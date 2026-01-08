Grid Ultimate Pro EA

Grid Ultimate Pro es un Asesor Experto (Expert Advisor, EA) de trading en cuadrícula de una sola dirección, diseñado para MetaTrader 5. Abre y gestiona automáticamente una serie de operaciones (una “cuadrícula”) a intervalos de precio predefinidos, con el objetivo de obtener beneficios de los retrocesos del precio mientras aplica controles de riesgo integrados.

El EA está destinado a traders que comprenden las estrategias de cuadrícula y desean una ejecución controlada y basada en reglas, en lugar de un trading discrecional.

2. Características clave

Trading de una sola dirección (BUY o SELL)

Ejecución de cuadrícula con órdenes de mercado

Tamaño de lote fijo o progresivo

Take Profit individual por operación

Stop Loss opcional por operación

Protección contra spreads elevados

Protección por máxima pérdida (drawdown)

Aislamiento de operaciones mediante Magic Number

⚠️ Importante: este EA no predice la dirección del mercado y no utiliza indicadores ni filtros de noticias.

3. Lógica de la estrategia de trading (conceptual)

3.1 Operación inicial

Si no hay operaciones abiertas, el EA abre una orden de mercado en la dirección seleccionada (BUY o SELL)

Las condiciones de spread deben ser aceptables

3.2 Expansión de la cuadrícula

Las operaciones adicionales solo se abren si el precio se mueve en contra de la posición existente

Cada nueva operación se coloca a una distancia fija (paso de cuadrícula) de la última orden de la cuadrícula

3.3 Comportamiento direccional

Modo BUY: se agregan operaciones cuando el precio baja

se agregan operaciones cuando el precio baja Modo SELL: se agregan operaciones cuando el precio sube

El EA nunca mezcla direcciones.

4. Tipos de órdenes y gestión

4.1 Tipo de orden

Solo órdenes de mercado

No se utilizan órdenes pendientes

4.2 Take Profit

Cada orden tiene su propio Take Profit

Las operaciones pueden cerrarse de forma independiente

Es posible el cierre parcial de la cuadrícula

4.3 Stop Loss (opcional)

Puede habilitarse o deshabilitarse

Se aplica de forma individual a cada operación

Medida de seguridad secundaria, no el control principal de riesgo

5. Opciones de tamaño de lote

5.1 Modo de lote fijo

Multiplicador de lote = 1.0

Todas las órdenes de la cuadrícula utilizan el mismo tamaño de lote

Recomendado para trading conservador y a largo plazo

5.2 Modo de lote progresivo

Multiplicador de lote > 1.0

Cada nueva orden de la cuadrícula aumenta su tamaño

Acelera la recuperación, pero incrementa significativamente el riesgo

⚠️ Los lotes progresivos solo deben utilizarse con límites estrictos de drawdown.

6. Funciones de gestión de riesgo

6.1 Límite máximo de órdenes

Evita una exposición descontrolada

Limita el uso de margen

Reduce el riesgo durante tendencias fuertes

Una vez alcanzado el límite, no se abrirán más operaciones.

6.2 Protección por spread

El EA no abrirá nuevas operaciones si el spread actual supera el máximo definido por el usuario.

Ayuda a evitar picos durante noticias

Reduce la exposición a la volatilidad en la apertura del mercado

Evita operar en condiciones de baja liquidez

Las operaciones existentes no se ven afectadas.

6.3 Protección por drawdown máximo

Monitorea continuamente el drawdown de la cuenta

Cierra todas las operaciones gestionadas por el EA si se supera el límite

Actúa como un mecanismo de protección de emergencia

Configurar el drawdown en 0 desactiva esta función (no recomendado).

7. Aislamiento de operaciones (Magic Number)

Solo se gestionan las operaciones del EA

Las operaciones manuales no se modifican

Varios EAs pueden ejecutarse de forma segura en una misma cuenta

8. Requisitos de broker y cuenta

8.1 Cuentas compatibles

MetaTrader 5

Cuentas con cobertura (hedging) o netting

Compatibilidad con precios de 3 y 5 dígitos

8.2 Condiciones recomendadas del broker

Spread bajo

Ejecución rápida

Alto apalancamiento (1:200 o superior)

9. Guías de uso recomendadas

9.1 Mejores condiciones de mercado

Mercados en rango

Tendencias suaves con retrocesos

Sesiones de alta liquidez

9.2 Selección de dirección

Alinear la dirección con el sesgo del marco temporal superior

Evitar operar permanentemente en una sola dirección sin revisión

9.3 Noticias y volatilidad

Pausar el EA antes de noticias económicas importantes

Reanudar cuando la volatilidad se estabilice

10. Lo que este EA no hace

No predice tendencias ni reversiones

No utiliza indicadores

No analiza eventos de noticias

No cubre posiciones (hedging)

No gestiona beneficios a nivel de cesta

No adapta dinámicamente el espaciado de la cuadrícula

11. Aviso de riesgo

El trading en cuadrícula implica riesgos significativos, incluidos drawdowns prolongados, agotamiento del margen durante tendencias fuertes y posible pérdida de la cuenta si los parámetros de riesgo se configuran incorrectamente.

⚠️ Este EA nunca debe operarse sin un límite máximo de drawdown. Pruebe siempre la configuración en una cuenta demo antes de usarla en una cuenta real.

12. Resumen de mejores prácticas

✔ Utilizar tamaños de lote conservadores

✔ Preferir lotes fijos en lugar de martingala

✔ Usar un espaciado de cuadrícula amplio

✔ Limitar el número máximo de órdenes

✔ Activar la protección por drawdown

✔ Operar solo símbolos líquidos

13. Resumen

Grid Ultimate Pro es un EA de trading en cuadrícula de una sola dirección que construye posiciones de forma sistemática contra el movimiento del precio, gestiona el riesgo mediante límites de órdenes, filtros de spread y protección por drawdown, y se basa en una configuración disciplinada en lugar de la predicción del mercado.

```