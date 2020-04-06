AlgoV6 ATR Trend Breakout EA
- Experten
- Muhammad Nadeem Satti
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
✅ Produktname:
AlgoV6 ATR Trend Breakout EA
✅ Marktbeschreibung:
Übersicht
AlgoV6 ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der ATR-basierte dynamische Stop-Loss/Take-Profit-Logik und Pivot-Breakout-Strategien verwendet, um starke Trends in jedem Symbol oder Zeitrahmen zu erfassen. Er identifiziert auf intelligente Weise Pivot-Hochs und -Tiefs, um die Markttendenz zu bestimmen, und wartet auf die Bestätigung, bevor er Trades ausführt - ein zuverlässiger Ansatz für geräuscharme Einstiege mit eingebauter Risikokontrolle.
🎯 Hauptmerkmale
-
✅ Intelligente Trenderkennung mit Pivot-Hochs/Tiefs
-
✅ Dynamische ATR-basierte SL & TP für adaptive Risiko-Belohnung
-
✅ Unterstützt jedes Symbol und jeden Zeitrahmen
-
✅ Kein Martingale, kein Grid - reine Logik
-
✅ Eingebauter Debug-Modus für Strategieüberprüfung
-
✅ Einfache Einrichtung - Plug & Play
⚙️ Eingaben
-
ATR_Period - Glättung für Volatilität (Standard: 50)
-
LotSize - Feste Losgröße pro Auftrag
-
StopLossATRMultipler / TakeProfitATRMultipler - Passt SL/TP dynamisch an
-
DebugMode - Aktiviert detaillierte Protokolle zum Testen und Abstimmen
-
TimeFrame - Anpassbar für Flexibilität
📈 Strategie-Logik
-
Wartet auf Balkenschluss (nur neuer Balken)
-
Erkennt die jüngsten Pivot-Hochs/Tiefs als Referenz für die Marktstruktur
-
Verwendet ATR zur Berechnung realistischer SL/TP
-
Führt Kauf/Verkauf nur bei bestätigten Ausbrüchen aus
-
Vermeidet Trades bei Seitwärtsbewegungen oder unsicheren Bedingungen
📌 Empfohlene Einstellungen
-
Zeitrahmen: M1
-
Paare: XAUUSD, EURUSD, beliebig
-
ATR-Zeitraum: 50
-
SL/TP-Multiplikatoren: 5.0 (Standard)
-
VPS: Dringend empfohlen für 24/5-Laufzeit
🔒 Risikomanagement
-
Feste Losgrößenvorgabe zur Vereinfachung
-
ATR-gesteuerte SL & TP bedeutet adaptiven Schutz in volatilen Märkten
-
Trades nur einmal pro neuem Bar, um Overtrading zu vermeiden
💡 Hinweis
Dieser EA wurde für Benutzer entwickelt, die eine saubere Logik, solide Eingaben und eine Kontrolle auf professionellem Niveau ohne komplexe Raster- oder Durchschnittssysteme wünschen.