Claude bot
- Muhammad Nadeem Satti
- Version: 2.4
Claude bot v2.00 ist ein vielseitiger und zuverlässiger Expert Advisor, der für adaptive Trendfolgestrategien für Devisenpaare entwickelt wurde. Mit einer Kombination aus gleitenden Durchschnitten, ADX, ATR und RSI-Filtern identifiziert er stabile Trends und minimiert gleichzeitig Fehleinstiege. Der EA enthält eine intelligente Trailing-Stop- und Breakeven-Logik, um Gewinne frühzeitig zu sichern und Verluste schnell zu begrenzen.
⚙️ Strategie-Übersicht:
-
Trend-Einstieg: Basierend auf MA-Crossovers mit ADX- und RSI-Filterung zur Bestätigung der Marktstärke.
-
Handelsmanagement:
-
Intelligenter Trailing Stop auf Basis der ATR.
-
Breakeven-Aktivierung bei anpassbaren Gewinnpunkten.
-
-
Risikokontrolle:
-
Feste oder dynamische Losgröße (basierend auf Saldo/Prozentsatz).
-
Maximum Drawdown Limit und Handelszeitenfilter.
-
🔧 Eingabeparameter:
-
MA-Perioden, ADX/ATR/RSI-Einstellungen
-
Aktivierungsniveau des Trailing-Stops
-
Breakeven-Auslöser und Offset
-
Maximale Aufträge, Zeitfilter und magische Zahl
-
Kontrolle des Risikos in % oder eines festen Lots
📈 Empfohlene Verwendung:
-
Paare: XAUUSD
-
Zeitrahmen: M1
✅ Merkmale:
-
Kompatibel mit allen Brokern (4- und 5-stellig)
-
Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten
-
Inklusive Fehlerbehandlung: Spread/Margin/Volumen-Validierung
-
Keine Martingale, kein Grid, keine Arbitrage
📌 Anmerkungen:
-
Für beste Ergebnisse optimieren Sie die Parameter für jedes Paar.
-
Verwenden Sie für den Live-Handel einen VPS und einen Broker mit geringer Streuung.
-
Backtesting im Modus "Jeder Tick basiert auf echten Ticks" für Genauigkeit.