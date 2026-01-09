Gold Only Win G ist ein MT5 Expert Advisor für den XAUUSD (Gold).

Er bietet eine Korbverwaltung im Grid-Stil mit optionaler halb-manueller Steuerung und Sicherheitsfiltern, um die Volatilität und Risikolimits zu verwalten.

Betriebsmodi

Modus 0: AUTO Long

Automatisierte Long-Einträge + Basket-Management.

Modus 1: SEMI Manual

Manuelle Eingabe über Schaltflächen im Chart. Der EA verwaltet die Positionen automatisch.

Modus 2: Manager Only

Keine neuen Eingaben. Verwaltet nur bestehende Positionen.

Hauptmerkmale

Grid / Basket Management Konfigurierbarer Rasterschritt (USD-basiert) und Lot-Multiplikator Limits für maximale Grid-Orders und Gesamt-Lots

Sicherheitskontrollen Margin-Level-Filter (stoppt neue Einträge unterhalb eines Schwellenwerts) Optionales Korb-Stoppniveau (USD-normalisiert) Filter für die Handelssitzung (Start-/Endzeit)

Tropfenfilter (Volatilitätsfilter) Überwacht starke Bewegungen in einem ausgewählten Zeitrahmen Optionale Rebound-Bestätigung nach einem Drop, bevor der normale Betrieb wieder aufgenommen wird

Optionale Trailing-Logik Kann nach TP-Bedingungen auf Trailing umschalten (anstelle von sofortigem Schließen)

Chart-Visualisierung Durchschnittspreislinie, nächste Gitterreferenzlinie und Ziel/TP-Linie Statuspanel und Schaltflächen auf dem Chart



On-Chart-Schaltflächen (SEMI-Handbuch)

NEW ENTRY (Umschalten)

ENTRY BUY / ENTRY SELL (wenn aktiviert)

BUY CLOSE / SELL CLOSE

ALLE SCHLIESSEN

Haupteingaben (Kurzanleitung)

InitialLot : Größe des ersten Auftragsloses

GridStep_Dollars : Rasterabstand in USD

GridMultiplier : Los-Multiplikator für nächste Rasteraufträge

MaxGridOrders_IncludingFirst : maximale Anzahl von Rasteraufträgen (einschließlich des ersten)

MaxTotalLots : Obergrenze für das Gesamtlos

UseDropFilter / DropWatchTF / DropThreshold_Dolls : Volatilitätsfilter-Einstellungen

TradeStartHour/Minute, TradeEndHour/Minute : Fenster der Handelssitzung

StopNewEntry_MarginLevelPct: Stoppt neue Einträge, wenn das Margin-Level unter dem Schwellenwert liegt

Empfohlenes Setup

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: beliebig (ein stabiler Chart wie M5-M15 wird empfohlen)

Kontotyp: Hedging-Konto empfohlen

(Netting-Konten können das Rasterverhalten einschränken.)

Beginnen Sie mit einer konservativen Losgröße und testen Sie zunächst auf einem Demokonto.

Wichtige Hinweise & Risikowarnung

Der Handel beinhaltet ein Risiko. Dieser EA garantiert keine Gewinne.

Die Performance hängt von den Marktbedingungen, Spreads, Swaps, der Ausführungsqualität und den Einstellungen ab.

Bitte verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement und vermeiden Sie eine Übergröße des anfänglichen Lots.