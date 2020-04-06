TrendMaster XAU Pro EA
Präzision in Gold. Kraft in der Stille.
Überblick:
TrendMaster XAU Pro EA ist ein hochentwickeltes Trendfolgesystem, das für den Handel mit XAUUSD (Gold) über alle Zeitrahmen hinweg entwickelt wurde. Auf der Grundlage von Konvergenzlogik und Multi-Indikator-Validierung passt sich dieser EA fließend an Marktverschiebungen an und navigiert mit Zielstrebigkeit und Präzision leise durch das Chaos.
🧠 Strategische Essenz:
Der TrendMaster XAU Pro EA arbeitet mit einer vielschichtigen Synergie aus Momentum- und Trendsignalen, wobei die gesamte Logik proprietär bleibt. Fünf sorgfältig ausgewählte Indikatoren arbeiten im Zusammenspiel - nicht isoliert -, um Handelsbedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen. Nur wenn das Marktverhalten mit seinen einzigartigen internen Schwellenwerten übereinstimmt, schlägt der EA zu.
Erwarten Sie Komponenten wie:
-
Langfristige Trendverankerung
-
Erkennung von Momentum-Phasen
-
Dynamische Kalibrierung des Trendverlaufs
-
Selektive Volatilitätsfilterung
Eingänge werden durch einen gewichteten Algorithmus gefiltert, während Ausgänge durch eine adaptive Trend-Neubewertung gesteuert werden.
💡 Hauptmerkmale:
-
Geräuschlose Trendverfolgungs-Engine mit mehrstufiger Analyse
-
Speziell auf den XAUUSD abgestimmt, aber auch an andere wichtige Instrumente anpassbar
-
Vollständig parametrisiert für benutzerdefiniertes Tuning
-
Kompatibel mit allen Zeitrahmen (optimal: M5)
-
Frei von Grid-, Martingale- oder Hochrisiko-Logik
⚙️ Übersicht der Eingaben (benutzergesteuert):
-
Einstellungen für Trendlänge und Empfindlichkeit
-
Anpassungen der Volatilitätsschwelle
-
Einstellung der Einstiegs-/Ausstiegsbestätigung
-
Losgrößenbestimmung für skalierbare Risikokontrolle
📌 Empfohlenes Setup:
-
Paar: XAUUSD
-
Zeitrahmen: M5
-
Broker: ECN mit engen Spreads
-
Umgebung: VPS für ununterbrochene Ausführung
🔐 Haftungsausschluss:
Dieser EA ist ein Werkzeug - keine Garantie. Die Märkte sind von Natur aus unberechenbar. Wenden Sie immer ein solides Risikomanagement an und führen Sie gründliche Tests durch, bevor Sie mit Live-Kapital handeln.