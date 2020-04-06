✅ Produktname:

AlgoV6 ATR Trend Breakout EA

✅ Marktbeschreibung:

Übersicht

AlgoV6 ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der ATR-basierte dynamische Stop-Loss/Take-Profit-Logik und Pivot-Breakout-Strategien verwendet, um starke Trends in jedem Symbol oder Zeitrahmen zu erfassen. Er identifiziert auf intelligente Weise Pivot-Hochs und -Tiefs, um die Markttendenz zu bestimmen, und wartet auf die Bestätigung, bevor er Trades ausführt - ein zuverlässiger Ansatz für geräuscharme Einstiege mit eingebauter Risikokontrolle.

🎯 Hauptmerkmale

✅ Intelligente Trenderkennung mit Pivot-Hochs/Tiefs

✅ Dynamische ATR-basierte SL & TP für adaptive Risiko-Belohnung

✅ Unterstützt jedes Symbol und jeden Zeitrahmen

✅ Kein Martingale, kein Grid - reine Logik

✅ Eingebauter Debug-Modus für Strategieüberprüfung

✅ Einfache Einrichtung - Plug & Play

⚙️ Eingaben

ATR_Period - Glättung für Volatilität (Standard: 50)

LotSize - Feste Losgröße pro Auftrag

StopLossATRMultipler / TakeProfitATRMultipler - Passt SL/TP dynamisch an

DebugMode - Aktiviert detaillierte Protokolle zum Testen und Abstimmen

TimeFrame - Anpassbar für Flexibilität

📈 Strategie-Logik

Wartet auf Balkenschluss (nur neuer Balken) Erkennt die jüngsten Pivot-Hochs/Tiefs als Referenz für die Marktstruktur Verwendet ATR zur Berechnung realistischer SL/TP Führt Kauf/Verkauf nur bei bestätigten Ausbrüchen aus Vermeidet Trades bei Seitwärtsbewegungen oder unsicheren Bedingungen

📌 Empfohlene Einstellungen

Zeitrahmen: M1

Paare: XAUUSD, EURUSD, beliebig

ATR-Zeitraum: 50

SL/TP-Multiplikatoren: 5.0 (Standard)

VPS: Dringend empfohlen für 24/5-Laufzeit

🔒 Risikomanagement

Feste Losgrößenvorgabe zur Vereinfachung

ATR-gesteuerte SL & TP bedeutet adaptiven Schutz in volatilen Märkten

Trades nur einmal pro neuem Bar, um Overtrading zu vermeiden

💡 Hinweis

Dieser EA wurde für Benutzer entwickelt, die eine saubere Logik, solide Eingaben und eine Kontrolle auf professionellem Niveau ohne komplexe Raster- oder Durchschnittssysteme wünschen.



