Grid Vision TP and NP
- Indikatoren
- Shunsuke Kanaya
- Version: 1.10
Grid Vision TP und NP (Weltausgabe)
Grid Vision TP und NP ist ein visueller Hilfsindikator für den Handel im Raster-/Durchschnittsstil.
Es handelt sich um ein reines Chart-Visualisierungstool. Es werden keine Aufträge platziert, geändert oder geschlossen.
Es zeigt Ihnen direkt auf dem Chart an:
-
wo der Durchschnittspreis Ihres Korbes liegt
-
bei welchem Preis Ihr Korb einen Zielgewinn in Geld erreichen wird
-
bei welchem Preis Ihr Korb einen maximalen Verlust in Geld erreichen wird (optional)
-
wie viele Raster / Mittelungsschritte Sie noch bis zu Ihrem Risikolimit haben
Es funktioniert mit jedem EA oder manuellem Handel, solange es offene Positionen auf dem Symbol gibt.
Die Positionen werden nach Symbol und Magic Number gefiltert.
Was es macht
-
Aggregiert alle offenen Positionen für das ausgewählte Symbol und die MagicNumber
-
Berechnet den Durchschnittspreis des Korbes und zeichnet ihn als Durchschnittslinie ein
-
Zeichnet eine Ziel-Gewinn-Linie (TP-Linie) bei dem Preis, bei dem der Korbgewinn einen benutzerdefinierten Betrag (Kontowährung) erreicht
-
Zeichnet optional eine Verlust-Limit-Linie (SL-Linie) zu dem Preis, bei dem der Korbverlust einen benutzerdefinierten Maximalverlust erreicht
-
Zeichnet Gitternetzlinien in einem benutzerdefinierten Abstand in Punkten (für Gitternetze mit Mittelwertbildung)
-
Zeigt ein kompaktes Info-Panel mit Richtung, Gesamtlots, Anzahl der Orders und aktuellem Basket P/L
Das macht es einfach, Fragen zu beantworten wie:
-
"Wenn ich +X in der Kontowährung anstrebe, wo wird dieser Korb das Ziel erreichen?"
-
"Wie weit kann der Preis noch fallen, bevor ich -Y in der Kontowährung erreiche?
-
"Wie viele Rasterschritte bleiben mir noch bis zu dieser Entfernung?"
Typische Anwendungsfälle
-
Sie setzen Grid-/Average-EAs ein, die keine Hilfslinien auf dem Chart einzeichnen
-
Sie möchten visuell überprüfen, wo Ihr Korb ein geldbasiertes Ziel erreicht
-
Sie handeln halb-manuell und wollen einen schnellen Überblick über:
-
durchschnittlicher Einstiegskurs
-
geldbasiertes Ziel/Verlustlimit
-
verbleibende Rasterstufen
-
-
Sie verwalten mehrere EAs für dasselbe Symbol und möchten jeweils eine MagicNumber betrachten
Haupteingaben (Zusammenfassung)
Symbol
-
Empty = das aktuelle Chart-Symbol verwenden (empfohlen)
-
Oder geben Sie explizit ein Symbol an (zum Beispiel "XAUUSD")
MagischeZahl
-
0 = alle Positionen auf diesem Symbol einbeziehen
-
Jeder andere Wert = nur nach dieser magischen Zahl filtern
TargetProfit (Kontowährung)
-
Geldbetrag (in Kontowährung) für das Korbziel
-
Beispiel: 100 → Ziellinie wird gezogen, wenn der Korb +100 erreicht (Kontowährung)
Verlustlinie (optional)
-
Aktivieren / Deaktivieren der Verlust-Limit-Linie
-
Maximaler Verlustbetrag (in Kontowährung)
-
Beispiel: 200 → Verlustlinie wird gezeichnet, wenn der Korb -200 erreicht (Kontowährung)
RasterDistanzPunkte
-
Abstand zwischen den Rasterlinien in Punkten
-
Beispiel: 100 → Raster alle 100 Punkte
-
Bitte beachten Sie bei der Einstellung dieses Wertes die Ziffern Ihres Brokers (3 / 5)
GridStepsToShow
-
Wie viele Rasterschritte vom Basispreis aus angezeigt werden sollen
UseExtremumAsBase
-
true - der am weitesten entfernte Positionspreis wird als Basis für die Rasterlinien verwendet
-
false - den Durchschnittspreis des Korbes als Basis verwenden
Sichtbarkeit & Stil
-
ShowAvgLine / ShowTargetLine / ShowLossLine / ShowGridLines / ShowInfoPanel
-
Farbe / Stil / Breiteneinstellungen passend zu Ihrem Chart-Thema
Wie man ihn benutzt
-
Hängen Sie den Indikator an einen beliebigen Chart an.
-
Lassen Sie Symbol leer, um das Chartsymbol zu verwenden, oder geben Sie einen Symbolnamen ein.
-
Setzen Sie MagicNumber auf die magische Zahl des EA (oder 0, um alle Trades zu berücksichtigen).
-
Geben Sie Ihr gewünschtes TargetProfit und, falls erforderlich, MaxLoss ein.
-
Stellen Sie GridDistancePoints und GridStepsToShow entsprechend Ihrer Strategie ein.
Die Linien und das Panel werden automatisch aktualisiert, wenn sich die Positionen auf dem Symbol/der Magie ändern.
Anmerkungen und Einschränkungen
-
Der Indikator ist rein visuell - er sendet keine Orders und verändert keine Trades.
-
Die Geldberechnungen verwenden den Tick-Wert des Brokers, daher kann der Wert für einige CFDs leicht von den manuellen Berechnungen abweichen.
-
Abgesicherte Körbe (gleichzeitig KAUFEN und VERKAUFEN) werden unterstützt, aber die "Hauptrichtung" wird als die Seite mit der größeren Gesamtlosgröße betrachtet.
Lizenz & Haftungsausschluss
-
Die Weitergabe oder der Wiederverkauf ist nicht gestattet.
-
Dieses Tool liefert nur visuelle Informationen und garantiert keine Gewinne oder schützt Sie vor Verlusten.
-
Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Die Verwendung dieses Indikators erfolgt auf eigene Verantwortung.
Grid Vision TP und NP ist als einfache "Brille" für Grid-Trader konzipiert - es hilft Ihnen, die Basket-Target/Loss-Levels und die Grid-Struktur auf einen Blick zu sehen.