Grid Ultimate VIP
- Experten
- Fredrick Chege Muiruri
- Version: 1.8
- Aktivierungen: 5
Grid Ultimate VIP EA | Smart Grid Trading mit fortschrittlicher Risikokontrolle
Grid Ultimate VIP ist ein leistungsstarker und intelligenter Forex-Expert-Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die von Grid-Trading profitieren möchten und dabei strenge Risikokontrolle sowie langfristige Kontostabilität wahren wollen.
Dieser fortschrittliche Grid-Trading-EA kombiniert eine bewährte Grid-Strategie mit modernen Sicherheitsmechanismen und ist ideal für Trader, die Kapitalerhalt, Anpassungsfähigkeit und konsistente Performance priorisieren.
Grid Ultimate VIP ist für die wichtigsten Forex-Währungspaare optimiert und liefert die besten Ergebnisse in seitwärts gerichteten Märkten und bei mean-reverting Bedingungen.
(Nach dem Kauf kontaktieren Sie uns bitte für die SET-Dateien zur Konfiguration. Der EA übernimmt automatisch alle Handelsoperationen.)
Warum Grid Ultimate VIP wählen?
Viele Grid-Trading-Systeme konzentrieren sich ausschließlich auf die Einstiegspunkte.
Grid Ultimate VIP legt den Fokus auf Überleben, Risikomanagement und Nachhaltigkeit.
Dieser Forex Grid EA wurde entwickelt, um die häufigsten Risiken im Grid-Trading zu lösen, durch Integration von:
- Volatilitätsadaptives Grid-Abstandsmanagement
- Strikter Drawdown- und Kapitalschutz
- Profitmanagement auf Basket-Ebene
- Teilweise Schließungen zur Reduzierung von Exposition
Das Ergebnis ist ein diszipliniertes, risikobewusstes Grid-Trading-System, das für reale Marktbedingungen konzipiert ist.
Hauptfunktionen des Grid Ultimate VIP EA
Intelligente Grid-Trading-Strategie
- Handel in nur einer Markt-Richtung (BUY oder SELL)
- Strukturiertes Grid wird aufgebaut, wenn der Preis sich gegen die Position bewegt
- Fokussiert auf Markt-Retracements statt auf das Verfolgen von Breakouts
Volatilitätsadaptives Grid mit ATR
- Optionale ATR-basierte Grid-Abstände
- Automatische Anpassung der Grid-Distanz bei hoher Volatilität
- Reduziert Überexposition in schnell bewegenden Märkten
Fortgeschrittener Risiko- und Drawdown-Schutz
- Maximaler Drawdown-Limit mit automatischer Schließung von Trades
- Optionales Stop-Loss pro Trade
- Entwickelt zum Schutz des Kapitals bei ungünstigen Marktbedingungen
Basket-Profit-Management-System
- Überwacht den gesamten schwebenden Gewinn aller offenen Positionen
- Take-Profit auf Basket-Ebene mit Trailing-Funktion
- Sichert Gewinne während Markt-Retracements
Teilweise Schließungstechnologie
- Reduziert schrittweise die Grid-Exposition
- Schließt ausgewählte Gewinn- und Verlustpositionen gleichzeitig
- Stabilisiert das Equity ohne vollständiges Schließen des Grids
Intelligente Trading-Filter
Spread-Control-Filter
- Verhindert das Trading bei hohem Spread
- Ideal für Rollover-Zeiten und hochvolumige Nachrichtenereignisse
Zeitbasierter Trading-Filter
- Erlaubt neue Grid-Erstellungen nur zu ausgewählten Handelszeiten
- Hilft, Handelszeiten mit geringer Liquidität zu vermeiden
Optimiert für reale Forex-Handelsbedingungen
Broker-Kompatibilität
- Vollständig kompatibel mit ECN- und Standard-Konten
- Optimiert für Broker mit niedrigem Spread
- Automatische Einhaltung von Broker-Volumen- und Preisregeln
Beste Währungspaare für Grid Ultimate VIP
Dieser Grid-Trading-EA ist für die wichtigsten Forex-Paare optimiert:
- EURUSD — Bevorzugt
- USDCHF — Bevorzugt
- AUDUSD — Konservativ
- GBPUSD — Konservativ
- USDJPY — Sehr konservativ
Flexible Geldverwaltungsoptionen
- Fester oder progressiver Lot-Size
- Geeignet für kleine, mittlere und große Konten
- Vordefinierte Einstellungen je nach Kontogröße verfügbar
- Entwickelt für kontrolliertes und skalierbares Wachstum
Vollautomatisierter Forex-Trading EA
- Keine manuelle Handelsverwaltung erforderlich
- Einfache Installation mit klar strukturierten Einstellungen
- Anfängerfreundlich bei konservativer Nutzung
- Erweiterte Funktionen für erfahrene Forex-Trader
