The Discipline Firewall
- Utilitys
- Muhammad Nadeem Satti
- Version: 3.10
- Aktivierungen: 5
🛡️ Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trading-Disziplin 🛡️
Hören Sie auf, Ihre Gewinne durch Overtrading und emotionale Entscheidungen zu verlieren. Der Discipline Firewall EA v3.10 agiert als Ihr persönlicher Trading-Watchdog und setzt strenge Risikomanagement-Regeln in Echtzeit durch.
Wichtige Schutzfunktionen:
Erweiterter Drawdown-Schutz: Blockiert automatisch den Handel, wenn Ihr täglicher Drawdown den von Ihnen festgelegten Prozentsatz oder Dollar-Betrag überschreitet.
Equity Trailing in Echtzeit: Sichert Gewinne, indem es Ihr höchstes Eigenkapital als Referenzpunkt für den Drawdown verwendet.
Harte Gewinnziele: Aktivieren Sie "Max Daily Profit", um zu gehen, während Sie im Vorteil sind - der EA kann alle Positionen automatisch schließen, sobald er sie erreicht.
Handelsfrequenz-Grenzen: Verhindern Sie "Rachegeschäfte", indem Sie eine maximale Anzahl von Trades oder Gesamtlots pro Tag festlegen.
Konsekutiver Verlustschutz: Stoppen Sie das Ausbluten automatisch nach einer bestimmten Anzahl von Verlustgeschäften in Folge.
Globale GMT-Session-Filter: Definieren Sie genaue Handelsfenster für asiatische, europäische und amerikanische Sitzungen.
📊 Intelligentes interaktives Dashboard
Bleiben Sie informiert mit einer umfassenden On-Chart-Anzeige, die Folgendes anzeigt:
Aktueller Drawdown und täglicher Gewinn (mit visuellen, farbkodierten Warnungen).
Trade & Lot Counts im Vergleich zu Ihren täglichen Limits.
Live-Session-Status und automatische "Trading Blocked"-Warnungen.
Eingebaute Sicherheit & Automatisierung
Automatisches tägliches Zurücksetzen: Alle Limits werden automatisch auf der Grundlage der von Ihnen gewählten GMT-Reset-Zeit aktualisiert.
Lizenz-Kontrolle: Sichere Kontosperrfunktionen für Verkäufer und Prop-Firm-Händler.
Notfall-Liquidierung: Schließt sofort alle Positionen und löscht ausstehende Aufträge, wenn die Limits überschritten werden.
"Beim Handel geht es nicht darum, wie viel Sie verdienen, sondern darum, wie viel Sie behalten.