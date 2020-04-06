Quantum princess

Quantum Princess EA (XAUUSD-Optimierung)


Quantum Princess ist ein spezieller Handelsalgorithmus, der für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kombiniert eine zusammengesetzte Signal-Engine mit einem dynamischen Grid-Management-System zur Anpassung an die Marktvolatilität.


[Hauptmerkmale]

- Neuronale Netzwerklogik: Bezieht RSI-, MACD- und WPR-Indikatoren ein, um potenzielle Einstiegspunkte zu identifizieren.

- Dynamisches Grid-Management: Verwendet ATR-basierte Abstände, um den Handelsabstand entsprechend der Marktvolatilität anzupassen.

- Trend-Filter: Enthält einen H4-Trenderkennungsfilter, um die Trades an der allgemeinen Marktrichtung auszurichten.

- Aktienschutz: Verfügt über einen konfigurierbaren Drawdown-Limiter, um Positionen zu schließen, wenn Risikoschwellen überschritten werden.

- Hedging-Unterstützung: Entwickelt für Hedging-Konten, um mehrere Positionen effektiv zu verwalten.

- Netting-Unterstützung: Enthält eine Logik zur Handhabung von Netting-Konten durch Verfolgung des Geschäftsverlaufs.


[Strategie-Übersicht]

Der EA überwacht die Marktbedingungen mithilfe technischer Indikatoren. Wenn ein Signal generiert wird, das mit dem H4-Trend übereinstimmt, leitet er einen Handel ein. Wenn sich der Markt gegen die Position bewegt, setzt der EA eine Grid-Strategie mit anpassbarer Expansion ein, um den durchschnittlichen Einstiegspreis zu verwalten.


[Parameter]

- Strategie-Typ: Wählen Sie aus Neural Net, Trend Follow oder Counter-Trend-Logik.

- Risiko-Einstellungen: Einstellbares Fixed Lot oder Risikoprozentsatz pro Handel.

- Raster-Einstellungen: Konfigurierbarer Abstandsmultiplikator und Expansionskoeffizient.

- Sicherheit: Hard Stop (Max Drawdown %) und Margin-Kontrollen.


[Empfehlungen]

- Symbol: XAUUSD (Gold)

- Zeitrahmen: M30 oder H1

- Kontotyp: Hedging empfohlen (Netting unterstützt)

- Mindestkapital: $1000 Standard (oder $10 Cent Konto)

- VPS: Empfohlen für 24/5 Betrieb


[Risikowarnung]

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitte testen Sie auf einem Demokonto, bevor Sie ein Live-Konto verwenden.


