Claude bot v2.00 ist ein vielseitiger und zuverlässiger Expert Advisor, der für adaptive Trendfolgestrategien für Devisenpaare entwickelt wurde. Mit einer Kombination aus gleitenden Durchschnitten, ADX, ATR und RSI-Filtern identifiziert er stabile Trends und minimiert gleichzeitig Fehleinstiege. Der EA enthält eine intelligente Trailing-Stop- und Breakeven-Logik, um Gewinne frühzeitig zu sichern und Verluste schnell zu begrenzen.

⚙️ Strategie-Übersicht:

  • Trend-Einstieg: Basierend auf MA-Crossovers mit ADX- und RSI-Filterung zur Bestätigung der Marktstärke.

  • Handelsmanagement:

    • Intelligenter Trailing Stop auf Basis der ATR.

    • Breakeven-Aktivierung bei anpassbaren Gewinnpunkten.

  • Risikokontrolle:

    • Feste oder dynamische Losgröße (basierend auf Saldo/Prozentsatz).

    • Maximum Drawdown Limit und Handelszeitenfilter.

🔧 Eingabeparameter:

  • MA-Perioden, ADX/ATR/RSI-Einstellungen

  • Aktivierungsniveau des Trailing-Stops

  • Breakeven-Auslöser und Offset

  • Maximale Aufträge, Zeitfilter und magische Zahl

  • Kontrolle des Risikos in % oder eines festen Lots

📈 Empfohlene Verwendung:

  • Paare: XAUUSD

  • Zeitrahmen: M1

✅ Merkmale:

  • Kompatibel mit allen Brokern (4- und 5-stellig)

  • Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten

  • Inklusive Fehlerbehandlung: Spread/Margin/Volumen-Validierung

  • Keine Martingale, kein Grid, keine Arbitrage

📌 Anmerkungen:

  • Für beste Ergebnisse optimieren Sie die Parameter für jedes Paar.

  • Verwenden Sie für den Live-Handel einen VPS und einen Broker mit geringer Streuung.

  • Backtesting im Modus "Jeder Tick basiert auf echten Ticks" für Genauigkeit.


