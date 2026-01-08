Quantum Core AI

Ersparen Sie sich mit AutoShield den manuellen Stress beim Risikomanagement. Dieses Dienstprogramm wendet automatisch Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf jeden von Ihnen eröffneten Handel an und stellt sicher, dass keine Position ungeschützt bleibt. . Universeller Schutz: Erkennt und aktualisiert automatisch sowohl aktive Positionen als auch schwebende Aufträge. . Multi-Paar-Kompatibilität: Wählen Sie, ob Sie nur den aktuellen Chart oder alle offenen Symbole Ihres Kontos gleichzeitig verwalten