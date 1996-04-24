Trade Panel Pro MT5 One Click Risk Control

Handelspanel, Risikomanagement, Ein-Klick-Handel, Manuelles Trading, Trailing-Stop, Stop-Loss, Take-Profit, Order-Management


JoOrderTrade Pro – Fortgeschrittenes Trading-Panel für MetaTrader 5


Extrem wichtige Hinweise


Damit das Tool korrekt funktioniert, ist es VERPFLICHTEND, die Option "Algo Trading" in den Einstellungen von MetaTrader 5 zu aktivieren. Ohne diese Aktivierung funktioniert das Panel nicht.


Wichtig:
Aktivieren Sie die Funktion „OA“ nicht, ohne deren Zweck vollständig zu verstehen.

Die OA-Funktion (Automatische Order) arbeitet in Kombination mit dem Trailing Stop. Sobald der Trailing Stop aktiviert ist und sich der Stop-Loss zugunsten der Position bewegt, platziert das System automatisch eine entgegengesetzte Order zur ursprünglichen Position genau auf dem Niveau des Trailing Stops.

Beispiel:
Bei einer Kaufposition, wenn der Trailing Stop so eingestellt ist, dass er nach einer günstigen Kursbewegung von 2 USD aktiviert wird, wird der Stop-Loss angepasst und gleichzeitig eine automatische Verkaufsorder auf diesem Preisniveau platziert.

Die Schaltfläche „OA“ ist für spezielle Handelsstrategien vorgesehen, bei denen automatischer Positionsschutz oder Positionsumkehr Teil der Logik ist. Wenn Sie solche Strategien nicht verwenden, wird dringend empfohlen, diese Funktion deaktiviert zu lassen.

Diese Funktion kann in zukünftigen Updates geändert oder entfernt werden.


Das JoOrderTrade Pro-Panel kann bei bestimmten Benutzertypen kleinere Fehler an einigen Schaltflächen aufweisen, z. B. falsch ausgerichtete Beschriftungen oder Schaltflächen, die über die Panel-Ränder hinausgehen. Dies geschieht, weil manche Bildschirmauflösungen und Skalierungen sehr hoch sind. Wenn dies bei Ihnen auftritt, keine Sorge: Es beeinträchtigt die Hauptfunktionen des Panels nicht direkt. Wir arbeiten intensiv daran, diese Fehler in zukünftigen Updates zu beheben.


Hinweis: In Kürze steht ein Video-Tutorial zur Verfügung, das erklärt, wie das Panel in der Praxis funktioniert.
Bitte warten Sie darauf.
Beachten Sie, dass das Video nur über die MQL5-Website abrufbar ist.
Das Video wird in zwei Sprachen verfügbar sein: Englisch und Portugiesisch.
Wenn Sie Portugiesisch sprechen, ändern Sie die Seitensprache, um das Video auf Portugiesisch anzusehen.
Warum erscheint das Panel im Demo-Tester nicht?
Der Strategy Tester von MT5 rendert keine interaktiven Panels.
Grafische Panels (Order-Panels) erscheinen im Tester nicht, wenn der EA:
  • Lizenzgeschützt ist
  • Mit kommerziellen Einschränkungen kompiliert wurde
  • Von manueller Interaktion (Klicks, Buttons, Maus) abhängig ist
    Im Tester gibt es keine echte Maus, nur Simulation.
    Außerdem blockieren kostenpflichtige EAs häufig die grafische Benutzeroberfläche (UI) im Tester.
    Dies geschieht, um den Verkäufer zu schützen und um:
  • Kopieren des Layouts zu verhindern
  • Reverse Engineering zu vermeiden
  • Die Nutzung nur auf Real- oder Demokonten zu erzwingen
Was können Sie tun?
Sie können es kaufen und in einem Demokonto testen.
Wenn Ihnen das Panel nicht gefällt, können Sie eine Rückerstattung beantragen, sofern Sie die untenstehenden Richtlinien befolgen.
Rückerstattungsrichtlinie (MQL5)
Die offizielle MQL5-Richtlinie erlaubt Rückerstattungen bis zu 7 Tagen, vorausgesetzt:
  • Das Produkt wurde nicht auf einem Real-Konto verwendet
  • Es hat keinen signifikanten Profit erzielt
  • Es gab keine missbräuchlichen Supportanfragen
  • Der Antrag liegt innerhalb der festgelegten Frist
WAS ES TUT
JoOrderTrade Pro ist ein professionelles Trading-Tool, das ein komplettes und modernes Kontrollpanel für MetaTrader 5 bietet. Es verwandelt das Trading-Erlebnis mit einer intuitiven Oberfläche und fortschrittlichen Funktionen, die für ernsthafte Trader entwickelt wurden.
Hauptfunktionen:
  • Vollständiges System für Market- und Pending-Orders
  • Intelligenter Trailing Stop mit programmierbarer Aktivierung
  • Erweiterte Verwaltung von Take Profit und Stop Loss
  • Echtzeit-Tagesstatistiken
  • 24/7 automatisches Backup-System
  • Konfigurierbare Hotkeys für schnelle Bedienung
  • Responsive Oberfläche, die sich an jede Auflösung anpasst
  • Automatisches Skalierungssystem für verschiedene Bildschirme
TRAILING STOP – AUTOMATISCHER GEWINNSCHUTZ
Der Trailing Stop ist ein intelligentes System, das Ihre Gewinne automatisch schützt. Er funktioniert wie ein beweglicher Stop, der dem Marktpreis folgt, wenn sich dieser zu Ihren Gunsten bewegt, und hilft sicherzustellen, dass Sie nicht alle erzielten Gewinne wieder verlieren.
EINFACHE KONFIGURATION
  • Aktivieren Sie die Schaltfläche TRAILING ON im Panel
  • Wählen Sie, ob die Aktivierung in Dollar oder Punkten erfolgen soll
  • Legen Sie die gewünschte Distanz fest
  • Das System übernimmt den gesamten Prozess automatisch
Ideal für Trader, die disziplinierter, ruhiger und mit automatischem Gewinnschutz handeln möchten.
WIE ES FUNKTIONIERT
Sie konfigurieren nur zwei einfache Regeln:
  1. Wann starten: Definieren Sie, nach welchem Gewinnbetrag der Trailing Stop aktiviert wird (in Dollar oder Punkten).
  2. Distanz: Legen Sie fest, wie weit der Stop hinter dem aktuellen Preis bleiben soll.
    Danach kümmert sich das System automatisch um alles.
PRAKTISCHES BEISPIEL
  • Kauf von EUR/USD bei 1,1000
  • Einstellung: Aktivieren nach $100 Gewinn | Distanz $50
  • Sobald $100 Gewinn erreicht sind, wird der Stop $50 hinter dem Preis platziert
  • Steigt der Preis weiter, folgt der Stop automatisch
  • Fällt der Preis, wird die Position mit garantiertem Gewinn geschlossen
VORTEILE
  • Schützt Ihre Gewinne automatisch
  • Erfordert keine ständige Marktüberwachung
  • Nimmt Emotionen aus der Ausstiegsentscheidung
  • Ermöglicht das Mitnehmen größerer Bewegungen auf sicherere Weise
FÜR WEN ES GEEIGNET IST
Dieses Produkt eignet sich für:
  • Daytrader und Scalper, die schnelle Ausführung benötigen
  • Trader, die mehrere Positionen gleichzeitig verwalten
  • Anwender, die eine visuelle Oberfläche gegenüber manuellen Befehlen bevorzugen
  • Trader, die Strategien mit dynamischem Trailing Stop nutzen
  • Jeden, der seine Trading-Effizienz verbessern möchte
Nicht geeignet für:
  • Absolute Anfänger ohne grundlegende Trading-Kenntnisse
  • Nutzer, die vollständig automatisierte Trading-Systeme (EA-Roboter) suchen
  • Personen, die die Risiken von gehebeltem Trading nicht verstehen
WIE MAN ES VERWENDET
Erstkonfiguration:
  • Aktivieren Sie Algotrading in MetaTrader 5 (Schaltfläche „Algotrading“ in der Symbolleiste – ESSENTIELL für die Funktion)
Empfohlene Grundeinstellungen:
  • Panel-Position: links oder rechts nach Vorliebe
  • Vordefinierte Lots: an Konto-Größe anpassen
  • Standard TP/SL: passende Risikoniveaus einstellen
  • Trailing Stop: entsprechend Ihrer Ausstiegsstrategie aktivieren
Täglicher Betrieb:
  • Verwenden Sie die Schaltflächen BUY / SELL für Market-Orders
  • Nutzen Sie Hotkeys für schnelle Operationen (B = Buy, S = Sell, X = Close)
  • Konfigurieren Sie den Trailing Stop zum Schutz der Gewinne
  • Überwachen Sie Echtzeitstatistiken direkt im Panel
Wichtige Hotkeys:
  • B: Kaufen
  • S: Verkaufen
  • X: Alle Positionen schließen
  • I: Positionen invertieren
  • C: Alle Pending-Orders stornieren
  • T: Trailing Stop ein- / ausschalten
  • M: Panel minimieren / wiederherstellen
WAS ES NICHT TUT
Dieses Tool TUT NICHT:
  • Ist kein automatischer Trading-Roboter (entscheidet nicht selbstständig)
  • Führt keine technische Analyse durch und generiert keine Entry/Exit-Signale
  • Garantiert keine Gewinne oder positive Ergebnisse
  • Arbeitet nicht automatisch ohne Benutzerintervention
  • Ersetzt nicht Studium, Disziplin und Erfahrung im Trading
  • Bietet keine Anlageempfehlungen
Funktioniert als:
Ein fortschrittliches Kontrollpanel, das manuelle Ausführung von Trades erleichtert und beschleunigt.
RISIKOHINWEIS
ACHTUNG: TRADING IST MIT HOHEM RISIKO VERBUNDEN
  • Trading mit Hebelwirkung kann zu Verlusten führen, die Ihr Anfangskapital übersteigen
  • Investieren Sie kein Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können
  • Dies ist ein Ausführungs-Panel, kein System, das Gewinne garantiert
  • Testen Sie immer zuerst im Demokonto, bevor Sie es im Echtgeldkonto verwenden
  • Der Entwickler übernimmt keine Haftung für finanzielle Verluste
  • Konsultieren Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater
  • Nutzen Sie stets ein angemessenes Risikomanagement
Verpflichtende Konfiguration für den Betrieb:
Sie MÜSSEN die Algotrading-Schaltfläche in der Symbolleiste von MetaTrader 5 aktivieren. Ohne diese Aktivierung funktioniert das Panel nicht.
SUPPORT UND UPDATES
Das Produkt beinhaltet grundlegenden technischen Support und Kompatibilitätsupdates. Bei technischen Fragen nutzen Sie das MQL5-Nachrichtensystem.

JoOrderTrade Pro – Mehr Kontrolle, mehr Effizienz, professionelles Trading.

