Gold Only Win World Edition Long Only EA

GOLD ONLY WIN! - World Edition

(MT4 / XAUUSD long-only grid EA)

Aktueller Preis: 199 USD (kann in Zukunft angepasst werden).

Long-only-Grid-System für XAUUSD auf MT4, entwickelt für konservativen Betrieb und Risikokontrolle.

"GOLD ONLY WIN" ist ein Produktname und impliziert keine Gewinngarantie.

1. Überblick

GOLD ONLY WIN! - World Edition ist ein Expert Advisor für XAUUSD (GOLD) auf MetaTrader 4, Zeitrahmen M15, long-only.

Er kauft Dips mit Hilfe eines dynamischen Gitters und schließt Körbe mit einem Gewinnziel, das sich an die Volatilität und die Gesamtlotgröße anpasst.

Wichtigste Design-Prioritäten:

Überleben an erster Stelle - Ziel ist es, das Risiko großer Drawdowns zu reduzieren

Angestrebt wird ein stetiger, langfristiger Betrieb mit Compounding (keine Garantien)

Einfache Bedienung - EA anhängen, Risikoparameter einstellen und loslegen

Dies ist kein Martingale-"Lot Explosion" EA.

Das Risiko wird sowohl durch die maximale Anzahl der Rasterschritte als auch durch ein hartes Limit für die Gesamtanzahl der Lots begrenzt.

2. Wie die Strategie funktioniert

Der EA eröffnet eine anfängliche Kaufposition, wenn die Handelszeiten/Tage es zulassen und der interne Tropfenfilter ("shield") grünes Licht gibt.

Wenn sich der Preis nach unten bewegt, fügt er Rasterpositionen in Abständen hinzu, die auf:

GridDistance_Dollars

ATR-basierte Volatilitätsanpassung

Tier-Skalierung (spätere Stufen sind etwas breiter)

Bei nur einer Position verwendet der EA einen einfachen Preis Take Profit bei TakeProfit_Dollars.

Bei mehreren Positionen (einem Korb) schließt er alle Orders zusammen, wenn der gesamte schwebende Gewinn ein dynamisches Dollar-Ziel erreicht, das abhängt von:

TP-Breite

Volumen des Korbs

Sicherheitsuntergrenze (um zu vermeiden, dass für ein paar bedeutungslose Cents geschlossen wird)

Optional kann der EA nach Erreichen des TP in einen Trailing-Modus wechseln: Er synchronisiert Stop-Losses und trailt sie unter Verwendung von ATR- und Abstands-Einstellungen mit dem Ziel, ausgedehnten Bewegungen zu folgen, wenn die Bedingungen es erlauben.

Sicherheitselemente:

MaxGridSteps - maximale Anzahl von Rasterpositionen (einschließlich der ersten)

MaxTotalLot - harte Obergrenze für das von diesem EA eröffnete Gesamtvolumen

Drop filter / shield - pausiert neue Einträge nach starken Kursrückgängen oder abnormaler Volatilität

Zeitfilter & Nachrichtenpause - Begrenzung der Handelszeiten und Festlegung eines Zeitfensters für Nachrichten, um Neuzugänge bei wichtigen Ereignissen zu vermeiden

Optionale "Aufhol-Order" - kann eine zusätzliche Position pro Welle hinzufügen, wenn die Bedingungen als sicher genug erachtet werden (Abstand vom ersten Einstieg, Gesamt-Lot-Cap und durchschnittliche Preisverschiebung)

3. Hauptmerkmale

MT4 EA für XAUUSD, M15, Nur-Long-Raster

Dynamischer Rasterabstand mit ATR und Tier-Skalierung

Korbbasiertes Gewinnziel mit volatilitätsabhängigem Boost und Safety Floor

Eingebauter Drop-Filter (Shield) zum Anhalten neuer Einträge bei starken Kursrückgängen / hoher Volatilität

Konfigurierbare Handelszeiten und Wochentagsfilter

Optionaler TP-basierter Trailing-Stop

Optionale Aufholjagd mit strengen Bedingungen

Harte Risikobegrenzungen über MaxGridSteps und MaxTotalLot

On-Chart-Werkzeuge:

Schaltflächen ALL / BUY / SELL schließen

Linien für Durchschnittspreis, TP-Level, Basket-Profit-Linie und nächstes Grid-Level (für visuelle Transparenz)

4. Empfohlene Umgebung

Dies sind praktische Richtlinien, keine Versprechen:

Symbol: XAUUSD (GOLD)

Plattform: MetaTrader 4

Zeitrahmen: M15 (an ein M15-Chart anhängen)

Richtung: Nur Long

Konten:

ECN / RAW / Pro-Konten mit engen Spreads

Kommissionskonten sind in Ordnung, solange der Spread niedrig ist

Ungefähre Mindestsalden (nur Beispiel):

Cent-/Mikrokonto: ab ca. 1.000 USD (oder Gegenwert) mit geringen Risikoeinstellungen

Standardkonto: kleineres Anfangslot und/oder höheres Guthaben verwenden

Hebelwirkung:

1:200 oder höher empfohlen - hauptsächlich für die Marge; dies ändert nichts an der internen Risikologik des EA.

Starten Sie immer mit einem Demokonto und überprüfen Sie es:

Der EA handelt korrekt mit Ihrem Broker

Sie sind mit dem typischen Drawdown und der Häufigkeit der Trades zufrieden

5. Eingaben & Risikokontrolle (kurzer Überblick)

Alle Details finden Sie im PDF-Handbuch, das diesem Produkt beiliegt.

Lot & Raster:

InitialLot - Losgröße erster Ordnung; das Risiko skaliert nahezu linear mit dieser Größe

GridDistance_Dollars - Basisabstand zwischen den Rasterstufen in Dollar

LotMultiplier - Multiplikator für jede neue Rasterbestellung

MagicNumber - ID für die Positionen dieses EAs

Risiko & Gewinnmitnahme:

MaxGridSteps - maximale Anzahl von Grid-Positionen

MaxTotalLot - harte Obergrenze für die Gesamtanzahl der Lots

TakeProfit_Dollars - Basis-TP-Breite; wird unterschiedlich für Einzel- und Multi-Order-Körbe verwendet

UseHighVolatilitySafety - reduziert den TP-Boost in Zeiten hoher Volatilität

ContinueManagementOutsideHours - ob die Verwaltung/Schließung von Körben außerhalb des Handelsfensters fortgesetzt werden soll

Zeit/Nachrichten:

StartHour / EndHour, TradeMonday ... TradeSunday

CloseAllOutsideHours (optionale Auto-Exit-Logik)

NewsTime, NewsPauseMinute - einfacher Nachrichtenfilter

Trailing (optional):

StartTrailingAfterTP und die zugehörigen Parameter steuern den Trailing-Abstand, das Timing und das Verhalten, wenn der Preis nach TP zurückfällt.

Tropfenfilter (Schild):

UseDropFilter, DropFilterTimeframe, DropThreshold_Dollars, RequireReboundToResume - steuern, wie der Shield auf starke Kursrückgänge reagiert und wann er auftaut.

Catch-up Eintrag:

UseCatchUp, CatchUpDistance_Dollars, CatchUpLot - optionaler Zusatzkauf, begrenzt auf einmal pro Welle.

Anzeigen:

ShowAveragePriceLine, ShowNextGridLine, ShowTPLine, EnableDebugLog.

6. Bewährte Praktiken

Dies sind praktische Tipps, keine Handelsempfehlungen:

Testen Sie zunächst eine Demo, um zu verstehen, wie sich dieser EA mit den GOLD-Bedingungen Ihres Brokers verhält (Spread, Swaps, Tickgröße usw.).

Verwenden Sie einen VPS - für einen 24/5-Betrieb wird ein stabiler VPS in der Nähe des Brokerservers empfohlen.

Überwachen Sie Marge und Drawdown - Grid-Strategien können Positionen akkumulieren. Kombinieren Sie einen hohen InitialLot nicht mit vielen anderen riskanten EAs.

Seien Sie vorsichtig bei wichtigen Nachrichten - erwägen Sie, bei FOMC, NFP, CPI usw. eine Pause einzulegen, indem Sie den Nachrichtenfilter verwenden oder AutoTrading deaktivieren.

Vermeiden Sie große Änderungen mit großen offenen Körben, wenn Sie die Auswirkungen nicht vollständig verstehen.

7. Was ist enthalten / nicht enthalten

Enthalten:

GOLD ONLY WIN! - Welt-Edition EA-Datei (MT4)

Englisches PDF-Handbuch mit Erklärungen zu Installation, Parametern und Beispiel-Risikoprofilen

Support: über private MQL5-Nachrichten und Produktkommentare.

Nicht enthalten:

Signale oder Anlageberatung ("Soll ich jetzt kaufen?" usw.)

Personalisierte Optimierungs- oder Money-Management-Pläne

Unterstützung für andere EAs/Tools

Jegliche Garantie von Gewinnen oder Entschädigung für Verluste

8. Wichtiger Risikohinweis

Der Handel mit GOLD und die Verwendung von Grid-Strategien birgt immer das Risiko eines hohen Drawdowns und sogar eines Totalverlusts des Kontokapitals.

Dieses Produkt ist eine Handelssoftware, keine Anlageberatung.

Frühere Ergebnisse und Beispiele (einschließlich Backtests oder Screenshots) sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Sie tragen die volle Verantwortung für Ihre eigenen Handelsentscheidungen und Ihr Risikomanagement, wenn Sie diesen EA verwenden.