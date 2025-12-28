Neuromios MultiNet ist ein moderner Multiwährungs-Handelsberater, der auf neuronalen Netzen mit einer einzigartigen Architektur basiert.

Diese Version enthält 9 Handelsstrategien, die auf neuronalen Netzen basieren, die auf 7 Währungspaaren trainiert wurden: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, EURJPY, GBPJPY, USDCAD. Es arbeitet mit einem täglichen Zeitrahmen. Standardmäßig wird der Handel mit allen Strategien gleichzeitig durchgeführt. Sie können eine Strategie zum Testen und Handeln auswählen.

Der Handel wird höchstens einmal pro Tag zur Tageseröffnung eröffnet, was die technischen Anforderungen an die Ausrüstung und eine stabile Verbindung reduziert. Auch wenn bei Tagesbeginn keine Verbindung besteht oder der Expert Advisor nicht funktioniert, wird der Handel bei der ersten Gelegenheit ausgeführt, wenn das Signal noch gültig ist, der Preis innerhalb der angegebenen Abweichung liegt und die Zeit innerhalb des angegebenen Zeitraums liegt (Parameter "Handelsplan").

Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus werden für jeden Handel bei der Eröffnung berechnet und festgelegt.

Um das Risiko zu begrenzen, können Sie die maximale Anzahl der gleichzeitig offenen Positionen für alle Strategien ("Max positions to open"), für eine Strategie ("Max positions per Strategy in a direction") und für ein Währungspaar ("Max positions per Symbol in a direction") in einer Richtung (Buy oder Sell) begrenzen. Um das Risiko zu minimieren, wird ein Standardlimit von 1 Position pro Währungspaar ("Max positions per Symbol in a direction" = 1) festgelegt. Ohne diese Begrenzung kann die Anzahl der aktiven Positionen bis zu 9 betragen.

Der Spread kann zu Beginn der Markteröffnung oft sehr groß sein. Um zu vermeiden, dass Positionen aufgrund eines großen Spreads zu einem ungünstigen Preis eröffnet werden, können Sie einen Zeitraum festlegen, in dem der Expert Advisor versucht, Trades zu einem Preis zu eröffnen, der nahe am berechneten Preis liegt (dem Schlusskurs des Vortags). Dies geschieht über die Parametergruppe "Handelszeitplan". Standardmäßig ist der Zeitraum von 2:00 Uhr bis 8:59 Uhr eingestellt ("Handelsplanmodus" = "Zwischen den Stunden", "Handelsplanstundenbeginn" = 2, "Handelsplanstundenende" = 8).

Wenn die Geldverwaltung aktiviert ist, basiert die Volumenberechnung auf den Einschussanforderungen und den verfügbaren Mitteln auf dem Konto. Die Parameter geben den Prozentsatz der Mittel an, die als Margin verwendet werden können, sowie das maximale Margin-Limit und das Volumenlimit.

Während des Betriebs zeigt das Protokoll Informationen über Signale, Parameter für die Handelseröffnung und deren Verwaltung an. Die Ergebnisse der Bewertung der aktuellen Marktlage durch das neuronale Netz werden jede Stunde im Protokoll angezeigt. Auf diese Weise können Sie sich zu Beginn des neuen Tages ein Bild von zukünftigen Geschäften machen. Diese Informationen sind auch in den Handelskommentaren enthalten.

Für das Training der Netzwerke wurden Daten von Admiral Markets Servern aus den letzten 8 Jahren verwendet. Der Expert Advisor funktioniert auch gut mit anderen Brokern. Im Einzelnen wurden Tests mit ICMarkets und FxPro durchgeführt.

Der Expert Advisor ist ohne zusätzliche Einstellungen mit einem Mindestguthaben von 1.000 USD einsatzbereit.

Standardmäßig ist das Money Management deaktiviert ("Enable Money Management" = false) und es wird eine feste Lotgröße von 0,1 verwendet ("Fixed Volume when Money Management is disabled" = 0,1). Wenn Sie das Money Management aktivieren ("Enable Money Management" = true), sollten Sie bedenken, dass die Margin-Anforderungen von der Leverage abhängen: Je höher die Leverage, desto geringer die erforderliche Margin, und dementsprechend größer die Positionsgröße und das Risiko. Daher ist es wichtig, auf den Prozentsatz zu achten, der für die Marge verwendet wird. Standardmäßig werden 10 % des Guthabens verwendet ("Prozentsatz des verfügbaren Betrags für Margin" = 10).

Beim Start erstellt der Expert Advisor Dateien mit Netzwerkmodellen und Parametern im Terminal-Datenordner:



MQL5\Files\Neuromios_MultiNet\

Standardmäßig werden die Dateien bei jedem Start neu erstellt. Wenn Sie den Parameter "Force Resource files write" auf "false" setzen, werden die Dateien bei nachfolgenden Läufen nicht neu erstellt, wenn sie vorhanden sind.

Grundlegende Parameter

Instrumente:EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, EURJPY, GBPJPY, USDCAD

Arbeitszeitraum:D1

Mindestguthaben: 100 USD (empfohlen: 1000 USD)

Mindestleverage:

1:25 (Empfohlen: 1:100)

Testen

Die Tests können für jedes der oben genannten Währungspaare durchgeführt werden.Jede Strategie verwendet nur ihr eigenes Währungspaar.

Wenn Sie den Tester zum ersten Mal starten, müssen Sie möglicherweise warten, bis die Historie für die erforderlichen Handelsinstrumente geladen ist. Um eine korrekte Funktion zu gewährleisten, müssen Sie den Test nach dem Laden der Historie möglicherweise erneut durchführen.

Um den Test zu beschleunigen, können Sie Modeling = "1 Minute OHLC" verwenden; die Ergebnisse sind dann ähnlich wie bei "Every tick".

Für schnelle Tests können Sie Modeling = "Open prices only" verwenden; die Ergebnisse sind dann etwas anders.

Installation (Grundeinstellungen)

Ziehen Sie den Expert Advisor auf den EURUSD, D1 Chart und aktivieren Sie den Handel.

Setzen Sie ggf. die gewünschten Grenzen für die Anzahl der gleichzeitig offenen Positionen:

"Max positions to open" (Standardwert 0)

"Max positions per Strategy in a direction" (Standardwert 1)

"Max positions per Symbol in a direction" (Standardwert 0)

Standardmäßig wird ein festes Lot von 0,1 verwendet ("Fixed Volume when Money Management is disabled" = 0,1). Stellen Sie bei Bedarf den gewünschten Wert ein.Um das Money Management zu aktivieren, stellen Sie die folgenden Parameter ein:"Enable Money Management" = true"Percentage of available Amount for Margin" = [Prozentsatz der für Margin verwendeten Mittel]