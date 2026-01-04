The Discipline Firewall

🛡️ Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trading-Disziplin 🛡️

Hören Sie auf, Ihre Gewinne durch Overtrading und emotionale Entscheidungen zu verlieren. Der Discipline Firewall EA v3.10 agiert als Ihr persönlicher Trading-Watchdog und setzt strenge Risikomanagement-Regeln in Echtzeit durch.





Wichtige Schutzfunktionen:





Erweiterter Drawdown-Schutz: Blockiert automatisch den Handel, wenn Ihr täglicher Drawdown den von Ihnen festgelegten Prozentsatz oder Dollar-Betrag überschreitet.









Equity Trailing in Echtzeit: Sichert Gewinne, indem es Ihr höchstes Eigenkapital als Referenzpunkt für den Drawdown verwendet.













Harte Gewinnziele: Aktivieren Sie "Max Daily Profit", um zu gehen, während Sie im Vorteil sind - der EA kann alle Positionen automatisch schließen, sobald er sie erreicht.













Handelsfrequenz-Grenzen: Verhindern Sie "Rachegeschäfte", indem Sie eine maximale Anzahl von Trades oder Gesamtlots pro Tag festlegen.













Konsekutiver Verlustschutz: Stoppen Sie das Ausbluten automatisch nach einer bestimmten Anzahl von Verlustgeschäften in Folge.









Globale GMT-Session-Filter: Definieren Sie genaue Handelsfenster für asiatische, europäische und amerikanische Sitzungen.













📊 Intelligentes interaktives Dashboard

Bleiben Sie informiert mit einer umfassenden On-Chart-Anzeige, die Folgendes anzeigt:









Aktueller Drawdown und täglicher Gewinn (mit visuellen, farbkodierten Warnungen).













Trade & Lot Counts im Vergleich zu Ihren täglichen Limits.













Live-Session-Status und automatische "Trading Blocked"-Warnungen.









Eingebaute Sicherheit & Automatisierung





Automatisches tägliches Zurücksetzen: Alle Limits werden automatisch auf der Grundlage der von Ihnen gewählten GMT-Reset-Zeit aktualisiert.













Lizenz-Kontrolle: Sichere Kontosperrfunktionen für Verkäufer und Prop-Firm-Händler.









Notfall-Liquidierung: Schließt sofort alle Positionen und löscht ausstehende Aufträge, wenn die Limits überschritten werden.









"Beim Handel geht es nicht darum, wie viel Sie verdienen, sondern darum, wie viel Sie behalten.