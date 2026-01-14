Obsidian Code v2

⚙️ Obsidian Code - Expert Advisor Beschreibung

🧠 Überblick

Obsidian Code ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um mit chirurgischer Präzision auf dem Devisenmarkt zu operieren.
Sein Kern kombiniert klassische technische Indikatoren mit einer vollständig modularen Struktur, die es dem Benutzer ermöglicht, alles vom Money Management bis zu den Einstiegsfiltern anzupassen, ohne die Basisarchitektur des Algorithmus zu verändern.

Der EA ist fürEUR/USD auf dem H1-Zeitrahmen optimiert, mit vordefinierten Parametern, die an stabile und mittelfristige Marktbedingungen angepasst sind.

🧩 Allgemeine Einstellungen

  • Comment0: " Standardeinstellungen EUR/USD H1" → definiert die Standardkonfiguration und das Referenzsymbol.

  • m_magic: 12445 → eindeutige magische Zahl zur Identifizierung der vom EA eröffneten Trades.

  • m_slippage: 50 → maximale Slippage-Toleranz bei der Orderausführung.

💼 Geldmanagement

  • Kommentar1: " Geldmanagement"

  • InpStopLoss: 30 → legt den Stop Loss Abstand in Pips fest.

  • InpTakeProfit: 90 → legt den Take-Profit-Abstand in Pips fest.

  • IntLotOrRisk: Risiko → wählt den Money-Management-Modus aus: festes Lot oder prozentuales Risiko.

  • InpVolumeLorOrRisk: 1 → Wert, der mit dem gewählten Modus (prozentuales Risiko oder feste Losgröße) verbunden ist.

📈 Indikator-Eingänge

  • Kommentar2: " Indikator-Eingänge"

  • Indicator_period: 64 → allgemeiner Berechnungszeitraum für den wichtigsten internen Indikator.

  • InpTimeControl: false → aktiviert oder deaktiviert die Zeitsteuerung.

  • InpStartHour: 1

  • InpEndHour: 22 → definiert den erlaubten Handelszeitbereich.

🖥️ Infotafel

  • Kommentar3: " Info-Panel"

  • inpColorSquare_in: clrSkyBlue → Farbe des Hauptquadrats im Informationspanel.

  • inpColorSquare: clrGreenYellow → Farbe der Umrandung der Anzeige des Panels.

🧾 Zusätzliche Hinweise

  • Alle Parameter können direkt über das Eingabefeld angepasst werden, ohne dass der Quellcode geändert werden muss.

  • Das System ist so konzipiert, dass es auch unter variablen Spread-Bedingungen stabil arbeitet.

  • Die Standardparameter sind fürBacktesting und Forward-Testing auf EUR/USD H1 optimiert, können aber leicht an andere Handelsinstrumente angepasst werden.


