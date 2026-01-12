XpertTrader Pro - Sistema de Trading Multi-Filtro

XpertTrader Pro es un Asesor Experto que combina múltiples filtros de análisis técnico con la operativa en rejilla y la gestión avanzada del riesgo. Proporciona capacidades de negociación tanto automatizadas como manuales a través de un panel de control integrado.

ARCHIVO XAUUSD SET

Filtros de señales

El EA utiliza tres filtros independientes que trabajan juntos para generar señales de trading de alta calidad:

Filtro OBV - Análisis de Volumen en Balance con detección de movimiento, confirmación de tendencia, detección de divergencias y estrategias de cruce de EMA.

Filtro Ichimoku - Análisis basado en la nube para la dirección de la tendencia y la protección contra retrocesos.

FiltroATR - Filtro de volatilidad para evitar condiciones de mercado de bajo movimiento.

Las operaciones sólo se ejecutan cuando todos los filtros activados coinciden en la dirección.

Negociación en cuadrícula

Colocación automática de órdenes en cuadrícula con espaciado dinámico basado en ATR. Admite varios modos de tamaño de lote y niveles de cuadrícula máximos configurables con protección de stopout.

Sistema Trailing Stop

El sistema trailing incluye varias funciones independientes:

Distancia de arrastre fija o basada en ATR

Breakeven con trigger y offset configurables

Trailing más ajustado tras la activación del punto de equilibrio

Inicio del trailing basado en beneficios

Cierre parcial en niveles de beneficios

El breakeven y el cierre parcial funcionan de forma independiente: puede utilizar el breakeven sin activar el trailing stop principal.

Modos de Take Profit

Punto medio - TP basado en la entrada media

Media ponderada - Cálculo ponderado por volumen

Modo Breakeven - Cierre a beneficio cero

Punto fijo - TP a partir del precio actual

Gestión del riesgo

Máxima protección de pérdida suave basada en el porcentaje de equidad. Ajustes de stop loss separados para las direcciones de COMPRA y VENTA. Cierre automático opcional cuando se alcanza la pérdida máxima.

Filtro horario

Define las horas de negociación permitidas utilizando la hora del servidor del broker. Opción de auto-cierre de todas las posiciones cuando la ventana de negociación termina.

Panel de negociación

Panel integrado con botones de COMPRA/VENTA con un solo clic, tamaño de lote ajustable, botones de cierre y visualización del estado de la señal en tiempo real.

Requisitos

Plataforma: MetaTrader 5

Cuenta: Cobertura o Neteo

Depósito mínimo: $100 (recomendado $500+)

Símbolos: Divisas, Oro, Índices

Uso

Adjunte el EA a cualquier gráfico. Active al menos un filtro (OBV, Ichimoku, o ATR). Configure el tamaño del lote y los parámetros de riesgo. Habilite UseBaseEntries para el comercio automatizado o utilice el panel para la ejecución manual.

Para preguntas y soporte, por favor utilice la sección de Comentarios más abajo o los mensajes privados MQL5.

Descargo de responsabilidad de riesgo: El comercio implica un riesgo sustancial. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Opere sólo con el capital que pueda permitirse perder.