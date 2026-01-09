Grid Ultimate EA - Dokumentation für MQL5 Markt

Übersicht

Grid Ultimate EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das auf einer Grid-Strategie basiert.

Es platziert Trades in vordefinierten Preisintervallen (Grid-Steps) und verwaltet sie mit Take-Profit- und optionalen Stop-Loss-Levels. Der EA wurde für die wichtigsten Währungspaare entwickelt und enthält Risikomanagement-Funktionen zum Schutz des Kontokapitals.

Möchten Sie mit uns zusammenarbeiten oder haben Sie irgendwelche Fragen? Kontaktieren Sie uns per:

Treten Sie uns auf Telegram bei und erreichen Sie uns auch perE-Mail über Gmail: zenithlandsgaming@gmail.com

Schauen Sie sich auch die:

Hauptmerkmale

✅ Grid-Handelslogik - öffnet neue Trades, wenn sich der Preis um eine bestimmte Strecke vom letzten Eintrag entfernt.

✅ Anpassbare Eingaben - Losgröße, Grid Step, Take Profit, Stop Loss und Handelsrichtung.

✅ Magic Number Control - stellt sicher, dass der EA nur seine eigenen Trades verwaltet.

✅ Adaptive Broker-Handhabung - passt sich automatisch für 3/5-stellige Broker an.

✅ Risikomanagement - optionaler Stop-Loss, Aktienschutz und Skalierung der Losgröße.

Eingaben

Losgröße - Standardwert 0,01 (aus Sicherheitsgründen wird ein kleiner Wert empfohlen).

Gewinnmitnahme (Punkte) - Standardwert 500.

Stop Loss verwenden - wahr/falsch.

Stop Loss (Punkte) - Standardwert 500.

Grid Step (Punkte) - Standardwert 500.

Handelsrichtung - Kaufen oder Verkaufen.

Magische Nummer - eindeutiger Bezeichner für Trades.

Empfohlene Einstellungen für wichtige Paare

Paar Rasterschritt Losgröße Gewinnmitnahme Richtung Bias XAU/USD 300-500 0.01-0.05 300-500 Kaufen US30 3000-5000 0.01-0.05 300-500 Kaufen USD/JPY 200-400 0.01-0.05 200-400 Kaufen UK100 300-500 0.01-0.05 300-500 Kaufen USD/CHF 200-400 0.01-0.05 200-400 Verkaufen

Verwendung

EA an den Chart des gewählten Währungspaares anhängen. Legen Sie Eingaben fest (Losgröße, Rasterschritt, TP/SL, Richtung). Der EA eröffnet automatisch den ersten Handel und erweitert das Raster, wenn sich der Preis bewegt. Überwachen Sie das Dashboard für offene Trades, Eigenkapital und Risikoexposition. Verwenden Sie zunächst ein Demokonto, um die Einstellungen vor dem Live-Handel zu verfeinern.

Risiko-Haftungsausschluss

Das Grid-Trading kann in schwankenden Märkten beständige Gewinne generieren, birgt aber in starken Trends ein hohes Drawdown-Risiko.

Verwenden Sie kleine Losgrößen.

Sorgen Sie für ein ausreichendes Kontoguthaben ($1.000+ empfohlen).

Testen Sie vor dem Live-Handel immer auf einer Demo.

Ziehen Sie die Aktivierung von Stop-Loss und Eigenkapitalschutz in Betracht.

Kontakt