AutoShield SL TP Manager

Ersparen Sie sich mit AutoShield den manuellen Stress beim Risikomanagement. Dieses Dienstprogramm wendet automatisch Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf jeden von Ihnen eröffneten Handel an und stellt sicher, dass keine Position ungeschützt bleibt. .

  • Universeller Schutz: Erkennt und aktualisiert automatisch sowohl aktive Positionen als auch schwebende Aufträge. .

  • Multi-Paar-Kompatibilität: Wählen Sie, ob Sie nur den aktuellen Chart oder alle offenen Symbole Ihres Kontos gleichzeitig verwalten möchten. .

  • Saubere visuelle Schnittstelle: Verfügt über ein anpassbares On-Chart-Display, das Ihren aktuellen Automatisierungsstatus, SL- und TP-Einstellungen anzeigt .

  • Ausführungsbereit: Eingebaute Füllmodus-Prüfungen gewährleisten die Kompatibilität mit verschiedenen Broker-Ausführungsarten (Market, Instant oder Request) .


