Gold Only Win G

Gold Only Win G es un Asesor Experto MT5 diseñado para XAUUSD (Oro).
Proporciona una gestión de cestas estilo rejilla con control semi-manual opcional y filtros de seguridad para ayudar a gestionar la volatilidad y los límites de riesgo.

Modos de Operación

  • Modo 0: AUTO Long
    Entradas largas automatizadas + gestión de la cesta.

  • Modo 1: SEMI Manual
    Entrada manual mediante botones en el gráfico. El EA gestiona las posiciones automáticamente.

  • Modo 2: Sólo Gestor
    No hay nuevas entradas. Sólo gestiona las posiciones existentes.

Características principales

  • Gestión de la parrilla / cesta

    • Paso de rejilla configurable (basado en USD) y multiplicador de lote

    • Límites máximos de órdenes en la parrilla y de lotes totales

  • Controles de seguridad

    • Filtro de nivel de margen (detiene las nuevas entradas por debajo de un umbral)

    • Nivel de stop de la cesta opcional (normalizado en USD)

    • Filtro de sesión de negociación (hora de inicio/fin)

  • Filtro de caída (filtro de volatilidad)

    • Supervisa los movimientos bruscos en un marco temporal seleccionado

    • Confirmación opcional de rebote tras una caída antes de reanudar el funcionamiento normal

  • Lógica de seguimiento opcional

    • Puede cambiar a arrastre después de condiciones TP (en lugar de cierre inmediato)

  • Visualización de gráficos

    • Línea de precio medio, línea de referencia de la siguiente cuadrícula y línea de objetivo/TP

    • Panel de estado y botones de control en el gráfico

Botones del gráfico (Manual SEMI)

  • NUEVA ENTRADA (conmutar)

  • ENTRADA COMPRA / ENTRADA VENTA (cuando está activado)

  • COMPRA CIERRE / VENTA CIERRE

  • TODO CERRAR

Entradas principales (Guía rápida)

  • InitialLot: tamaño del lote de la primera orden

  • GridStep_Dollars: distancia de la cuadrícula en USD

  • GridMultiplier: multiplicador del lote para las siguientes órdenes de la parrilla

  • MaxGridOrders_IncludingFirst: número máximo de órdenes de la cuadrícula (incluida la primera)

  • MaxTotalLots: límite total de lotes

  • UseDropFilter / DropWatchTF / DropThreshold_Dolls: configuración del filtro de volatilidad

  • TradeStartHour/Minute, TradeEndHour/Minute: ventana de la sesión de negociación

  • StopNewEntry_MarginLevelPct: detiene las nuevas entradas cuando el nivel de margen está por debajo del umbral

Configuración recomendada

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal: cualquiera (se recomienda un gráfico estable como M5-M15 )

  • Tipo de cuenta: Cuenta de cobertura recomendada
    (Las cuentas de compensación pueden restringir el comportamiento de la red).

  • Comience con un tamaño de lote conservador y pruebe primero en una cuenta demo.

Notas importantes y advertencia de riesgo

Operar implica riesgo. Este EA no garantiza beneficios.
El rendimiento depende de las condiciones del mercado, spreads, swaps, calidad de ejecución y configuración.
Por favor, utilice una gestión adecuada del riesgo y evite sobredimensionar el lote inicial.


