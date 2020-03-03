Robot Vamos Ver Gold Edition

Vamos Ver! 로봇은 시장에서 가장 변동성이 크고 수익성이 높은 자산인 금(XAUUSD/GOLD)을 거래하기 위해 설계되었으며, 일관성과 자본 보호에 중점을 둔 개발의 결과물입니다.

위험한 평균 단가 전략으로 모든 것을 위험에 빠뜨리는 로봇과 달리, **Vamos Ver!**는 채널 돌파 및 시장 사이클을 기반으로 한 정밀한 수학적 로직을 사용합니다. 코드는 엄격하게 테스트되었으며 MQL5 기술 검증에서 승인되어 귀하의 계정에 대한 안정성과 보안을 보장합니다(기술적 오류 0개).

📊 입증된 성능 (2025 백테스트) 2025년 1월부터 12월까지 GOLD(XAUUSD) 페어에서 *실제 틱(Real Ticks, 100% 품질)*으로 테스트한 결과 기반:

순이익: +85.58% (0.10 고정 롯으로 1년 동안)

최대 드로다운(Drawdown): 단 11.35% (효율적인 리스크 관리)

샤프 지수(Sharpe Ratio): 5.20 (탁월한 위험 조정 수익률을 나타냄)

승률: ~61%의 수익 거래

프로핏 팩터: 1.61

🚀 전략의 주요 특징

고정 및 안전 롯: 로봇은 손실을 만회하기 위해 롯을 기하급수적으로 늘릴 필요가 없습니다. 테스트는 처음부터 끝까지 0.10의 고정 롯으로 수행되어 순수 전략의 효율성을 입증했습니다.

자본 보호: 로봇은 매 거래 전 자동으로 증거금을 확인하여 치명적인 "자금 부족" 오류를 방지하고 계정의 무결성을 보호합니다.

거래 사이클: 지능형 "사이클" 시스템(고/저)을 사용하여 주요 추세를 식별하고 시장 노이즈를 필터링합니다.

M15 운영: 15분 타임프레임에 최적화되어 있어 초고속 스캘핑의 스트레스 없이 견고한 장중 움직임을 포착합니다.

⚙️ 설치 권장 사항

자산: XAUUSD (금)

타임프레임: M15 (15분)

계정 유형: HEDGE (권장) 또는 Netting.

최소 예치금: $500 (0.01 롯의 경우) 또는 0.10 롯의 보수적 설정의 경우 $10,000.

VPS: 24/7 실행을 위해 VPS 사용을 강력히 권장합니다.

🛡️ 왜 Vamos Ver! 로봇을 선택해야 합니까? 이 EA는 마법의 "블랙박스"가 아닙니다. Vamos Ver! Capital에서 개발한 퀀트 트레이딩 도구입니다. 코드는 연결 실패, 손상된 데이터 및 증거금 부족을 시뮬레이션하는 엄격한 스트레스 테스트를 통과하여 필요할 때 계속 작동하거나 안전하게 중지되도록 보장합니다.