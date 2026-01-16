Quantum AI EA — это продвинутый торговый советник для MetaTrader 5, объединяющий технологии искусственного интеллекта с квантовыми принципами оптимизации. Советник представляет собой полностью автоматизированную торговую систему с динамической самонастройкой и многоуровневым риск-менеджментом.

Ключевые особенности

Мультитаймфреймовый анализ : одновременный анализ нескольких временных интервалов для точного определения рыночных условий

Самооптимизация : автоматическая подстройка параметров на основе текущей рыночной статистики

Комплексный риск-менеджмент : полный набор защитных механизмов, соответствующих требованиям MQL5 Маркета

Адаптивность: автоматическая адаптация к изменяющейся волатильности и рыночным условиям

Группы параметров

Настройки торговли

Базовый объем лота : основной размер позиции для расчетов

Процент риска на сделку : максимальный риск от депозита на одну операцию

Идентификатор советника : уникальный магический номер для идентификации ордеров

Допустимое проскальзывание : максимальное отклонение цены при исполнении

Закрытие при обратном сигнале: автоматическое закрытие позиций при смене сигнала

Мультитаймфреймовые настройки

Таймфрейм для тренда : временной интервал для определения основного рыночного тренда

Таймфрейм для входа : интервал для поиска точек входа в рынок

Таймфрейм для волатильности: период для расчета изменчивости рынка

Настройки самооптимизации

Включение самооптимизации : активация автоматической подстройки параметров

Интервал оптимизации : периодичность пересчета оптимальных настроек

Период анализа : глубина исторических данных для оптимизации

Минимальное количество сделок: необходимое число операций для статистики

Параметры индикаторов

Период быстрой скользящей средней : для краткосрочного тренда

Период медленной скользящей средней : для долгосрочного тренда

Период RSI : для определения перекупленности/перепроданности

Уровни RSI : граничные значения для сигналов

Период ATR : для измерения волатильности

Множители ATR : коэффициенты для расчета стоп-лосса и тейк-профита

Параметры Stochastic: для дополнительной фильтрации сигналов

Управление рисками

Трейлинг-стоп : защита прибыли с подвижным стоп-лоссом

Дистанция трейлинга : расстояние для активации защиты

Шаг трейлинга : минимальное расстояние для перемещения стопа

Break-even : установка стоп-лосса в безубыточную зону

Триггер безубытка : уровень прибыли для активации

Максимальный риск на сделку : ограничение риска

Максимальный спред: фильтр для неблагоприятных условий

Технические требования

MetaTrader 5 (сборка 2000+)

Стабильное интернет-соединение

Разрешение на автоматическую торговлю

Достаточный объем исторических данных

Важное примечание

Торговля на финансовых рынках связана с риском потери средств. Quantum AI EA является инструментом автоматизации, но не гарантирует прибыль. Тестируйте советник на демо-счете перед использованием на реальных средствах.