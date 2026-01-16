Quantum AI EA

Quantum AI EA — это продвинутый торговый советник для MetaTrader 5, объединяющий технологии искусственного интеллекта с квантовыми принципами оптимизации. Советник представляет собой полностью автоматизированную торговую систему с динамической самонастройкой и многоуровневым риск-менеджментом.

Ключевые особенности

  • Мультитаймфреймовый анализ: одновременный анализ нескольких временных интервалов для точного определения рыночных условий

  • Самооптимизация: автоматическая подстройка параметров на основе текущей рыночной статистики

  • Комплексный риск-менеджмент: полный набор защитных механизмов, соответствующих требованиям MQL5 Маркета

  • Адаптивность: автоматическая адаптация к изменяющейся волатильности и рыночным условиям

Группы параметров

Настройки торговли

  • Базовый объем лота: основной размер позиции для расчетов

  • Процент риска на сделку: максимальный риск от депозита на одну операцию

  • Идентификатор советника: уникальный магический номер для идентификации ордеров

  • Допустимое проскальзывание: максимальное отклонение цены при исполнении

  • Закрытие при обратном сигнале: автоматическое закрытие позиций при смене сигнала

Мультитаймфреймовые настройки

  • Таймфрейм для тренда: временной интервал для определения основного рыночного тренда

  • Таймфрейм для входа: интервал для поиска точек входа в рынок

  • Таймфрейм для волатильности: период для расчета изменчивости рынка

Настройки самооптимизации

  • Включение самооптимизации: активация автоматической подстройки параметров

  • Интервал оптимизации: периодичность пересчета оптимальных настроек

  • Период анализа: глубина исторических данных для оптимизации

  • Минимальное количество сделок: необходимое число операций для статистики

Параметры индикаторов

  • Период быстрой скользящей средней: для краткосрочного тренда

  • Период медленной скользящей средней: для долгосрочного тренда

  • Период RSI: для определения перекупленности/перепроданности

  • Уровни RSI: граничные значения для сигналов

  • Период ATR: для измерения волатильности

  • Множители ATR: коэффициенты для расчета стоп-лосса и тейк-профита

  • Параметры Stochastic: для дополнительной фильтрации сигналов

Управление рисками

  • Трейлинг-стоп: защита прибыли с подвижным стоп-лоссом

  • Дистанция трейлинга: расстояние для активации защиты

  • Шаг трейлинга: минимальное расстояние для перемещения стопа

  • Break-even: установка стоп-лосса в безубыточную зону

  • Триггер безубытка: уровень прибыли для активации

  • Максимальный риск на сделку: ограничение риска

  • Максимальный спред: фильтр для неблагоприятных условий

Технические требования

  • MetaTrader 5 (сборка 2000+)

  • Стабильное интернет-соединение

  • Разрешение на автоматическую торговлю

  • Достаточный объем исторических данных

Важное примечание

Торговля на финансовых рынках связана с риском потери средств. Quantum AI EA является инструментом автоматизации, но не гарантирует прибыль. Тестируйте советник на демо-счете перед использованием на реальных средствах.


Hasan Tareq Hasan Al-rubaye
331
Hasan Tareq Hasan Al-rubaye 2026.01.16 18:51 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ответ на отзыв