Market Maker Tracker - Ein professioneller EA für alle Trader

🎯 Was macht diesen EA besonders?

Market Maker Tracker ist ein Plug-and-Play Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die konsistente,

professionelle Ergebnisse ohne komplizierte Einrichtung wünschen. Installieren Sie ihn einfach, verwenden Sie die Standardeinstellungen, und lassen Sie ihn für sich arbeiten.





✨ Hauptmerkmale & Vorteile

Einfach und sofort einsatzbereit

Keine komplizierte Konfiguration erforderlich - Die Standardeinstellungen sind optimiert und bereit für den Handel

- Die Standardeinstellungen sind optimiert und bereit für den Handel Einfache Installation - Einfach an Ihren Chart anhängen und loslegen

- Einfach an Ihren Chart anhängen und loslegen Keine zusätzlichen Setup-Dateien zu versenden oder zu verwalten

Intelligente Handelsstrategie

Trendbasierter Ansatz - Folgt dem Marktmomentum für Trades mit höherer Wahrscheinlichkeit

- Folgt dem Marktmomentum für Trades mit höherer Wahrscheinlichkeit Eingebautes Risikomanagement - Jeder Handel hat einen Stop Loss (100 Pips) und einen Take Profit (150 Pips)

- Jeder Handel hat einen Stop Loss (100 Pips) und einen Take Profit (150 Pips) Swing-Trading-Stil - Hält Positionen länger bei großen Bewegungen (kein riskantes Scalping)

Optimierte Handelsbedingungen

Bester Zeitrahmen : 1-Stunden-Chart (H1)

: 1-Stunden-Chart (H1) Empfohlene Paare : GBPUSD und EURUSD (am profitabelsten)

: GBPUSD und EURUSD (am profitabelsten) Funktioniert auchbei anderen Paaren (mit etwas geringeren Renditen)





📊 Bewährte Backtesting-Leistung (2020-2025)

Hier sehen Sie, was die 6-Jahres-Backtest-Ergebnisse in einfachen Worten für Sie bedeuten:

💰 Außergewöhnliche Rentabilität

Startkapital : $10.000

: $10.000 Gesamtgewinn : 26.119,20 $ (261% Rendite über 6 Jahre)

: 26.119,20 $ (261% Rendite über 6 Jahre) Gewinnrate : 65.85% - Fast 7 von 10 Trades sind Gewinner

: 65.85% - Fast 7 von 10 Trades sind Gewinner Gewinnfaktor: 2,82 - Für jeden $1, der riskiert wird, macht der EA $2,82

Was dies bedeutet: Ihre anfängliche Investition von 10.000 $ wuchs in 6 Jahren auf über 36.000 $ an.

Das ist eine durchschnittliche jährliche Rendite von 43,5 % - weit mehr als herkömmliche Investitionen!





🛡️ Professionelles Risikomanagement

Maximaler Drawdown : 21,33% - Der größte vorübergehende Rückgang vom Höchststand des Eigenkapitals

: 21,33% - Der größte vorübergehende Rückgang vom Höchststand des Eigenkapitals Durchschnittlicher Gewinn : 1.499,54 $ gegenüber durchschnittlichem Verlust : 1.026,31 $

: 1.499,54 $ gegenüber : 1.026,31 $ Erholungsfaktor : 4.32 - Der EA erholt sich von Verlusten 4x schneller als er sie erleidet

: 4.32 - Der EA erholt sich von Verlusten 4x schneller als er sie erleidet Erwartete Auszahlung pro Trade: $637.05

Was dies bedeutet: Ja, es gibt vorübergehende Drawdowns (normal bei jedem Handel), aber die Gewinntrades des EA sind 46% größer als die Verlusttrades.

Ihr Kapital ist durch disziplinierte Stop-Losses geschützt, und das System erholt sich schnell.





📈 Hervorragende Konsistenz

41 Trades insgesamt über 6 Jahre - Selektiv, Qualität vor Quantität

über 6 Jahre - Selektiv, Qualität vor Quantität 27 Gewinnende Trades vs. 14 Verlustreiche Trades

vs. 14 Verlustreiche Trades Beste Gewinnsträhne : 9 aufeinanderfolgende Gewinne ($13.493 Gewinn)

: 9 aufeinanderfolgende Gewinne ($13.493 Gewinn) Sharpe Ratio: 2,86 - Ausgezeichnete risikobereinigte Renditen (alles über 1,0 ist gut, über 2,0 ist außergewöhnlich)

Was dies bedeutet: Der EA handelt nicht übermäßig und jagt nicht jeder Marktbewegung hinterher.

Er wartet geduldig auf hochwertige Setups und liefert mit durchschnittlich nur 6-7 Trades pro Jahr bemerkenswerte Ergebnisse.





💎 Echte Zahlen, echtes Wachstum

Größter Einzelgewinn : $1.503,40

: $1.503,40 Durchschnittliche monatliche Rendite : Ungefähr 3,44%

: Ungefähr 3,44% Zusammengesetzte Wachstumsrate: 3,18% monatlich mit Zinseszins

Was das bedeutet: Mit nur 1,0 Standard-Lot und einem Konto von $10.000 haben Sie über $36.000 erwirtschaftet.

Skalieren Sie entsprechend mit einem angemessenen Risikomanagement für Ihre Kontogröße.





💵 Anlagemöglichkeiten

Einmaliger Kauf: $299

Auf der MQL5-Plattform verfügbare Mietoptionen

Alle Zahlungsarten werden über den sicheren MQL5-Marktplatz akzeptiert





🎁 F azit

Market Maker Tracker bietet Ihnen professionellen Handel mit minimalem Aufwand.

Mit einer Gewinnrate von 65%, 261% Gewinn über 6 Jahre und einem 2,8-fachen Gewinnfaktor hat sich dieser EA in Bullenmärkten, Bärenmärkten und allem dazwischen bewährt.

Perfekt für Trader, die wollen:

✅ Jährliche Renditen von über 40% ohne tägliche Überwachung erzielen möchten

✅ Den Trend mit diszipliniertem Risikomanagement handeln

✅ Ihr Kapital mit eingebauten Stop-Losses bei jedem Handel schützen wollen

✅ Konzentrieren Sie sich auf Swing Trades mit hohem Gewinnpotenzial

✅ Vermeiden Sie den Stress und die Komplexität des manuellen Handels

Einfach. Bewährt. Profitabel.

Ihre Investition von 299 $ könnte der Schlüssel zu einem beständigen Handelserfolg sein.

Mit Ergebnissen wie diesen macht sich der EA schon nach den ersten paar erfolgreichen Trades bezahlt.





Sind Sie bereit, Ihr Trading zu verbessern? Holen Sie sich den Market Maker Tracker Expert Advisor noch heute!