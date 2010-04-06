Summary Signal Line

SummarySignalLine ist ein intelligenter Multi-Indikator für MetaTrader 5, der Signale von fünf klassischen technischen Indikatoren zu einer einzigen geglätteten Signallinie kombiniert. Der Indikator visualisiert die allgemeine Marktstimmung in einem einfachen, intuitiven Format mit Farbkodierung.

Wichtigste Merkmale

Zusammengesetzte Analyse - kombiniert MA, RSI, Bollinger Bands, Stochastic und ATR Geglättetes Signal - reduziert das Marktrauschen mit konfigurierbarer Glättung Visuelle Klarheit - Farbverlauf von grün (bullish) bis rot (bearish) Flexible Konfiguration - volle Kontrolle über die Komponentenparameter Professionelles Erscheinungsbild - Ebenen, Beschriftungen, anpassbare Farben

Funktionsprinzip

Der Indikator berechnet individuelle Signale aus jeder der fünf Komponenten, weist ihnen Gewichtungen zu, summiert sie und wandelt sie in eine einheitliche Punktzahl von 0-4 um:

0 - Stark bullisch (dunkelgrün, oben)

1 - Bullisch (hellgrün)

2 - Neutral (grau, Mitte)

3 - Bärenhaft (orange-rot)

4 - Stark bärisch (rot, unten)

Signalauswertung

Linie im oberen Bereich (0-1,5) - bullische Dominanz

Linie in der mittleren Zone (1,5-2,5) - neutraler oder gemischter Markt

Linie in der unteren Zone (2,5-4) - bärische Dominanz

Scharfe Farbübergänge - Marktdynamik ändert sich

Anwendungsfälle