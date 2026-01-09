Gold Only Win G
- Asesores Expertos
- Shunsuke Kanaya
- Versión: 2.130
- Activaciones: 10
Gold Only Win G es un Asesor Experto MT5 diseñado para XAUUSD (Oro).
Proporciona una gestión de cestas estilo rejilla con control semi-manual opcional y filtros de seguridad para ayudar a gestionar la volatilidad y los límites de riesgo.
Modos de Operación
-
Modo 0: AUTO Long
Entradas largas automatizadas + gestión de la cesta.
-
Modo 1: SEMI Manual
Entrada manual mediante botones en el gráfico. El EA gestiona las posiciones automáticamente.
-
Modo 2: Sólo Gestor
No hay nuevas entradas. Sólo gestiona las posiciones existentes.
Características principales
-
Gestión de la parrilla / cesta
-
Paso de rejilla configurable (basado en USD) y multiplicador de lote
-
Límites máximos de órdenes en la parrilla y de lotes totales
-
-
Controles de seguridad
-
Filtro de nivel de margen (detiene las nuevas entradas por debajo de un umbral)
-
Nivel de stop de la cesta opcional (normalizado en USD)
-
Filtro de sesión de negociación (hora de inicio/fin)
-
-
Filtro de caída (filtro de volatilidad)
-
Supervisa los movimientos bruscos en un marco temporal seleccionado
-
Confirmación opcional de rebote tras una caída antes de reanudar el funcionamiento normal
-
-
Lógica de seguimiento opcional
-
Puede cambiar a arrastre después de condiciones TP (en lugar de cierre inmediato)
-
-
Visualización de gráficos
-
Línea de precio medio, línea de referencia de la siguiente cuadrícula y línea de objetivo/TP
-
Panel de estado y botones de control en el gráfico
-
Botones del gráfico (Manual SEMI)
-
NUEVA ENTRADA (conmutar)
-
ENTRADA COMPRA / ENTRADA VENTA (cuando está activado)
-
COMPRA CIERRE / VENTA CIERRE
-
TODO CERRAR
Entradas principales (Guía rápida)
-
InitialLot: tamaño del lote de la primera orden
-
GridStep_Dollars: distancia de la cuadrícula en USD
-
GridMultiplier: multiplicador del lote para las siguientes órdenes de la parrilla
-
MaxGridOrders_IncludingFirst: número máximo de órdenes de la cuadrícula (incluida la primera)
-
MaxTotalLots: límite total de lotes
-
UseDropFilter / DropWatchTF / DropThreshold_Dolls: configuración del filtro de volatilidad
-
TradeStartHour/Minute, TradeEndHour/Minute: ventana de la sesión de negociación
-
StopNewEntry_MarginLevelPct: detiene las nuevas entradas cuando el nivel de margen está por debajo del umbral
Configuración recomendada
-
Símbolo: XAUUSD (Oro)
-
Marco temporal: cualquiera (se recomienda un gráfico estable como M5-M15 )
-
Tipo de cuenta: Cuenta de cobertura recomendada
(Las cuentas de compensación pueden restringir el comportamiento de la red).
-
Comience con un tamaño de lote conservador y pruebe primero en una cuenta demo.
Notas importantes y advertencia de riesgo
Operar implica riesgo. Este EA no garantiza beneficios.
El rendimiento depende de las condiciones del mercado, spreads, swaps, calidad de ejecución y configuración.
Por favor, utilice una gestión adecuada del riesgo y evite sobredimensionar el lote inicial.