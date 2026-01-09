Gold Only Win G
- Experten
- Shunsuke Kanaya
- Version: 2.130
- Aktivierungen: 10
Gold Only Win G ist ein MT5 Expert Advisor für den XAUUSD (Gold).
Er bietet eine Korbverwaltung im Grid-Stil mit optionaler halb-manueller Steuerung und Sicherheitsfiltern, um die Volatilität und Risikolimits zu verwalten.
Betriebsmodi
-
Modus 0: AUTO Long
Automatisierte Long-Einträge + Basket-Management.
-
Modus 1: SEMI Manual
Manuelle Eingabe über Schaltflächen im Chart. Der EA verwaltet die Positionen automatisch.
-
Modus 2: Manager Only
Keine neuen Eingaben. Verwaltet nur bestehende Positionen.
Hauptmerkmale
-
Grid / Basket Management
-
Konfigurierbarer Rasterschritt (USD-basiert) und Lot-Multiplikator
-
Limits für maximale Grid-Orders und Gesamt-Lots
-
-
Sicherheitskontrollen
-
Margin-Level-Filter (stoppt neue Einträge unterhalb eines Schwellenwerts)
-
Optionales Korb-Stoppniveau (USD-normalisiert)
-
Filter für die Handelssitzung (Start-/Endzeit)
-
-
Tropfenfilter (Volatilitätsfilter)
-
Überwacht starke Bewegungen in einem ausgewählten Zeitrahmen
-
Optionale Rebound-Bestätigung nach einem Drop, bevor der normale Betrieb wieder aufgenommen wird
-
-
Optionale Trailing-Logik
-
Kann nach TP-Bedingungen auf Trailing umschalten (anstelle von sofortigem Schließen)
-
-
Chart-Visualisierung
-
Durchschnittspreislinie, nächste Gitterreferenzlinie und Ziel/TP-Linie
-
Statuspanel und Schaltflächen auf dem Chart
-
On-Chart-Schaltflächen (SEMI-Handbuch)
-
NEW ENTRY (Umschalten)
-
ENTRY BUY / ENTRY SELL (wenn aktiviert)
-
BUY CLOSE / SELL CLOSE
-
ALLE SCHLIESSEN
Haupteingaben (Kurzanleitung)
-
InitialLot: Größe des ersten Auftragsloses
-
GridStep_Dollars: Rasterabstand in USD
-
GridMultiplier: Los-Multiplikator für nächste Rasteraufträge
-
MaxGridOrders_IncludingFirst: maximale Anzahl von Rasteraufträgen (einschließlich des ersten)
-
MaxTotalLots: Obergrenze für das Gesamtlos
-
UseDropFilter / DropWatchTF / DropThreshold_Dolls: Volatilitätsfilter-Einstellungen
-
TradeStartHour/Minute, TradeEndHour/Minute: Fenster der Handelssitzung
-
StopNewEntry_MarginLevelPct: Stoppt neue Einträge, wenn das Margin-Level unter dem Schwellenwert liegt
Empfohlenes Setup
-
Symbol: XAUUSD (Gold)
-
Zeitrahmen: beliebig (ein stabiler Chart wie M5-M15 wird empfohlen)
-
Kontotyp: Hedging-Konto empfohlen
(Netting-Konten können das Rasterverhalten einschränken.)
-
Beginnen Sie mit einer konservativen Losgröße und testen Sie zunächst auf einem Demokonto.
Wichtige Hinweise & Risikowarnung
Der Handel beinhaltet ein Risiko. Dieser EA garantiert keine Gewinne.
Die Performance hängt von den Marktbedingungen, Spreads, Swaps, der Ausführungsqualität und den Einstellungen ab.
Bitte verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement und vermeiden Sie eine Übergröße des anfänglichen Lots.