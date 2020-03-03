Robot Vamos Ver Gold Edition

Il Robot Vamos Ver! è il risultato di uno sviluppo focalizzato sulla coerenza e sulla protezione del capitale, progettato per operare sull'asset più volatile e redditizio del mercato: Oro (XAUUSD/GOLD).

A differenza dei robot che rischiano tutto con strategie pericolose di prezzo medio, Vamos Ver! utilizza una logica matematica precisa basata sulla Rottura dei Canali e Cicli di Mercato. Il codice è stato rigorosamente testato e approvato nella Validazione Tecnica MQL5, garantendo stabilità e sicurezza per il tuo conto (0 errori tecnici).

📊 Performance Comprovata (Backtest 2025) Basato su test con Tick Reali (Qualità 100%) nel periodo dal 01/2025 al 12/2025 sulla coppia GOLD (XAUUSD):

Utile Netto: +85.58% (In 1 anno con lotto fisso 0.10)

Drawdown Massimo: Solo 11.35% (Controllo del rischio efficiente)

Indice di Sharpe: 5.20 (Indica un rendimento corretto per il rischio eccezionale)

Tasso di Successo: ~61% delle operazioni vincenti

Fattore di Profitto: 1.61

🚀 Punti Salienti della Strategia

Lotto Fisso e Sicuro: Il robot non ha bisogno di aumentare il lotto esponenzialmente per recuperare le perdite. Il test è stato effettuato con un lotto fisso di 0.10 dall'inizio alla fine, provando l'efficacia della strategia pura.

Protezione del Capitale: Il robot possiede una verifica automatica del margine prima di ogni operazione, evitando errori critici di "mancanza di fondi" e proteggendo l'integrità del conto.

Cicli di Trading: Utilizza un sistema intelligente di "Cicli" (Alto/Basso) per identificare la tendenza predominante e filtrare il rumore di mercato.

Operatività in M15: Ottimizzato per il timeframe di 15 minuti, catturando movimenti solidi intraday senza lo stress dello scalping ultra-rapido.

⚙️ Raccomandazioni di Installazione

Asset: XAUUSD (Oro)

Timeframe: M15 (15 Minuti)

Tipo di Conto: HEDGE (Raccomandato) o Netting.

Deposito Minimo: $500 (Per lotti di 0.01) o $10.000 per configurazioni conservative di 0.10 lotti.

VPS: Altamente raccomandato l'uso di una VPS per esecuzione 24/7.

🛡️ Perché scegliere il Robot Vamos Ver!? Questo EA non è una "scatola nera" magica. È uno strumento di trading quantitativo sviluppato da Vamos Ver! Capital. Il codice ha superato rigorosi stress test simulando fallimenti di connessione, dati corrotti e mancanza di margine, garantendo che continui a operare o si fermi in sicurezza quando necessario.







