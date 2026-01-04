The Discipline Firewall

🛡️ Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trading-Disziplin 🛡️
Hören Sie auf, Ihre Gewinne durch Overtrading und emotionale Entscheidungen zu verlieren. Der Discipline Firewall EA v3.10 agiert als Ihr persönlicher Trading-Watchdog und setzt strenge Risikomanagement-Regeln in Echtzeit durch.

Wichtige Schutzfunktionen:

Erweiterter Drawdown-Schutz: Blockiert automatisch den Handel, wenn Ihr täglicher Drawdown den von Ihnen festgelegten Prozentsatz oder Dollar-Betrag überschreitet.


Equity Trailing in Echtzeit: Sichert Gewinne, indem es Ihr höchstes Eigenkapital als Referenzpunkt für den Drawdown verwendet.



Harte Gewinnziele: Aktivieren Sie "Max Daily Profit", um zu gehen, während Sie im Vorteil sind - der EA kann alle Positionen automatisch schließen, sobald er sie erreicht.



Handelsfrequenz-Grenzen: Verhindern Sie "Rachegeschäfte", indem Sie eine maximale Anzahl von Trades oder Gesamtlots pro Tag festlegen.



Konsekutiver Verlustschutz: Stoppen Sie das Ausbluten automatisch nach einer bestimmten Anzahl von Verlustgeschäften in Folge.


Globale GMT-Session-Filter: Definieren Sie genaue Handelsfenster für asiatische, europäische und amerikanische Sitzungen.



📊 Intelligentes interaktives Dashboard
Bleiben Sie informiert mit einer umfassenden On-Chart-Anzeige, die Folgendes anzeigt:


Aktueller Drawdown und täglicher Gewinn (mit visuellen, farbkodierten Warnungen).



Trade & Lot Counts im Vergleich zu Ihren täglichen Limits.



Live-Session-Status und automatische "Trading Blocked"-Warnungen.


Eingebaute Sicherheit & Automatisierung

Automatisches tägliches Zurücksetzen: Alle Limits werden automatisch auf der Grundlage der von Ihnen gewählten GMT-Reset-Zeit aktualisiert.



Lizenz-Kontrolle: Sichere Kontosperrfunktionen für Verkäufer und Prop-Firm-Händler.


Notfall-Liquidierung: Schließt sofort alle Positionen und löscht ausstehende Aufträge, wenn die Limits überschritten werden.


"Beim Handel geht es nicht darum, wie viel Sie verdienen, sondern darum, wie viel Sie behalten.
Empfohlene Produkte
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experten
Babel-Assistent 1 Der MT5-Netting-Roboter "Babel_assistant_1" verwendet den ZigZag-Indikator, um Fibonacci-Levels auf den Perioden M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 der Charts zu generieren, und berechnet die Stärke der Trends für Kauf und Verkauf. Es eröffnet eine Position mit "Lot zum Eröffnen einer Position", wenn das angegebene Trendniveau 4.925 überschritten wird. Dann platziert Babel schwebende Orders auf einigen Fibonacci-Niveaus und setzt den angegebenen Stop Loss und Take Profit. Auf dem Bil
FREE
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilitys
Stellen Sie sich vor, Sie fliegen ein echtes Flugzeug, ohne jemals einen Flugsimulator betreten zu haben. Genauso ist es beim Handel. Sie müssen Ihre Strategie simulieren, bevor Sie sie auf einem realen Markt anwenden können. Es ist gut, wenn Sie die Dinge schnell simulieren können, bevor Sie überhaupt einen Markt betreten, oder bevor Sie ein automatisiertes System entwickeln. Die Leute haben nicht den ganzen Tag Zeit, um auf einen Chart mit einem höheren Zeitrahmen zu starren, bis das Einstiegs
FREE
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Gap Catcher
Mikita Kurnevich
5 (4)
Experten
Lesen Sie mehr über meine Produkte Gap Cather- ist ein vollautomatischer Handelsalgorithmus, der auf der GAP (Preislücke) Handelsstrategie basiert. Dieses Phänomen tritt nicht oft auf, aber bei einigen Währungspaaren, wie z.B. AUDNZD, kommt es häufiger vor als bei anderen. Die Strategie basiert auf dem GAP-Pullback-Muster. Empfehlungen: AUDNZD TF M1 Hebelwirkung 1:100 oder höher Mindesteinlage 10 USD Parameter: MinDistancePoints - Mindesthöhe des GAPs PercentProfit - Prozentsatz des Gewinns
FREE
Gold Quant AI
Hizbullah Mangal
5 (5)
Experten
Gold Quant AI Präziser Goldhandel mit institutioneller Logik und AI-Filterung Gold Quant AI ist ein selektives automatisches Handelssystem, das ausschließlich für den XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und auf Präzision und langfristige Beständigkeit ausgelegt ist - nicht auf häufiges Handeln. Trades werden nur dann eröffnet, wenn die Bedingungen von hoher Qualität sind, um Übertreibungen zu vermeiden und das Engagement bei ungünstigen Marktbedingungen zu begrenzen. Das System wendet eine institut
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experten
Matrix Arrow EA MT5  ist ein einzigartiger Fachberater, der die  MT5-Signale des Matrix Arrow Indicator  mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konverge
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Guard Scalper
Entus Sofian
Experten
Guard Scalper EA ist ein Scalper-Roboter, der auf der Analyse von Markttrends basiert. Guard Scalper EA sucht nach potenziellen High Probability Entries als Auslöser für den Einstieg in den Markt. Guard Scalper EA eignet sich für Paare mit niedrigen Spreads wie EURUSD, GBPUSD oder USDJPY. Empfehlung: Bitte fügen Sie Guard Scalper EA hinzu und lassen Sie ihn auf Paaren mit niedrigen Spreads wie EURUSD, GBPUSD oder USDJPY auf M5-Zeitrahmen laufen. Sie können auf diesen Paaren gleichzeitig laufen.
Golden Auto Bot MT5
Mai Van Thang
Experten
Golden Auto Bot ein Jahr im Einsatz! Vollständig futomiertes Handelssystem, mit 8 Handelseinstellungen für Signale. Der EA wurde über einen Zeitraum von allen Zeiten Stresstests unterzogen und besteht jedes Jahr . Wir verwenden KEIN Grid oder Martingale. 80% Rabatt jetzt! Wir backtesten wieder, backtest real - läuft real Ab sofort arbeitet der Golden Auto Bot hauptsächlich mit dem Hauptpaar XAUUSD und dem Nebenpaar EUR-USD. Bei einem Mindestinvestitionskapital von 300 USD arbeitet der Bot mit ei
Aureus MT5
Theo Karam
Experten
Erweiterte Runde 1 Sonderpreise für Early Adopters | Aktueller Preis: $299 - Nur noch 10 Exemplare zu diesem Preis | Nächster Preis: $399 Aureus MT5 ist ein hochmoderner Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel mit Gold entwickelt wurde. Durch die Kombination der Präzision einer Preisumkehr-Handelsstrategie mit fortschrittlichem maschinellem Lernen bietet Aureus MT5 Händlern ein zuverlässiges Werkzeug, um die Komplexität des Goldmarktes zu bewältigen. Strategie Aureus MT5 verfolgt e
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experten
TP & SL nach Preis festlegen – Automatischer Order-Modifier für MT5 Setzt automatisch präzise TP- und SL-Preisniveaus für jede Order ️ Funktioniert mit allen Paaren und EAs, Filterung nach Symbol oder Magic Number Dieser Expert Advisor ermöglicht es dir, exakte Take-Profit- (TP) und Stop-Loss- (SL) Levels mit direkten Preiswerten festzulegen (z. B. 1.12345 bei EURUSD). Keine Punkte, keine Pips. Nur sauberes, präzises Trade-Management für alle Orders oder gefiltert nach Chart oder Magic Num
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Experten
LESEN SIE DIESES !! bis zum Ende Expert Advisor Beschreibung: XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Wichtiger Hinweis : Keine Martingale, Mittelwertbildung oder Raster Stark abhängig von der Ausführungsqualität und niedrigen Spreads XAUUSD Reversal Pattern EA ist ein fortschrittlicher automatischer Handelsroboter, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold vs. USD) auf dem M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er verwendet eine robuste Kombination von Candlestick-Mustern , Volatilitäts-/Volu
Delta Waves
TitanScalper
Experten
Professionelles institutionelles Handelssystem Symbol: XAUUSD Empfohlener Zeitrahmen: M30 Mindestkapitalanforderung: 300 USD (oder Gegenwert in anderen Währungen) Broker-Kompatibilität: Vollständig kompatibel mit allen MT5-Brokern Delta Wave v1.2 ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das die Analyse des volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP) mit dem kumulativen Delta-Volumen (CDV) integriert, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es w
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experten
Entdecken Sie die ultimative Lösung für den Handel mit Marktlücken mit dem LT Gap EA, der jetzt auf MQL5 verfügbar ist. Mit drei leistungsstarken Strategien zu Ihrer Verfügung können Sie Ihr Gap-Handels-Potenzial wie nie zuvor maximieren. Hauptmerkmale: Vielseitige Strategien: Wählen Sie aus drei verschiedenen Gap-Handelsstrategien. Handeln Sie alle Gaps, konzentrieren Sie sich auf Gaps, die vordefinierte Mindestkriterien erfüllen, oder führen Sie Trades ausschließlich dann aus, wenn die Gap-Ab
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Händler! Ich stelle die "Duende"-Strategie vor, Duende ist ein Algorithmus, der Muster unterschiedlicher hoher und niedriger Niveaus erkennt, bei denen sie konstant bleiben, um gute Einträge zu machen, mit einem Wiederherstellungssystem, das verschiedene Dinge wie Breakeven und Kreuzungen zwischen Peers abfragt Es hat sich als problemlos erwiesen, mehrere Währungen zu kontrollieren, mit einer starken Kontrolle der Nachrichten während des Marktes Es ist möglich, es mit allen Symbolen zu v
EmpireInvestBot 700
Ruy Christian Hoffmann
5 (1)
Experten
Installationshandbuch Update 1.4 Update 1 .8 Update 1 .9 Update 1 .10 Update 1 .12 Update 1. 19 Markt : B3 - BM&F Indizes WIN - Netting oder Hedge Konten Zeitrahmen : M6 (6-Minuten-Kerzenchart) Mindestkapital : R$ 1.000,00 Maximales Kapital : R$ 100.000,00 Empfohlene Nutzungsdauer : Ein ganzes Jahr VPS : Die Verwendung eines VPS wird dringend empfohlen, da dieser Roboter mit schnelleren Verbindungsgeschwindigkeiten besser funktioniert. Martingale : NEIN, d.h. einzelne Trades mit klarer Sichtbark
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experten
Scalping-Bot für das Paar Gold/Dollar (XAU/USD) - eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für Trader, die in einem dynamischen Markt maximale Effizienz bieten soll. Dieser Bot wurde speziell für das Scalping entwickelt: Er analysiert Preisänderungen und platziert Trades, noch bevor bedeutende Marktbewegungen einsetzen. So kann er sich frühzeitig vorteilhafte Positionen sichern und selbst aus kleinsten Marktschwankungen Kapital schlagen. Hauptmerkmale: Flexibilität: Passt sich allen Marktbedi
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
AURUS PIVOT XAU PRO ist ein professioneller Handelsberater für XAUUSD, der auf der Arbeit mit wichtigen Marktzonen und bestätigtem Kursverhalten basiert. Der Roboter analysiert die Marktstruktur, bewertet die Stärke der Niveaus und eröffnet Trades nur, wenn mehrere Faktoren zusammenfallen. Der Advisor ist nicht bestrebt, ständig auf dem Markt zu sein und vermeidet den Handel unter ungünstigen Bedingungen, sondern konzentriert sich auf präzise Einstiege und Risikokontrolle. Wichtigste Merkmale Ha
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experten
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Experten
Wir stellen vor: GridWeaverFX - Ein Grid/Martingale EA für XAUUSD | Kostenloser Download! Hallo, liebe Trader der MQL5-Community! Ich freue mich, Ihnen einen Expert Advisor (EA) vorzustellen, den ich entwickelt und verfeinert habe, und ich stelle ihn jedem zur Verfügung, der ihn nutzen und darauf aufbauen möchte. Er heißt GridWeaverFX und, was am wichtigsten ist, er ist völlig KOSTENLOS! Dieser EA wurde entwickelt, um mit volatilen Marktbedingungen umzugehen, indem er eine bekannte Strategie ve
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilitys
Wir stellen den NAS100 Auto SL und TP Maker für MT5 vor: Verpassen Sie nie wieder die Einstellung von StopLoss und TakeProfit mit unserem NAS100 Auto SL und TP Maker, einem unverzichtbaren Assistenten für Händler, die den Nasdaq 100 Markt auf MetaTrader 5 navigieren. Dieses Tool wurde für diejenigen entwickelt, die eine nahtlose Lösung zur Automatisierung der Verwaltung von StopLoss- und TakeProfit-Levels suchen. Hauptmerkmale: Mühelose Automatisierung: Automatische Überwachung von Nasdaq 100
FREE
Combo All In One MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Combo All In One ist ein EA Combo 10 Strategien , Der EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet. Normalerweise müssen Sie 10x Gebühren bezahlen, um 10 EAs mit verschiedenen Strategien zu kaufen. Aber mit ALL IN ONE brauchen Sie nur 1 Mal zu zahlen, um einen EA zu besitzen, der 10 verschiedene Strategien enthält. Dies ist eine kosteneffektive Lösung und kombiniert effektive Methoden. Zeitrahmen M15, Mindesteinlage $1.000, Hebel 1:500. STRATEGIE1: GLEITENDER DURCHSCHNITT S
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experten
Setzen Sie auf den Goldtrend mit einem einfachen Buy-Only EA Der EA ist ein vollautomatischer Buy-Only Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um Marktchancen nach oben mit sicherem Risikomanagement und nahtloser Ausführung zu nutzen. Warum Trader ihn wählen: Beste Performance bei Gold (XAUUSD) - hoch liquide und im Trend. Buy-Only EA - konzentriert sich ausschließlich auf Long-Positionen. Plug & Play-Setup - anhängen und automatisch handeln lassen. Eingebauter Stop Lo
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
GoldStorm
Ewa Joanna Jagiello Stepien
Experten
GoldStorm - Fortgeschrittener Algorithmus für den Goldhandel (XAU/USD) Nach intensiver Forschung, Programmierung und Tests wurde GoldStorm geschaffen - ein innovativer Expert Advisor (EA), der in MQL5 entwickelt wurde. Dieser fortschrittliche Handelsalgorithmus wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) entwickelt und nutzt die Marktdynamik und Preisvolatilität vollständig aus. Wie funktioniert GoldStorm? GoldStorm verwendet eine Strategie, die auf präzisen schwebenden Aufträgen basiert. N
Bitbot V6 Ultimate Grid
Roelof Roy Methorst
Experten
30 TAGE VOLL FUNKTIONSFÄHIGE TESTVERSION - ERLEBEN SIE DIE KRAFT VON BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid ist das fortschrittlichste und flexibelste Grid-Trading-System für MetaTrader 5, jetzt erweitert um unser KI-gesteuertes Neural Model Brain für wirklich adaptive und intelligente Handelsentscheidungen. Ob Sie ein professioneller algorithmischer Trader oder ein ambitionierter Neuling sind, Bitbot V6 gibt Ihnen die Leistung, Sicherheit und Transparenz, die Sie
FREE
Exp THE X FULL
Vladislav Andruschenko
4.79 (29)
Experten
Dies ist ein universeller automatischer Expert Advisor für MetaTrader 5, der an Standardindikatoren arbeitet. UniversalEA Der Constructor EA verfügt über eine Vielzahl von Funktionen. Sie können eines von 20 Signalen auswählen, um eine Position zu öffnen, und 5 von 20 Filtern, um die Signale der im MetaTrader-Paket enthaltenen Standardindikatoren auszusortieren. Außerdem können Sie die Indikatorparameter anpassen, einen Zeitrahmen auswählen und für jedes Signal einen Signalbalken festlegen. Bea
Käufer dieses Produkts erwarben auch
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
Utilitys
Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
Utilitys
Crypto Ticks für MetaTrader 5 – Echtzeit-Krypto-Tickdaten und Orderbuch-Integration Überblick Crypto Ticks streamt Echtzeit-Tickdaten und Orderbuch-Tiefe von führenden Krypto-Börsen direkt in MetaTrader 5. Entwickelt für Trader, die präzise Marktdaten für Scalping, Algorithmen und Strategie-Tests benötigen. Unterstützte Börsen Binance: Spot (inkl. Orderbuch im aktiven Chart) und Futures (mehrere Symbole unterstützt) KuCoin: Spot und Futures (Orderbuch im Chart) Bybit: Futures und Inverse Future
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Utilitys
Strategy Builder bietet eine unglaubliche Menge an Funktionalität. Er kombiniert ein Handels-Panel mit konfigurierbarer Automatisierung (Indikatoren in einen EA umwandeln), Echtzeit-Statistiken (Gewinn & Draw Down) plus automatische Optimierung von SL, TP/Exit, Handelszeiten, Indikator-Eingaben. Mehrere Indikatoren können in einem einzigen Alarm/Handelssignal kombiniert werden und können benutzerdefinierte Indikatoren enthalten, auch wenn sie nur eine ex4-Datei haben oder vom Markt gekauft wurd
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus weniger als 1 Sekunde dauert. MT4 Version (nur lokal) MT5 Version (nur lokal) MT4 Vollversion (lokal & remote) Der lokale Modus bezieht sich darauf, das
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilitys
In dem hinzugefügten Video werden alle Funktionen, die Effektivität und die Einsatzmöglichkeiten des Trade Managers vorgestellt. Drag and Drop Trade Manager. Zeichnen Sie Ihren Einstieg und lassen Sie das Tool den Rest berechnen. Erweiterte Targeting- und Close-Anteile eines Trades direkt im Tool verfügbar (verwalten Sie Trades im Schlaf). Market-Order oder Limit-Order auf beiden Seiten mit faktorisiertem Spread. Zeichnen Sie einfach den Einstieg, das Tool erledigt den Rest. Hotkey-Setup macht e
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilitys
Das Produkt kopiert alle Discord-Signale auf den MT5 (bei dem Sie Mitglied sind ) und kann auch als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten. Arbeitet mit fast allen Signalformaten, unterstützt die Übersetzung anderer Sprachen ins Englische Arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5. Arbeitet mit Image Signal. Kopieren Sie Auftrag sofort, automatisch erkennen Symbol. Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über Ticket-Nummer zu kopieren. Wie man einrich
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (einschließlich privater und eingeschränkter), direkt auf Ihren MT5.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und optisch ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Ver
Riskless Pyramid Mt5
Snapdragon Systems Ltd
3.5 (2)
Utilitys
Einführung Dieser leistungsstarke MT4 Trade Management EA bietet eine Möglichkeit, Handelsgewinne auf risikofreie Weise aggressiv zu vervielfachen. Sobald ein Handel mit einem definierten Stoploss- und Take-Profit-Ziel eingegeben wurde, fügt der EA drei Pyramiden-Add-on-Trades hinzu, um das Gesamtgewinnniveau zu erhöhen. Der Benutzer legt das gesamte kombinierte Gewinnziel fest, das erreicht werden soll, wenn alles klappt. Dies kann entweder als ein Vielfaches des ursprünglichen Handelsgewinns o
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
Utilitys
Timeless Charts ist eine fortschrittliche Charting-Lösung, die für professionelle Trader entwickelt wurde, die maßgeschneiderte Charts / benutzerdefinierte Zeitrahmen benötigen – einschließlich Sekunden-Charts / Sekunden-Zeiträumen, Renko-Charts / Renko-Balken, Cluster-Charts / Footprint-Charts und erweiterte Werkzeuge, wie sie in den beliebtesten Plattformen zu finden sind. Im Gegensatz zu traditionellen Offline-Charts oder einfachen benutzerdefinierten Indikatoren erstellt diese Lösung vollstä
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitys
Mt5 To InterativeBrokers Copier ermöglicht es Ihnen, Geschäfte vom MT5-Konto zu Interactive Brokers zu kopieren. Damit können Sie Ihre EA-Strategie auf einem MT5-Demo-/Realkonto ausführen und dann alle Geschäfte in Echtzeit auf das Interactive Brokers-Konto kopieren. Merkmale: 1. Kopieren oder Invertieren von Geschäften in Echtzeit vom MT5-Konto auf das IB-Konto. 2. Regelmäßige Synchronisierung der Positionen beider Konten, falls ein Kopiervorgang fehlt. 3. Sie können nur Kauf- oder Verkaufsp
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Utilitys
ACHTUNG : Für eine kostenlose Testversion besuche meine Website. Bedienungsanleitung RiskGuard Management — Dein ultimativer Verbündeter für kompromissloses Trading. Lot Calculator — Automatische Berechnung der Positionsgröße. Quantum — Automatisches Risiko, um Gewinne zu maximieren und Drawdowns zu reduzieren. Automatic Journal — Inklusive und kostenlos auf meiner Website herunterladbar. Automatic Screenshot — Zwei Screenshots: einer beim Öffnen und einer beim Schließen des Trades. Partial Pr
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitys
Live Forex Signals ist für den Handel mit den Signalen der Website konzipiert   https://live-forex-signals.com/en und https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Daten Username   und   Password   wenn Sie ein Abonnement für Websites haben live-forex-signals.com/foresignal.com . dann sollten Sie diese Optionen mit Ihren Anmeldeinformationen ausfüllen. Wenn es kein Abonnement gibt, lassen Sie die Felder leer; Comment   Kommentar z
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilitys
DIESES EA IST EIN HALBAUTOMATISCHES EA, ES BENÖTIGT BENUTZEREINGABEN. Handbuch & Testversion Bitte KAUFEN Sie dieses Produkt NICHT , bevor Sie es TESTEN und mein Video dazu gesehen haben. Der Preis des ManHedger wird nach 20 verkauften Exemplaren auf 250$ steigen. Kontaktieren Sie mich für Benutzer-Support oder Fehlerberichte oder wenn Sie die MT4 Version wollen! MT4 Version Ich garantiere keine Gewinne oder finanziellen Erfolg mit diesem EA. Mit diesem Expert Advisor, können Sie: Ihre eigene
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
Utilitys
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) - AI Trade Validator für manuelle Trader Sie sind der Trader. Die KI ist Ihre zweite Meinung. Einführungspreis gültig bis 26.12.2025. Danach wird der Preis auf 197 USD aktualisiert. DoIt Trade Coach AI ist ein MetaTrader-Dienstprogramm, das Ihnen hilft, Ihre Handelsideen zu überprüfen, bevor Sie einsteigen: Sie schlagen Richtung + Einstieg/SL/TP vor, die KI analysiert das Setup, erklärt, was stark/schwach ist, schlägt Verbesserungen vor und lässt Sie direkt über
Ultimate Trade Copier MT5
BLAKE STEVEN RODGER
5 (2)
Utilitys
Mit diesem Dienstprogramm für Handelskopien können Sie sofort und nahtlos unbegrenzte Aufträge von mehreren Master-Konten auf mehrere Slave-Konten auf Ihrem lokalen Rechner kopieren und synchronisieren. Sie können benutzerdefinierte Kanäle (oder Portfolios) mit erweiterten Filterfunktionen erstellen, um von mehreren Master-Konten auf mehrere Slave-Konten zu kopieren. Darüber hinaus können Sie diese Channels mit einer Reihe von Optionen für die Losgröße und die Handelsbedingungen anpassen, um si
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilitys
Der Easy Strategy Builder (ESB) ist eine "Do It Yourself "-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, eine breite Palette von automatisierten Handelsstrategien zu erstellen, ohne dass Sie eine Zeile Code schreiben müssen. Dies ist die weltweit einfachste Methode, um Ihre Strategien zu automatisieren, die bei STP-, ECN- und FIFO-Brokern verwendet werden können. Es ist kein Drag & Drop erforderlich. Legen Sie einfach die Bedingungen für Ihre Handelsstrategie fest, ändern Sie die Einstellungen auf die gewün
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilitys
MT5 → Tradovate-Brücke (Prop-Firm Ready) Spiegeln Sie Ihre MT5-Trades in Echtzeit in Tradovate - perfekt, um Ihren bevorzugten Expert Advisor (EA) auf MT5 laufen zu lassen und gleichzeitig auf Prop-Firm-konformen Futures-Konten (z. B. Apex, Topstep) auszuführen, die über Tradovate abgerechnet werden. Klicken Sie hier, um das vollständige Handbuch & Setup Guide zu lesen Hauptmerkmale Live-Spiegelung: Repliziert MT5 Marktausführungen (open/close) in Tradovate als Marktaufträge in Millisekunden.
Smart Position Sizer
Michael Musco
Utilitys
Smart Position Sizer (MT5) Zwei Klicks, um das Risiko abzubilden, automatisch zu skalieren und mit vorausgefüllten SL/TP auszuführen - schnell, visuell und brokerabhängig. Entwickelt, um mit Forex, Futures, Indizes, Metallen und CFD-Symbolen hervorragend zu funktionieren. Warum Trader es lieben (nach Markt) Forex Spread-Aware Sizing (optional): Berücksichtigen Sie den aktuellen Spread im Risiko, damit Ihre Losgröße dem Nettorisiko entspricht. Pip- und 5-stellige Präzision: Korrekte Pip-Mathemat
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilitys
Mit diesem EA-Dienstprogramm können Sie (mit erweiterter Filterung) unbegrenzte offene Aufträge (manuell oder EA) mit 16 Trailing-Stop-Methoden verwalten: fest, prozentual, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI und Stochastic. Der Trailing-Stop kann entweder real oder virtuell sein, und Sie können vollständig oder mit einem Teil-Close-Prozentsatz bei Touch od
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilitys
Binance Trading Tool für MT5 1. Dieses Produkt enthält Live-Charts per WebSocket, historische Charts und automatische Updates beim Neustart des MT5-Terminals, um einen reibungslosen Betrieb ohne manuelle Eingriffe zu gewährleisten und Ihnen einen reibungslosen Binance-Handel zu ermöglichen. Handel, Live-Charts und historische Daten für Spot und Futures verfügbar Chartfunktionen: 1. Live-OHLC-Chart über WebSocket (WSS) 2. Verlaufsaktualisierung über API 3. Automatische Aktualisierung des Char
Weitere Produkte dieses Autors
TrendMaster XAU Pro EA
Muhammad Nadeem Satti
Experten
TrendMaster XAU Pro EA Präzision in Gold. Kraft in der Stille. Überblick: TrendMaster XAU Pro EA ist ein hochentwickeltes Trendfolgesystem, das für den Handel mit XAUUSD (Gold) über alle Zeitrahmen hinweg entwickelt wurde. Auf der Grundlage von Konvergenzlogik und Multi-Indikator-Validierung passt sich dieser EA fließend an Marktverschiebungen an und navigiert mit Zielstrebigkeit und Präzision leise durch das Chaos. Strategische Essenz: Der TrendMaster XAU Pro EA arbeitet mit einer vielsc
EMA Crossover simple EA
Muhammad Nadeem Satti
Experten
EMA Crossover Expert Advisor Ein einfacher Trendfolge-EA, der auf der Grundlage von EMA-Crossovers in den Handel einsteigt. Er schließt entgegengesetzte Trades, wenn sich die Signale umkehren. Vollautomatisch mit einstellbarer Losgröße, Slippage und EMA-Perioden. Merkmale : Kauf/Verkauf bei schnellen vs. langsamen EMA-Überkreuzungen Automatisches Handelsmanagement Magische Zahl zur Konfliktvermeidung Empfohlene Einstellungen : Zeitrahmen: M5, M15 oder beliebig Symbol: XAUUSD empfohlen Schneller
AlgoV6 ATR Trend Breakout EA
Muhammad Nadeem Satti
Experten
Produktname: AlgoV6 ATR Trend Breakout EA Marktbeschreibung: Übersicht AlgoV6 ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der ATR-basierte dynamische Stop-Loss/Take-Profit-Logik und Pivot-Breakout-Strategien verwendet, um starke Trends in jedem Symbol oder Zeitrahmen zu erfassen. Er identifiziert auf intelligente Weise Pivot-Hochs und -Tiefs, um die Markttendenz zu bestimmen, und wartet auf die Bestätigung, bevor er Trades ausführt - ein zuverlässiger Ansatz für geräuscharme Einstiege mit eing
Claude bot
Muhammad Nadeem Satti
Experten
Claude bot v2.00 ist ein vielseitiger und zuverlässiger Expert Advisor, der für adaptive Trendfolgestrategien für Devisenpaare entwickelt wurde. Mit einer Kombination aus gleitenden Durchschnitten , ADX , ATR und RSI-Filtern identifiziert er stabile Trends und minimiert gleichzeitig Fehleinstiege. Der EA enthält eine intelligente Trailing-Stop- und Breakeven-Logik , um Gewinne frühzeitig zu sichern und Verluste schnell zu begrenzen. ️ Strategie-Übersicht: Trend-Einstieg: Basierend auf MA-Cross
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension