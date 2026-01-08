Grid Ultimate Pro EA

Grid Ultimate Pro — это односторонний сеточный торговый советник (Expert Advisor, EA), разработанный для MetaTrader 5. Он автоматически открывает и управляет серией сделок («сеткой») на заранее заданных ценовых интервалах, стремясь получать прибыль на откатах цены при использовании встроенных механизмов контроля риска.

EA предназначен для трейдеров, которые понимают сеточные стратегии и предпочитают контролируемое, основанное на правилах исполнение, а не дискреционную торговлю.

Хотите сотрудничать или есть вопросы? Свяжитесь с нами:

Присоединяйтесь к нам в Telegram и также свяжитесь с нами по Email (Gmail): zenithlandsgaming@gmail.com

Также ознакомьтесь с: Премиум-версией Grid Ultimate VIP здесь

2. Ключевые характеристики

Односторонняя торговля (BUY или SELL)

Сеточное исполнение рыночными ордерами

Фиксированный или прогрессивный размер лота

Индивидуальный Take Profit для каждой сделки

Опциональный Stop Loss для каждой сделки

Защита от расширенного спреда

Защита по максимальной просадке

Изоляция сделок на основе Magic Number

⚠️ Важно: данный EA не прогнозирует направление рынка и не использует индикаторы или новостные фильтры.

3. Логика торговой стратегии (концептуально)

3.1 Начальная сделка

Если сделки отсутствуют, EA открывает один рыночный ордер в выбранном направлении (BUY или SELL)

Условия по спреду должны быть приемлемыми

3.2 Расширение сетки

Дополнительные сделки открываются только если цена движется против существующей позиции

Каждая новая сделка размещается на фиксированном расстоянии (шаг сетки) от последнего ордера сетки

3.3 Направленное поведение

Режим BUY: сделки добавляются при движении цены вниз

сделки добавляются при движении цены вниз Режим SELL: сделки добавляются при движении цены вверх

EA никогда не смешивает направления.

4. Типы ордеров и управление

4.1 Тип ордера

Только рыночные ордера

Без отложенных ордеров

4.2 Take Profit

Каждый ордер имеет собственный Take Profit

Сделки могут закрываться независимо друг от друга

Возможна частичная разгрузка сетки

4.3 Stop Loss (опционально)

Может быть включён или отключён

Применяется индивидуально к каждой сделке

Вторичный механизм безопасности, а не основной контроль риска

5. Варианты расчёта лота

5.1 Режим фиксированного лота

Множитель лота = 1.0

Все ордера сетки используют одинаковый размер лота

Рекомендуется для консервативной и долгосрочной торговли

5.2 Прогрессивный режим лота

Множитель лота > 1.0

Каждый новый ордер сетки увеличивается в размере

Ускоряет восстановление, но значительно увеличивает риск

⚠️ Прогрессивные лоты следует использовать только при строгих ограничениях по просадке.

6. Функции управления рисками

6.1 Ограничение максимального количества ордеров

Предотвращает неконтролируемый рост позиции

Ограничивает использование маржи

Снижает риск при сильных трендах

После достижения лимита новые сделки не открываются.

6.2 Защита по спреду

EA не будет открывать новые сделки, если текущий спред превышает заданный пользователем максимум.

Помогает избегать новостных всплесков

Снижает влияние волатильности при открытии рынка

Предотвращает торговлю при низкой ликвидности

Существующие сделки не затрагиваются.

6.3 Защита по максимальной просадке

Постоянно отслеживает просадку счёта

Закрывает все сделки, управляемые EA, при превышении лимита

Выступает в роли аварийного механизма защиты

Установка значения просадки в 0 отключает эту функцию (не рекомендуется).

7. Изоляция сделок (Magic Number)

Управляются только сделки EA

Ручные сделки остаются нетронутыми

Несколько EA могут безопасно работать на одном счёте

8. Требования к брокеру и счёту

8.1 Поддерживаемые счета

MetaTrader 5

Счета с хеджированием или неттингом

Поддержка 3- и 5-значных котировок

8.2 Рекомендуемые условия брокера

Низкий спред

Быстрое исполнение

Высокое кредитное плечо (1:200 или выше)

9. Рекомендуемые правила использования

9.1 Лучшие рыночные условия

Флэтовые рынки

Умеренные тренды с откатами

Сессии с высокой ликвидностью

9.2 Выбор направления

Согласовывайте направление с трендом старшего таймфрейма

Избегайте постоянной торговли в одном направлении без пересмотра

9.3 Новости и волатильность

Приостанавливайте EA перед важными экономическими новостями

Возобновляйте торговлю после стабилизации волатильности

10. Чего этот EA не делает

Не прогнозирует тренды или развороты

Не использует индикаторы

Не анализирует новостные события

Не хеджирует позиции

Не управляет прибылью на уровне корзины

Не адаптирует шаг сетки динамически

11. Раскрытие рисков

Сеточная торговля связана со значительными рисками, включая длительные просадки, исчерпание маржи при сильных трендах и возможную потерю счёта при неверной настройке параметров риска.

⚠️ Этот EA никогда не следует использовать без ограничения максимальной просадки. Всегда тестируйте настройки на демо-счёте перед использованием на реальном счёте.

12. Краткое резюме лучших практик

✔ Используйте консервативный размер лота

✔ Предпочитайте фиксированные лоты вместо мартингейла

✔ Используйте широкий шаг сетки

✔ Ограничивайте максимальное количество ордеров

✔ Включайте защиту по просадке

✔ Торгуйте только ликвидными инструментами

13. Итог

Grid Ultimate Pro — это односторонний сеточный торговый EA, который системно наращивает позиции против движения цены, управляет рисками с помощью лимитов ордеров, фильтров спреда и защиты по просадке и полагается на дисциплинированную настройку, а не на прогнозирование рынка.

