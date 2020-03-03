Robot Vamos Ver Gold Edition

Le Robot Vamos Ver! est le résultat d'un développement axé sur la cohérence et la protection du capital, conçu pour opérer sur l'actif le plus volatil et le plus rentable du marché : l'Or (XAUUSD/GOLD).

Contrairement aux robots qui risquent tout avec des stratégies dangereuses de prix moyen, Vamos Ver! utilise une logique mathématique précise basée sur la Rupture de Canaux et les Cycles de Marché. Le code a été rigoureusement testé et approuvé lors de la Validation Technique MQL5, garantissant stabilité et sécurité pour votre compte (0 erreur technique).

📊 Performance Prouvée (Backtest 2025)

Basé sur des tests avec Ticks Réels (Qualité 100%) sur la période de 01/2025 à 12/2025 sur la paire GOLD (XAUUSD) :

Profit Net : +85.58% (En 1 an avec lot fixe 0.10)

Drawdown Maximum : Seulement 11.35% (Contrôle du risque efficace)

Ratio de Sharpe : 5.20 (Indique un rendement ajusté au risque exceptionnel)

Taux de Réussite : ~61% des opérations gagnantes

Facteur de Profit : 1.61

🚀 Points Forts de la Stratégie

Lot Fixe et Sécurisé : Le robot n'a pas besoin d'augmenter le lot de manière exponentielle pour récupérer les pertes. Le test a été réalisé avec un lot fixe de 0.10 du début à la fin, prouvant l'efficacité de la stratégie pure.

Protection du Capital : Le robot vérifie automatiquement la marge avant chaque opération, évitant les erreurs critiques de "manque d'argent" et protégeant l'intégrité du compte.

Cycles de Trading : Utilise un système intelligent de "Cycles" (Haut/Bas) pour identifier la tendance prédominante et filtrer le bruit du marché.

Opération en M15 : Optimisé pour l'unité de temps de 15 minutes, capturant des mouvements solides intraday sans le stress du scalping ultra-rapide.

⚙️ Recommandations d'Installation

Actif : XAUUSD (Or)

Timeframe : M15 (15 Minutes)

Type de Compte : HEDGE (Recommandé) ou Netting.

Dépôt Minimum : 500 $(Pour des lots de 0.01) ou 10 000$ pour des configurations conservatrices de 0.10 lots.

VPS : Utilisation d'un VPS fortement recommandée pour une exécution 24/7.

🛡️ Pourquoi choisir le Robot Vamos Ver! ?

Cet EA n'est pas une "boîte noire" magique. C'est un outil de trading quantitatif développé par Vamos Ver! Capital. Le code a passé des tests de résistance rigoureux simulant des échecs de connexion, des données corrompues et un manque de marge, garantissant qu'il continue de fonctionner ou s'arrête en toute sécurité si nécessaire.







