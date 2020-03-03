Robot Vamos Ver Gold Edition

Робот Vamos Ver! — это результат разработки, ориентированной на стабильность и защиту капитала, созданный для торговли самым волатильным и прибыльным активом на рынке: Золотом (XAUUSD/GOLD).

В отличие от роботов, которые рискуют всем, используя опасные стратегии усреднения, Vamos Ver! использует точную математическую логику, основанную на Пробое Каналов и Рыночных Циклах. Код прошел строгую проверку и был одобрен Технической Валидацией MQL5, что гарантирует стабильность и безопасность для вашего счета (0 технических ошибок).

📊 Подтвержденная эффективность (Бэктест 2025) Основано на тестах с Реальными Тиками (100% Качество) за период с 01/2025 по 12/2025 на паре GOLD (XAUUSD):

Чистая прибыль: +85.58% (За 1 год с фиксированным лотом 0.10)

Максимальная просадка (Drawdown): Всего 11.35% (Эффективный контроль риска)

Коэффициент Шарпа: 5.20 (Указывает на исключительную доходность с учетом риска)

Процент выигрышей: ~61% прибыльных сделок

Профит-фактор: 1.61

🚀 Особенности стратегии

Фиксированный и безопасный лот: Роботу не нужно экспоненциально увеличивать лот, чтобы отыграть убытки. Тест был проведен с фиксированным лотом 0.10 от начала до конца, доказывая эффективность чистой стратегии.

Защита капитала: Робот автоматически проверяет маржу перед каждой сделкой, избегая критических ошибок "нехватки средств" и защищая целостность счета.

Торговые циклы: Использует интеллектуальную систему "Циклов" (Верхний/Нижний) для определения преобладающего тренда и фильтрации рыночного шума.

Работа на M15: Оптимизирован для таймфрейма 15 минут, улавливая надежные внутридневные движения без стресса ультра-быстрого скальпинга.

⚙️ Рекомендации по установке

Актив: XAUUSD (Золото)

Таймфрейм: M15 (15 минут)

Тип счета: HEDGE (Рекомендуется) или Netting.

Мин. депозит: $500 (Для лотов 0.01) или $10,000 для консервативных настроек с лотом 0.10.

VPS: Настоятельно рекомендуется использовать VPS для круглосуточной работы.

🛡️ Почему стоит выбрать Робот Vamos Ver!? Этот советник не является магическим "черным ящиком". Это инструмент количественного трейдинга, разработанный Vamos Ver! Capital. Код прошел жесткие стресс-тесты, симулирующие сбои соединения, поврежденные данные и нехватку маржи, гарантируя безопасную остановку или продолжение работы при необходимости.