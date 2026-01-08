Grid Ultimate VIP EA | Smart Grid Trading mit fortschrittlicher Risikokontrolle

Grid Ultimate VIP ist ein leistungsstarker und intelligenter Forex-Expert-Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die von Grid-Trading profitieren möchten und dabei strenge Risikokontrolle sowie langfristige Kontostabilität wahren wollen.

Dieser fortschrittliche Grid-Trading-EA kombiniert eine bewährte Grid-Strategie mit modernen Sicherheitsmechanismen und ist ideal für Trader, die Kapitalerhalt, Anpassungsfähigkeit und konsistente Performance priorisieren.

Grid Ultimate VIP ist für die wichtigsten Forex-Währungspaare optimiert und liefert die besten Ergebnisse in seitwärts gerichteten Märkten und bei mean-reverting Bedingungen.

(Nach dem Kauf kontaktieren Sie uns bitte für die SET-Dateien zur Konfiguration. Der EA übernimmt automatisch alle Handelsoperationen.)

Warum Grid Ultimate VIP wählen?

Viele Grid-Trading-Systeme konzentrieren sich ausschließlich auf die Einstiegspunkte.

Grid Ultimate VIP legt den Fokus auf Überleben, Risikomanagement und Nachhaltigkeit.

Dieser Forex Grid EA wurde entwickelt, um die häufigsten Risiken im Grid-Trading zu lösen, durch Integration von:

Volatilitätsadaptives Grid-Abstandsmanagement

Strikter Drawdown- und Kapitalschutz

Profitmanagement auf Basket-Ebene

Teilweise Schließungen zur Reduzierung von Exposition

Das Ergebnis ist ein diszipliniertes, risikobewusstes Grid-Trading-System, das für reale Marktbedingungen konzipiert ist.

Hauptfunktionen des Grid Ultimate VIP EA

Intelligente Grid-Trading-Strategie

Handel in nur einer Markt-Richtung (BUY oder SELL)

Strukturiertes Grid wird aufgebaut, wenn der Preis sich gegen die Position bewegt

Fokussiert auf Markt-Retracements statt auf das Verfolgen von Breakouts

Volatilitätsadaptives Grid mit ATR

Optionale ATR-basierte Grid-Abstände

Automatische Anpassung der Grid-Distanz bei hoher Volatilität

Reduziert Überexposition in schnell bewegenden Märkten

Fortgeschrittener Risiko- und Drawdown-Schutz

Maximaler Drawdown-Limit mit automatischer Schließung von Trades

Optionales Stop-Loss pro Trade

Entwickelt zum Schutz des Kapitals bei ungünstigen Marktbedingungen

Basket-Profit-Management-System

Überwacht den gesamten schwebenden Gewinn aller offenen Positionen

Take-Profit auf Basket-Ebene mit Trailing-Funktion

Sichert Gewinne während Markt-Retracements

Teilweise Schließungstechnologie

Reduziert schrittweise die Grid-Exposition

Schließt ausgewählte Gewinn- und Verlustpositionen gleichzeitig

Stabilisiert das Equity ohne vollständiges Schließen des Grids

Intelligente Trading-Filter

Spread-Control-Filter

Verhindert das Trading bei hohem Spread

Ideal für Rollover-Zeiten und hochvolumige Nachrichtenereignisse

Zeitbasierter Trading-Filter

Erlaubt neue Grid-Erstellungen nur zu ausgewählten Handelszeiten

Hilft, Handelszeiten mit geringer Liquidität zu vermeiden

Optimiert für reale Forex-Handelsbedingungen

Broker-Kompatibilität

Vollständig kompatibel mit ECN- und Standard-Konten

Optimiert für Broker mit niedrigem Spread

Automatische Einhaltung von Broker-Volumen- und Preisregeln

Beste Währungspaare für Grid Ultimate VIP

Dieser Grid-Trading-EA ist für die wichtigsten Forex-Paare optimiert:

EURUSD — Bevorzugt

USDCHF — Bevorzugt

AUDUSD — Konservativ

GBPUSD — Konservativ

USDJPY — Sehr konservativ

Flexible Geldverwaltungsoptionen

Fester oder progressiver Lot-Size

Geeignet für kleine, mittlere und große Konten

Vordefinierte Einstellungen je nach Kontogröße verfügbar

Entwickelt für kontrolliertes und skalierbares Wachstum

Vollautomatisierter Forex-Trading EA

Keine manuelle Handelsverwaltung erforderlich

Einfache Installation mit klar strukturierten Einstellungen

Anfängerfreundlich bei konservativer Nutzung

Erweiterte Funktionen für erfahrene Forex-Trader

Nach dem Kauf kontaktieren Sie uns bitte für die SET-Dateien. Grid Ultimate VIP übernimmt automatisch alle Handelsoperationen.