Quantum AI EA
- Эксперты
- Evgeniy Kornilov
- Версия: 2.3
Quantum AI EA — это продвинутый торговый советник для MetaTrader 5, объединяющий технологии искусственного интеллекта с квантовыми принципами оптимизации. Советник представляет собой полностью автоматизированную торговую систему с динамической самонастройкой и многоуровневым риск-менеджментом.
Ключевые особенности
Мультитаймфреймовый анализ: одновременный анализ нескольких временных интервалов для точного определения рыночных условий
Самооптимизация: автоматическая подстройка параметров на основе текущей рыночной статистики
Комплексный риск-менеджмент: полный набор защитных механизмов, соответствующих требованиям MQL5 Маркета
Адаптивность: автоматическая адаптация к изменяющейся волатильности и рыночным условиям
Группы параметров
Настройки торговли
Базовый объем лота: основной размер позиции для расчетов
Процент риска на сделку: максимальный риск от депозита на одну операцию
Идентификатор советника: уникальный магический номер для идентификации ордеров
Допустимое проскальзывание: максимальное отклонение цены при исполнении
Закрытие при обратном сигнале: автоматическое закрытие позиций при смене сигнала
Мультитаймфреймовые настройки
Таймфрейм для тренда: временной интервал для определения основного рыночного тренда
Таймфрейм для входа: интервал для поиска точек входа в рынок
Таймфрейм для волатильности: период для расчета изменчивости рынка
Настройки самооптимизации
Включение самооптимизации: активация автоматической подстройки параметров
Интервал оптимизации: периодичность пересчета оптимальных настроек
Период анализа: глубина исторических данных для оптимизации
Минимальное количество сделок: необходимое число операций для статистики
Параметры индикаторов
Период быстрой скользящей средней: для краткосрочного тренда
Период медленной скользящей средней: для долгосрочного тренда
Период RSI: для определения перекупленности/перепроданности
Уровни RSI: граничные значения для сигналов
Период ATR: для измерения волатильности
Множители ATR: коэффициенты для расчета стоп-лосса и тейк-профита
Параметры Stochastic: для дополнительной фильтрации сигналов
Управление рисками
Трейлинг-стоп: защита прибыли с подвижным стоп-лоссом
Дистанция трейлинга: расстояние для активации защиты
Шаг трейлинга: минимальное расстояние для перемещения стопа
Break-even: установка стоп-лосса в безубыточную зону
Триггер безубытка: уровень прибыли для активации
Максимальный риск на сделку: ограничение риска
Максимальный спред: фильтр для неблагоприятных условий
Технические требования
MetaTrader 5 (сборка 2000+)
Стабильное интернет-соединение
Разрешение на автоматическую торговлю
Достаточный объем исторических данных
Важное примечание
Торговля на финансовых рынках связана с риском потери средств. Quantum AI EA является инструментом автоматизации, но не гарантирует прибыль. Тестируйте советник на демо-счете перед использованием на реальных средствах.
