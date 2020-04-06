TrendMaster XAU Pro EA

TrendMaster XAU Pro EA
Präzision in Gold. Kraft in der Stille.

Überblick:
TrendMaster XAU Pro EA ist ein hochentwickeltes Trendfolgesystem, das für den Handel mit XAUUSD (Gold) über alle Zeitrahmen hinweg entwickelt wurde. Auf der Grundlage von Konvergenzlogik und Multi-Indikator-Validierung passt sich dieser EA fließend an Marktverschiebungen an und navigiert mit Zielstrebigkeit und Präzision leise durch das Chaos.

🧠 Strategische Essenz:
Der TrendMaster XAU Pro EA arbeitet mit einer vielschichtigen Synergie aus Momentum- und Trendsignalen, wobei die gesamte Logik proprietär bleibt. Fünf sorgfältig ausgewählte Indikatoren arbeiten im Zusammenspiel - nicht isoliert -, um Handelsbedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen. Nur wenn das Marktverhalten mit seinen einzigartigen internen Schwellenwerten übereinstimmt, schlägt der EA zu.

Erwarten Sie Komponenten wie:

  • Langfristige Trendverankerung

  • Erkennung von Momentum-Phasen

  • Dynamische Kalibrierung des Trendverlaufs

  • Selektive Volatilitätsfilterung

Eingänge werden durch einen gewichteten Algorithmus gefiltert, während Ausgänge durch eine adaptive Trend-Neubewertung gesteuert werden.

💡 Hauptmerkmale:

  • Geräuschlose Trendverfolgungs-Engine mit mehrstufiger Analyse

  • Speziell auf den XAUUSD abgestimmt, aber auch an andere wichtige Instrumente anpassbar

  • Vollständig parametrisiert für benutzerdefiniertes Tuning

  • Kompatibel mit allen Zeitrahmen (optimal: M5)

  • Frei von Grid-, Martingale- oder Hochrisiko-Logik

⚙️ Übersicht der Eingaben (benutzergesteuert):

  • Einstellungen für Trendlänge und Empfindlichkeit

  • Anpassungen der Volatilitätsschwelle

  • Einstellung der Einstiegs-/Ausstiegsbestätigung

  • Losgrößenbestimmung für skalierbare Risikokontrolle

📌 Empfohlenes Setup:

  • Paar: XAUUSD

  • Zeitrahmen: M5

  • Broker: ECN mit engen Spreads

  • Umgebung: VPS für ununterbrochene Ausführung

🔐 Haftungsausschluss:
Dieser EA ist ein Werkzeug - keine Garantie. Die Märkte sind von Natur aus unberechenbar. Wenden Sie immer ein solides Risikomanagement an und führen Sie gründliche Tests durch, bevor Sie mit Live-Kapital handeln.


