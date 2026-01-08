Grid Ultimate Pro EA
- Asesores Expertos
- Fredrick Chege Muiruri
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Grid Ultimate Pro es un Asesor Experto (Expert Advisor, EA) de trading en cuadrícula de una sola dirección, diseñado para MetaTrader 5. Abre y gestiona automáticamente una serie de operaciones (una “cuadrícula”) a intervalos de precio predefinidos, con el objetivo de obtener beneficios de los retrocesos del precio mientras aplica controles de riesgo integrados.
El EA está destinado a traders que comprenden las estrategias de cuadrícula y desean una ejecución controlada y basada en reglas, en lugar de un trading discrecional.
2. Características clave
- Trading de una sola dirección (BUY o SELL)
- Ejecución de cuadrícula con órdenes de mercado
- Tamaño de lote fijo o progresivo
- Take Profit individual por operación
- Stop Loss opcional por operación
- Protección contra spreads elevados
- Protección por máxima pérdida (drawdown)
- Aislamiento de operaciones mediante Magic Number
⚠️ Importante: este EA no predice la dirección del mercado y no utiliza indicadores ni filtros de noticias.
3. Lógica de la estrategia de trading (conceptual)
3.1 Operación inicial
- Si no hay operaciones abiertas, el EA abre una orden de mercado en la dirección seleccionada (BUY o SELL)
- Las condiciones de spread deben ser aceptables
3.2 Expansión de la cuadrícula
- Las operaciones adicionales solo se abren si el precio se mueve en contra de la posición existente
- Cada nueva operación se coloca a una distancia fija (paso de cuadrícula) de la última orden de la cuadrícula
3.3 Comportamiento direccional
- Modo BUY: se agregan operaciones cuando el precio baja
- Modo SELL: se agregan operaciones cuando el precio sube
El EA nunca mezcla direcciones.
4. Tipos de órdenes y gestión
4.1 Tipo de orden
- Solo órdenes de mercado
- No se utilizan órdenes pendientes
4.2 Take Profit
- Cada orden tiene su propio Take Profit
- Las operaciones pueden cerrarse de forma independiente
- Es posible el cierre parcial de la cuadrícula
4.3 Stop Loss (opcional)
- Puede habilitarse o deshabilitarse
- Se aplica de forma individual a cada operación
- Medida de seguridad secundaria, no el control principal de riesgo
5. Opciones de tamaño de lote
5.1 Modo de lote fijo
- Multiplicador de lote = 1.0
- Todas las órdenes de la cuadrícula utilizan el mismo tamaño de lote
- Recomendado para trading conservador y a largo plazo
5.2 Modo de lote progresivo
- Multiplicador de lote > 1.0
- Cada nueva orden de la cuadrícula aumenta su tamaño
- Acelera la recuperación, pero incrementa significativamente el riesgo
⚠️ Los lotes progresivos solo deben utilizarse con límites estrictos de drawdown.
6. Funciones de gestión de riesgo
6.1 Límite máximo de órdenes
- Evita una exposición descontrolada
- Limita el uso de margen
- Reduce el riesgo durante tendencias fuertes
Una vez alcanzado el límite, no se abrirán más operaciones.
6.2 Protección por spread
El EA no abrirá nuevas operaciones si el spread actual supera el máximo definido por el usuario.
- Ayuda a evitar picos durante noticias
- Reduce la exposición a la volatilidad en la apertura del mercado
- Evita operar en condiciones de baja liquidez
Las operaciones existentes no se ven afectadas.
6.3 Protección por drawdown máximo
- Monitorea continuamente el drawdown de la cuenta
- Cierra todas las operaciones gestionadas por el EA si se supera el límite
- Actúa como un mecanismo de protección de emergencia
Configurar el drawdown en 0 desactiva esta función (no recomendado).
7. Aislamiento de operaciones (Magic Number)
- Solo se gestionan las operaciones del EA
- Las operaciones manuales no se modifican
- Varios EAs pueden ejecutarse de forma segura en una misma cuenta
8. Requisitos de broker y cuenta
8.1 Cuentas compatibles
- MetaTrader 5
- Cuentas con cobertura (hedging) o netting
- Compatibilidad con precios de 3 y 5 dígitos
8.2 Condiciones recomendadas del broker
- Spread bajo
- Ejecución rápida
- Alto apalancamiento (1:200 o superior)
9. Guías de uso recomendadas
9.1 Mejores condiciones de mercado
- Mercados en rango
- Tendencias suaves con retrocesos
- Sesiones de alta liquidez
9.2 Selección de dirección
- Alinear la dirección con el sesgo del marco temporal superior
- Evitar operar permanentemente en una sola dirección sin revisión
9.3 Noticias y volatilidad
- Pausar el EA antes de noticias económicas importantes
- Reanudar cuando la volatilidad se estabilice
10. Lo que este EA no hace
- No predice tendencias ni reversiones
- No utiliza indicadores
- No analiza eventos de noticias
- No cubre posiciones (hedging)
- No gestiona beneficios a nivel de cesta
- No adapta dinámicamente el espaciado de la cuadrícula
11. Aviso de riesgo
El trading en cuadrícula implica riesgos significativos, incluidos drawdowns prolongados, agotamiento del margen durante tendencias fuertes y posible pérdida de la cuenta si los parámetros de riesgo se configuran incorrectamente.
⚠️ Este EA nunca debe operarse sin un límite máximo de drawdown. Pruebe siempre la configuración en una cuenta demo antes de usarla en una cuenta real.
12. Resumen de mejores prácticas
- ✔ Utilizar tamaños de lote conservadores
- ✔ Preferir lotes fijos en lugar de martingala
- ✔ Usar un espaciado de cuadrícula amplio
- ✔ Limitar el número máximo de órdenes
- ✔ Activar la protección por drawdown
- ✔ Operar solo símbolos líquidos
13. Resumen
Grid Ultimate Pro es un EA de trading en cuadrícula de una sola dirección que construye posiciones de forma sistemática contra el movimiento del precio, gestiona el riesgo mediante límites de órdenes, filtros de spread y protección por drawdown, y se basa en una configuración disciplinada en lugar de la predicción del mercado.```