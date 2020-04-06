Quantum princess
- Experten
- Waleed Ahmed
- Version: 1.20
- Aktivierungen: 10
Quantum Princess EA (XAUUSD-Optimierung)
Quantum Princess ist ein spezieller Handelsalgorithmus, der für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kombiniert eine zusammengesetzte Signal-Engine mit einem dynamischen Grid-Management-System zur Anpassung an die Marktvolatilität.
[Hauptmerkmale]
- Neuronale Netzwerklogik: Bezieht RSI-, MACD- und WPR-Indikatoren ein, um potenzielle Einstiegspunkte zu identifizieren.
- Dynamisches Grid-Management: Verwendet ATR-basierte Abstände, um den Handelsabstand entsprechend der Marktvolatilität anzupassen.
- Trend-Filter: Enthält einen H4-Trenderkennungsfilter, um die Trades an der allgemeinen Marktrichtung auszurichten.
- Aktienschutz: Verfügt über einen konfigurierbaren Drawdown-Limiter, um Positionen zu schließen, wenn Risikoschwellen überschritten werden.
- Hedging-Unterstützung: Entwickelt für Hedging-Konten, um mehrere Positionen effektiv zu verwalten.
- Netting-Unterstützung: Enthält eine Logik zur Handhabung von Netting-Konten durch Verfolgung des Geschäftsverlaufs.
[Strategie-Übersicht]
Der EA überwacht die Marktbedingungen mithilfe technischer Indikatoren. Wenn ein Signal generiert wird, das mit dem H4-Trend übereinstimmt, leitet er einen Handel ein. Wenn sich der Markt gegen die Position bewegt, setzt der EA eine Grid-Strategie mit anpassbarer Expansion ein, um den durchschnittlichen Einstiegspreis zu verwalten.
[Parameter]
- Strategie-Typ: Wählen Sie aus Neural Net, Trend Follow oder Counter-Trend-Logik.
- Risiko-Einstellungen: Einstellbares Fixed Lot oder Risikoprozentsatz pro Handel.
- Raster-Einstellungen: Konfigurierbarer Abstandsmultiplikator und Expansionskoeffizient.
- Sicherheit: Hard Stop (Max Drawdown %) und Margin-Kontrollen.
[Empfehlungen]
- Symbol: XAUUSD (Gold)
- Zeitrahmen: M30 oder H1
- Kontotyp: Hedging empfohlen (Netting unterstützt)
- Mindestkapital: $1000 Standard (oder $10 Cent Konto)
- VPS: Empfohlen für 24/5 Betrieb
[Risikowarnung]
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitte testen Sie auf einem Demokonto, bevor Sie ein Live-Konto verwenden.