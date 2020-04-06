EMA Crossover simple EA
- Experten
- Muhammad Nadeem Satti
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 5
EMA Crossover Expert Advisor
Ein einfacher Trendfolge-EA, der auf der Grundlage von EMA-Crossovers in den Handel einsteigt. Er schließt entgegengesetzte Trades, wenn sich die Signale umkehren. Vollautomatisch mit einstellbarer Losgröße, Slippage und EMA-Perioden.
Merkmale:
-
Kauf/Verkauf bei schnellen vs. langsamen EMA-Überkreuzungen
-
Automatisches Handelsmanagement
-
Magische Zahl zur Konfliktvermeidung
Empfohlene Einstellungen:
-
Zeitrahmen: M5, M15 oder beliebig
-
Symbol: XAUUSD empfohlen
-
Schneller EMA: 8
-
Langsamer EMA: 21
Enthüller: Der Handel mit EA ist mit Risiken verbunden. Versuchen Sie es zuerst auf Demo.