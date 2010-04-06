SR Volume Map muestra un claro mapa térmico de soportes y resistencias basado en el volumen negociado. Destaca las zonas de precios clave en las que es más probable que reaccione el precio.

La herramienta sirve de guía visual para planificar las entradas, paradas y objetivos de las operaciones utilizando una estructura basada en el volumen.

Diseñado tanto para operadores principiantes como avanzados, SR Volume Map indica dónde se concentra la actividad de negociación y ayuda a crear planes de negociación más claros y estructurados.

Funciona con todos los símbolos y plazos.



Cómo funciona SR Heatmap

SR Volume Map analiza la acción reciente de los precios y mide el volumen negociado a través de diferentes niveles de precios. Estos datos se visualizan como un mapa de calor directamente en el gráfico.

Las zonas más brillantes o intensas destacan los niveles de precios con mayor actividad de negociación. Estos niveles a menudo funcionan como soporte o resistencia, ya que anteriormente atrajeron una importante participación del mercado.