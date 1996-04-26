Breakout Quality Score Alert

Breakout Quality Score (BQS) (MT4) - Bewertung der Ausbruchsstärke (0-100)

Übersicht

Breakout Quality Score (BQS) ist ein MT4-Indikator, der die Qualität von Ausbrüchen auf einer Skala von 0 bis 100 bewertet und Ihnen hilft, die Stärke von Ausbrüchen anhand eines regelbasierten Ansatzes schnell zu beurteilen.

Es handelt sich hierbei um ein reines Visualisierungs-/Warnungsinstrument. Es werden keine Orders platziert, geändert oder geschlossen.

Was BQS bietet

  • 0-100 Punktebewertung für die Ausbruchsstärke

  • Ausschließlicher Fokus auf starke Kurse über einen konfigurierbaren Schwellenwert (Beispiel: 80+)

  • Numerische Beschriftungen auf dem Chart für eine schnelle visuelle Überprüfung

  • HUD unten links für Echtzeit-Status

  • Vorschaubewertung ("wenn der Ausbruch jetzt stattfindet") zur Vorbereitung

Typischer Anwendungsfall (Beispiel)

BQS wird häufig bei XAUUSD M5 für die kurzfristige Bewertung von Ausbrüchen verwendet.
Sie können dieselbe Logik auf andere Symbole und Zeitrahmen anwenden, indem Sie eine entsprechende Voreinstellung auswählen.

Empfohlener Arbeitsablauf (einfach)

  1. Beobachten Sie den Score und warten Sie auf BQS ≥ PassScore (Label/Alarm).

  2. Wenn Sie mit Breakouts handeln, sollten Sie den Score als eine Bestätigungseingabe neben Ihren eigenen Regeln verwenden.

  3. Managen Sie das Risiko nach Ihrem Plan und testen Sie die Einstellungen zunächst auf einem Demokonto.

(Hinweis: BQS gibt keine Handelsanweisungen und garantiert keine Ergebnisse).

Empfohlenes Setup (Beispielvorgaben)

  • Symbol: XAUUSD (GOLD)

  • Zeitrahmen: M5

  • Voreinstellung: XAUUSD M5 UpBreak (Voreinstellung)

  • Donchian range bars (N): 80

  • PassScore (Schwellenwert für Warnung/Label): 80

Voreinstellungen / unterstützte Märkte

BQS enthält gebrauchsfertige Voreinstellungen:

  • XAUUSD M5 UpBreak (Standard)

  • XAUUSD M5 Beide Richtungen

  • FX M5 Beide Richtungen

  • Crypto M15 Beide Richtungen

Sie können die Voreinstellungen je nach Markt, auf dem Sie handeln, wechseln und dabei das gleiche Scoring-Konzept beibehalten.

Warnungen

  • Aktivieren Sie Alarme: AlertsEnabled = true

  • Optionale Vorschau-Warnungen: Alarm, wenn Vorschau ≥ PassScore

  • Optionaler Ton / Push / E-Mail
    (Push/Email erfordern MT4-Terminaleinstellungen: Extras → Optionen)

Eingaben (Kurzanleitung)

  • Voreinstellung: Marktvorlage

  • Donchian Range Bars (N): Länge der Breakout Range

  • PassScore: Score-Schwelle für Labels/Alarme (Beispiel: 80)

  • Vorschau-Score: "wenn Ausbruch jetzt" Score

  • ShowHUD / ShowLabels: Anzeigeoptionen

Wichtige Hinweise / Risikowarnung

BQS ist ein Indikator (kein automatischer Handel) und wird nur zu Informationszwecken bereitgestellt.
Der Handel ist mit Risiken verbunden und die Ergebnisse sind nicht garantiert. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Sie tragen die alleinige Verantwortung für alle Handelsentscheidungen und -ergebnisse. Testen Sie den Indikator immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto verwenden.

