratégia pura. Proteção de Capital: O robô possui verificação automática para gerenciamentp de risco rigoroso que protege seu capital conforme a estrategia que seguir. Ciclos de Negociação: Utiliza um sistema inteligente de "Ciclos" (Alta/Baixa) para identificar a tendência predominante e filtrar ruídos de mercado. Operação em M15: Otimizado para o timeframe de 15 minutos, capturando movimentos sólidos intraday sem o estresse de scalping ultrarrápido.

⚙️ Recomendações de Instalação

Ativo: XAUUSD (Gold)

Timeframe: M15 (15 Minutos)

Tipo de Conta: HEDGE (Recomendado) ou Netting.

Depósito Mínimo: $500 (Para lotes de 0.01) ou $10.000 para configurações conservadoras de 0.10 lotes.

VPS: Altamente recomendado usar um VPS para execução 24/7.

🛡️ Por que escolher o Robô Vamos Ver!?

Este EA não é uma "caixa preta" mágica. É uma ferramenta de trading quantitativo desenvolvida por um trader. O código passou por testes de estresse rigorosos simulando falhas de conexão, dados corrompidos e falta de margem, garantindo que ele continue operando ou pare com segurança quando necessário.











