Pips Velocity Scalper
- Utilitys
- Muhammad Nadeem Satti
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 15
aka 20pips Herausforderung, aber dynamisch. Präzision trifft Leistung. Pips Velocity ist ein halbautomatisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um die Vorteile des Handels zu nutzen. Durch die Messung der "Geschwindigkeit" des Kursgeschehens im Verhältnis zu einem gleitenden Durchschnitt identifiziert der EA Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit für schnelle Pip-Erfolge .
-
Logik: Manuelles Eingehen von Geschäften, wenn der Preis einen bestimmten Punkt gemäß Ihrer Strategie erreicht.
-
Zweidimensionale Strategie: Einfaches Umschalten zwischen Kauf- und Verkaufssignalen basierend auf der Preispositionierung relativ zum Trend .
-
Intelligentes Risikomanagement: Jeder Handel ist durch einen anpassbaren Stop Loss und Take Profit geschützt. .
-
Sofortige Ausführung: Optimiert für Geschwindigkeit mit ORDER_FILLING_IOC, um sicherzustellen, dass Aufträge sofort zum besten Preis ausgeführt werden .
-
Dies ist eine Herausforderung, um aus einem 20$-Konto 50000$+ zu machen (überprüfen Sie das Konzept auf dem Screenshot)