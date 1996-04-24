Trade Panel Pro MT5 One Click Risk Control

Handelspanel, Risikomanagement, Ein-Klick-Handel, Manuelles Trading, Trailing-Stop, Stop-Loss, Take-Profit, Order-Management







JoOrderTrade Pro – Fortgeschrittenes Trading-Panel für MetaTrader 5





Extrem wichtige Hinweise



Damit das Tool korrekt funktioniert, ist es VERPFLICHTEND, die Option "Algo Trading" in den Einstellungen von MetaTrader 5 zu aktivieren. Ohne diese Aktivierung funktioniert das Panel nicht.

Wichtig:

Aktivieren Sie die Funktion „OA“ nicht, ohne deren Zweck vollständig zu verstehen. Die OA-Funktion (Automatische Order) arbeitet in Kombination mit dem Trailing Stop. Sobald der Trailing Stop aktiviert ist und sich der Stop-Loss zugunsten der Position bewegt, platziert das System automatisch eine entgegengesetzte Order zur ursprünglichen Position genau auf dem Niveau des Trailing Stops. Beispiel:

Bei einer Kaufposition, wenn der Trailing Stop so eingestellt ist, dass er nach einer günstigen Kursbewegung von 2 USD aktiviert wird, wird der Stop-Loss angepasst und gleichzeitig eine automatische Verkaufsorder auf diesem Preisniveau platziert. Die Schaltfläche „OA“ ist für spezielle Handelsstrategien vorgesehen, bei denen automatischer Positionsschutz oder Positionsumkehr Teil der Logik ist. Wenn Sie solche Strategien nicht verwenden, wird dringend empfohlen, diese Funktion deaktiviert zu lassen. Diese Funktion kann in zukünftigen Updates geändert oder entfernt werden.

Das JoOrderTrade Pro-Panel kann bei bestimmten Benutzertypen kleinere Fehler an einigen Schaltflächen aufweisen, z. B. falsch ausgerichtete Beschriftungen oder Schaltflächen, die über die Panel-Ränder hinausgehen. Dies geschieht, weil manche Bildschirmauflösungen und Skalierungen sehr hoch sind. Wenn dies bei Ihnen auftritt, keine Sorge: Es beeinträchtigt die Hauptfunktionen des Panels nicht direkt. Wir arbeiten intensiv daran, diese Fehler in zukünftigen Updates zu beheben.





Hinweis: In Kürze steht ein Video-Tutorial zur Verfügung, das erklärt, wie das Panel in der Praxis funktioniert.

Bitte warten Sie darauf.

Beachten Sie, dass das Video nur über die MQL5-Website abrufbar ist.

Das Video wird in zwei Sprachen verfügbar sein: Englisch und Portugiesisch.

Wenn Sie Portugiesisch sprechen, ändern Sie die Seitensprache, um das Video auf Portugiesisch anzusehen.

Warum erscheint das Panel im Demo-Tester nicht?

Der Strategy Tester von MT5 rendert keine interaktiven Panels.

Grafische Panels (Order-Panels) erscheinen im Tester nicht, wenn der EA:

Lizenzgeschützt ist

Mit kommerziellen Einschränkungen kompiliert wurde

Von manueller Interaktion (Klicks, Buttons, Maus) abhängig ist

Im Tester gibt es keine echte Maus, nur Simulation.

Außerdem blockieren kostenpflichtige EAs häufig die grafische Benutzeroberfläche (UI) im Tester.

Dies geschieht, um den Verkäufer zu schützen und um:

Kopieren des Layouts zu verhindern

Reverse Engineering zu vermeiden

Die Nutzung nur auf Real- oder Demokonten zu erzwingen

Was können Sie tun?

Sie können es kaufen und in einem Demokonto testen.

Wenn Ihnen das Panel nicht gefällt, können Sie eine Rückerstattung beantragen, sofern Sie die untenstehenden Richtlinien befolgen.

Rückerstattungsrichtlinie (MQL5)

Die offizielle MQL5-Richtlinie erlaubt Rückerstattungen bis zu 7 Tagen, vorausgesetzt:

Das Produkt wurde nicht auf einem Real-Konto verwendet

Es hat keinen signifikanten Profit erzielt

Es gab keine missbräuchlichen Supportanfragen

Der Antrag liegt innerhalb der festgelegten Frist

WAS ES TUT

JoOrderTrade Pro ist ein professionelles Trading-Tool, das ein komplettes und modernes Kontrollpanel für MetaTrader 5 bietet. Es verwandelt das Trading-Erlebnis mit einer intuitiven Oberfläche und fortschrittlichen Funktionen, die für ernsthafte Trader entwickelt wurden.

Hauptfunktionen:

Vollständiges System für Market- und Pending-Orders

Intelligenter Trailing Stop mit programmierbarer Aktivierung

Erweiterte Verwaltung von Take Profit und Stop Loss

Echtzeit-Tagesstatistiken

24/7 automatisches Backup-System

Konfigurierbare Hotkeys für schnelle Bedienung

Responsive Oberfläche, die sich an jede Auflösung anpasst

Automatisches Skalierungssystem für verschiedene Bildschirme

TRAILING STOP – AUTOMATISCHER GEWINNSCHUTZ

Der Trailing Stop ist ein intelligentes System, das Ihre Gewinne automatisch schützt. Er funktioniert wie ein beweglicher Stop, der dem Marktpreis folgt, wenn sich dieser zu Ihren Gunsten bewegt, und hilft sicherzustellen, dass Sie nicht alle erzielten Gewinne wieder verlieren.

EINFACHE KONFIGURATION

Aktivieren Sie die Schaltfläche TRAILING ON im Panel

Wählen Sie, ob die Aktivierung in Dollar oder Punkten erfolgen soll

Legen Sie die gewünschte Distanz fest

Das System übernimmt den gesamten Prozess automatisch

Ideal für Trader, die disziplinierter, ruhiger und mit automatischem Gewinnschutz handeln möchten.

WIE ES FUNKTIONIERT

Sie konfigurieren nur zwei einfache Regeln:

Wann starten: Definieren Sie, nach welchem Gewinnbetrag der Trailing Stop aktiviert wird (in Dollar oder Punkten). Distanz: Legen Sie fest, wie weit der Stop hinter dem aktuellen Preis bleiben soll.

Danach kümmert sich das System automatisch um alles.

PRAKTISCHES BEISPIEL

Kauf von EUR/USD bei 1,1000

Einstellung: Aktivieren nach $100 Gewinn | Distanz $50

Sobald $100 Gewinn erreicht sind, wird der Stop $50 hinter dem Preis platziert

Steigt der Preis weiter, folgt der Stop automatisch

Fällt der Preis, wird die Position mit garantiertem Gewinn geschlossen

VORTEILE

Schützt Ihre Gewinne automatisch

Erfordert keine ständige Marktüberwachung

Nimmt Emotionen aus der Ausstiegsentscheidung

Ermöglicht das Mitnehmen größerer Bewegungen auf sicherere Weise

FÜR WEN ES GEEIGNET IST

Dieses Produkt eignet sich für:

Daytrader und Scalper, die schnelle Ausführung benötigen

Trader, die mehrere Positionen gleichzeitig verwalten

Anwender, die eine visuelle Oberfläche gegenüber manuellen Befehlen bevorzugen

Trader, die Strategien mit dynamischem Trailing Stop nutzen

Jeden, der seine Trading-Effizienz verbessern möchte

Nicht geeignet für:

Absolute Anfänger ohne grundlegende Trading-Kenntnisse

Nutzer, die vollständig automatisierte Trading-Systeme (EA-Roboter) suchen

Personen, die die Risiken von gehebeltem Trading nicht verstehen

WIE MAN ES VERWENDET

Erstkonfiguration:

Aktivieren Sie Algotrading in MetaTrader 5 (Schaltfläche „Algotrading“ in der Symbolleiste – ESSENTIELL für die Funktion)

Empfohlene Grundeinstellungen:

Panel-Position: links oder rechts nach Vorliebe

Vordefinierte Lots: an Konto-Größe anpassen

Standard TP/SL: passende Risikoniveaus einstellen

Trailing Stop: entsprechend Ihrer Ausstiegsstrategie aktivieren

Täglicher Betrieb:

Verwenden Sie die Schaltflächen BUY / SELL für Market-Orders

Nutzen Sie Hotkeys für schnelle Operationen (B = Buy, S = Sell, X = Close)

Konfigurieren Sie den Trailing Stop zum Schutz der Gewinne

Überwachen Sie Echtzeitstatistiken direkt im Panel

Wichtige Hotkeys:

B: Kaufen

S: Verkaufen

X: Alle Positionen schließen

I: Positionen invertieren

C: Alle Pending-Orders stornieren

T: Trailing Stop ein- / ausschalten

M: Panel minimieren / wiederherstellen

WAS ES NICHT TUT

Dieses Tool TUT NICHT:

Ist kein automatischer Trading-Roboter (entscheidet nicht selbstständig)

Führt keine technische Analyse durch und generiert keine Entry/Exit-Signale

Garantiert keine Gewinne oder positive Ergebnisse

Arbeitet nicht automatisch ohne Benutzerintervention

Ersetzt nicht Studium, Disziplin und Erfahrung im Trading

Bietet keine Anlageempfehlungen

Funktioniert als:

Ein fortschrittliches Kontrollpanel, das manuelle Ausführung von Trades erleichtert und beschleunigt.

RISIKOHINWEIS

ACHTUNG: TRADING IST MIT HOHEM RISIKO VERBUNDEN

Trading mit Hebelwirkung kann zu Verlusten führen, die Ihr Anfangskapital übersteigen

Investieren Sie kein Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können

Dies ist ein Ausführungs-Panel, kein System, das Gewinne garantiert

Testen Sie immer zuerst im Demokonto, bevor Sie es im Echtgeldkonto verwenden

Der Entwickler übernimmt keine Haftung für finanzielle Verluste

Konsultieren Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater

Nutzen Sie stets ein angemessenes Risikomanagement

Verpflichtende Konfiguration für den Betrieb:

Sie MÜSSEN die Algotrading-Schaltfläche in der Symbolleiste von MetaTrader 5 aktivieren. Ohne diese Aktivierung funktioniert das Panel nicht.

SUPPORT UND UPDATES

Das Produkt beinhaltet grundlegenden technischen Support und Kompatibilitätsupdates. Bei technischen Fragen nutzen Sie das MQL5-Nachrichtensystem.





JoOrderTrade Pro – Mehr Kontrolle, mehr Effizienz, professionelles Trading.



