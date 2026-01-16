Quantum AI EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für MetaTrader 5, der Technologien der künstlichen Intelligenz mit Prinzipien der Quantenoptimierung kombiniert. Der EA stellt ein vollautomatisches Handelssystem mit dynamischer Selbstanpassung und mehrstufigem Risikomanagement dar.

Hauptmerkmale

Multi-Timeframe-Analyse : Gleichzeitige Analyse mehrerer Zeitintervalle für eine genaue Einschätzung der Marktbedingungen

Selbstoptimierung : automatische Parameteranpassung basierend auf aktuellen Marktstatistiken

Umfassendes Risikomanagement : vollständiger Satz von Schutzmechanismen, die den Anforderungen des MQL5-Marktes entsprechen

Anpassungsfähigkeit: automatische Anpassung an wechselnde Volatilität und Marktbedingungen

Parameter-Gruppen

Handelseinstellungen

Basislosgröße : primäre Positionsgröße für Berechnungen

Risikoprozentsatz pro Handel : maximales Risiko aus der Einlage pro Vorgang

Expertenkennung : eindeutige magische Zahl zur Identifizierung von Aufträgen

Erlaubte Slippage : maximale Preisabweichung bei der Ausführung

Close on opposite signal: automatische Positionsschließung bei Signalumkehr

Multi-Timeframe-Einstellungen

Trend-Zeitrahmen : Zeitintervall für die Bestimmung des Hauptmarkttrends

Einstiegszeitrahmen : Intervall für das Auffinden von Markteinstiegspunkten

Volatilitätszeitrahmen: Zeitraum für die Berechnung der Marktvolatilität

Selbstoptimierungs-Einstellungen

Selbstoptimierung einschalten : Aktivierung der automatischen Parameteranpassung

Optimierungsintervall : Häufigkeit der Neuberechnung der optimalen Einstellungen

Analysezeitraum : Tiefe der historischen Daten für die Optimierung

Mindestanzahl von Geschäften: erforderliche Anzahl von Operationen für die Statistik

Indikator-Parameter

Schnelle MA-Periode : für kurzfristigen Trend

Langsamer MA-Zeitraum : für den langfristigen Trend

RSI-Periode : für die Bestimmung von überkauft/überverkauft

RSI-Levels : Grenzwerte für Signale

ATR-Periode : für die Volatilitätsmessung

ATR-Multiplikatoren : Koeffizienten für Stop-Loss- und Take-Profit-Berechnung

Stochastische Parameter: für zusätzliche Signalfilterung

Risiko-Management

Trailing Stop : Gewinnabsicherung mit gleitendem Stop Loss

Trailing distance : Aktivierungsabstand für die Absicherung

Trailing Step : Mindestabstand für Stop-Bewegung

Break-even : Setzen des Stop-Loss auf die Break-even-Zone

Break-even-Trigger : Gewinnniveau für die Aktivierung

Maximales Risiko pro Handel : Risikobegrenzung

Maximaler Spread: Filter für ungünstige Bedingungen

Technische Voraussetzungen

MetaTrader 5 (ab Version 2000)

Stabile Internetverbindung

Erlaubnis zum automatisierten Handel

Ausreichendes historisches Datenvolumen

Wichtiger Hinweis

Der Handel an den Finanzmärkten birgt das Risiko von Verlusten. Quantum AI EA ist ein Automatisierungswerkzeug, das jedoch keinen Gewinn garantiert. Testen Sie den Expert Advisor auf einem Demokonto, bevor Sie ihn mit echtem Geld einsetzen.