Grid Ultimate Pro EA
- Experten
- Fredrick Chege Muiruri
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Grid Ultimate Pro ist ein einseitig ausgerichteter Grid-Trading Expert Advisor (EA), der für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er eröffnet und verwaltet automatisch eine Serie von Trades (ein „Grid“) in vordefinierten Preisabständen mit dem Ziel, von Preisrückläufen zu profitieren, während integrierte Risikokontrollen angewendet werden.
Der EA richtet sich an Trader, die Grid-Strategien verstehen und eine kontrollierte, regelbasierte Ausführung gegenüber diskretionärem Trading bevorzugen.
Möchten Sie zusammenarbeiten oder haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns über:
Treten Sie unserem Telegram bei und kontaktieren Sie uns außerdem per E-Mail (Gmail): zenithlandsgaming@gmail.com
Sehen Sie sich auch an: die Premium-Version Grid Ultimate VIP hier
2. Zentrale Eigenschaften
- Einseitiges Trading (BUY oder SELL)
- Grid-Ausführung mit Marktorders
- Feste oder progressive Lotgröße
- Individueller Take Profit pro Trade
- Optionaler Stop Loss pro Trade
- Spread-Schutz
- Maximaler Drawdown-Schutz
- Handelsisolierung über Magic Number
⚠️ Wichtig: Dieser EA prognostiziert keine Marktrichtung und verwendet weder Indikatoren noch News-Filter.
3. Logik der Handelsstrategie (konzeptionell)
3.1 Erster Trade
- Wenn keine Trades offen sind, eröffnet der EA eine Marktorder in der gewählten Richtung (BUY oder SELL)
- Die Spread-Bedingungen müssen akzeptabel sein
3.2 Grid-Erweiterung
- Zusätzliche Trades werden nur eröffnet, wenn sich der Preis gegen die bestehende Position bewegt
- Jeder neue Trade wird in einem festen Abstand (Grid-Schritt) zur letzten Grid-Order platziert
3.3 Richtungsabhängiges Verhalten
- BUY-Modus: Trades werden hinzugefügt, wenn der Preis fällt
- SELL-Modus: Trades werden hinzugefügt, wenn der Preis steigt
Der EA mischt niemals Richtungen.
4. Ordertypen & Management
4.1 Ordertyp
- Nur Marktorders
- Keine Pending Orders
4.2 Take Profit
- Jede Order hat ihren eigenen Take Profit
- Trades können unabhängig voneinander geschlossen werden
- Teilweises Auflösen des Grids ist möglich
4.3 Stop Loss (optional)
- Kann aktiviert oder deaktiviert werden
- Wird individuell pro Trade angewendet
- Sekundäre Sicherheitsmaßnahme, kein primäres Risikokontrollinstrument
5. Lotgrößen-Optionen
5.1 Fester-Lot-Modus
- Lot-Multiplikator = 1.0
- Alle Grid-Orders verwenden die gleiche Lotgröße
- Empfohlen für konservatives und langfristiges Trading
5.2 Progressiver-Lot-Modus
- Lot-Multiplikator > 1.0
- Jede neue Grid-Order erhöht die Lotgröße
- Beschleunigt die Erholung, erhöht jedoch das Risiko erheblich
⚠️ Progressive Lots sollten nur mit strikten Drawdown-Grenzen verwendet werden.
6. Risikomanagement-Funktionen
6.1 Maximale Orderanzahl
- Verhindert unkontrollierte Exponierung
- Begrenzt die Margin-Nutzung
- Reduziert das Risiko bei starken Trends
Sobald das Limit erreicht ist, werden keine weiteren Trades eröffnet.
6.2 Spread-Schutz
Der EA eröffnet keine neuen Trades, wenn der aktuelle Spread den vom Nutzer definierten Maximalwert überschreitet.
- Hilft, News-Spikes zu vermeiden
- Reduziert die Volatilität beim Marktopening
- Verhindert Trading bei schlechter Liquidität
Bestehende Trades sind nicht betroffen.
6.3 Maximaler Drawdown-Schutz
- Überwacht kontinuierlich den Kontodrawdown
- Schließt alle vom EA verwalteten Trades, wenn das Limit überschritten wird
- Dient als Notfall-Schutzmechanismus
Das Setzen des Drawdowns auf 0 deaktiviert diese Funktion (nicht empfohlen).
7. Trade-Isolierung (Magic Number)
- Nur EA-Trades werden verwaltet
- Manuelle Trades bleiben unberührt
- Mehrere EAs können sicher auf einem Konto betrieben werden
8. Broker- & Kontoanforderungen
8.1 Unterstützte Konten
- MetaTrader 5
- Hedging- oder Netting-Konten
- Unterstützung für 3- und 5-stellige Kurse
8.2 Empfohlene Brokerbedingungen
- Niedrige Spreads
- Schnelle Ausführung
- Hoher Hebel (1:200 oder höher)
9. Empfohlene Nutzungsrichtlinien
9.1 Beste Marktbedingungen
- Seitwärtsmärkte
- Milde Trends mit Rücksetzern
- Phasen hoher Liquidität
9.2 Richtungswahl
- Richtung am übergeordneten Zeitrahmen ausrichten
- Kein dauerhaftes Trading in nur eine Richtung ohne Überprüfung
9.3 News & Volatilität
- EA vor wichtigen Wirtschaftsnachrichten pausieren
- Nach Stabilisierung der Volatilität fortsetzen
10. Was dieser EA nicht tut
- Trends oder Umkehrungen vorhersagen
- Indikatoren verwenden
- Nachrichten analysieren
- Positionen absichern (Hedging)
- Gewinne auf Basket-Ebene verwalten
- Grid-Abstände dynamisch anpassen
11. Risikohinweis
Grid-Trading birgt erhebliche Risiken, einschließlich langanhaltender Drawdowns, Margin-Erschöpfung bei starken Trends und möglichem Kontoverlust bei falscher Risikokonfiguration.
⚠️ Dieser EA sollte niemals ohne ein maximales Drawdown-Limit gehandelt werden. Testen Sie die Einstellungen stets zuerst auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.
12. Best-Practice-Zusammenfassung
- ✔ Konservative Lotgrößen verwenden
- ✔ Feste Lots gegenüber Martingale bevorzugen
- ✔ Große Grid-Abstände nutzen
- ✔ Maximale Orderanzahl begrenzen
- ✔ Drawdown-Schutz aktivieren
- ✔ Nur liquide Symbole handeln
Möchten Sie zusammenarbeiten oder haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns über:
Treten Sie unserem Telegram bei und kontaktieren Sie uns außerdem per E-Mail (Gmail): zenithlandsgaming@gmail.com
Sehen Sie sich auch an: die Premium-Version Grid Ultimate VIP hier
13. Zusammenfassung
Grid Ultimate Pro ist ein einseitiger Grid-Trading-EA, der systematisch Positionen gegen die Preisbewegung aufbaut, Risiken über Orderlimits, Spread-Filter und Drawdown-Schutz steuert und auf disziplinierte Konfiguration statt Marktprognosen setzt.```