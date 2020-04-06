Gold Only Win World Edition Long Only EA
- Experten
- Shunsuke Kanaya
- Version: 1.500
- Aktivierungen: 10
GOLD ONLY WIN! - World Edition
(MT4 / XAUUSD long-only grid EA)
Aktueller Preis: 199 USD (kann in Zukunft angepasst werden).
Long-only-Grid-System für XAUUSD auf MT4, entwickelt für konservativen Betrieb und Risikokontrolle.
"GOLD ONLY WIN" ist ein Produktname und impliziert keine Gewinngarantie.
1. Überblick
GOLD ONLY WIN! - World Edition ist ein Expert Advisor für XAUUSD (GOLD) auf MetaTrader 4, Zeitrahmen M15, long-only.
Er kauft Dips mit Hilfe eines dynamischen Gitters und schließt Körbe mit einem Gewinnziel, das sich an die Volatilität und die Gesamtlotgröße anpasst.
Wichtigste Design-Prioritäten:
-
Überleben an erster Stelle - Ziel ist es, das Risiko großer Drawdowns zu reduzieren
-
Angestrebt wird ein stetiger, langfristiger Betrieb mit Compounding (keine Garantien)
-
Einfache Bedienung - EA anhängen, Risikoparameter einstellen und loslegen
Dies ist kein Martingale-"Lot Explosion" EA.
Das Risiko wird sowohl durch die maximale Anzahl der Rasterschritte als auch durch ein hartes Limit für die Gesamtanzahl der Lots begrenzt.
2. Wie die Strategie funktioniert
Der EA eröffnet eine anfängliche Kaufposition, wenn die Handelszeiten/Tage es zulassen und der interne Tropfenfilter ("shield") grünes Licht gibt.
Wenn sich der Preis nach unten bewegt, fügt er Rasterpositionen in Abständen hinzu, die auf:
-
GridDistance_Dollars
-
ATR-basierte Volatilitätsanpassung
-
Tier-Skalierung (spätere Stufen sind etwas breiter)
Bei nur einer Position verwendet der EA einen einfachen Preis Take Profit bei TakeProfit_Dollars.
Bei mehreren Positionen (einem Korb) schließt er alle Orders zusammen, wenn der gesamte schwebende Gewinn ein dynamisches Dollar-Ziel erreicht, das abhängt von:
-
TP-Breite
-
Volumen des Korbs
-
Sicherheitsuntergrenze (um zu vermeiden, dass für ein paar bedeutungslose Cents geschlossen wird)
Optional kann der EA nach Erreichen des TP in einen Trailing-Modus wechseln: Er synchronisiert Stop-Losses und trailt sie unter Verwendung von ATR- und Abstands-Einstellungen mit dem Ziel, ausgedehnten Bewegungen zu folgen, wenn die Bedingungen es erlauben.
Sicherheitselemente:
-
MaxGridSteps - maximale Anzahl von Rasterpositionen (einschließlich der ersten)
-
MaxTotalLot - harte Obergrenze für das von diesem EA eröffnete Gesamtvolumen
-
Drop filter / shield - pausiert neue Einträge nach starken Kursrückgängen oder abnormaler Volatilität
-
Zeitfilter & Nachrichtenpause - Begrenzung der Handelszeiten und Festlegung eines Zeitfensters für Nachrichten, um Neuzugänge bei wichtigen Ereignissen zu vermeiden
-
Optionale "Aufhol-Order" - kann eine zusätzliche Position pro Welle hinzufügen, wenn die Bedingungen als sicher genug erachtet werden (Abstand vom ersten Einstieg, Gesamt-Lot-Cap und durchschnittliche Preisverschiebung)
3. Hauptmerkmale
-
MT4 EA für XAUUSD, M15, Nur-Long-Raster
-
Dynamischer Rasterabstand mit ATR und Tier-Skalierung
-
Korbbasiertes Gewinnziel mit volatilitätsabhängigem Boost und Safety Floor
-
Eingebauter Drop-Filter (Shield) zum Anhalten neuer Einträge bei starken Kursrückgängen / hoher Volatilität
-
Konfigurierbare Handelszeiten und Wochentagsfilter
-
Optionaler TP-basierter Trailing-Stop
-
Optionale Aufholjagd mit strengen Bedingungen
-
Harte Risikobegrenzungen über MaxGridSteps und MaxTotalLot
On-Chart-Werkzeuge:
-
Schaltflächen ALL / BUY / SELL schließen
-
Linien für Durchschnittspreis, TP-Level, Basket-Profit-Linie und nächstes Grid-Level (für visuelle Transparenz)
4. Empfohlene Umgebung
Dies sind praktische Richtlinien, keine Versprechen:
-
Symbol: XAUUSD (GOLD)
-
Plattform: MetaTrader 4
-
Zeitrahmen: M15 (an ein M15-Chart anhängen)
-
Richtung: Nur Long
Konten:
-
ECN / RAW / Pro-Konten mit engen Spreads
-
Kommissionskonten sind in Ordnung, solange der Spread niedrig ist
Ungefähre Mindestsalden (nur Beispiel):
-
Cent-/Mikrokonto: ab ca. 1.000 USD (oder Gegenwert) mit geringen Risikoeinstellungen
-
Standardkonto: kleineres Anfangslot und/oder höheres Guthaben verwenden
Hebelwirkung:
-
1:200 oder höher empfohlen - hauptsächlich für die Marge; dies ändert nichts an der internen Risikologik des EA.
Starten Sie immer mit einem Demokonto und überprüfen Sie es:
-
Der EA handelt korrekt mit Ihrem Broker
-
Sie sind mit dem typischen Drawdown und der Häufigkeit der Trades zufrieden
5. Eingaben & Risikokontrolle (kurzer Überblick)
Alle Details finden Sie im PDF-Handbuch, das diesem Produkt beiliegt.
Lot & Raster:
-
InitialLot - Losgröße erster Ordnung; das Risiko skaliert nahezu linear mit dieser Größe
-
GridDistance_Dollars - Basisabstand zwischen den Rasterstufen in Dollar
-
LotMultiplier - Multiplikator für jede neue Rasterbestellung
-
MagicNumber - ID für die Positionen dieses EAs
Risiko & Gewinnmitnahme:
-
MaxGridSteps - maximale Anzahl von Grid-Positionen
-
MaxTotalLot - harte Obergrenze für die Gesamtanzahl der Lots
-
TakeProfit_Dollars - Basis-TP-Breite; wird unterschiedlich für Einzel- und Multi-Order-Körbe verwendet
-
UseHighVolatilitySafety - reduziert den TP-Boost in Zeiten hoher Volatilität
-
ContinueManagementOutsideHours - ob die Verwaltung/Schließung von Körben außerhalb des Handelsfensters fortgesetzt werden soll
Zeit/Nachrichten:
-
StartHour / EndHour, TradeMonday ... TradeSunday
-
CloseAllOutsideHours (optionale Auto-Exit-Logik)
-
NewsTime, NewsPauseMinute - einfacher Nachrichtenfilter
Trailing (optional):
-
StartTrailingAfterTP und die zugehörigen Parameter steuern den Trailing-Abstand, das Timing und das Verhalten, wenn der Preis nach TP zurückfällt.
Tropfenfilter (Schild):
-
UseDropFilter, DropFilterTimeframe, DropThreshold_Dollars, RequireReboundToResume - steuern, wie der Shield auf starke Kursrückgänge reagiert und wann er auftaut.
Catch-up Eintrag:
-
UseCatchUp, CatchUpDistance_Dollars, CatchUpLot - optionaler Zusatzkauf, begrenzt auf einmal pro Welle.
Anzeigen:
-
ShowAveragePriceLine, ShowNextGridLine, ShowTPLine, EnableDebugLog.
6. Bewährte Praktiken
Dies sind praktische Tipps, keine Handelsempfehlungen:
-
Testen Sie zunächst eine Demo, um zu verstehen, wie sich dieser EA mit den GOLD-Bedingungen Ihres Brokers verhält (Spread, Swaps, Tickgröße usw.).
-
Verwenden Sie einen VPS - für einen 24/5-Betrieb wird ein stabiler VPS in der Nähe des Brokerservers empfohlen.
-
Überwachen Sie Marge und Drawdown - Grid-Strategien können Positionen akkumulieren. Kombinieren Sie einen hohen InitialLot nicht mit vielen anderen riskanten EAs.
-
Seien Sie vorsichtig bei wichtigen Nachrichten - erwägen Sie, bei FOMC, NFP, CPI usw. eine Pause einzulegen, indem Sie den Nachrichtenfilter verwenden oder AutoTrading deaktivieren.
-
Vermeiden Sie große Änderungen mit großen offenen Körben, wenn Sie die Auswirkungen nicht vollständig verstehen.
7. Was ist enthalten / nicht enthalten
Enthalten:
-
GOLD ONLY WIN! - Welt-Edition EA-Datei (MT4)
-
Englisches PDF-Handbuch mit Erklärungen zu Installation, Parametern und Beispiel-Risikoprofilen
-
Support: über private MQL5-Nachrichten und Produktkommentare.
Nicht enthalten:
-
Signale oder Anlageberatung ("Soll ich jetzt kaufen?" usw.)
-
Personalisierte Optimierungs- oder Money-Management-Pläne
-
Unterstützung für andere EAs/Tools
-
Jegliche Garantie von Gewinnen oder Entschädigung für Verluste
8. Wichtiger Risikohinweis
Der Handel mit GOLD und die Verwendung von Grid-Strategien birgt immer das Risiko eines hohen Drawdowns und sogar eines Totalverlusts des Kontokapitals.
Dieses Produkt ist eine Handelssoftware, keine Anlageberatung.
Frühere Ergebnisse und Beispiele (einschließlich Backtests oder Screenshots) sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Sie tragen die volle Verantwortung für Ihre eigenen Handelsentscheidungen und Ihr Risikomanagement, wenn Sie diesen EA verwenden.