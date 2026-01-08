Grid Ultimate Pro EA

Grid Ultimate Pro ist ein einseitig ausgerichteter Grid-Trading Expert Advisor (EA), der für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er eröffnet und verwaltet automatisch eine Serie von Trades (ein „Grid“) in vordefinierten Preisabständen mit dem Ziel, von Preisrückläufen zu profitieren, während integrierte Risikokontrollen angewendet werden.

Der EA richtet sich an Trader, die Grid-Strategien verstehen und eine kontrollierte, regelbasierte Ausführung gegenüber diskretionärem Trading bevorzugen.

2. Zentrale Eigenschaften

Einseitiges Trading (BUY oder SELL)

Grid-Ausführung mit Marktorders

Feste oder progressive Lotgröße

Individueller Take Profit pro Trade

Optionaler Stop Loss pro Trade

Spread-Schutz

Maximaler Drawdown-Schutz

Handelsisolierung über Magic Number

⚠️ Wichtig: Dieser EA prognostiziert keine Marktrichtung und verwendet weder Indikatoren noch News-Filter.

3. Logik der Handelsstrategie (konzeptionell)

3.1 Erster Trade

Wenn keine Trades offen sind, eröffnet der EA eine Marktorder in der gewählten Richtung (BUY oder SELL)

Die Spread-Bedingungen müssen akzeptabel sein

3.2 Grid-Erweiterung

Zusätzliche Trades werden nur eröffnet, wenn sich der Preis gegen die bestehende Position bewegt

Jeder neue Trade wird in einem festen Abstand (Grid-Schritt) zur letzten Grid-Order platziert

3.3 Richtungsabhängiges Verhalten

BUY-Modus: Trades werden hinzugefügt, wenn der Preis fällt

Trades werden hinzugefügt, wenn der Preis fällt SELL-Modus: Trades werden hinzugefügt, wenn der Preis steigt

Der EA mischt niemals Richtungen.

4. Ordertypen & Management

4.1 Ordertyp

Nur Marktorders

Keine Pending Orders

4.2 Take Profit

Jede Order hat ihren eigenen Take Profit

Trades können unabhängig voneinander geschlossen werden

Teilweises Auflösen des Grids ist möglich

4.3 Stop Loss (optional)

Kann aktiviert oder deaktiviert werden

Wird individuell pro Trade angewendet

Sekundäre Sicherheitsmaßnahme, kein primäres Risikokontrollinstrument

5. Lotgrößen-Optionen

5.1 Fester-Lot-Modus

Lot-Multiplikator = 1.0

Alle Grid-Orders verwenden die gleiche Lotgröße

Empfohlen für konservatives und langfristiges Trading

5.2 Progressiver-Lot-Modus

Lot-Multiplikator > 1.0

Jede neue Grid-Order erhöht die Lotgröße

Beschleunigt die Erholung, erhöht jedoch das Risiko erheblich

⚠️ Progressive Lots sollten nur mit strikten Drawdown-Grenzen verwendet werden.

6. Risikomanagement-Funktionen

6.1 Maximale Orderanzahl

Verhindert unkontrollierte Exponierung

Begrenzt die Margin-Nutzung

Reduziert das Risiko bei starken Trends

Sobald das Limit erreicht ist, werden keine weiteren Trades eröffnet.

6.2 Spread-Schutz

Der EA eröffnet keine neuen Trades, wenn der aktuelle Spread den vom Nutzer definierten Maximalwert überschreitet.

Hilft, News-Spikes zu vermeiden

Reduziert die Volatilität beim Marktopening

Verhindert Trading bei schlechter Liquidität

Bestehende Trades sind nicht betroffen.

6.3 Maximaler Drawdown-Schutz

Überwacht kontinuierlich den Kontodrawdown

Schließt alle vom EA verwalteten Trades, wenn das Limit überschritten wird

Dient als Notfall-Schutzmechanismus

Das Setzen des Drawdowns auf 0 deaktiviert diese Funktion (nicht empfohlen).

7. Trade-Isolierung (Magic Number)

Nur EA-Trades werden verwaltet

Manuelle Trades bleiben unberührt

Mehrere EAs können sicher auf einem Konto betrieben werden

8. Broker- & Kontoanforderungen

8.1 Unterstützte Konten

MetaTrader 5

Hedging- oder Netting-Konten

Unterstützung für 3- und 5-stellige Kurse

8.2 Empfohlene Brokerbedingungen

Niedrige Spreads

Schnelle Ausführung

Hoher Hebel (1:200 oder höher)

9. Empfohlene Nutzungsrichtlinien

9.1 Beste Marktbedingungen

Seitwärtsmärkte

Milde Trends mit Rücksetzern

Phasen hoher Liquidität

9.2 Richtungswahl

Richtung am übergeordneten Zeitrahmen ausrichten

Kein dauerhaftes Trading in nur eine Richtung ohne Überprüfung

9.3 News & Volatilität

EA vor wichtigen Wirtschaftsnachrichten pausieren

Nach Stabilisierung der Volatilität fortsetzen

10. Was dieser EA nicht tut

Trends oder Umkehrungen vorhersagen

Indikatoren verwenden

Nachrichten analysieren

Positionen absichern (Hedging)

Gewinne auf Basket-Ebene verwalten

Grid-Abstände dynamisch anpassen

11. Risikohinweis

Grid-Trading birgt erhebliche Risiken, einschließlich langanhaltender Drawdowns, Margin-Erschöpfung bei starken Trends und möglichem Kontoverlust bei falscher Risikokonfiguration.

⚠️ Dieser EA sollte niemals ohne ein maximales Drawdown-Limit gehandelt werden. Testen Sie die Einstellungen stets zuerst auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.

12. Best-Practice-Zusammenfassung

✔ Konservative Lotgrößen verwenden

✔ Feste Lots gegenüber Martingale bevorzugen

✔ Große Grid-Abstände nutzen

✔ Maximale Orderanzahl begrenzen

✔ Drawdown-Schutz aktivieren

✔ Nur liquide Symbole handeln

13. Zusammenfassung

Grid Ultimate Pro ist ein einseitiger Grid-Trading-EA, der systematisch Positionen gegen die Preisbewegung aufbaut, Risiken über Orderlimits, Spread-Filter und Drawdown-Schutz steuert und auf disziplinierte Konfiguration statt Marktprognosen setzt.

