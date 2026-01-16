Quantum AI EA

Quantum AI EA is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 5 that combines artificial intelligence technologies with quantum optimization principles. The EA represents a fully automated trading system with dynamic self-adjustment and multi-level risk management.

Key Features

  • Multi-timeframe analysis: simultaneous analysis of multiple time intervals for accurate market condition assessment

  • Self-optimization: automatic parameter adjustment based on current market statistics

  • Comprehensive risk management: complete set of protective mechanisms compliant with MQL5 Market requirements

  • Adaptability: automatic adaptation to changing volatility and market conditions

Parameter Groups

Trading Settings

  • Base lot size: primary position size for calculations

  • Risk percentage per trade: maximum risk from deposit per operation

  • Expert identifier: unique magic number for order identification

  • Allowed slippage: maximum price deviation at execution

  • Close on opposite signal: automatic position closing on signal reversal

Multi-Timeframe Settings

  • Trend timeframe: time interval for determining main market trend

  • Entry timeframe: interval for finding market entry points

  • Volatility timeframe: period for calculating market volatility

Self-Optimization Settings

  • Enable self-optimization: activation of automatic parameter adjustment

  • Optimization interval: frequency of optimal setting recalculation

  • Analysis period: depth of historical data for optimization

  • Minimum trade count: required number of operations for statistics

Indicator Parameters

  • Fast MA period: for short-term trend

  • Slow MA period: for long-term trend

  • RSI period: for overbought/oversold determination

  • RSI levels: boundary values for signals

  • ATR period: for volatility measurement

  • ATR multipliers: coefficients for stop loss and take profit calculation

  • Stochastic parameters: for additional signal filtering

Risk Management

  • Trailing stop: profit protection with moving stop loss

  • Trailing distance: activation distance for protection

  • Trailing step: minimum distance for stop movement

  • Break-even: setting stop loss to breakeven zone

  • Break-even trigger: profit level for activation

  • Maximum risk per trade: risk limitation

  • Maximum spread: filter for unfavorable conditions

Technical Requirements

  • MetaTrader 5 (build 2000+)

  • Stable internet connection

  • Permission for automated trading

  • Sufficient historical data volume

Important Notice

Trading financial markets involves the risk of loss. Quantum AI EA is an automation tool but does not guarantee profit. Test the Expert Advisor on a demo account before using with real funds.


Produits recommandés
USA Indexes Quant Indicator
Thunder Investment Group Limited
Indicateurs
Property of Vertical Capital Edition:  Gugol_Quants   About USA INDEXES QUANT_INDICATOR: This is a indicator created by math modulation to be used as a trading tool, which was developed in MQL. (MT5) This indicator is for use only with US500(S&P500), NAS100(Nasdaq Composite) and US30(Dow Jones). Signals are activated on "Open" Candle. It’s based on Intraday/Swing Trades whose main timeframe is H1, H2, H3 and H4. However you can use it with other assets by testing with the appropriate settings. *
FREE
Quantitative Athena Scalping
Titouan Sebastien Julien Cadoux
4.8 (10)
Experts
Quantitative Athéna Scalping (QAS) Quantitative Athéna Scalping (QAS) est un Expert Advisor spécialisé dans l’hyper-scalping. Il ouvre plusieurs positions limitées durant la journée et, lorsqu’un Take Profit est atteint, se repositionne automatiquement près du prix pour saisir rapidement de nouvelles opportunités profitables. Attention : l’EA ne comporte pas de Stop Loss. Merci de suivre attentivement les consignes de mise en place et de gestion du risque. À propos QAS est un produit d’appel de
FREE
Atlas Engine EURUSD v1
Jose Ramon Rosaenz Carmona
Experts
Overview The   Expert Advisor   is a precision-engineered trading system designed to capture   optimal entry points   by detecting   price reversals   at statistically significant market levels. It combines advanced analytical filters with a   conservative averaging algorithm   that enhances position management while minimizing exposure to risk. The EA continuously monitors price dynamics to identify exhaustion zones, potential reversal signals, and areas of high probability for mean reversion.
MS Expert
Nikolaos Pantzos
Experts
MS_Expert   is structured based on a specific technical analysis indicator ( MACD  Oscillator   and Stochastic Oscillator ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
Sinaleiro Trader
Renato Takahashi
Experts
O Sinaleiro Trader é o robô de daytrade que usa multiníveis de acordo com a abertura do dia. Assim, a cada rompimento dos níveis, o robô emite ordens de compra ou venda, de acordo com a tendência. Os stops podem ser fixos ou dinâmicos de acordo com os níveis. É possível configurar a distância do sinaleiro, bem como horários de trades e dias da semana. Alterar o parâmetro BR1 para BR.
Financial Control
Vitalii Zakharuk
Experts
The Financial Control expert system traverses the entire history and all currency pairs with a single setting. The bot works on both Netting and Hedging account types. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, on any currency pair and on the server of any broker. It is recommended to work on liquid Forex pairs, with a low spread and use VPS. Financial Control is high frequency trading. You can start using it with $ 100 and 0.01 lot. If there is a commission on the account, it mu
Multi Instruments TrendSystem 7 LB
Shao Shu Yi
4 (1)
Experts
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 7 LB (Level Break) MT5 is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA works well in BTCUSD. This EA is one of our trend
Multi Instruments TrendSystem 5 RA
Shao Shu Yi
Experts
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 5 RA    MT5 (Rapier)  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be used
Multi Instruments TrendSystem 4 M4A1
Shao Shu Yi
Experts
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 4 M4A1  MT5 is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be used on lots of
Multi Instruments TrendSystem 1
Shao Shu Yi
Experts
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 1  MT5 (Multi-Moving Strategy) is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can
Ichimoku Cloud Breakout
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experts
General Idea of the Strategy The Ichimoku Cloud Breaker robot harnesses the power of the famous Ichimoku Kinko Hyo indicator but with a unique multi–timeframe approach. The goal of the robot is to identify true trend breakouts while filtering out false signals. The robot continuously monitors the Ichimoku clouds across multiple timeframes and only opens a position when the signals are perfectly aligned between the smaller and higher timeframes. Result: precise, powerful, and high–potential entri
QuantumAlgo Smart Scalper EA
Husain Haider Zaidi
Experts
REMARQUE : Uniquement XAUUSD (or) et unité de temps de 5 minutes. Aucun autre symbole ne sera négocié. Cet EA est conçu pour fonctionner uniquement sur les comptes du courtier XM et ne fonctionnera pas sur les graphiques de démonstration MetaQuotes ni chez d’autres courtiers. Présentation de QuantumAlgo EA QuantumAlgo EA est un Expert Advisor MT5 conçu pour les traders exigeant une logique de confluence intelligente, un faible drawdown et un taux de réussite élevé. Basé sur les Order Blocks, FV
The sometimes always accurate indicator
Laron Demetris Burrows
Indicateurs
This system is good at identifying short term reversals in the market. It is based on a machine learning study on market structure, and can be a great tool to scan the market or direct trades. With everything, there isn't a 100% win-rate, but this indicator is sometimes always accurate.   When it thinks a reversal will happen, it will color the candle a specific color, draw an arrow and then alert you on whether to buy or sell the upcoming candle.   Simple Setup Drag and drop onto any chart, at
STRAT Price Action Scanner
Daniel Frank
5 (7)
Indicateurs
STRAT Price Action Scanner – See the setup, size the risk, place the trade. Important To place trades directly from the Trade Assistant panel, you must also install the STRAT Price Action Trade Manager EA (check the comment section) on the same terminal. The indicator sends the trade instructions; the EA is the component that actually places and manages the orders. Installation Instruction (please read)               Guide to the STRAT Trading Strategy Why STRAT? Most price action trading is
FREE
Vondereich MT5
Mohd Hakim Johari
Experts
[MT5] Vondereich EA – Adaptive Averaging with Selectable Signal Systems Unleash the next evolution of automated trading. Vondereich EA for MetaTrader 5 combines precision, flexibility, and adaptive intelligence in one powerful system. Designed for traders who demand both control and automation, it merges a robust averaging engine with an Adaptive Layering System and Selectable Signal Modules , putting you fully in command of your trading strategy. Key Features Fully Automated Logic – Execut
FREE
Trend Teller
Ian Nganga Comba
Indicateurs
Trend Teller est un outil de tableau de bord puissant et intuitif conçu pour offrir une vue d’ensemble des tendances du marché sur toutes les paires de devises majeures et tous les horizons temporels — de M1 à MN1. Créé par des traders pour des traders, cet outil élimine les incertitudes de l’analyse des tendances et vous aide à rester aligné avec la direction générale du marché. Beaucoup de débutants ont du mal à identifier la direction du marché — et même les traders expérimentés se trompent p
FREE
Neuromios MultiNet
Dmytro Kucherenko
Experts
Neuromios MultiNet is a modern multi-currency trading advisor based on neural networks with a unique architecture. This version contains 9 trading strategies based on neural networks trained on 7 currency pairs: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, EURJPY, GBPJPY, USDCAD. It operates on a daily timeframe. By default, trading is performed simultaneously using all strategies. You can choose one strategy for testing and trading. Trades are opened no more than once per day at the opening of the day, whi
Candle Timer Countdown with Early Trend Detection
Deyna Kurniawan
Indicateurs
Candle Timer Countdown v2.5 is an advanced MQL5 indicator designed to enhance your trading precision. It provides a live countdown for each candle while simultaneously analyzing multiple timeframes to detect trend direction and potential early reversals. Key features include: Candle Countdown & Progress Bar: Monitor the exact time remaining for each candle with a clear progress visualization. Advanced Trend Detection: Analyze both fast and slow trends with configurable sensitivity and multi-time
FREE
PanelFlash
Renato Aparecido Braguini
Utilitaires
Painel Boleta com botões BUY (COMPRA À MERCADO), SELL (VENDA À MERCADO) e CLOSE (FECHA TODAS AS OPERAÇÕES). Possui também CAIXAS de quantidade de LOTES, VALORES de STOPLOSS (PERDAS EM PONTOS) e TAKEPROFIT (GANHOS EM PONTOS). Com o Painel Boleta Flash é possivel arrastar o painel pelo gráfico, com um click do mouse, possicionando no melhor local. Para remove-lo do gráfico é só clicar no "x" do painel.
FREE
YenFlow
Kelly Philip Aketch
Experts
This is a machine learning trend following strategy based on the Ichimoku Kinko Hyo indicator combined with market volatility and volume metrics. It works best on the H1 Chart . The signals utilized to begin trading are carefully vetted via the machine learning capability, and a sophisticated algorithm ensures that the trader remains in the trend for as long as possible. Features. This is a fully automated multi-symbol expert advisor. It works on the following symbols USDJPY, AUDJPY, CHFJPY, EU
Callidus Simple
Mate Patrik Toth
5 (1)
Experts
I am Callidus Simple. I am Your Specialized Gold Trading Framework. Hello, Trader. I am a specialized, powerful version of the Callidus trading framework, engineered and optimized for one purpose: to master the unique and volatile personality of the Gold market (XAUUSD). I am not a crippled demo. I am a fully-featured Expert Advisor, containing the same sophisticated,   dual-engine adaptive core   as my Ultimate sibling. The only difference? My focus is singular—on Gold—and my decisions are bas
FREE
Overbought Oversold Circle
Tevon R Gardiner
Indicateurs
Trading concept: When price touches or exceeds the upper circle boundary = potential sell signal (overbought) When price touches or falls below the lower circle boundary = potential buy signal (oversold) The circle acts like a dynamic support/resistance band around the opening price The numbered points (1-24) help identify where in the cycle the price currently is This is similar to using Bollinger Bands or other envelope indicators, but with a fixed radius instead of standard deviations.
HFT Ghoul
Sabrina Hellal
Experts
HFT Ghoul HFT Ghoul is an Expert Advisor for the MetaTrader 5 platform, specifically designed for high-frequency trading environments. It uses momentum-based algorithms to detect rapid price movements, particularly targeting high liquidity spikes during volatile trading sessions. Instead of immediate market execution, the Expert Advisor uses a mechanism based on pending stop-loss orders. This approach aims to enter the market only when sufficient momentum is detected in the direction of the tr
ADAM for FTMO 5
Vyacheslav Izvarin
5 (1)
Experts
ADAM EA Special Version for FTMO Please find new Version here  https://www.mql5.com/en/market/product/113326 Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 -------------------------------------------------
Stock Trader Pro MT5
Ivan Pochta
5 (12)
Experts
Stock Trader Pro is an automated trading advisor developed for the US stock market. Based on an author‑developed trading strategy and the observation that the stock market, as a spot market, tends to grow over time, the system is configured to open only long positions. It attempts to identify market dips by trading in waves and monitors several timeframes to help pinpoint optimal entry points during temporary price declines. Stock Trader Pro Live signal (Admiral Markets, Risk x2) :  https://www.
Quant Range Breacher
S A K I N A H
Experts
Quant Range Breacher: Advanced Range Breakout Engine Quant Range Breacher is a high-precision automated trading system developed for MetaTrader 5. It specializes in capitalizing on price volatility following a period of consolidation. By identifying the established range during early market hours, the EA positions itself to catch the high-momentum breakouts that typically define the day's trend. Unlike high-risk strategies like Martingale or Grid, Quant Range Breacher utilizes a genuine technica
FREE
Diamond PRO MT5
Fanur Galamov
5 (4)
Experts
Limited offer 30% OFF  Final price  ---> $499. Diamond PRO MT5   is enhanced powerful automated trading system that contains all advantages of the mt5 platform. PRO MT5 version includes improved performance, optimized cores, new accurate entry point filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming
Index Statistics and Session Level Analysis MT5
LEE SAMSON
Indicateurs
Arrêtez de deviner. Commencez à trader avec un avantage statistique. Les indices boursiers ne se négocient pas comme le forex. Ils ont des sessions définies, des gaps overnight et suivent des modèles statistiques prévisibles. Cet indicateur vous fournit les données de probabilité dont vous avez besoin pour trader des indices comme le DAX, S&P 500 et Dow Jones avec confiance. Ce qui le rend différent La plupart des indicateurs vous montrent ce qui s'est passé. Celui-ci vous montre ce qui va proba
Momentum Chase
Vladislav Kuznetsov
Experts
Momentum Chase is an intelligent trend continuation EA that waits for a strong candle close beyond EMA and then confirms momentum with price action relative to the previous bar. Equipped with reliable trailing stop mechanism and classic SL/TP protection. Clean, robust logic — perfect for swing and position trading. EA Settings: Symbol: XAUUSD Time frame: H12 and above Settings: Default settings Brokers: Any Minimum deposit: $100/0.01 lot Features: - No martini, no net - Order is always protecte
Pepito
Arismario Verissimo Neves
Experts
Robô Pepito. Pepito é um robô para day trade em mini índice Bovespa. Desenvolvido com uma estratégia que funciona exclusivamente com o ativo WIN, melhorando assim a sua performance e visando mais Ganhos e menos Perdas. - Negociação no ativo Mini Índice (WIN) na BM&F BOVESPA; - Operações 100% day trade; - O robô vai configurado para realizar apenas uma operação ao dia, mas isso pode ser alterado nos "Parâmetros de entrada". ATENÇÃO: Tipo de conta: [x] Netting, [ ] Hedge. Ativar o horário de fun
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis   Quantum Queen   , le joyau de la couronne de l'écosystème Quantum et le conseiller expert le mieux noté et le plus vendu de l'histoire de MQL5. Avec plus de 20 mois d'expérience en trading réel, j'ai acquis le titre incontesté de Reine de la paire XAUUSD. Ma spécialité ? L'OR. Ma mission ? Fournir des résultats de trading constants, précis et intelligents – encore et encore. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the inst
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : MT4 par défaut (Plus de 7 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Plus de 5 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera v
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (56)
Experts
AOT MT5 - Système Multi-Devises IA de Nouvelle Génération Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |   [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANT! Après l'achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir le manuel d'installation et les instructions de configuration: Ressource Description Comprendre la Fréquence de Trading d'AOT Pourquoi le bot ne trade pas tous les jours Comment Configurer le Bot AOT Guide d'installation étape par étape Set files AOT MT5 est un Expert Adv
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experts
Cryon X-9000 — Système de Trading Autonome doté d’un Noyau d’Analyse Quantique SIGNAL RÉEL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543   Aujourd’hui, de nombreux traders manipulent leurs résultats en faisant tourner leurs Expert Advisors sur des comptes cent ou avec des soldes très faibles , ce qui montre en réalité qu’ils ne font pas confiance à leurs propres systèmes . Ce signal, au contraire, fonctionne sur un vrai compte réel de 20 000 USD . Il reflète un engagement réel en capital et offre u
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Experts
Quantum King EA — Une puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT4 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT5 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails ! Gérez   votre trading avec pr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Télécharger le manuel d'utilisation (anglais) Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de d
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : Paramètres par défaut : https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 :  Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités.  Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera vendu en quantités limitées afin de garantir les droits de tous les clients ayant déjà acheté l'appareil. AI Gold Trading expl
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experts
Aperçu Golden Hen EA est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le XAUUSD (Or). Il fonctionne en combinant neuf stratégies de trading indépendantes, chacune déclenchée par des conditions de marché et des unités de temps spécifiques (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). L'EA est conçu pour gérer ses entrées et ses filtres automatiquement. La logique de base de l'EA se concentre sur l'identification de signaux précis. Golden Hen EA n'utilise pas de techniques de grille (grid), de martingale ou de
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.8 (35)
Experts
X Fusion AI — Système de Trading Hybride à Adaptation Neuronale Remise à durée limitée. Il ne reste plus que 7 places sur 20 — presque épuisé. Le prix passera bientôt à 999 $ . Démonstration de fonctionnement Performance en compte réel Offre à durée limitée. Il ne reste plus que 5 places sur 20 — presque épuisé. La mise à jour majeure est terminée. Le prix passera bientôt à 599 USD , et le prix final sera de 1500  USD . Après l’achat, merci de nous envoyer un message privé afin de recevoir les
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Experts
Note importante : Pour garantir une transparence totale, je fournis un accès au compte d'investisseur réel lié à cet EA, vous permettant de surveiller ses performances en direct sans manipulation. En seulement 5 jours, l'intégralité du capital initial a été entièrement retiré, et depuis lors, l'EA négocie exclusivement avec des fonds de profit, sans aucune exposition au solde d'origine. Le prix actuel de 199 $ est une offre de lancement limitée, et il sera augmenté après la vente de 10 copies o
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan  gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Experts
Signal en direct (compte réel) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Cet EA utilise la même logique et les mêmes règles d’exécution que le signal de trading réel vérifié affiché sur MQL5. Lorsqu’il est utilisé avec les paramètres recommandés et optimisés , ainsi qu’avec un courtier ECN / RAW spread de bonne réputation , le comportement en trading réel devrait refléter la performance et la structure du signal en direct. Veuillez noter que les résultats ind
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
Symbole XAUUSD (Or / Dollar américain) Période (unité de temps) H1-M15 (au choix) Prise en charge des trades uniques OUI Dépôt minimum 500 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec tous les brokers OUI (prise en charge des cotations à 2 ou 3 décimales, de toute devise de compte, symbole ou fuseau horaire GMT) Fonctionne sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’apprentissage automatique, abonnez-vous à la chaîne : S’abonner ! Caractéristiques principales du pr
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — un conseiller de trading professionnel pour trader n'importe quel actif sans martingale ni grilles de l'auteur avec plus de 25 ans d'expérience. La plupart des conseillers top fonctionnent avec l'or en hausse. Ils paraissent brillants dans les tests... tant que l'or monte. Mais que se passe-t-il quand la tendance s'épuise ? Qui protège votre dépôt ? HTTP EA ne croit pas à une croissance éternelle — il s'adapte au marché changeant et est conçu pour diversifier largeme
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex Turbo — « Maîtrisez la tempête — contrôlez le Vortex » Vortex Turbo représente la prochaine étape de l'évolution du trading intelligent : une solution unique qui fusionne une architecture d'IA de pointe, une logique de marché adaptative et un contrôle précis des risques. Reposant sur des principes algorithmiques éprouvés, elle intègre de multiples stratégies au sein d'un écosystème unifié à haute vitesse, alimenté par une intelligence prédictive d'un niveau inédit. Conçue comme une solu
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experts
P rix spécial de  $109  (prix régulier: $365) . Guide de configuration et d'utilisation :  ABS Channel . Surveillance en temps réel:   ABS Signal .  Fichier de configuration du signal en direct Fichier de configuration de base Qu'est-ce qu'ABS EA? ABS EA est un robot de trading professionnel développé spécifiquement pour XAUUSD (Or) sur la période H1. Il est basé sur un système Martingale avec des contrôles de risque intégrés . Conçu pour les traders débutants et expérimentés, ABS EA est
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Experts
Cheat Engine est un système de scalping sur l’or de gamme intermédiaire capable de prendre des décisions basées sur le sentiment global du forex via une API web. Signal en direct Cheat Engine bientôt disponible ! Le prix actuel sera augmenté. Prix à durée limitée 199  USD Trading à entrée unique uniquement. Aucun grid ni martingale, jamais. Sorties par stop suiveur intelligent qui s’adaptent à la volatilité quotidienne Le sentiment global du forex est une mesure des positions de centaines de mi
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experts
Croissance à long terme. Cohérence. Résilience. Pivot Killer EA n’est pas un système de gains rapides — c’est un algorithme de trading professionnel conçu pour faire croître votre compte de manière durable sur le long terme . Conçu exclusivement pour XAUUSD (OR) , Pivot Killer est le fruit de plusieurs années de recherche, de tests et de développement discipliné. Il repose sur une philosophie simple : la cohérence surpasse la chance . Ce système a été soumis à des tests rigoureux sur différents
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Experts
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experts
Prop Firm Prêt ! Non conçu pour le retournement de comptes à court terme ou les profits rapides. Pas de martingale / Pas de grille / Pas d'IA Conçu pour les traders privilégiant la régularité à long terme Résultats en direct :   Signal en direct   |   Portefeuille principal   |   Résultats FTMO     |    Communauté publique PRIX DE LANCEMENT : 249 $, prochain prix : 349 $ (Il ne reste que 6 exemplaires) Qu'est-ce que Gold Atlas ? Gold Atlas est un système de trading automatisé professionnel pou
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experts
Autorithm AI Description Technique AUTORITHM est un système de trading avancé alimenté par l’intelligence artificielle, conçu pour MetaTrader 5, qui intègre 10 couches spécialisées d’IA pour une analyse complète du marché. L’Expert Advisor utilise des algorithmes sophistiqués d’IA qui travaillent en synergie pour traiter les données de marché, identifier les opportunités de trading et exécuter les transactions avec des protocoles intelligents de gestion des risques. [guide line]     [SET FILES]
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Experts
Un nouveau pas en avant | La précision pilotée par l’IA rencontre la logique du marché Avec Argos Rage , un nouveau niveau d’automatisation du trading est introduit – alimenté par un système DeepSeek AI intégré qui analyse le comportement du marché en temps réel. Tout en s’appuyant sur les points forts d’Argos Fury, cet EA suit une voie stratégique différente : plus de flexibilité, une interprétation plus large et une plus forte interaction avec le marché. Live Signal Unité de temps : M30 Eff
Plus de l'auteur
AI Smart Trend EA
Evgeniy Kornilov
Experts
AI-Enhanced Multi-Strategy Trading System Revolutionary AI Trading Technology for Modern Markets Overview: AI Smart Trend EA represents the next generation of AI-powered trading solutions. This expert advisor combines artificial intelligence algorithms with advanced technical analysis. Our proprietary AI engine analyzes thousands of data points to identify high-probability trading opportunities with exceptional accuracy. AI Technology Features: Neural Network Analysis : Deep learning algorithms
FREE
PA Master EA
Evgeniy Kornilov
Experts
PA Master EA — Professional Trading Assistant Based on Price Movement Analysis PA Master EA is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 5 that uses pure price action analysis for trade decisions. The EA combines proven market pattern recognition techniques with a comprehensive risk management system. Key Features: •   Price Action Analysis   — trading signals based on natural price movement without indicator overload •   Complete Verification Set   — includes all mandatory checks: margin verif
FREE
Fuzzy Trend EA
Evgeniy Kornilov
Experts
FuzzyTrendEA - Intelligent Expert Advisor Based on Fuzzy Logic We present to you FuzzyTrendEA - a professional trading Expert Advisor designed for market trend analysis using fuzzy logic algorithms. This expert combines three classic indicators (ADX, RSI, and MACD) into a single intelligent system capable of adapting to changing market conditions. Key Features: Fuzzy logic for trend strength assessment: weak, medium, strong Combined analysis using three indicators with weighted coefficients Full
FREE
Summary Signal Line
Evgeniy Kornilov
Indicateurs
SummarySignalLine   is an intelligent multi-indicator for MetaTrader 5 that combines signals from five classical technical indicators into a single smoothed signal line. The indicator visualizes overall market sentiment in a simple, intuitive format with color coding. Key Features Composite Analysis   — combines MA, RSI, Bollinger Bands, Stochastic, and ATR Smoothed Signal   — reduces market noise with configurable smoothing Visual Clarity   — color gradient from green (bullish) to red (bearish)
FREE
Trend Fuzzy Analyzer
Evgeniy Kornilov
Indicateurs
Trend Fuzzy Analyzer   Purpose and Concept The Trend Fuzzy Analyzer indicator assesses the strength and direction of the current market trend. It is based on the principle of   Fuzzy Logic , which transforms quantitative readings from several standard technical indicators into a qualitative assessment of trend strength. Unlike binary signals, the indicator outputs a final value as a confidence level (from 0 to 100%). Core Working Principle The indicator simultaneously analyzes input data from f
FREE
Filtrer:
Hasan Tareq Hasan Al-rubaye
331
Hasan Tareq Hasan Al-rubaye 2026.01.16 18:51 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis