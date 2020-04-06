Atlas Engine EURUSD v1
- Experten
- Jose Ramon Rosaenz Carmona
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Überblick
DerExpert Advisor ist ein präzises Handelssystem, das darauf ausgelegt ist,optimale Einstiegspunkte zu finden, indem es Preisumkehrsignale auf statistisch signifikanten Marktniveaus erkennt.
Es kombiniert fortschrittliche analytische Filter mit einemkonservativen Mittelwertbildungsalgorithmus, der das Positionsmanagement verbessert und gleichzeitig das Risiko minimiert.
Der EA überwacht kontinuierlich die Preisdynamik, um Erschöpfungszonen, potenzielle Umkehrsignale und Bereiche mit hoher Wahrscheinlichkeit für eine Mittelwertumkehr zu identifizieren. Sobald er ausgelöst wurde, verwaltet das System die Trades auf intelligente Weise, indem es den durchschnittlichen Einstiegspreis unter kontrollierten Bedingungen und unter Einhaltung strenger Sicherheitsparameter verbessert.
Hauptmerkmale
-
Erkennt und handeltpotenzielle Preisumkehrungen mit hoher Genauigkeit.
-
Setzt einenkonservativen Mittelwertbildungsmechanismus ein, um die Erholung zu optimieren und die Einstiegspräzision zu verbessern.
-
Funktioniert effektiv sowohl intrendigen als auch in schwankenden Märkten.
-
EingebautesRisikomanagement, Spread- und Volatilitätsfilter.
-
Einfache und intuitive Schnittstelle mitvollständig anpassbaren Parametern.
-
Konzentriert sich aufStabilität, Anpassungsfähigkeit und konsistente langfristige Leistung.
Empfohlene Einstellungen
-
Symbol: EURUSD
-
Zeitrahmen: H1
-
Kontotyp: ECN oder Raw Spread
-
Hebelwirkung: 1 :100 oder höher
-
Empfohlenes Guthaben: ab 1000 USD
Anmerkungen:
Dieser EA ist fürEURUSD (H1) optimiert und wurde gründlich unter verschiedenen Marktbedingungen getestet, wobei er eine solide Leistung mit kontrolliertem Drawdown zeigte.
Seinkonservatives Mittelwertbildungssystem sorgt für eine allmähliche Erholung bei ungünstigen Preisbewegungen, wodurch die allgemeine Kapitalstabilität und eine stetige Gewinnakkumulation aufrechterhalten werden.