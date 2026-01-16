Quantum AI EA

Quantum AI EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für MetaTrader 5, der Technologien der künstlichen Intelligenz mit Prinzipien der Quantenoptimierung kombiniert. Der EA stellt ein vollautomatisches Handelssystem mit dynamischer Selbstanpassung und mehrstufigem Risikomanagement dar.

Hauptmerkmale

  • Multi-Timeframe-Analyse: Gleichzeitige Analyse mehrerer Zeitintervalle für eine genaue Einschätzung der Marktbedingungen

  • Selbstoptimierung: automatische Parameteranpassung basierend auf aktuellen Marktstatistiken

  • Umfassendes Risikomanagement: vollständiger Satz von Schutzmechanismen, die den Anforderungen des MQL5-Marktes entsprechen

  • Anpassungsfähigkeit: automatische Anpassung an wechselnde Volatilität und Marktbedingungen

Parameter-Gruppen

Handelseinstellungen

  • Basislosgröße: primäre Positionsgröße für Berechnungen

  • Risikoprozentsatz pro Handel: maximales Risiko aus der Einlage pro Vorgang

  • Expertenkennung: eindeutige magische Zahl zur Identifizierung von Aufträgen

  • Erlaubte Slippage: maximale Preisabweichung bei der Ausführung

  • Close on opposite signal: automatische Positionsschließung bei Signalumkehr

Multi-Timeframe-Einstellungen

  • Trend-Zeitrahmen: Zeitintervall für die Bestimmung des Hauptmarkttrends

  • Einstiegszeitrahmen: Intervall für das Auffinden von Markteinstiegspunkten

  • Volatilitätszeitrahmen: Zeitraum für die Berechnung der Marktvolatilität

Selbstoptimierungs-Einstellungen

  • Selbstoptimierung einschalten: Aktivierung der automatischen Parameteranpassung

  • Optimierungsintervall: Häufigkeit der Neuberechnung der optimalen Einstellungen

  • Analysezeitraum: Tiefe der historischen Daten für die Optimierung

  • Mindestanzahl von Geschäften: erforderliche Anzahl von Operationen für die Statistik

Indikator-Parameter

  • Schnelle MA-Periode: für kurzfristigen Trend

  • Langsamer MA-Zeitraum: für den langfristigen Trend

  • RSI-Periode: für die Bestimmung von überkauft/überverkauft

  • RSI-Levels: Grenzwerte für Signale

  • ATR-Periode: für die Volatilitätsmessung

  • ATR-Multiplikatoren: Koeffizienten für Stop-Loss- und Take-Profit-Berechnung

  • Stochastische Parameter: für zusätzliche Signalfilterung

Risiko-Management

  • Trailing Stop: Gewinnabsicherung mit gleitendem Stop Loss

  • Trailing distance: Aktivierungsabstand für die Absicherung

  • Trailing Step: Mindestabstand für Stop-Bewegung

  • Break-even: Setzen des Stop-Loss auf die Break-even-Zone

  • Break-even-Trigger: Gewinnniveau für die Aktivierung

  • Maximales Risiko pro Handel: Risikobegrenzung

  • Maximaler Spread: Filter für ungünstige Bedingungen

Technische Voraussetzungen

  • MetaTrader 5 (ab Version 2000)

  • Stabile Internetverbindung

  • Erlaubnis zum automatisierten Handel

  • Ausreichendes historisches Datenvolumen

Wichtiger Hinweis

Der Handel an den Finanzmärkten birgt das Risiko von Verlusten. Quantum AI EA ist ein Automatisierungswerkzeug, das jedoch keinen Gewinn garantiert. Testen Sie den Expert Advisor auf einem Demokonto, bevor Sie ihn mit echtem Geld einsetzen.


