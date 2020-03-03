Robot Vamos Ver Gold Edition

Робот Vamos Ver! — это результат разработки, ориентированной на стабильность и защиту капитала, созданный для торговли самым волатильным и прибыльным активом на рынке: Золотом (XAUUSD/GOLD).

В отличие от роботов, которые рискуют всем, используя опасные стратегии усреднения, Vamos Ver! использует точную математическую логику, основанную на Пробое Каналов и Рыночных Циклах. Код прошел строгую проверку и был одобрен Технической Валидацией MQL5, что гарантирует стабильность и безопасность для вашего счета (0 технических ошибок).

📊 Подтвержденная эффективность (Бэктест 2025) Основано на тестах с Реальными Тиками (100% Качество) за период с 01/2025 по 12/2025 на паре GOLD (XAUUSD):

  • Чистая прибыль: +85.58% (За 1 год с фиксированным лотом 0.10)

  • Максимальная просадка (Drawdown): Всего 11.35% (Эффективный контроль риска)

  • Коэффициент Шарпа: 5.20 (Указывает на исключительную доходность с учетом риска)

  • Процент выигрышей: ~61% прибыльных сделок

  • Профит-фактор: 1.61

🚀 Особенности стратегии

  • Фиксированный и безопасный лот: Роботу не нужно экспоненциально увеличивать лот, чтобы отыграть убытки. Тест был проведен с фиксированным лотом 0.10 от начала до конца, доказывая эффективность чистой стратегии.

  • Защита капитала: Робот автоматически проверяет маржу перед каждой сделкой, избегая критических ошибок "нехватки средств" и защищая целостность счета.

  • Торговые циклы: Использует интеллектуальную систему "Циклов" (Верхний/Нижний) для определения преобладающего тренда и фильтрации рыночного шума.

  • Работа на M15: Оптимизирован для таймфрейма 15 минут, улавливая надежные внутридневные движения без стресса ультра-быстрого скальпинга.

⚙️ Рекомендации по установке

  • Актив: XAUUSD (Золото)

  • Таймфрейм: M15 (15 минут)

  • Тип счета: HEDGE (Рекомендуется) или Netting.

  • Мин. депозит: $500 (Для лотов 0.01) или $10,000 для консервативных настроек с лотом 0.10.

  • VPS: Настоятельно рекомендуется использовать VPS для круглосуточной работы.

🛡️ Почему стоит выбрать Робот Vamos Ver!? Этот советник не является магическим "черным ящиком". Это инструмент количественного трейдинга, разработанный Vamos Ver! Capital. Код прошел жесткие стресс-тесты, симулирующие сбои соединения, поврежденные данные и нехватку маржи, гарантируя безопасную остановку или продолжение работы при необходимости.

Рекомендуем также
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
Эксперты
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
BTC Scalper MT5
Zameer Ahmad Sageer Ahmad
Эксперты
Overview This is an automated Expert Advisor that trades using the Moving Average and current trend of the market. The system is build on the very popular and proven strategy: trading breakouts of important support and resistance levels. Backtests show a very stable growth curve, with very controlled drawdowns and fast recoveries. BTC is very suitable for this strategy, as it is a highly volatile pair. BTC Scalper MT5 EA stands out from other expert advisors due to its remarkable approach to
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Эксперты
Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD, XAUUSD и AUDCAD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное обучение, и технологии анализа данных на основе ИИ, предо
EA Dance BTC h1
Sergey Demin
Эксперты
Автоматический советник для инструмента  Bitcoin . Таймфрейм  H1. Терминал МТ5 Этот советник я создавал специально для проп-фирмы. Все усилия пяти лет ушли на создание безопасного продукта. Советник состоит из 8-ми малых советников и является готовым Портфелем. Внимание: Советник использует две большие торговые стратегии (!): Торговля по Тренду; Торговля по Сезонным Паттернам (временные циклы) Советник   НЕ   использует токсичные стратегии: Стратегия Наличие                                  
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Exclusive Imperium MT5 — автоматизированная торговая система Exclusive Imperium MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Советник работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства со стороны трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! ВАЖНО: Все примеры, скриншоты и тесты приведены исключительно в демонстрационных целях. Если у одного брокера опре
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Эксперты
Передовая автоматизированная торговая система для золота Gold Catalyst EA MT5 — это полностью автоматизированное решение, специально оптимизированное для XAU/USD (Gold) . Объединяя трендовые стратегии , подтверждения ценового движения и динамическое управление рисками , данный советник продемонстрировал стабильную и надежную работу на протяжении более года тестирования в реальных рыночных условиях. 1. Обзор стратегии Gold Catalyst EA MT5 использует системный подход , сочетающий: Анализ тренда: О
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Эксперты
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Эксперты
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability reversal
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Эксперты
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
Эксперты
Small Account Scalper – Precision Trading for Every Pip Built for traders who want consistent results with small accounts. The Small Account Scalper is a fully automated Expert Advisor designed for scalping using a powerful combination of Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) , and Support & Resistance logic. This EA focuses on identifying high-probability short-term trades while maintaining strict risk control , making it ideal for small and medium-sized trading accounts. Key Fea
Imbalance HFT
Mei Yang
Эксперты
This strategy continuously monitors changes in price action, consuming all the liquidity in the market. It doesn't care where the asset's price goes; as long as there are price fluctuations, it will keep absorbing liquidity. Yes, it's that incredible.        The strategy performs better on gold.        When running on non-gold assets, the parameters need to be adjusted. Time: Best 5 minute Fixed stop loss: 800  point Fixed profit: 800  points Applied to markets with high liquidity Maximum capit
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Эксперты
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Crown EA MT5
Ismael Nayif Ismael Ismael
Эксперты
Crown Trading Crown, Expert Advisors for Meta Trader 5    Ultra Global Invest Hub       Crown AI is a complex and novel algorithm that uses Artificial Intelligence in combination with traditional technical analysis to predict market movements. This Expert Advisor makes       use of Recurrent Neural Networks, specifically Long-Short-Term-Memory cells, that are trained using data from technical analysis indicators. Through this method, the EA is able to           learn which indicators are most r
EA Golden Dance h1 MT5
Sergey Demin
Эксперты
Полностью автоматический Портфель советников для   XAUUSD (Gold)  MT5 . Таймфрейм   h1 -   все базовые стратегии; Таймферейм   м30   - дополнительные стратегии. Этот советник я использую в своём Портфеле на проп-фирме. Советник я создал полностью для себя для торговли на больших счетах, от 60000 долларов и выше. Советник является гигантским готовым портфелем, который вмещает все прибыльные стратегии торговли именно по Золоту. Советник не чувствителен к расширению спреда и проскальзываниям. Броке
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
Эксперты
The USDJPY Focused Breaker is designed specifically for the H1 (1-hour) timeframe of the USDJPY currency pair, based on Channel-Break FX technology. The trend channel is identified using an AI model, which employs a 1D convolutional neural network (CNN) to recognize market trends. Key features of this version include: Optimization : Enhanced strategies for opening and closing positions. Timeframes and Pairs : Usable on M30, H1, H4, and D1 timeframes and across multiple currency pairs including
Reversal and Continuation EA
Jerome Tommy Bodden
Эксперты
Reversal & Continuation EA - Enhanced Multi-Timeframe Consensus System Description An advanced automated trading system that combines multi-timeframe consensus analysis with ADR/AWR/AMR (Average Daily/Weekly/Monthly Range) intelligence. Features an interactive dashboard with real-time signal detection, clickable trading interface, and comprehensive range analytics for optimal trade timing. Key Features Multi-Timeframe Consensus Analysis Supports up to 9 timeframes (MN1, W1, D1, H4, H1, M30
LazyBoy Scrapper Scalper EA
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (2)
Эксперты
60% Discount From the makers of the Successful               Gold Super Trends AutoTrader Robot             - Comes this unique opportunity at a low price The Idea You think the days of scrapper scalping ended?! Think again. This Expert Advisor which is made for Gold trading is perfected to scrape ever tick by the second, timeframe independently. Comes along with account management and 6 safety settings for the most satisfied to the most greedy of us to choose from. Not based on indicators wh
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Эксперты
Flex Gold System is a reversal EA that can find the reversal gold price with high accuracy in a timeframe of 30 minutes. The EA is fit for the gold price behavior and can survive in high volatility situations. Traders could adjust a lot size to gain more profit but on the other hand, the risk will be higher so you can set a stop loss with USD or a percentage of the balance. The EA was made by a professional gold trader who has lots of experience in the gold market. Recommend the minimum capital
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Эксперты
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Arvi Pullback And Pin Bar
Arvind Verma
Эксперты
Asia Trading Titans  Asia Trading Titans bundles two independent execution engines into one MT5 Expert Advisor: an adaptive trend-pullback engine and a controlled reversal engine . Each engine runs and sizes trades independently (separate execution IDs, position controls and money-management) so you can use either engine alone or both together without cross-interference. Live signal & set files Live Signals:   https://www.mql5.com/en/signals/2331149?source=Site+Signals+My Set files / custom tuni
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Exclusive black Pro Max MT5 — автоматизированная торговая система Exclusive black Pro Max MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Советник работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства со стороны трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! ВАЖНО: Все примеры, скриншоты и тесты приведены исключительно в демонстрационных целях. Если у одного бр
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Эксперты
Ksm: Умное Решение для Автоматизированной Торговли на Форексе Ksm – это инструмент для автоматизации торговли на Форексе, который применяет современные методы анализа временных данных для работы с множеством валютных пар и различных временных интервалов. Основные Возможности и Преимущества Мультивалютная поддержка : Ksm позволяет работать с множеством валютных пар, что помогает трейдерам адаптировать стратегии к разным рыночным условиям. Новые валютные пары можно легко добавить. Анализ временных
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Эксперты
Aureus Trader is an automated scalping robot for MetaTrader 5 designed to trade actively on liquid forex and crypto pairs with strict risk control and low latency execution. ​ What Aureus Trader does Aureus Trader focuses on short-term price movements, opening and closing trades frequently during high-liquidity sessions. ​ The algorithm uses technical filters to avoid abnormal spreads and low-volatility periods, aiming to capture quick intraday moves rather than long trends. ​ Risk management T
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Эксперты
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
GoldCraft EA
Nguyen Ngoc Phuoc
Эксперты
**GoldCraft EA - Advanced Gold Trading Robot** Unlock the power of automated trading with GoldCraft EA, a premium Expert Advisor designed specifically for trading XAUUSD (Gold) on the MetaTrader 5 platform. This sophisticated bot combines technical analysis with robust risk management to maximize profitability while minimizing exposure. **Key Features:** - **Trend-Following Strategy**: Utilizes Moving Averages (MA34 and MA89) on H4 and M15 timeframes, paired with RSI indicators, to identify h
Golden Vulture
Dayanand Pandey
Эксперты
Golden Vulture EA Expert Advisor for XAUUSD (Gold), DE30 (German DAX Index), and US30  Golden Vulture EA is a trading algorithm designed to automate trading strategies for XAUUSD (Gold), DE30 (German DAX Index), and US30. This Expert Advisor utilizes specific market conditions to generate entry and exit signals, manage risk through automatic stop-loss placement, and implement a trailing stop mechanism. Important: This EA is optimized for RAW SPREAD accounts with selected brokers. It may not fu
AI Gold Master
Jian Jie
Эксперты
AI Gold Master is an exceptional Expert Advisor specifically designed for trading XAUUSD (GOLD) on M1 and M5 timeframes. By harnessing the power of advanced GPT-based models and the deep learning capabilities of DeepSeek, AI Gold Master has been trained on over ten years of historical data, spanning from 2014 to February 2025. This strategy, tested with an initial investment of just $1000, has proven to be an absolute powerhouse, showing a staggering return of 46,000 times its original value in
ScalpelBarUVL
Andriy Sydoruk
Эксперты
ScalpelBarUVL – универсальный бот-скальпель нового поколения. Может работать на любых типах счетов. На любых инструментах без исключения. Преимущества: Автоматически корректирует все значения пипс-параметров под инструмент (стопы, волатильность, спред). То есть если вы оптимизируете стоп-лосс, например от 100 до 1000, то такой диапазон будет на любых инструментах (на всех валютных парах), фактический стоп-лосс будет скорректирован в соответствии с потребностями данного инструмента. Это очень у
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
С этим продуктом покупают
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Pound Breakout MT5
Daniela Elsner
Эксперты
Pound Breakout MT5 is an Expert Advisor for GBPUSD that trades breakouts from a parallel sideways channel and offers impressive additional trading features. >>> Importand note before purchase. Please read first:  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763901 >>> Live signal available here: https://www.mql5.com/en/signals/2322082   >>> Channel:  https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01 The basis of the Pound Breakouts strategy is that the London trading hours are one of the most liquid and
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Эксперты
NorthEastWay MT5 - это полностью автоматизированная торговая система «откатов», которая особенно эффективна для торговли на популярных валютных парах «откатов»: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Система использует основные модели рынка Forex в торговле - возврат цены после резкого движения в любом направлении. Таймфрейм: M15 Основные валютные пары: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Дополнительные пары: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD После покупки EA обязательно напишите мне в личные сообщения, я доба
Golden US Session MT5
Daniela Elsner
Эксперты
Golden US Session MT5 is based on a classic, popular breakout strategy and does not use any Martingale or Grid mechanisms. Golden US Session MT5 places a pair of buy/sell stop orders at the daily opening of the US stock exchanges. As soon as one of the stop orders is triggered and placed in the market, the stop order is deleted. If an order is closed at the stop loss, the loss is limited to $5/0.01 lot. To offset such a loss more quickly, a recovery factor can be used to increase the order size
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Эксперты
Traders Toolbox Premium  - это универсальный инструмент   создан на основе обширного обучения общим торговым стратегиям с целью автоматизации этих стратегий и расчетов.   Функции: 19 отдельных сигналов   - Каждый из этих сигналов ,   которые   смещены в нейронной сети конфигурации стиля ,   чтобы составить окончательный / общий результат.   Каждый сигнал имеет свои собственные настройки,   которые   при необходимости   можно   настроить или оптимизировать.   Всестороннее On   экран    Дисплей
Golden US Nights MT5
Daniela Elsner
Эксперты
Golden US Nights MT5 first places a virtual buy-stop order after the daily close of trading on US stock exchanges, using a sophisticated price action algorithm to determine the optimal price for market entry. No Martingale or grid strategies are used, and all orders are equipped with stop-losses. Installation is simple on an XAUUSD chart of any timeframe, which can be changed at any time without affecting the expert's workflow. The onscreen panel provides important parameters and status informa
AussiKiwi MT5
Daniela Elsner
Эксперты
Aussi Kiwi MT5 торгует классическим трио AUDCAD, AUDNZD и NZDCAD на одном графике, как и другие эксперты на рынке MQL5. Базовая стратегия мало чем отличается от них и основана на комбинации таких индикаторов, как Moving Average, Standard Deviation, RSI и ATR. Однако ключевым отличием AussiKiwi MT5 является его сложная технология корреляции, которая определяет, какую пару разместить следующей и с каким объемом, в зависимости от текущей открытой пары(пар). Не используются алгоритмы ИИ, которые, к
Gold Donkey MT5
Daniela Elsner
Эксперты
Gold Donkey MT5 Gold Donkey MT5 is a fully automated Expert Advisor with powerful order and recovery management. Optimized by default for trading gold (XAUUSD), it is adaptable for other financial instruments. Key trading parameters can be flexibly adjusted on the onscreen panel to adapt to current market situations. Two basic strategies are available, characterized by different trading activities. The "Night" strategy trades exclusively long orders during periods of low market activity betwee
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Эксперты
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correc
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Эксперты
Benefit EA Используется только на счетах с хеджированием. Benefit EA - безиндикаторный гибкий сеточный советник со специальными точками входа, обеспечивающие статистическое преимущество,выявленное с помощью математического моделирования рыночных паттернов. В советнике не используется стоп-лосс, все сделки закрываются по тейк-профиту или трейлинг-стопу. Есть возможность планирования увеличений лота. Функция «Фильтр времени» - устанавливается в соответствии с внутренним временем терминала, соглас
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Эксперты
GoldPulser EA - Description pour le MQL5 Market English Description GoldPulser EA - Advanced Multi-Currency Scalping & Trend Following System GoldPulser EA is a sophisticated trading system that combines scalping precision with trend-following reliability. Designed for Forex traders seeking consistent returns, this expert advisor utilizes a proprietary algorithm to identify high-probability trading opportunities across multiple currency pairs. Key Features: Multi-timeframe analysis for accurate
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Эксперты
Scalper EA Pro - Высокоточный робот для автоматической торговли!   FOR GOLD - XAUUSD Что нового в версии 3.0? После месяцев разработки и тщательного тестирования мы представляем самую продвинутую и надежную версию Scalper EA Pro! С новыми интеллектуальными фильтрами, улучшенным управлением рисками и более точными входами, этот советник создан для работы на рынках с максимальной эффективностью. Ключевые обновления: Настраиваемый фильтр тренда Теперь с настраиваемыми EMA (по ум
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Эксперты
Neurolite эксперт использует нейронную сеть для принятия решений по сделкам. Сеть обучена на 10-летней истории реальных тиковых данных. Торговля ведется только по паре GBP/USD. Отличительной особенностью данного советника является небольшое количество входных параметров, для облегчения работы пользователя. Обученная нейронная сеть всё настроит за вас. Торговая стратегия. Система не использует опасные стратегии (типа усреднение или мартингейл), а чётко следует указаниям нейронной сети. В каждой
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Эксперты
Neurolite эксперт использует нейронную сеть для принятия решений по сделкам. Сеть обучена на 5-летней истории реальных тиковых данных. Торговля ведется только по паре EUR/USD . Отличительной особенностью данного советника является небольшое количество входных параметров, для облегчения работы пользователя. Обученная нейронная сеть всё настроит за вас. Данный советник построен на базе ранее выпущенной версии советника Neurolite EA gbpusd , который был доработан для успешной торговли на валютной п
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Эксперты
Эта скальпинговая система работает только во время азиатской сессии. Использует несколько уникальных индикаторов для определения колебаний цены. Динамические уровни тейк-профит и стоп-лосс в зависимости от рыночных условий. Фиксированный стоп-лосс для защиты капитала, низкий риск потери большой суммы денег. Не нуждается в SET-файлах. Параметры одинаковы для всех валютных пар. Оптимизирован для работы с EURAUD . Рекомендуется запускать советник Eagle Scalper на графике M15 . Рекомендуется запуск
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Эксперты
Советник Snake EURUSD Real — полностью автоматический робот, торгующий на рынке форекс. Робот торгует на любой паре, но лучшие результаты достигнуты на EURUSD M15. Система также работает с любым брокером, предоставляющим плавающий спред. Преимущества Советник не использует такие системы, как мартингейл, хеджирование и т.д. Советник использует стоп-лосс и трейлинг-стоп для получения прибыли. Кроме того, вы также можете установить тейк-профит (на EURUSD я использовал 93). Наилучшие результаты тес
SAWA BlackBox Alpha MT5
Alejandro Funes
Эксперты
#Multicurrency #Hedging #Martingale #28Symbols  @AUD @CAD @CHF @JPY @NZD @USD @EUR @GBP  In the globalisation process that the world economy has undergone in the last two decades, financial markets have played a leading role. The easy and fast access to information, together with the growing economic interdependence between the different commercial blocks, have caused more and more economic agents to participate in non-national financial markets. Even small investors, thanks to the Internet and
On Control EA MT5 V2
Hany Ali
Эксперты
On Control EA MT5 V2 Game-Changing Software For The Forex Market  On Control EA was created to help traders like you maximize their income. How would you like to gain access to a world-class proprietary piece of software designed for one purpose, to improve your Forex strategy? Let’s be honest, it can be hard to understand which technical analysis & trading signals you should follow. With On Control EA, you now have a powerful tool that will enhance your Forex trading strategy & elevate your in
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
Эксперты
Советник использует стратегию основанную на использовании 7 индикаторов  Envelopes,  на каждом таймфрейме(M5, M15, M30, H1, H4) по 7 индикаторов Envelopes.  Торговля идёт по стратегии "Price Action" (ценовая активность), советник ищет одновременный сигнал по 5 таймфреймам: M5, M15, M30, H1, H4 и затем открывает ордер.  Советник использует  встроенный   алгоритм Мартингейла и Усреднения. Советник использует экономические новости для достижения более точных сигналов.  Используется скрытый Тейк п
MoneyMaker StableATM Lite
Zi Jie Gu
Эксперты
MoneyMaker stableATM Lite is an automatic intelligent trading system for foreign exchange! Lite edition just support MetaTrader 5! The purpose of MoneyMaker stableATM Lite is to stabilize profits, not to give you the ability to get rich overnight! MoneyMaker stableATM Lite is only applicable to EUR / USD currency trading, and cannot be used for other currency exchange trading, other CFD product trading, and commodity tradingor futures commodity trading! MoneyMaker stableATM Lite is only suitabl
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Эксперты
Эксперт  Автоматическая и ручная торговля. Готовая торговая система на основе  волн Эллиотта и уровней Фибоначчи . Просто и доступно. Отображение разметки волн Эллиотта (основной или альтернативный вариант) на графике. Построение горизонтальных уровней, линий поддержек и сопротивления, канала. Наложение уровней Фибоначчи на волны 1, 3, 5, A Система алертов (на экран, E-Mail, Push уведомления).    визуальная панель для открытия ордеров при ручной торговле. визуальная панель для настройки автомати
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Эксперты
Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
Reactor EA MT5
Berat Cakan
Эксперты
Reactor MT5 - полностью автоматический советник для внутридневной торговли. он основан на многих показателях. Советник может получить очень высокий процент прибыльных сделок. Эксперт был протестирован на всем доступном историческом периоде на валютных парах EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD и USDJPY M15 с исключительными результатами. Вы можете скачать демоверсию и протестировать ее самостоятельно. Мои тесты проводились с реальной датой тика с точностью 99,90%, фактическим спредом и дополнительным
QuantXProTrader EA
Netlux Digital Kft.
Эксперты
QXS PRO TRADER Expert Advisor QuantXProTrader is an Expert Advisor based on Profitable Price Action strategy. It is compatible with our QXS Trend indicator and work automatically by Trend detection on Multiple assets. Each and Everything in this EA is perfect Just you need to set input parameters. Take Profit, Stop loss, Trailing Stop, Trailing Step, Lot Size Adjust it as per your account capital and equity. Recommended TIMEFRAMES are: M15, M30 and H1  Before Installing Expert Advisor on chart
TickToker
Oxana Tambur
Эксперты
>>>>>>>>>>>>>>более 90% скидка ($ 3750 >>> $ 345), Данное предложение будет действительно в течение 3 месяцев от старта продаж. <<<<<<<<  Торговый робот торгует на реальном счёте с 2018 года. Каждому кто планирует купить торгового робота, мы покажем наш счёт. Для этого свяжитесь с нами. Советник является полностью автоматический  разработанный для валютных пар EUR / GBP, EUR / SGD, AUD / NZD, EUR / CHF.  не использует Мартингейл и сетку, все сделки покрываются стоп-лоссом и тейк-профитом.  Сове
Tendency Expert Trader
Jing Yi He
Эксперты
Strategy: 1.This EA is a trend trade, used for USDCHF H1 charts. 2.This EA is  using indicators such as the Bolling band and moving average. 3. The initial amount of this EA is only $1000.This EA has a profit of over $3000. 4.The EA has detailed test data from January 2018 to June 2021, which is stable and profitable. 5.If you just want to put a small amount of money to get double reward, this EA trader is your best choice！
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
Эксперты
У советника есть трек: многие месяцы стабильной торговли с  низкой просадкой : Лучшие пары (настройки по умолчанию) Сигнал   с высоким риском Night Hunter Pro  - это продвинутый  скальпер,  использующий умные алгоритмы входа/выхода с фильтрами для определения самых безопасных точек входа в спокойные периоды рынка. Эта система ориентирована на  долгосрочный рост. Это профессиональная система, разработанная мной много лет назад, которая постоянно обновляется и включает в себя последние инновации в
News Catcher Pro MT5
Valeriia Mishchenko
4.73 (15)
Эксперты
News Catcher Pro is a mean-reversion strategy that uses intraday seasonal volatility patterns caused by high-impact news events. It enters the market at a certain time shortly before a high-impact news event occurs . It does not trade frequently! Supported currency pairs: GBPUSD, EURUSD, EURGBP Recommended timeframe: M5 MT4 version can be found here EA is   FIFO compatible To backtest the EA you should download the news events data file ' NewsEvents.txt ' and copy it to the common MT4/5 direc
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв