TrendMaster XAU Pro EA

Präzision in Gold. Kraft in der Stille.

Überblick:

TrendMaster XAU Pro EA ist ein hochentwickeltes Trendfolgesystem, das für den Handel mit XAUUSD (Gold) über alle Zeitrahmen hinweg entwickelt wurde. Auf der Grundlage von Konvergenzlogik und Multi-Indikator-Validierung passt sich dieser EA fließend an Marktverschiebungen an und navigiert mit Zielstrebigkeit und Präzision leise durch das Chaos.

🧠 Strategische Essenz:

Der TrendMaster XAU Pro EA arbeitet mit einer vielschichtigen Synergie aus Momentum- und Trendsignalen, wobei die gesamte Logik proprietär bleibt. Fünf sorgfältig ausgewählte Indikatoren arbeiten im Zusammenspiel - nicht isoliert -, um Handelsbedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen. Nur wenn das Marktverhalten mit seinen einzigartigen internen Schwellenwerten übereinstimmt, schlägt der EA zu.

Erwarten Sie Komponenten wie:

Langfristige Trendverankerung

Erkennung von Momentum-Phasen

Dynamische Kalibrierung des Trendverlaufs

Selektive Volatilitätsfilterung

Eingänge werden durch einen gewichteten Algorithmus gefiltert, während Ausgänge durch eine adaptive Trend-Neubewertung gesteuert werden.

💡 Hauptmerkmale:

Geräuschlose Trendverfolgungs-Engine mit mehrstufiger Analyse

Speziell auf den XAUUSD abgestimmt, aber auch an andere wichtige Instrumente anpassbar

Vollständig parametrisiert für benutzerdefiniertes Tuning

Kompatibel mit allen Zeitrahmen (optimal: M5 )

Frei von Grid-, Martingale- oder Hochrisiko-Logik

⚙️ Übersicht der Eingaben (benutzergesteuert):

Einstellungen für Trendlänge und Empfindlichkeit

Anpassungen der Volatilitätsschwelle

Einstellung der Einstiegs-/Ausstiegsbestätigung

Losgrößenbestimmung für skalierbare Risikokontrolle

📌 Empfohlenes Setup:

Paar: XAUUSD

Zeitrahmen: M5

Broker: ECN mit engen Spreads

Umgebung: VPS für ununterbrochene Ausführung

🔐 Haftungsausschluss:

Dieser EA ist ein Werkzeug - keine Garantie. Die Märkte sind von Natur aus unberechenbar. Wenden Sie immer ein solides Risikomanagement an und führen Sie gründliche Tests durch, bevor Sie mit Live-Kapital handeln.



