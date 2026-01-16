Quantum AI EA
- Experts
- Evgeniy Kornilov
- Version: 2.3
Quantum AI EA is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 5 that combines artificial intelligence technologies with quantum optimization principles. The EA represents a fully automated trading system with dynamic self-adjustment and multi-level risk management.
Key Features
-
Multi-timeframe analysis: simultaneous analysis of multiple time intervals for accurate market condition assessment
-
Self-optimization: automatic parameter adjustment based on current market statistics
-
Comprehensive risk management: complete set of protective mechanisms compliant with MQL5 Market requirements
-
Adaptability: automatic adaptation to changing volatility and market conditions
Parameter Groups
Trading Settings
-
Base lot size: primary position size for calculations
-
Risk percentage per trade: maximum risk from deposit per operation
-
Expert identifier: unique magic number for order identification
-
Allowed slippage: maximum price deviation at execution
-
Close on opposite signal: automatic position closing on signal reversal
Multi-Timeframe Settings
-
Trend timeframe: time interval for determining main market trend
-
Entry timeframe: interval for finding market entry points
-
Volatility timeframe: period for calculating market volatility
Self-Optimization Settings
-
Enable self-optimization: activation of automatic parameter adjustment
-
Optimization interval: frequency of optimal setting recalculation
-
Analysis period: depth of historical data for optimization
-
Minimum trade count: required number of operations for statistics
Indicator Parameters
-
Fast MA period: for short-term trend
-
Slow MA period: for long-term trend
-
RSI period: for overbought/oversold determination
-
RSI levels: boundary values for signals
-
ATR period: for volatility measurement
-
ATR multipliers: coefficients for stop loss and take profit calculation
-
Stochastic parameters: for additional signal filtering
Risk Management
-
Trailing stop: profit protection with moving stop loss
-
Trailing distance: activation distance for protection
-
Trailing step: minimum distance for stop movement
-
Break-even: setting stop loss to breakeven zone
-
Break-even trigger: profit level for activation
-
Maximum risk per trade: risk limitation
-
Maximum spread: filter for unfavorable conditions
Technical Requirements
-
MetaTrader 5 (build 2000+)
-
Stable internet connection
-
Permission for automated trading
-
Sufficient historical data volume
Important Notice
Trading financial markets involves the risk of loss. Quantum AI EA is an automation tool but does not guarantee profit. Test the Expert Advisor on a demo account before using with real funds.
