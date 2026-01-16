Quantum AI EA
- Asesores Expertos
- Evgeniy Kornilov
- Versión: 2.3
Quantum AI EA es un Asesor Experto avanzado para MetaTrader 5 que combina tecnologías de inteligencia artificial con principios de optimización cuántica. El EA representa un sistema de trading totalmente automatizado con autoajuste dinámico y gestión de riesgos multinivel.
Características principales
-
Análisis multitemporal: análisis simultáneo de múltiples intervalos de tiempo para una evaluación precisa de las condiciones del mercado.
-
Auto-optimización: ajuste automático de parámetros basado en las estadísticas actuales del mercado
-
Gestión integral del riesgo: conjunto completo de mecanismos de protección conforme a los requisitos del mercado MQL5
-
Adaptabilidad: adaptación automática a los cambios de volatilidad y a las condiciones del mercado
Grupos de parámetros
Parámetros de negociación
-
Tamaño de lote base: tamaño de posición principal para los cálculos
-
Porcentaje de riesgo por operación: riesgo máximo del depósito por operación
-
Identificador experto: número mágico único para la identificación de órdenes
-
Deslizamiento permitido: desviación máxima del precio en la ejecución
-
Cierre en señal contraria: cierre automático de la posición en caso de inversión de la señal
Ajustes Multi-Tiempo
-
Trend timeframe: intervalo de tiempo para determinar la tendencia principal del mercado
-
Plazo de entrada: intervalo para encontrar puntos de entrada en el mercado
-
Volatility timeframe: periodo para calcular la volatilidad del mercado
Ajustes de auto-optimización
-
Activar autooptimización: activación del ajuste automático de parámetros
-
Intervalo de optimización: frecuencia de recálculo de la configuración óptima
-
Periodo de análisis: profundidad de los datos históricos para la optimización
-
Recuento mínimo de operaciones: número necesario de operaciones para las estadísticas
Parámetros de los indicadores
-
Periodo MA rápido: para tendencia a corto plazo
-
Periodo MA lento: para tendencia a largo plazo
-
Periodo RSI: para la determinación de sobrecompra/sobreventa
-
Niveles del RSI: valores límite para las señales
-
Periodo ATR: para medir la volatilidad
-
Multiplicadores ATR: coeficientes para el cálculo de stop loss y take profit
-
Parámetros estocásticos: para el filtrado adicional de señales
Gestión del riesgo
-
Trailing stop: protección de beneficios con stop loss móvil
-
Trailing distance: distancia de activación para la protección
-
Trailing step: distancia mínima para el movimiento del stop
-
Punto de equilibrio: fijación del stop loss en la zona de punto de equilibrio
-
Umbral de rentabilidad: nivel de beneficio para la activación
-
Riesgo máximo por operación: limitación del riesgo
-
Diferencial máximo: filtro para condiciones desfavorables
Requisitos técnicos
-
MetaTrader 5 (build 2000+)
-
Conexión estable a Internet
-
Permiso para el comercio automatizado
-
Volumen de datos históricos suficiente
Aviso importante
Operar en los mercados financieros implica el riesgo de pérdida. Quantum AI EA es una herramienta de automatización, pero no garantiza beneficios. Pruebe el Asesor Experto en una cuenta demo antes de utilizarlo con fondos reales.
