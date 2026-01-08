Grid Ultimate VIP

Grid Ultimate VIP EA | Smart Grid Trading mit fortschrittlicher Risikokontrolle

Grid Ultimate VIP ist ein leistungsstarker und intelligenter Forex-Expert-Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die von Grid-Trading profitieren möchten und dabei strenge Risikokontrolle sowie langfristige Kontostabilität wahren wollen.

Dieser fortschrittliche Grid-Trading-EA kombiniert eine bewährte Grid-Strategie mit modernen Sicherheitsmechanismen und ist ideal für Trader, die Kapitalerhalt, Anpassungsfähigkeit und konsistente Performance priorisieren.

Grid Ultimate VIP ist für die wichtigsten Forex-Währungspaare optimiert und liefert die besten Ergebnisse in seitwärts gerichteten Märkten und bei mean-reverting Bedingungen.

(Nach dem Kauf kontaktieren Sie uns bitte für die SET-Dateien zur Konfiguration. Der EA übernimmt automatisch alle Handelsoperationen.)

Warum Grid Ultimate VIP wählen?

Viele Grid-Trading-Systeme konzentrieren sich ausschließlich auf die Einstiegspunkte.
Grid Ultimate VIP legt den Fokus auf Überleben, Risikomanagement und Nachhaltigkeit.

Dieser Forex Grid EA wurde entwickelt, um die häufigsten Risiken im Grid-Trading zu lösen, durch Integration von:

  • Volatilitätsadaptives Grid-Abstandsmanagement
  • Strikter Drawdown- und Kapitalschutz
  • Profitmanagement auf Basket-Ebene
  • Teilweise Schließungen zur Reduzierung von Exposition

Das Ergebnis ist ein diszipliniertes, risikobewusstes Grid-Trading-System, das für reale Marktbedingungen konzipiert ist.

Hauptfunktionen des Grid Ultimate VIP EA

Intelligente Grid-Trading-Strategie

  • Handel in nur einer Markt-Richtung (BUY oder SELL)
  • Strukturiertes Grid wird aufgebaut, wenn der Preis sich gegen die Position bewegt
  • Fokussiert auf Markt-Retracements statt auf das Verfolgen von Breakouts

Volatilitätsadaptives Grid mit ATR

  • Optionale ATR-basierte Grid-Abstände
  • Automatische Anpassung der Grid-Distanz bei hoher Volatilität
  • Reduziert Überexposition in schnell bewegenden Märkten

Fortgeschrittener Risiko- und Drawdown-Schutz

  • Maximaler Drawdown-Limit mit automatischer Schließung von Trades
  • Optionales Stop-Loss pro Trade
  • Entwickelt zum Schutz des Kapitals bei ungünstigen Marktbedingungen

Basket-Profit-Management-System

  • Überwacht den gesamten schwebenden Gewinn aller offenen Positionen
  • Take-Profit auf Basket-Ebene mit Trailing-Funktion
  • Sichert Gewinne während Markt-Retracements

Teilweise Schließungstechnologie

  • Reduziert schrittweise die Grid-Exposition
  • Schließt ausgewählte Gewinn- und Verlustpositionen gleichzeitig
  • Stabilisiert das Equity ohne vollständiges Schließen des Grids

Intelligente Trading-Filter

Spread-Control-Filter

  • Verhindert das Trading bei hohem Spread
  • Ideal für Rollover-Zeiten und hochvolumige Nachrichtenereignisse

Zeitbasierter Trading-Filter

  • Erlaubt neue Grid-Erstellungen nur zu ausgewählten Handelszeiten
  • Hilft, Handelszeiten mit geringer Liquidität zu vermeiden

Optimiert für reale Forex-Handelsbedingungen

Broker-Kompatibilität

  • Vollständig kompatibel mit ECN- und Standard-Konten
  • Optimiert für Broker mit niedrigem Spread
  • Automatische Einhaltung von Broker-Volumen- und Preisregeln

Beste Währungspaare für Grid Ultimate VIP

Dieser Grid-Trading-EA ist für die wichtigsten Forex-Paare optimiert:

  • EURUSD — Bevorzugt
  • USDCHF — Bevorzugt
  • AUDUSD — Konservativ
  • GBPUSD — Konservativ
  • USDJPY — Sehr konservativ

Flexible Geldverwaltungsoptionen

  • Fester oder progressiver Lot-Size
  • Geeignet für kleine, mittlere und große Konten
  • Vordefinierte Einstellungen je nach Kontogröße verfügbar
  • Entwickelt für kontrolliertes und skalierbares Wachstum

Vollautomatisierter Forex-Trading EA

  • Keine manuelle Handelsverwaltung erforderlich
  • Einfache Installation mit klar strukturierten Einstellungen
  • Anfängerfreundlich bei konservativer Nutzung
  • Erweiterte Funktionen für erfahrene Forex-Trader

Nach dem Kauf kontaktieren Sie uns bitte für die SET-Dateien. Grid Ultimate VIP übernimmt automatisch alle Handelsoperationen.

