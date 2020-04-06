Atlas Engine EURUSD v1

Überblick

DerExpert Advisor ist ein präzises Handelssystem, das darauf ausgelegt ist,optimale Einstiegspunkte zu finden, indem es Preisumkehrsignale auf statistisch signifikanten Marktniveaus erkennt.

Es kombiniert fortschrittliche analytische Filter mit einemkonservativen Mittelwertbildungsalgorithmus, der das Positionsmanagement verbessert und gleichzeitig das Risiko minimiert.

Der EA überwacht kontinuierlich die Preisdynamik, um Erschöpfungszonen, potenzielle Umkehrsignale und Bereiche mit hoher Wahrscheinlichkeit für eine Mittelwertumkehr zu identifizieren. Sobald er ausgelöst wurde, verwaltet das System die Trades auf intelligente Weise, indem es den durchschnittlichen Einstiegspreis unter kontrollierten Bedingungen und unter Einhaltung strenger Sicherheitsparameter verbessert.

Hauptmerkmale

Erkennt und handelt potenzielle Preisumkehrungen mit hoher Genauigkeit.

Setzt einen konservativen Mittelwertbildungsmechanismus ein, um die Erholung zu optimieren und die Einstiegspräzision zu verbessern.

Funktioniert effektiv sowohl in trendigen als auch in schwankenden Märkten .

Eingebautes Risikomanagement , Spread- und Volatilitätsfilter.

Einfache und intuitive Schnittstelle mit vollständig anpassbaren Parametern .

Konzentriert sich aufStabilität, Anpassungsfähigkeit und konsistente langfristige Leistung.

Empfohlene Einstellungen

Symbol: EURUSD

Zeitrahmen: H1

Kontotyp: ECN oder Raw Spread

Hebelwirkung: 1 :100 oder höher

Empfohlenes Guthaben: ab 1000 USD

Anmerkungen:

Dieser EA ist fürEURUSD (H1) optimiert und wurde gründlich unter verschiedenen Marktbedingungen getestet, wobei er eine solide Leistung mit kontrolliertem Drawdown zeigte.

Seinkonservatives Mittelwertbildungssystem sorgt für eine allmähliche Erholung bei ungünstigen Preisbewegungen, wodurch die allgemeine Kapitalstabilität und eine stetige Gewinnakkumulation aufrechterhalten werden.