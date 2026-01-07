AutoShield SL TP Manager
- Utilitys
- Muhammad Nadeem Satti
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 10
Ersparen Sie sich mit AutoShield den manuellen Stress beim Risikomanagement. Dieses Dienstprogramm wendet automatisch Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf jeden von Ihnen eröffneten Handel an und stellt sicher, dass keine Position ungeschützt bleibt. .
Universeller Schutz: Erkennt und aktualisiert automatisch sowohl aktive Positionen als auch schwebende Aufträge. .
Multi-Paar-Kompatibilität: Wählen Sie, ob Sie nur den aktuellen Chart oder alle offenen Symbole Ihres Kontos gleichzeitig verwalten möchten. .
Saubere visuelle Schnittstelle: Verfügt über ein anpassbares On-Chart-Display, das Ihren aktuellen Automatisierungsstatus, SL- und TP-Einstellungen anzeigt .
Ausführungsbereit: Eingebaute Füllmodus-Prüfungen gewährleisten die Kompatibilität mit verschiedenen Broker-Ausführungsarten (Market, Instant oder Request) .