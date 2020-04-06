AlgoV6 ATR Trend Breakout EA

Produktname:

AlgoV6 ATR Trend Breakout EA

Marktbeschreibung:

Übersicht

AlgoV6 ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der ATR-basierte dynamische Stop-Loss/Take-Profit-Logik und Pivot-Breakout-Strategien verwendet, um starke Trends in jedem Symbol oder Zeitrahmen zu erfassen. Er identifiziert auf intelligente Weise Pivot-Hochs und -Tiefs, um die Markttendenz zu bestimmen, und wartet auf die Bestätigung, bevor er Trades ausführt - ein zuverlässiger Ansatz für geräuscharme Einstiege mit eingebauter Risikokontrolle.

🎯 Hauptmerkmale

  • ✅ Intelligente Trenderkennung mit Pivot-Hochs/Tiefs

  • Dynamische ATR-basierte SL & TP für adaptive Risiko-Belohnung

  • ✅ Unterstützt jedes Symbol und jeden Zeitrahmen

  • Kein Martingale, kein Grid - reine Logik

  • Eingebauter Debug-Modus für Strategieüberprüfung

  • ✅ Einfache Einrichtung - Plug & Play

⚙️ Eingaben

  • ATR_Period - Glättung für Volatilität (Standard: 50)

  • LotSize - Feste Losgröße pro Auftrag

  • StopLossATRMultipler / TakeProfitATRMultipler - Passt SL/TP dynamisch an

  • DebugMode - Aktiviert detaillierte Protokolle zum Testen und Abstimmen

  • TimeFrame - Anpassbar für Flexibilität

📈 Strategie-Logik

  1. Wartet auf Balkenschluss (nur neuer Balken)

  2. Erkennt die jüngsten Pivot-Hochs/Tiefs als Referenz für die Marktstruktur

  3. Verwendet ATR zur Berechnung realistischer SL/TP

  4. Führt Kauf/Verkauf nur bei bestätigten Ausbrüchen aus

  5. Vermeidet Trades bei Seitwärtsbewegungen oder unsicheren Bedingungen

📌 Empfohlene Einstellungen

  • Zeitrahmen: M1

  • Paare: XAUUSD, EURUSD, beliebig

  • ATR-Zeitraum: 50

  • SL/TP-Multiplikatoren: 5.0 (Standard)

  • VPS: Dringend empfohlen für 24/5-Laufzeit

🔒 Risikomanagement

  • Feste Losgrößenvorgabe zur Vereinfachung

  • ATR-gesteuerte SL & TP bedeutet adaptiven Schutz in volatilen Märkten

  • Trades nur einmal pro neuem Bar, um Overtrading zu vermeiden

💡 Hinweis

Dieser EA wurde für Benutzer entwickelt, die eine saubere Logik, solide Eingaben und eine Kontrolle auf professionellem Niveau ohne komplexe Raster- oder Durchschnittssysteme wünschen.


