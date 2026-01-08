Quantum Core AI
- Experten
- Muhammad Nadeem Satti
- Version: 1.3
- Aktivierungen: 15
Verbessern Sie Ihr Trading mit Quantum Core AI, einem hochentwickelten Expert Advisor, der für den modernen algorithmischen Trader entwickelt wurde. Dieser EA nutzt eine "Quantum"-Klassifizierungslogik zur Analyse von Marktzuständen und stellt sicher, dass Trades nur dann ausgeführt werden, wenn bestimmte statistische Bedingungen erfüllt sind. Er geht über einfache Indikatoren hinaus, indem er einen komplexen, mehrschichtigen Ansatz zur Trenderkennung verwendet.
Intelligenzgesteuerte Eingaben: Verwendet ein spezialisiertes Klassifizierungssystem, um Marktrauschen mit geringer Wahrscheinlichkeit herauszufiltern .
Präzise Ausführung: Hochentwickelte OrderSend-Protokolle mit integrierter Füllmodus-Erkennung für blitzschnelle Ausführung .
Adaptiver Schutz: Berechnet automatisch optimale Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf der Grundlage von Echtzeit-Symboldaten .
Universelle Überwachung: Kann Positionen über alle aktiven Symbole hinweg verwalten oder sich mit einem einzigen Schalter auf einen einzelnen Chart konzentrieren .