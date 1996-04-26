Grid Vision TP and NP

Grid Vision TP und NP (Weltausgabe)

Grid Vision TP und NP ist ein visueller Hilfsindikator für den Handel im Raster-/Durchschnittsstil.

Es handelt sich um ein reines Chart-Visualisierungstool. Es werden keine Aufträge platziert, geändert oder geschlossen.

Es zeigt Ihnen direkt auf dem Chart an:

wo der Durchschnittspreis Ihres Korbes liegt

bei welchem Preis Ihr Korb einen Zielgewinn in Geld erreichen wird

bei welchem Preis Ihr Korb einen maximalen Verlust in Geld erreichen wird (optional)

wie viele Raster / Mittelungsschritte Sie noch bis zu Ihrem Risikolimit haben

Es funktioniert mit jedem EA oder manuellem Handel, solange es offene Positionen auf dem Symbol gibt.

Die Positionen werden nach Symbol und Magic Number gefiltert.

Was es macht

Aggregiert alle offenen Positionen für das ausgewählte Symbol und die MagicNumber

Berechnet den Durchschnittspreis des Korbes und zeichnet ihn als Durchschnittslinie ein

Zeichnet eine Ziel-Gewinn-Linie (TP-Linie) bei dem Preis, bei dem der Korbgewinn einen benutzerdefinierten Betrag (Kontowährung) erreicht

Zeichnet optional eine Verlust-Limit-Linie (SL-Linie) zu dem Preis, bei dem der Korbverlust einen benutzerdefinierten Maximalverlust erreicht

Zeichnet Gitternetzlinien in einem benutzerdefinierten Abstand in Punkten (für Gitternetze mit Mittelwertbildung)

Zeigt ein kompaktes Info-Panel mit Richtung, Gesamtlots, Anzahl der Orders und aktuellem Basket P/L

Das macht es einfach, Fragen zu beantworten wie:

"Wenn ich +X in der Kontowährung anstrebe, wo wird dieser Korb das Ziel erreichen?"

"Wie weit kann der Preis noch fallen, bevor ich -Y in der Kontowährung erreiche?

"Wie viele Rasterschritte bleiben mir noch bis zu dieser Entfernung?"

Typische Anwendungsfälle

Sie setzen Grid-/Average-EAs ein, die keine Hilfslinien auf dem Chart einzeichnen

Sie möchten visuell überprüfen, wo Ihr Korb ein geldbasiertes Ziel erreicht

Sie handeln halb-manuell und wollen einen schnellen Überblick über: durchschnittlicher Einstiegskurs geldbasiertes Ziel/Verlustlimit verbleibende Rasterstufen

Sie verwalten mehrere EAs für dasselbe Symbol und möchten jeweils eine MagicNumber betrachten

Haupteingaben (Zusammenfassung)

Symbol

Empty = das aktuelle Chart-Symbol verwenden (empfohlen)

Oder geben Sie explizit ein Symbol an (zum Beispiel "XAUUSD")

MagischeZahl

0 = alle Positionen auf diesem Symbol einbeziehen

Jeder andere Wert = nur nach dieser magischen Zahl filtern

TargetProfit (Kontowährung)

Geldbetrag (in Kontowährung) für das Korbziel

Beispiel: 100 → Ziellinie wird gezogen, wenn der Korb +100 erreicht (Kontowährung)

Verlustlinie (optional)

Aktivieren / Deaktivieren der Verlust-Limit-Linie

Maximaler Verlustbetrag (in Kontowährung)

Beispiel: 200 → Verlustlinie wird gezeichnet, wenn der Korb -200 erreicht (Kontowährung)

RasterDistanzPunkte

Abstand zwischen den Rasterlinien in Punkten

Beispiel: 100 → Raster alle 100 Punkte

Bitte beachten Sie bei der Einstellung dieses Wertes die Ziffern Ihres Brokers (3 / 5)

GridStepsToShow

Wie viele Rasterschritte vom Basispreis aus angezeigt werden sollen

UseExtremumAsBase

true - der am weitesten entfernte Positionspreis wird als Basis für die Rasterlinien verwendet

false - den Durchschnittspreis des Korbes als Basis verwenden

Sichtbarkeit & Stil

ShowAvgLine / ShowTargetLine / ShowLossLine / ShowGridLines / ShowInfoPanel

Farbe / Stil / Breiteneinstellungen passend zu Ihrem Chart-Thema

Wie man ihn benutzt

Hängen Sie den Indikator an einen beliebigen Chart an. Lassen Sie Symbol leer, um das Chartsymbol zu verwenden, oder geben Sie einen Symbolnamen ein. Setzen Sie MagicNumber auf die magische Zahl des EA (oder 0, um alle Trades zu berücksichtigen). Geben Sie Ihr gewünschtes TargetProfit und, falls erforderlich, MaxLoss ein. Stellen Sie GridDistancePoints und GridStepsToShow entsprechend Ihrer Strategie ein.

Die Linien und das Panel werden automatisch aktualisiert, wenn sich die Positionen auf dem Symbol/der Magie ändern.

Anmerkungen und Einschränkungen

Der Indikator ist rein visuell - er sendet keine Orders und verändert keine Trades.

Die Geldberechnungen verwenden den Tick-Wert des Brokers, daher kann der Wert für einige CFDs leicht von den manuellen Berechnungen abweichen.

Abgesicherte Körbe (gleichzeitig KAUFEN und VERKAUFEN) werden unterstützt, aber die "Hauptrichtung" wird als die Seite mit der größeren Gesamtlosgröße betrachtet.

Lizenz & Haftungsausschluss

Die Weitergabe oder der Wiederverkauf ist nicht gestattet.

Dieses Tool liefert nur visuelle Informationen und garantiert keine Gewinne oder schützt Sie vor Verlusten.

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Die Verwendung dieses Indikators erfolgt auf eigene Verantwortung.

Grid Vision TP und NP ist als einfache "Brille" für Grid-Trader konzipiert - es hilft Ihnen, die Basket-Target/Loss-Levels und die Grid-Struktur auf einen Blick zu sehen.