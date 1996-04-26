Drop and Volatility Shield Monitor

Drop & Volatility Shield Monitor - Volatilität/Spread Statusleiste (MT4)

Übersicht

Drop & Volatility Shield Monitor ist ein MT4-Chartvisualisierungsindikator, der die aktuellen Marktbedingungen in eine einfache farbige Statusleiste am oberen Rand des Charts umwandelt.

Er generiert keine Einträge und platziert, verändert oder schließt keine Orders.
Stattdessen hebt er hervor, wann die Bedingungen sind:

  • NORMAL (grün) - normale Bedingungen

  • COOL (rot) - hohe Volatilität, starke Kurseinbrüche oder abnormale Spreads (Cool-Down-Zone)

  • RECOV (orange) - Erholungsphase nach einem Schock (besondere Vorsicht)

  • [FREEZE (orange) - kurze "Nichtstun"-Momente nach einer Reihe von rückläufigen M1-Balken

Dieses Tool wurde als zusätzliche Aufmerksamkeitsebene für den kurzfristigen Handel (insbesondere beim XAUUSD) entwickelt und kann für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen mit angepassten Eingaben verwendet werden.

Was Sie auf dem Chart sehen

Oben in der Mitte des Charts sehen Sie eine einzeilige Statusleiste, zum Beispiel:

Drop Shield: NORMAL | ATRx1.05 | Spr: 0.30/0.60

  • Drop Shield: aktueller Zustand → NORMAL / COOL / RECOV

  • [FREEZE]: wird hinzugefügt, wenn die kurzfristigen Bedingungen als instabil angesehen werden

  • ATRx1.xx: aktueller M1 ATR geteilt durch seine Basislinie (z.B. x2.50 = 2.5× normal)

  • Spr: aktueller Spread in USD und die von Ihnen konfigurierte maximale Spread-Schwelle

Die Farbe des Labels ändert sich je nach Status:

  • Grün = NORMAL

  • Rot = COOL

  • Orange = RECOV

Sie können auf einen Blick erkennen, ob die Bedingungen ruhig sind, volatil oder sich nach einem Schock erholen.

Für wen ist es geeignet?

  • Scalper und Daytrader auf M1-M15

  • Händler, die ein Positionsmanagement nach dem Raster-/Mittelwertprinzip verwenden

  • EA-Nutzer, die eine einfache "Ampel" für die Marktbedingungen wünschen

  • Jeder, der schnell sehen möchte, wann die Volatilität oder der Spread anormal wird

Dieser Indikator kann bei geplanten Ereignissen, bei unerwarteten Ausschlägen oder bei plötzlichen Spread-Ausweitungen nützlich sein.

Wie er funktioniert (Kernlogik)

1) Drop-Filter (DropTF + DropThreshold_USD)

  • Verwendet einen konfigurierbaren Drop-Zeitrahmen (Standard: M15).

  • Bei jedem geschlossenen Bar von DropTF wird die Differenz zwischen den letzten beiden Schlusskursen geprüft.

  • Wenn der Preis um mehr als DropThreshold_USD gefallen ist, wechselt der Status zu COOL.

Beispiel:
DropTF = M15, DropThreshold_USD = 10.0
→ Wenn M15 um 10 USD niedriger schließt als der vorherige Bar, wird COOL ausgelöst.

2) ATR-basierter Volatilitätsfilter (ATR_Period, ATR_BaseBars, ATR_CoolMultiplier)

  • Berechnet ATR auf M1 mit dem Zeitraum ATR_Period.

  • Erstellt eine "Baseline-ATR" unter Verwendung der letzten ATR_BaseBars M1-Kerzen.

  • Zeigt das Verhältnis ATRx1.xx = aktuelle ATR / Basislinien-ATR.

  • Wenn dieses Verhältnis über ATR_CoolMultiplier liegt, schaltet der Schild auf COOL.

Beispiel:
ATRx2.50 bedeutet, die Volatilität ist 2,5× höher als üblich → COOL.

3) Spread-Gate (SpreadMax_USD)

  • Überwacht Ask - Bid in USD.

  • Wenn der Spread größer als SpreadMax_USD ist, geht der Schild auf COOL, auch wenn die Kerzen ruhig aussehen.

4) RECOV und FREEZE

  • Nach dem Verbleib in COOL für BarCoolSeconds wechselt der Shield zu RECOV (Erholung).

  • Wenn RequireRebound = true, wird NORMAL nur dann wiederhergestellt, wenn:

    • die jüngsten M1-Schlusskurse einen kleinen Rebound zeigen (bullische Kerzen),

    • der Spread wieder unter SpreadMax_USD fällt,

    • der Schlusskurs über EMA20 + ReboundOffset_USD liegt.

  • Wenn RequireRebound = false ist, wechselt der Schild automatisch von COOL → NORMAL, sobald die Abkühlungszeit verstrichen ist.

Wenn 3 aufeinanderfolgende bärische M1-Kerzen erkannt werden, wird eine kurze FREEZE-Periode von FreezeSeconds angewendet und "[FREEZE]" zum Statustext hinzugefügt.
Dies hebt sehr kurze "Hands-Off"-Momente nach einer schnellen Bewegung hervor.

Typische Anwendung

Manuelles Scalping / Daytrading

  • NORMAL (grün): Handeln Sie Ihre Strategie wie gewohnt

  • COOL (rot): Vermeiden Sie Neuzugänge oder reduzieren Sie das Risiko

  • RECOV (orange): die Bedingungen verbessern sich → kleiner starten und Stabilität bestätigen

EA-Betrieb (visuelle Überwachung)

Wenn Sie EAs laufen lassen, die Positionen hinzufügen, können Sie das Schild als visuelles Dashboard verwenden und entscheiden, ob Sie:

  • neue Einträge pausieren,

  • die Losgrößen zu reduzieren,

  • oder warten, bis die Bedingungen wieder NORMAL sind.

Der Indikator selbst steuert keine EAs.

Eingabeparameter

(Alle Eingaben verwenden englische Bezeichnungen.)

Drop / Grundlogik

  • UseDropFilter - aktiviert/deaktiviert die Filterlogik (true/false)

  • DropTF - Zeitrahmen für die Erkennung plötzlicher Kursrückgänge (M15 empfohlen)

  • DropThreshold_USD - USD-Abfall zwischen zwei Schlusskursen bei DropTF, um COOL auszulösen

  • BarCoolSeconds - Mindestsekunden, um nach einem Trigger in COOL zu bleiben

  • FreezeSeconds - FREEZE-Zeit nach 3 aufeinanderfolgenden bärischen M1-Bars

ATR-Filter (Volatilität)

  • ATR_Period - ATR-Periode auf M1 (Standard: 14)

  • ATR_BaseBars - Anzahl der vergangenen M1-Balken für die ATR-Basislinie (Standardwert: 100)

  • ATR_CoolMultiplier - Verhältnisschwelle zur Auslösung von COOL (z.B. 2,5 = 2,5× Basislinie)

Spread-Gate

  • SpreadMax_USD - maximal zulässiger Spread in USD vor dem Umschalten auf COOL

Erholungsbedingungen (RECOV → NORMAL)

  • RequireRebound - wenn true, auf Rebound-Bedingungen warten; wenn false, automatisch nach der Abkühlungszeit zurückkehren

  • ReboundOffset_USD - wie weit muss der Preis über dem EMA20 liegen, damit ein Rebound als gültig angesehen wird

Anzeige / UI

  • PanelTopCenter - zeigt die Statusleiste in der oberen Mitte an

  • PanelCorner - Chart-Ecke, wenn PanelTopCenter = false

  • PanelXDistance / PanelYDistance - Pixelabstände

  • MinimalMode - true: 1-zeiliger Minimalbalken, false: 2 Zeilen (fügt Details hinzu)

  • ColorNormal / ColorCool / ColorRecov / ColorTextBase - Beschriftungsfarben

  • PanelFontSize - Schriftgröße

Empfohlene Standardwerte (Beispiel für XAUUSD, M1-M15)

  • TropfenTF = M15

  • DropThreshold_USD = 10.0

  • ATR_Periode = 14

  • ATR_BaseBars = 100

  • ATR_CoolMultiplikator = 2,5

  • SpreadMax_USD = 0,60

  • BarCoolSekunden = 300

  • FreezeSekunden = 60

  • RückprallAufschlag_USD = 0,50

  • MinimalMode = wahr

Wenn COOL zu oft ausgelöst wird, erhöhen Sie DropThreshold_USD und/oder ATR_CoolMultiplier.
Wenn es selten COOL wird, verringern Sie diese Werte leicht.

Kompatibilität

  • Plattform: MetaTrader 4

  • Typ: Benutzerdefinierter Indikator (platziert oder verwaltet keine Trades)

  • Symbole: beliebig (abgestimmt auf XAUUSD, anpassbar für FX/CFD)

  • Zeitrahmen: beliebig (entwickelt für M1-M15 Überwachung)

Haftungsausschluss

Es handelt sich um ein visuelles Überwachungsinstrument, nicht um ein automatisches Handelssystem.
Es garantiert weder Gewinne noch verhindert es Verluste. Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto und passen Sie die Parameter für Ihren Broker, Ihr Symbol und Ihr Risikoprofil an.

Benutzen Sie es als eine zusätzliche Ebene des Bewusstseins neben Ihrer eigenen Strategie und Ihrem Risikomanagement.


