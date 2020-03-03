Robot Vamos Ver Gold Edition

Vamos Ver! 로봇은 시장에서 가장 변동성이 크고 수익성이 높은 자산인 금(XAUUSD/GOLD)을 거래하기 위해 설계되었으며, 일관성과 자본 보호에 중점을 둔 개발의 결과물입니다.

위험한 평균 단가 전략으로 모든 것을 위험에 빠뜨리는 로봇과 달리, **Vamos Ver!**는 채널 돌파 및 시장 사이클을 기반으로 한 정밀한 수학적 로직을 사용합니다. 코드는 엄격하게 테스트되었으며 MQL5 기술 검증에서 승인되어 귀하의 계정에 대한 안정성과 보안을 보장합니다(기술적 오류 0개).

📊 입증된 성능 (2025 백테스트) 2025년 1월부터 12월까지 GOLD(XAUUSD) 페어에서 *실제 틱(Real Ticks, 100% 품질)*으로 테스트한 결과 기반:

  • 순이익: +85.58% (0.10 고정 롯으로 1년 동안)

  • 최대 드로다운(Drawdown): 단 11.35% (효율적인 리스크 관리)

  • 샤프 지수(Sharpe Ratio): 5.20 (탁월한 위험 조정 수익률을 나타냄)

  • 승률: ~61%의 수익 거래

  • 프로핏 팩터: 1.61

🚀 전략의 주요 특징

  • 고정 및 안전 롯: 로봇은 손실을 만회하기 위해 롯을 기하급수적으로 늘릴 필요가 없습니다. 테스트는 처음부터 끝까지 0.10의 고정 롯으로 수행되어 순수 전략의 효율성을 입증했습니다.

  • 자본 보호: 로봇은 매 거래 전 자동으로 증거금을 확인하여 치명적인 "자금 부족" 오류를 방지하고 계정의 무결성을 보호합니다.

  • 거래 사이클: 지능형 "사이클" 시스템(고/저)을 사용하여 주요 추세를 식별하고 시장 노이즈를 필터링합니다.

  • M15 운영: 15분 타임프레임에 최적화되어 있어 초고속 스캘핑의 스트레스 없이 견고한 장중 움직임을 포착합니다.

⚙️ 설치 권장 사항

  • 자산: XAUUSD (금)

  • 타임프레임: M15 (15분)

  • 계정 유형: HEDGE (권장) 또는 Netting.

  • 최소 예치금: $500 (0.01 롯의 경우) 또는 0.10 롯의 보수적 설정의 경우 $10,000.

  • VPS: 24/7 실행을 위해 VPS 사용을 강력히 권장합니다.

🛡️ 왜 Vamos Ver! 로봇을 선택해야 합니까? 이 EA는 마법의 "블랙박스"가 아닙니다. Vamos Ver! Capital에서 개발한 퀀트 트레이딩 도구입니다. 코드는 연결 실패, 손상된 데이터 및 증거금 부족을 시뮬레이션하는 엄격한 스트레스 테스트를 통과하여 필요할 때 계속 작동하거나 안전하게 중지되도록 보장합니다.

추천 제품
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
Experts
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
BTC Scalper MT5
Zameer Ahmad Sageer Ahmad
Experts
Overview This is an automated Expert Advisor that trades using the Moving Average and current trend of the market. The system is build on the very popular and proven strategy: trading breakouts of important support and resistance levels. Backtests show a very stable growth curve, with very controlled drawdowns and fast recoveries. BTC is very suitable for this strategy, as it is a highly volatile pair. BTC Scalper MT5 EA stands out from other expert advisors due to its remarkable approach to
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Experts
ChatGPT Turbo를 사용한 AI 기반 기술 Infinity EA는 GBPUSD, XAUUSD 및 AUDCAD를 위해 설계된 고급 거래 전문가 자문가입니다. 안전성, 일관된 수익률 및 무한한 수익성에 중점을 둡니다. 마팅게일 또는 그리드 거래와 같은 고위험 전략에 의존하는 다른 많은 EA와 달리 Infinity EA는 최신 ChatGPT 버전에서 제공하는 기계 학습, 데이터 분석 AI 기반 기술에 내장된 신경망을 기반으로 하는 규율 있고 수익성 있는 스캘핑 전략을 사용하여 전반적인 거래 경험을 탁월하게 만듭니다. 7,000명 이상의 멤버로 구성된   MQL5 커뮤니티에   가입하여 다른 트레이더와 소통하세요. 최신 제품 업데이트, 팁, 독점 콘텐츠로 최신 정보를 받아보세요. MT4 버전 Infinity EA 설정 방법 특징 Infinity EA는 AI 기반 스캘핑 전략을 활용합니다. EA는 실시간 데이터 분석을 위해 ChatGPT-4 Turbo와 통합되어 있습니다. Infin
EA Dance BTC h1
Sergey Demin
Experts
Automatic Advisor for the   Bitcoin   instrument.   Timeframe H1. Terminal MT5 I created this Advisor specifically for a prop company. All the efforts of five years went into creating a safe product. The Advisor consists of 8 small Advisors and is a ready-made Portfolio. Attention: The Advisor uses two large trading strategies (!): Trend Trading; Trading by Seasonal Patterns (time cycles) The Advisor   DOES NOT use   toxic strategies: Strategy Availability                                      
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Exclusive Imperium MT5 — 자동화 거래 시스템 Exclusive Imperium MT5 는 MetaTrader 5용 전문가 어드바이저(EA)로, 시장 분석 알고리즘과 리스크 관리에 기반합니다. EA는 완전히 자동으로 작동하며 트레이더의 개입은 최소화됩니다. 주의! 구매 후 즉시 저에게 연락하세요 — 설정 지침을 받으실 수 있습니다! 중요: 모든 예시, 스크린샷 및 테스트는 데모 목적일 뿐입니다. 특정 통화쌍이 한 브로커에서 좋은 결과를 보여도 다른 브로커에서도 동일하다는 의미는 아닙니다. 각 브로커는 고유한 시세, 스프레드 및 거래 조건을 가지고 있습니다. 따라서 각 통화쌍은 사용자가 개별적으로 최적화해야 합니다 그리고 실제 계좌에서는 단일 통화 모드 로만 실행해야 합니다 — 각 쌍을 별도로 실행하세요. 다중 통화 모드 스크린샷은 단순히 예시입니다. 시장 상황은 변하기 때문에 최적화는 최소 연 1회 반복하는 것이 좋습니다. 중요 정보: EA의 데모 버전은 평가용으로
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Experts
고급 자동화 골드 트레이딩 시스템 Gold Catalyst EA MT5 는 XAU/USD(골드) 에 특화된 완전 자동화 트레이딩 솔루션입니다. 추세 추종 전략 , 가격 행동(Price Action) 기반 진입 필터링 , 그리고 동적 리스크 관리 를 결합하여 1년 이상의 실거래 시장 테스트에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 입증했습니다. 1. 전략 개요 Gold Catalyst EA MT5 는 체계적 인 접근 방식을 취하며, 다음 요소를 포함합니다: 추세 분석: 사전에 정의된 시장 조건을 바탕으로 유망한 매매 기회를 식별 가격 행동 필터링: 낮은 성공 확률의 시그널을 배제하고, 승률이 높은 세트업만 실행 동적 주문 실행: 실시간으로 진입/청산 지점을 조정하며 시장 변동성을 적극 활용 구조화된 리스크 통제: 모든 포지션에 대해 스톱로스와 테이크프로핏을 설정하며, 마틴게일, 그리드, 재정거래 전략은 사용하지 않음 이를 통해 지속적인 수익 성장 과 자본 보호 를 조화롭게 실현하면서 전체
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experts
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Experts
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability reversal
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
Experts
Small Account Scalper – Precision Trading for Every Pip Built for traders who want consistent results with small accounts. The Small Account Scalper is a fully automated Expert Advisor designed for scalping using a powerful combination of Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) , and Support & Resistance logic. This EA focuses on identifying high-probability short-term trades while maintaining strict risk control , making it ideal for small and medium-sized trading accounts. Key Fea
Imbalance HFT
Mei Yang
Experts
This strategy continuously monitors changes in price action, consuming all the liquidity in the market. It doesn't care where the asset's price goes; as long as there are price fluctuations, it will keep absorbing liquidity. Yes, it's that incredible.        The strategy performs better on gold.        When running on non-gold assets, the parameters need to be adjusted. Time: Best 5 minute Fixed stop loss: 800  point Fixed profit: 800  points Applied to markets with high liquidity Maximum capit
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Crown EA MT5
Ismael Nayif Ismael Ismael
Experts
Crown Trading Crown, Expert Advisors for Meta Trader 5    Ultra Global Invest Hub       Crown AI is a complex and novel algorithm that uses Artificial Intelligence in combination with traditional technical analysis to predict market movements. This Expert Advisor makes       use of Recurrent Neural Networks, specifically Long-Short-Term-Memory cells, that are trained using data from technical analysis indicators. Through this method, the EA is able to           learn which indicators are most r
EA Golden Dance h1 MT5
Sergey Demin
Experts
Fully automatic Advisor Portfolio for   XAUUSD (Gold)  MT5 . Timeframe   h1   - all basic strategies; Timeframe   m30   - additional strategies. I use this Advisor in my Portfolio on a prop company. I created the Advisor entirely for myself for trading on large accounts, from $60,000 and up. The Advisor is a giant ready-made portfolio that contains all profitable trading strategies specifically for Gold. The advisor is not sensitive to spread widening and slippage. The broker can be any,
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
Experts
The USDJPY Focused Breaker is designed specifically for the H1 (1-hour) timeframe of the USDJPY currency pair, based on Channel-Break FX technology. The trend channel is identified using an AI model, which employs a 1D convolutional neural network (CNN) to recognize market trends. Key features of this version include: Optimization : Enhanced strategies for opening and closing positions. Timeframes and Pairs : Usable on M30, H1, H4, and D1 timeframes and across multiple currency pairs including
Reversal and Continuation EA
Jerome Tommy Bodden
Experts
Reversal & Continuation EA - Enhanced Multi-Timeframe Consensus System Description An advanced automated trading system that combines multi-timeframe consensus analysis with ADR/AWR/AMR (Average Daily/Weekly/Monthly Range) intelligence. Features an interactive dashboard with real-time signal detection, clickable trading interface, and comprehensive range analytics for optimal trade timing. Key Features Multi-Timeframe Consensus Analysis Supports up to 9 timeframes (MN1, W1, D1, H4, H1, M30
LazyBoy Scrapper Scalper EA
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (2)
Experts
60% Discount From the makers of the Successful               Gold Super Trends AutoTrader Robot             - Comes this unique opportunity at a low price The Idea You think the days of scrapper scalping ended?! Think again. This Expert Advisor which is made for Gold trading is perfected to scrape ever tick by the second, timeframe independently. Comes along with account management and 6 safety settings for the most satisfied to the most greedy of us to choose from. Not based on indicators wh
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Experts
Flex Gold System is a reversal EA that can find the reversal gold price with high accuracy in a timeframe of 30 minutes. The EA is fit for the gold price behavior and can survive in high volatility situations. Traders could adjust a lot size to gain more profit but on the other hand, the risk will be higher so you can set a stop loss with USD or a percentage of the balance. The EA was made by a professional gold trader who has lots of experience in the gold market. Recommend the minimum capital
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Arvi Pullback And Pin Bar
Arvind Verma
Experts
Asia Trading Titans  Asia Trading Titans bundles two independent execution engines into one MT5 Expert Advisor: an adaptive trend-pullback engine and a controlled reversal engine . Each engine runs and sizes trades independently (separate execution IDs, position controls and money-management) so you can use either engine alone or both together without cross-interference. Live signal & set files Live Signals:   https://www.mql5.com/en/signals/2331149?source=Site+Signals+My Set files / custom tuni
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Exclusive Black Pro Max MT5 — 자동화 거래 시스템 Exclusive Black Pro Max MT5 는 MetaTrader 5용 전문가 어드바이저(EA)로, 고급 시장 분석 알고리즘과 리스크 관리 전략을 기반으로 합니다. EA는 완전 자동으로 작동하며 트레이더의 개입은 최소화됩니다. 주의! 구매 후 즉시 저에게 연락하세요 . 설정 지침을 보내드립니다! 중요: 모든 예시, 스크린샷 및 테스트는 데모 목적일 뿐입니다. 특정 통화쌍이 한 브로커에서 좋은 결과를 보여도 다른 브로커에서도 동일하다는 보장은 없습니다. 각 브로커는 고유한 시세, 스프레드 및 거래 조건을 가지고 있으므로 각 통화쌍은 사용자가 직접 최적화해야 합니다 그리고 실계좌에서는 단일 통화 모드 로만 실행해야 합니다. 멀티 통화 모드 스크린샷은 단순한 예시입니다. 중요 정보: EA의 데모 버전은 평가용으로만 제공됩니다. 최적화 없이 진행된 테스트 결과는 알고리즘의 실제 성능을 반영하지 않습니다. 완전한
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Experts
Aureus Trader is an automated scalping robot for MetaTrader 5 designed to trade actively on liquid forex and crypto pairs with strict risk control and low latency execution. ​ What Aureus Trader does Aureus Trader focuses on short-term price movements, opening and closing trades frequently during high-liquidity sessions. ​ The algorithm uses technical filters to avoid abnormal spreads and low-volatility periods, aiming to capture quick intraday moves rather than long trends. ​ Risk management T
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Experts
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
GoldCraft EA
Nguyen Ngoc Phuoc
Experts
**GoldCraft EA - Advanced Gold Trading Robot** Unlock the power of automated trading with GoldCraft EA, a premium Expert Advisor designed specifically for trading XAUUSD (Gold) on the MetaTrader 5 platform. This sophisticated bot combines technical analysis with robust risk management to maximize profitability while minimizing exposure. **Key Features:** - **Trend-Following Strategy**: Utilizes Moving Averages (MA34 and MA89) on H4 and M15 timeframes, paired with RSI indicators, to identify h
Golden Vulture
Dayanand Pandey
Experts
Golden Vulture EA Expert Advisor for XAUUSD (Gold), DE30 (German DAX Index), and US30  Golden Vulture EA is a trading algorithm designed to automate trading strategies for XAUUSD (Gold), DE30 (German DAX Index), and US30. This Expert Advisor utilizes specific market conditions to generate entry and exit signals, manage risk through automatic stop-loss placement, and implement a trailing stop mechanism. Important: This EA is optimized for RAW SPREAD accounts with selected brokers. It may not fu
AI Gold Master
Jian Jie
Experts
AI Gold Master is an exceptional Expert Advisor specifically designed for trading XAUUSD (GOLD) on M1 and M5 timeframes. By harnessing the power of advanced GPT-based models and the deep learning capabilities of DeepSeek, AI Gold Master has been trained on over ten years of historical data, spanning from 2014 to February 2025. This strategy, tested with an initial investment of just $1000, has proven to be an absolute powerhouse, showing a staggering return of 46,000 times its original value in
ScalpelBarUVL
Andriy Sydoruk
Experts
ScalpelBarUVL is a new generation universal scalpel bot. It can work on any type of accounts. On any instrument, without exception. Advantages: Automatically adjusts all pip parameter values ​​for the instrument (stops, volatility, spread). That is, if you optimize your stop loss, for example, from 100 to 1000, then such a range will be on any instruments (on all currency pairs), the actual stop loss will be adjusted in accordance with the needs of this instrument. This is very convenient for
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% 할인 단 24시간 한정. 프로모션은 11월 29일에 종료됩니다. 이 상품의 공식 할인 행사는 이번 한 번뿐입니다. Syna 버전 3+ 소개 - 혁명적인 듀얼 기능 AI 트레이딩 시스템 Syna 버전 3+를 소개하게 되어 기쁩니다. 이는 AI 기반 트레이딩 기술의 혁명적인 도약입니다. 이 릴리스는 OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek 및 OpenRouter의 광범위한 모델 생태계를 포함한 주요 AI 제공업체에 대한 전례 없는 직접 API 액세스를 특징으로 합니다. 이제 비전 입력 기능, 자동 API 키 관리 및 개선된 AI 프롬프트 프로토콜을 통해 Syna는 실시간 시장 분석 및 수동 거래 안내를 위한 화면 버튼이 있는 직관적인 대화형 어시스턴트 인터페이스를 제공합니다 . Syna는 Mean Machine과 AIQ에서 배운 모든 것의 정점을 나타내며, 이제 완전 자동화된 EA와 대
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Pound Breakout MT5
Daniela Elsner
Experts
Pound Breakout MT5 is an Expert Advisor for GBPUSD that trades breakouts from a parallel sideways channel and offers impressive additional trading features. >>> Importand note before purchase. Please read first:  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763901 >>> Live signal available here: https://www.mql5.com/en/signals/2322082   >>> Channel:  https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01 The basis of the Pound Breakouts strategy is that the London trading hours are one of the most liquid and
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA는 보류 포지션 전략(PPS)과 매우 진보된 비밀 거래 알고리즘을 기반으로 합니다. Bonnitta EA의 전략은 비밀 사용자 지정 지표, 추세선, 지원 및 저항 수준(가격 조치) 및 위에서 언급한 가장 중요한 비밀 거래 알고리즘의 조합입니다. 실제 돈으로 3개월 이상 테스트하지 않고 EA를 구입하지 마십시오. 실제 돈으로 BONNITTA EA를 테스트하고 아래 링크에서 결과를 확인하는 데 100주 이상(2년 이상)이 걸렸습니다. BONNITTA EA는 사랑과 권한 부여로 만들어졌습니다. 불법 복제 알고리즘의 가격 및 구현의 이유는 소수의 구매자에게만 해당됩니다. Bonnitta EA는 테스트를 거쳤으며 22년 동안 99,9% 품질의 실제 진드기를 사용하여 실제 시장 조건에 가까운 슬리피지 및 수수료로 스트레스 테스트를 성공적으로 통과했습니다. Expert Advisor에는 완전한 통계 제어를 통해 통계 수집 및 미끄러짐 제어 알고리즘이 포함되어 있습니다.
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experts
NorthEastWay MT5는 완전히 자동화된 "풀백" 거래 시스템으로, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD와 같은 인기 있는 "풀백" 통화쌍 거래에 특히 효과적입니다. 이 시스템은 외환 시장의 주요 패턴인, 특정 방향으로 급격한 움직임 이후 가격이 되돌아오는 특성을 활용합니다. 시간 프레임: M15 기본 통화쌍: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD 추가 통화쌍: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD EA 구매 후, 반드시 개인 메시지를 보내주세요. 비공개 그룹에 초대하고, 설정 파일 및 추가적인 상세 지침을 보내드립니다. 모든 구매자가 EA를 설치하고 설정하는 것을 도와드립니다. EA를 처음 사용하는 경우, 사용 방법을 자세히 알려드립니다. EA 설정: OneChartSetup을 사용하면 단일 차트에서 모든 통화쌍을 실행할 수 있습니다 (M15 시간 프레임만 해당). 이 EA는 스프레드, 슬리피지 또는 기타 브로커 관련
Golden US Session MT5
Daniela Elsner
Experts
Golden US Session MT5 is based on a classic, popular breakout strategy and does not use any Martingale or Grid mechanisms. Golden US Session MT5 places a pair of buy/sell stop orders at the daily opening of the US stock exchanges. As soon as one of the stop orders is triggered and placed in the market, the stop order is deleted. If an order is closed at the stop loss, the loss is limited to $5/0.01 lot. To offset such a loss more quickly, a recovery factor can be used to increase the order size
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Experts
Traders Toolbox Premium 은 올인원 도구입니다. 이러한 전략 및 계산을 자동화하기 위해 일반적인 거래 전략에 대한 광범위한 교육을 기반으로 생성되었습니다. (Jason Kisogloo가 설계하고 프로그래밍함) 특징: 19 개별 신호 - 이러한 신호 각각은 최종/전체 결과를 구성하기 위해 신경망 스타일 구성에서 바이어스될 수 있습니다. 각 신호에는 필요한 경우 사용자 정의하거나 최적화할 고유한 설정이 있습니다. 포괄적인 화면 디스플레이 - 포괄적인 정보와 도구 설명이 포함된 6개의 스냅 패널. (패널 테두리를 클릭하여 접거나 펼침... 설정은 기기별로 자동으로 저장됨): 신호 패널 - 바이어싱 정보 및 신호 세부 정보와 함께 신호 분석을 표시합니다. 뉴스 패널 - 이벤트까지 카운트다운이 포함된 현재 악기에 대한 예측 효과가 있는 최신 뉴스 이벤트. (내부 Mt5 경제 캘린더 대 Forex Factory Scraper 옵션 - 이 기능을 사용하려면 Metat
Golden US Nights MT5
Daniela Elsner
Experts
Golden US Nights MT5 first places a virtual buy-stop order after the daily close of trading on US stock exchanges, using a sophisticated price action algorithm to determine the optimal price for market entry. No Martingale or grid strategies are used, and all orders are equipped with stop-losses. Installation is simple on an XAUUSD chart of any timeframe, which can be changed at any time without affecting the expert's workflow. The onscreen panel provides important parameters and status informa
AussiKiwi MT5
Daniela Elsner
Experts
Aussi Kiwi MT5 trades the classic trio of AUDCAD, AUDNZD, and NZDCAD on one chart, like other Expert Advisors on the MQL5 market. The basic strategy differs little from these and is based on a combination of indicators such as Moving Average, Standard Deviation, RSI, and ATR. However, the key difference with AussiKiwi MT5 is its sophisticated correlation technology, which determines which pair to place next and with what volume, depending on the currently open pair(s). No AI algorithms are used,
Gold Donkey MT5
Daniela Elsner
Experts
Gold Donkey MT5 Gold Donkey MT5 is a fully automated Expert Advisor with powerful order and recovery management. Optimized by default for trading gold (XAUUSD), it is adaptable for other financial instruments. Key trading parameters can be flexibly adjusted on the onscreen panel to adapt to current market situations. Two basic strategies are available, characterized by different trading activities. The "Night" strategy trades exclusively long orders during periods of low market activity betwee
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Experts
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correc
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Experts
GoldPulser EA - 고급 멀티 커런시 스캘핑 및 트렌드 팔로우 자동매매 시스템 GoldPulser EA 는 스캘핑의 정밀함과 트렌드 팔로우의 안정성을 결합한 정교한 알고리즘 트레이딩 시스템(Expert Advisor)입니다. 꾸준한 수익 추구를 원하는 Forex 트레이더를 위해 설계된 이 EA는 독자 개발된 알고리즘을 활용하여 여러 통화쌍에 걸쳐 높은 확률의 트레이딩 기회를 포착합니다. 【주요 특징】 멀티 타임프레임 분석:   M5(5분)부터 H4(4시간)까지 여러 시간 봉을 동시에 분석하여 가장 정확한 진입 시점을 찾아냅니다. 시장의 노이즈를 필터링하고 진정한 트렌드 전환점과 돌파 구간을 포착합니다. 고급 위험 관리:   고정 로트뿐만 아니라, 계좌 잔고의 일정 비율에 기반한 동적 로트 사이징 계산 기능을 탑재했습니다. 최대 낙폭 제한, 일일 최대 손실 한도, 트레이드별 위험 설정 등 다층적인 방어 메커니즘으로 자본을 보호합니다. 내장형 경제 뉴스 필터:   중요 경제 지
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Experts
Scalper EA Pro - 고정밀 자동 트레이딩 로봇!   FOR GOLD - XAUUSD 버전 3.0의 새로운 기능은? 몇 달간의 개발과 엄격한 테스트를 거쳐 가장 진보적이고 신뢰할 수 있는 Scalper EA Pro 버전을 선보입니다! 새로운 지능형 필터, 개선된 리스크 관리, 더 정확한 진입으로 이 EA는 시장에서 최대 효율성으로 작동하도록 설계되었습니다. 주요 업데이트: 조정 가능한 트렌드 필터 이제 사용자 정의 가능한 EMA(기본 21/50)로 최상의 트렌드만 식별 변동성 필터(ATR) 움직임이 없는 시장에서의 거래를 피해 진정한 잠재력이 있는 거래만 보장 RSI 확인 과매수/과매도 영역에서 신호를 필터링하여 승률 향상 가격 행동(선택적 핀 바) 캔들스틱 패턴으로 추가 확인하여 더 정확한 진입 스마트 리스크 관리 고정 로트 또는 계좌 잔액 % 옵션으로 자동 리스크 계산 동적 트레일링 스탑 이익을 보호하고 승리
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Experts
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Experts
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained on 5-years of real tick data. Trading is performed only on the EUR/USD currency pair. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. This Expert Advisor is based on the previously released Neurolite EA gbpusd , which was adjusted for successful trading on the EUR/USD currency pair. Trading
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Experts
A scalper system only work during Asian hours. Several unique indicators to detective the price fluctuation. Dynamic TP/SL level according to market conditions. Fixed stoploss to protect the capital, very low risk of losing a lot of money. No need to obtain SET files. The parameters are the same for each currency pair. It is optimized to work on EURAUD . It is recommended to use Eagle Scalper on M15 chart. It is recommended to run it on a real ECN broker with very low spread . It is recommended
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Experts
Snake EURUSD Real EA is a fully automatic Forex Trading Expert Advisor. The robot can run on any pair, but the results are better on EURUSD M15. The system can run with any broker that also provides Floating Spread. Advantages The EA does not use systems like martingale, hedging, etc. The EA uses SL and Trailing Stop to make a profit. In addition, you can also set TP (EURUSD at 93 for me). Best test results with 99.0% in the backtest. It is not necessary to close the EA during the press release
SAWA BlackBox Alpha MT5
Alejandro Funes
Experts
#Multicurrency #Hedging #Martingale #28Symbols  @AUD @CAD @CHF @JPY @NZD @USD @EUR @GBP  In the globalisation process that the world economy has undergone in the last two decades, financial markets have played a leading role. The easy and fast access to information, together with the growing economic interdependence between the different commercial blocks, have caused more and more economic agents to participate in non-national financial markets. Even small investors, thanks to the Internet and
On Control EA MT5 V2
Hany Ali
Experts
On Control EA MT5 V2 Game-Changing Software For The Forex Market  On Control EA was created to help traders like you maximize their income. How would you like to gain access to a world-class proprietary piece of software designed for one purpose, to improve your Forex strategy? Let’s be honest, it can be hard to understand which technical analysis & trading signals you should follow. With On Control EA, you now have a powerful tool that will enhance your Forex trading strategy & elevate your in
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
Experts
The adviser uses a strategy based on the use of 7 Envelopes  indicators, on each timeframe (M5, M15, M30, H1, H4) there are 7 Envelopes indicators. Trading is based on the “Price Action” strategy, the adviser searches for a simultaneous signal on 5 time frames: M5, M15, M30, H1, H4 and then opens an order. The EA uses the built-in Martingale and Averaging algorithm. The adviser uses economic news to achieve more accurate signals. Hidden Take Profit, Break Even and Trailing Stop are used. Attenti
MoneyMaker StableATM Lite
Zi Jie Gu
Experts
MoneyMaker stableATM Lite is an automatic intelligent trading system for foreign exchange! Lite edition just support MetaTrader 5! The purpose of MoneyMaker stableATM Lite is to stabilize profits, not to give you the ability to get rich overnight! MoneyMaker stableATM Lite is only applicable to EUR / USD currency trading, and cannot be used for other currency exchange trading, other CFD product trading, and commodity tradingor futures commodity trading! MoneyMaker stableATM Lite is only suitabl
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Experts
Expert. Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for setting up
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Experts
Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
Reactor EA MT5
Berat Cakan
Experts
Reactor MT5   is a fully automatic Expert Advisor for   Intraday   Trading.  it is   based on  m any indicators . The Expert was tested on the whole available historical period on   EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD and USDJPY M15  currency pair with exceptional results. You can download the demo and test it yourself. My tests were performed with the real tick date with   99,90% accuracy , actual spread, and additional slippage. The basic strategy starts with Market order in counter trend and tren
QuantXProTrader EA
Netlux Digital Kft.
Experts
QXS PRO TRADER Expert Advisor QuantXProTrader is an Expert Advisor based on Profitable Price Action strategy. It is compatible with our QXS Trend indicator and work automatically by Trend detection on Multiple assets. Each and Everything in this EA is perfect Just you need to set input parameters. Take Profit, Stop loss, Trailing Stop, Trailing Step, Lot Size Adjust it as per your account capital and equity. Recommended TIMEFRAMES are: M15, M30 and H1  Before Installing Expert Advisor on chart
TickToker
Oxana Tambur
Experts
>>>>>>>>>>>>>> more then 90% discount ($ 3750 >>> $ 345), Special offer is valid for 3 months from the start of sales <<<<<<<< <<<<<<<< The trading robot has been trading on a real account since 2018. We will show our account to everyone who plans to buy a trading robot. To do this, contact us. TickToker is a fully automatic Expert Advisor designed for the    EUR/GBP,EUR/SGD,AUD/NZD,EUR/CHF   currency pairs.  Does not use Martingale and Grid, all trades are covered by Stop Loss and Take Profit.
Tendency Expert Trader
Jing Yi He
Experts
Strategy: 1.This EA is a trend trade, used for USDCHF H1 charts. 2.This EA is  using indicators such as the Bolling band and moving average. 3. The initial amount of this EA is only $1000.This EA has a profit of over $3000. 4.The EA has detailed test data from January 2018 to June 2021, which is stable and profitable. 5.If you just want to put a small amount of money to get double reward, this EA trader is your best choice！
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
Experts
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: Best Pairs (default settings) High-risk   performance Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the late
News Catcher Pro MT5
Valeriia Mishchenko
4.73 (15)
Experts
News Catcher Pro is a mean-reversion strategy that uses intraday seasonal volatility patterns caused by high-impact news events. It enters the market at a certain time shortly before a high-impact news event occurs . It does not trade frequently! Supported currency pairs: GBPUSD, EURUSD, EURGBP Recommended timeframe: M5 MT4 version can be found here EA is   FIFO compatible To backtest the EA you should download the news events data file ' NewsEvents.txt ' and copy it to the common MT4/5 direc
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변