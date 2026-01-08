Grid Ultimate Pro EA
- Эксперты
- Fredrick Chege Muiruri
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Grid Ultimate Pro — это односторонний сеточный торговый советник (Expert Advisor, EA), разработанный для MetaTrader 5. Он автоматически открывает и управляет серией сделок («сеткой») на заранее заданных ценовых интервалах, стремясь получать прибыль на откатах цены при использовании встроенных механизмов контроля риска.
EA предназначен для трейдеров, которые понимают сеточные стратегии и предпочитают контролируемое, основанное на правилах исполнение, а не дискреционную торговлю.
Хотите сотрудничать или есть вопросы? Свяжитесь с нами:
Присоединяйтесь к нам в Telegram и также свяжитесь с нами по Email (Gmail): zenithlandsgaming@gmail.com
Также ознакомьтесь с: Премиум-версией Grid Ultimate VIP здесь
2. Ключевые характеристики
- Односторонняя торговля (BUY или SELL)
- Сеточное исполнение рыночными ордерами
- Фиксированный или прогрессивный размер лота
- Индивидуальный Take Profit для каждой сделки
- Опциональный Stop Loss для каждой сделки
- Защита от расширенного спреда
- Защита по максимальной просадке
- Изоляция сделок на основе Magic Number
⚠️ Важно: данный EA не прогнозирует направление рынка и не использует индикаторы или новостные фильтры.
3. Логика торговой стратегии (концептуально)
3.1 Начальная сделка
- Если сделки отсутствуют, EA открывает один рыночный ордер в выбранном направлении (BUY или SELL)
- Условия по спреду должны быть приемлемыми
3.2 Расширение сетки
- Дополнительные сделки открываются только если цена движется против существующей позиции
- Каждая новая сделка размещается на фиксированном расстоянии (шаг сетки) от последнего ордера сетки
3.3 Направленное поведение
- Режим BUY: сделки добавляются при движении цены вниз
- Режим SELL: сделки добавляются при движении цены вверх
EA никогда не смешивает направления.
4. Типы ордеров и управление
4.1 Тип ордера
- Только рыночные ордера
- Без отложенных ордеров
4.2 Take Profit
- Каждый ордер имеет собственный Take Profit
- Сделки могут закрываться независимо друг от друга
- Возможна частичная разгрузка сетки
4.3 Stop Loss (опционально)
- Может быть включён или отключён
- Применяется индивидуально к каждой сделке
- Вторичный механизм безопасности, а не основной контроль риска
5. Варианты расчёта лота
5.1 Режим фиксированного лота
- Множитель лота = 1.0
- Все ордера сетки используют одинаковый размер лота
- Рекомендуется для консервативной и долгосрочной торговли
5.2 Прогрессивный режим лота
- Множитель лота > 1.0
- Каждый новый ордер сетки увеличивается в размере
- Ускоряет восстановление, но значительно увеличивает риск
⚠️ Прогрессивные лоты следует использовать только при строгих ограничениях по просадке.
6. Функции управления рисками
6.1 Ограничение максимального количества ордеров
- Предотвращает неконтролируемый рост позиции
- Ограничивает использование маржи
- Снижает риск при сильных трендах
После достижения лимита новые сделки не открываются.
6.2 Защита по спреду
EA не будет открывать новые сделки, если текущий спред превышает заданный пользователем максимум.
- Помогает избегать новостных всплесков
- Снижает влияние волатильности при открытии рынка
- Предотвращает торговлю при низкой ликвидности
Существующие сделки не затрагиваются.
6.3 Защита по максимальной просадке
- Постоянно отслеживает просадку счёта
- Закрывает все сделки, управляемые EA, при превышении лимита
- Выступает в роли аварийного механизма защиты
Установка значения просадки в 0 отключает эту функцию (не рекомендуется).
7. Изоляция сделок (Magic Number)
- Управляются только сделки EA
- Ручные сделки остаются нетронутыми
- Несколько EA могут безопасно работать на одном счёте
8. Требования к брокеру и счёту
8.1 Поддерживаемые счета
- MetaTrader 5
- Счета с хеджированием или неттингом
- Поддержка 3- и 5-значных котировок
8.2 Рекомендуемые условия брокера
- Низкий спред
- Быстрое исполнение
- Высокое кредитное плечо (1:200 или выше)
9. Рекомендуемые правила использования
9.1 Лучшие рыночные условия
- Флэтовые рынки
- Умеренные тренды с откатами
- Сессии с высокой ликвидностью
9.2 Выбор направления
- Согласовывайте направление с трендом старшего таймфрейма
- Избегайте постоянной торговли в одном направлении без пересмотра
9.3 Новости и волатильность
- Приостанавливайте EA перед важными экономическими новостями
- Возобновляйте торговлю после стабилизации волатильности
10. Чего этот EA не делает
- Не прогнозирует тренды или развороты
- Не использует индикаторы
- Не анализирует новостные события
- Не хеджирует позиции
- Не управляет прибылью на уровне корзины
- Не адаптирует шаг сетки динамически
11. Раскрытие рисков
Сеточная торговля связана со значительными рисками, включая длительные просадки, исчерпание маржи при сильных трендах и возможную потерю счёта при неверной настройке параметров риска.
⚠️ Этот EA никогда не следует использовать без ограничения максимальной просадки. Всегда тестируйте настройки на демо-счёте перед использованием на реальном счёте.
12. Краткое резюме лучших практик
- ✔ Используйте консервативный размер лота
- ✔ Предпочитайте фиксированные лоты вместо мартингейла
- ✔ Используйте широкий шаг сетки
- ✔ Ограничивайте максимальное количество ордеров
- ✔ Включайте защиту по просадке
- ✔ Торгуйте только ликвидными инструментами
Хотите сотрудничать или есть вопросы? Свяжитесь с нами:
Присоединяйтесь к нам в Telegram и также свяжитесь с нами по Email (Gmail): zenithlandsgaming@gmail.com
Также ознакомьтесь с: Премиум-версией Grid Ultimate VIP здесь
13. Итог
Grid Ultimate Pro — это односторонний сеточный торговый EA, который системно наращивает позиции против движения цены, управляет рисками с помощью лимитов ордеров, фильтров спреда и защиты по просадке и полагается на дисциплинированную настройку, а не на прогнозирование рынка.```