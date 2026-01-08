Grid Ultimate Pro EA

Grid Ultimate Pro — это односторонний сеточный торговый советник (Expert Advisor, EA), разработанный для MetaTrader 5. Он автоматически открывает и управляет серией сделок («сеткой») на заранее заданных ценовых интервалах, стремясь получать прибыль на откатах цены при использовании встроенных механизмов контроля риска.

EA предназначен для трейдеров, которые понимают сеточные стратегии и предпочитают контролируемое, основанное на правилах исполнение, а не дискреционную торговлю.

Хотите сотрудничать или есть вопросы? Свяжитесь с нами:

Присоединяйтесь к нам в Telegram и также свяжитесь с нами по Email (Gmail): zenithlandsgaming@gmail.com

Также ознакомьтесь с: Премиум-версией Grid Ultimate VIP здесь

2. Ключевые характеристики

  • Односторонняя торговля (BUY или SELL)
  • Сеточное исполнение рыночными ордерами
  • Фиксированный или прогрессивный размер лота
  • Индивидуальный Take Profit для каждой сделки
  • Опциональный Stop Loss для каждой сделки
  • Защита от расширенного спреда
  • Защита по максимальной просадке
  • Изоляция сделок на основе Magic Number

⚠️ Важно: данный EA не прогнозирует направление рынка и не использует индикаторы или новостные фильтры.

3. Логика торговой стратегии (концептуально)

3.1 Начальная сделка

  • Если сделки отсутствуют, EA открывает один рыночный ордер в выбранном направлении (BUY или SELL)
  • Условия по спреду должны быть приемлемыми

3.2 Расширение сетки

  • Дополнительные сделки открываются только если цена движется против существующей позиции
  • Каждая новая сделка размещается на фиксированном расстоянии (шаг сетки) от последнего ордера сетки

3.3 Направленное поведение

  • Режим BUY: сделки добавляются при движении цены вниз
  • Режим SELL: сделки добавляются при движении цены вверх

EA никогда не смешивает направления.

4. Типы ордеров и управление

4.1 Тип ордера

  • Только рыночные ордера
  • Без отложенных ордеров

4.2 Take Profit

  • Каждый ордер имеет собственный Take Profit
  • Сделки могут закрываться независимо друг от друга
  • Возможна частичная разгрузка сетки

4.3 Stop Loss (опционально)

  • Может быть включён или отключён
  • Применяется индивидуально к каждой сделке
  • Вторичный механизм безопасности, а не основной контроль риска

5. Варианты расчёта лота

5.1 Режим фиксированного лота

  • Множитель лота = 1.0
  • Все ордера сетки используют одинаковый размер лота
  • Рекомендуется для консервативной и долгосрочной торговли

5.2 Прогрессивный режим лота

  • Множитель лота > 1.0
  • Каждый новый ордер сетки увеличивается в размере
  • Ускоряет восстановление, но значительно увеличивает риск

⚠️ Прогрессивные лоты следует использовать только при строгих ограничениях по просадке.

6. Функции управления рисками

6.1 Ограничение максимального количества ордеров

  • Предотвращает неконтролируемый рост позиции
  • Ограничивает использование маржи
  • Снижает риск при сильных трендах

После достижения лимита новые сделки не открываются.

6.2 Защита по спреду

EA не будет открывать новые сделки, если текущий спред превышает заданный пользователем максимум.

  • Помогает избегать новостных всплесков
  • Снижает влияние волатильности при открытии рынка
  • Предотвращает торговлю при низкой ликвидности

Существующие сделки не затрагиваются.

6.3 Защита по максимальной просадке

  • Постоянно отслеживает просадку счёта
  • Закрывает все сделки, управляемые EA, при превышении лимита
  • Выступает в роли аварийного механизма защиты

Установка значения просадки в 0 отключает эту функцию (не рекомендуется).

7. Изоляция сделок (Magic Number)

  • Управляются только сделки EA
  • Ручные сделки остаются нетронутыми
  • Несколько EA могут безопасно работать на одном счёте

8. Требования к брокеру и счёту

8.1 Поддерживаемые счета

  • MetaTrader 5
  • Счета с хеджированием или неттингом
  • Поддержка 3- и 5-значных котировок

8.2 Рекомендуемые условия брокера

  • Низкий спред
  • Быстрое исполнение
  • Высокое кредитное плечо (1:200 или выше)

9. Рекомендуемые правила использования

9.1 Лучшие рыночные условия

  • Флэтовые рынки
  • Умеренные тренды с откатами
  • Сессии с высокой ликвидностью

9.2 Выбор направления

  • Согласовывайте направление с трендом старшего таймфрейма
  • Избегайте постоянной торговли в одном направлении без пересмотра

9.3 Новости и волатильность

  • Приостанавливайте EA перед важными экономическими новостями
  • Возобновляйте торговлю после стабилизации волатильности

10. Чего этот EA не делает

  • Не прогнозирует тренды или развороты
  • Не использует индикаторы
  • Не анализирует новостные события
  • Не хеджирует позиции
  • Не управляет прибылью на уровне корзины
  • Не адаптирует шаг сетки динамически

11. Раскрытие рисков

Сеточная торговля связана со значительными рисками, включая длительные просадки, исчерпание маржи при сильных трендах и возможную потерю счёта при неверной настройке параметров риска.

⚠️ Этот EA никогда не следует использовать без ограничения максимальной просадки. Всегда тестируйте настройки на демо-счёте перед использованием на реальном счёте.

12. Краткое резюме лучших практик

  • ✔ Используйте консервативный размер лота
  • ✔ Предпочитайте фиксированные лоты вместо мартингейла
  • ✔ Используйте широкий шаг сетки
  • ✔ Ограничивайте максимальное количество ордеров
  • ✔ Включайте защиту по просадке
  • ✔ Торгуйте только ликвидными инструментами

Хотите сотрудничать или есть вопросы? Свяжитесь с нами:

Присоединяйтесь к нам в Telegram и также свяжитесь с нами по Email (Gmail): zenithlandsgaming@gmail.com

Также ознакомьтесь с: Премиум-версией Grid Ultimate VIP здесь


13. Итог

Grid Ultimate Pro — это односторонний сеточный торговый EA, который системно наращивает позиции против движения цены, управляет рисками с помощью лимитов ордеров, фильтров спреда и защиты по просадке и полагается на дисциплинированную настройку, а не на прогнозирование рынка.

```
Другие продукты этого автора
Daily Green Expert Advisor
Fredrick Chege Muiruri
Эксперты
Daily Green Советник (EA) — Стабильная внутридневная торговля Daily Green — это автоматизированный торговый советник (EA), разработанный для стабильного сопровождения сделок. Он оптимизирован для различных рынков, включая Forex, товары (золото, серебро) и другие основные активы. EA использует алгоритмы для помощи в принятии решений и снижения рисков, связанных с волатильностью рынка. Почему выбрать Daily Green? Основная цель Daily Green — поддержание стабильности в торговле. Советник применяет а
Grid Ultimate VIP
Fredrick Chege Muiruri
Эксперты
Grid Ultimate VIP EA | Умная сеточная торговля с расширенным контролем рисков Want to Collaborate or have any Queries? Contact Us By: Join Us on Telegram   and also reach out via   Email via Gmail: zenithlandsgaming@gmail.com Grid Ultimate VIP — это мощный и интеллектуальный Forex Expert Advisor, разработанный для трейдеров, которые хотят использовать преимущества сеточной торговли, сохраняя строгий контроль рисков и долгосрочную стабильность счета. Этот продвинутый сеточный торговый робот сочет
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв