EMA Crossover simple EA

EMA Crossover Expert Advisor

Ein einfacher Trendfolge-EA, der auf der Grundlage von EMA-Crossovers in den Handel einsteigt. Er schließt entgegengesetzte Trades, wenn sich die Signale umkehren. Vollautomatisch mit einstellbarer Losgröße, Slippage und EMA-Perioden.

Merkmale:

  • Kauf/Verkauf bei schnellen vs. langsamen EMA-Überkreuzungen

  • Automatisches Handelsmanagement

  • Magische Zahl zur Konfliktvermeidung

Empfohlene Einstellungen:

  • Zeitrahmen: M5, M15 oder beliebig

  • Symbol: XAUUSD empfohlen

  • Schneller EMA: 8

  • Langsamer EMA: 21


Enthüller: Der Handel mit EA ist mit Risiken verbunden. Versuchen Sie es zuerst auf Demo.

