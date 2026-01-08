Quant Range Breacher: Erweiterte Range Breakout Engine

Quant Range Breacher ist ein hochpräzises automatisches Handelssystem, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Es ist darauf spezialisiert, von der Preisvolatilität nach einer Konsolidierungsphase zu profitieren. Durch die Identifizierung des etablierten Bereichs während der frühen Marktstunden positioniert sich der EA, um die Ausbrüche mit hohem Momentum zu erwischen, die typischerweise den Trend des Tages bestimmen.

Im Gegensatz zu risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid verwendet Quant Range Breacher einen echten technischen Ausbruchsansatz mit strengem Risikomanagement, OCO-Logik (One Cancels Other) und professioneller Preisnormalisierung.

Zentrale Handelsphilosophie

Der Markt bildet oft während der asiatischen Sitzung und der frühen Londoner Eröffnung eine "Range of Interest" aus. Quant Range Breacher überwacht die Höchst- und Tiefststände dieses spezifischen Zeitfensters (03:00 - 12:00 Uhr) und bereitet sich auf einen Volatilitätsanstieg vor. Wenn der Preis diese Niveaus durchbricht, steigt der EA mit dem Momentum in den Markt ein und strebt ein hohes Reward-to-Risk-Verhältnis an.

Wichtige technische Merkmale

Precision Entry Engine: Die integrierte Preisnormalisierung stellt sicher, dass alle Orders mit der Tick-Größe und dem Stop-Level des Brokers übereinstimmen, wodurch Fehler wie "Ungültiger Preis" praktisch ausgeschlossen werden.

Intelligente Margin-Validierung: Der EA prüft in Echtzeit Ihre freie Marge, bevor er Aufträge sendet. Wenn das Konto nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, wird der Handel verhindert und eine Warnung ausgegeben.

OCO (One Cancels Other): Sobald eine Ausbruchsrichtung bestätigt und eine Position eröffnet wird, wird die gegnerische schwebende Order sofort gelöscht, um das Konto vor "Whipsaws" zu schützen.

Dynamischer teilweiser Take Profit: Sichern Sie sich frühzeitig Gewinne, indem Sie einen bestimmten Prozentsatz der Position (z. B. 50 %) bei einem vordefinierten Ziel schließen, während Sie den Rest bis zum endgültigen Take Profit laufen lassen.

Automatisierte tägliche Liquidation: Um Swap-Risiken über Nacht und Marktlücken zu vermeiden, werden alle Positionen automatisch um 03:00 Uhr des Folgetages geschlossen, um einen Neustart für den nächsten Zyklus zu gewährleisten.

Vollständige Erläuterung der Einstellungen

Bereichseinstellungen

Startzeit/Endzeit: Definiert das Fenster für die Berechnung des Bereichs (Standard: 03:00 - 12:00).

Bereichsfarbe: Benutzerdefinierte visuelle Box, die auf dem Diagramm zur einfachen Überwachung gezeichnet wird.

Risiko-Management

Losgröße: Feste Losgröße für jeden Handel.

Magische Nummer: Einzigartige Kennung für den EA, um seine eigenen Trades zu verwalten.

Margin-Prüfung: Automatische Überprüfung des Kontostandes vor der Eingabe.

Order & Entry-Einstellungen

StopLimitPuffer: Punkte, die zum High/Low hinzugefügt/abgezogen werden, um Marktstörungen herauszufiltern.

StopLoss: Schutzniveau in Punkten.

Partial TP: Gewinnziel in Punkten, bei dem ein Teil des Lots geschlossen wird.

Final TP: Endgültiges Gewinnziel für das verbleibende Volumen.

OCO-Logik: Stellt sicher, dass nur eine Richtung pro Sitzung gehandelt wird, wenn sie auf false gesetzt ist.

Anweisungen zur Einrichtung

Installation: Legen Sie die Datei Quant Range Breacher.mq5 in Ihren MQL5/Experts-Ordner. Chart-Einrichtung: Hängen Sie den EA an den EURUSD-Chart an (Zeitrahmen: H1). Algo-Handel: Stellen Sie sicher, dass die Schaltfläche "Algo Trading" oben auf Ihrem MT5-Terminal grün ist. Abwarten und beobachten: Der EA wird automatisch die Range Box zeichnen und zum angegebenen Endzeitpunkt Pending Orders setzen.

Risiko-Warnung

Der Devisenhandel auf Margin ist mit einem hohen Risiko verbunden und eignet sich nicht für alle Anleger. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten. Bevor Sie sich entscheiden, in Devisen zu investieren, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig prüfen. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Teil oder den gesamten Betrag Ihrer ursprünglichen Investition verlieren können.

Haftungsausschluss

Dieser Expert Advisor wird in der vorliegenden Form ohne jegliche Garantien oder Zusicherungen bereitgestellt. Der Entwickler, Sakinah Cakraw, ist nicht verantwortlich für finanzielle Verluste, die durch die Verwendung dieser Software entstehen. Die in Backtesting-Berichten gezeigte frühere Performance ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.