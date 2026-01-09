Grid Ultimate EA
Grid Ultimate EA - Dokumentation für MQL5 Markt
Übersicht
Grid Ultimate EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das auf einer Grid-Strategie basiert.
Es platziert Trades in vordefinierten Preisintervallen (Grid-Steps) und verwaltet sie mit Take-Profit- und optionalen Stop-Loss-Levels. Der EA wurde für die wichtigsten Währungspaare entwickelt und enthält Risikomanagement-Funktionen zum Schutz des Kontokapitals.
Hauptmerkmale
- ✅ Grid-Handelslogik - öffnet neue Trades, wenn sich der Preis um eine bestimmte Strecke vom letzten Eintrag entfernt.
- ✅ Anpassbare Eingaben - Losgröße, Grid Step, Take Profit, Stop Loss und Handelsrichtung.
- ✅ Magic Number Control - stellt sicher, dass der EA nur seine eigenen Trades verwaltet.
- ✅ Adaptive Broker-Handhabung - passt sich automatisch für 3/5-stellige Broker an.
- ✅ Risikomanagement - optionaler Stop-Loss, Aktienschutz und Skalierung der Losgröße.
Eingaben
- Losgröße - Standardwert 0,01 (aus Sicherheitsgründen wird ein kleiner Wert empfohlen).
- Gewinnmitnahme (Punkte) - Standardwert 500.
- Stop Loss verwenden - wahr/falsch.
- Stop Loss (Punkte) - Standardwert 500.
- Grid Step (Punkte) - Standardwert 500.
- Handelsrichtung - Kaufen oder Verkaufen.
- Magische Nummer - eindeutiger Bezeichner für Trades.
Empfohlene Einstellungen für wichtige Paare
|
Paar
|
Rasterschritt
|
Losgröße
|
Gewinnmitnahme
|
Richtung Bias
|
XAU/USD
|
300-500
|
0.01-0.05
|
300-500
|
Kaufen
|
US30
|
3000-5000
|
0.01-0.05
|
300-500
|
Kaufen
|
USD/JPY
|
200-400
|
0.01-0.05
|
200-400
|
Kaufen
|
UK100
|
300-500
|
0.01-0.05
|
300-500
|
Kaufen
|
USD/CHF
|
200-400
|
0.01-0.05
|
200-400
|
Verkaufen
Verwendung
- EA an den Chart des gewählten Währungspaares anhängen.
- Legen Sie Eingaben fest (Losgröße, Rasterschritt, TP/SL, Richtung).
- Der EA eröffnet automatisch den ersten Handel und erweitert das Raster, wenn sich der Preis bewegt.
- Überwachen Sie das Dashboard für offene Trades, Eigenkapital und Risikoexposition.
- Verwenden Sie zunächst ein Demokonto, um die Einstellungen vor dem Live-Handel zu verfeinern.
Risiko-Haftungsausschluss
Das Grid-Trading kann in schwankenden Märkten beständige Gewinne generieren, birgt aber in starken Trends ein hohes Drawdown-Risiko.
- Verwenden Sie kleine Losgrößen.
- Sorgen Sie für ein ausreichendes Kontoguthaben ($1.000+ empfohlen).
- Testen Sie vor dem Live-Handel immer auf einer Demo.
- Ziehen Sie die Aktivierung von Stop-Loss und Eigenkapitalschutz in Betracht.
Kontakt
- YouTube: Zenith Leveraged Gains
- Telegramm: Zenith Gehebelte Gewinne
- E-Mail: zenithlandsgaming@gmail.com