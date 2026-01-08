Grid Ultimate Pro EA

Grid Ultimate Pro est un Expert Advisor (EA) de trading en grille à direction unique conçu pour MetaTrader 5. Il ouvre et gère automatiquement une série de trades (une « grille ») à des intervalles de prix prédéfinis, visant à profiter des retracements de prix tout en appliquant des contrôles de risque intégrés.

L’EA est destiné aux traders qui comprennent les stratégies en grille et souhaitent une exécution contrôlée et basée sur des règles plutôt qu’un trading discrétionnaire.

2. Caractéristiques principales

Trading à direction unique (ACHAT ou VENTE)

Exécution de grille avec ordres au marché

Taille de lot fixe ou progressive

Take Profit individuel par trade

Stop Loss optionnel par trade

Protection contre les spreads élevés

Protection contre le drawdown maximal

Isolation des trades via le numéro magique (Magic Number)

⚠️ Important : Cet EA ne prédit pas la direction du marché et n’utilise ni indicateurs ni filtres de news.

3. Logique de la stratégie de trading (conceptuelle)

3.1 Trade initial

Si aucun trade n’est ouvert, l’EA ouvre un ordre au marché dans la direction sélectionnée (ACHAT ou VENTE)

Les conditions de spread doivent être acceptables

3.2 Expansion de la grille

Les trades supplémentaires ne sont ouverts que si le prix évolue contre la position existante

Chaque nouveau trade est placé à une distance fixe (pas de grille) par rapport au dernier ordre de la grille

3.3 Comportement directionnel

Mode ACHAT : les trades sont ajoutés lorsque le prix descend

les trades sont ajoutés lorsque le prix descend Mode VENTE : les trades sont ajoutés lorsque le prix monte

L’EA ne mélange jamais les directions.

4. Types d’ordres et gestion

4.1 Type d’ordre

Ordres au marché uniquement

Pas d’ordres en attente

4.2 Take Profit

Chaque ordre possède son propre Take Profit

Les trades peuvent se clôturer indépendamment

Démantèlement partiel de la grille possible

4.3 Stop Loss (optionnel)

Peut être activé ou désactivé

Appliqué individuellement à chaque trade

Mesure de sécurité secondaire, non principale

5. Options de taille de lot

5.1 Mode lot fixe

Multiplicateur de lot = 1.0

Tous les ordres de la grille utilisent la même taille de lot

Recommandé pour un trading conservateur et à long terme

5.2 Mode lot progressif

Multiplicateur de lot > 1.0

Chaque nouvel ordre de la grille augmente en taille

Accélère la récupération mais augmente fortement le risque

⚠️ Les lots progressifs doivent être utilisés uniquement avec des limites strictes de drawdown.

6. Fonctions de gestion des risques

6.1 Limite maximale d’ordres

Évite l’exposition excessive

Limite l’utilisation de marge

Réduit le risque lors de fortes tendances

Une fois la limite atteinte, aucun nouveau trade n’est ouvert.

6.2 Protection contre les spreads

L’EA n’ouvrira pas de nouveaux trades si le spread actuel dépasse la valeur maximale définie par l’utilisateur.

Aide à éviter les pics liés aux news

Réduit l’exposition à la volatilité à l’ouverture du marché

Évite de trader en période de faible liquidité

Les trades existants ne sont pas affectés.

6.3 Protection contre le drawdown maximal

Surveille en continu le drawdown du compte

Ferme tous les trades gérés par l’EA si la limite est dépassée

Fonctionne comme mécanisme de protection d’urgence

Définir le drawdown à 0 désactive cette fonctionnalité (non recommandé).

7. Isolation des trades (Magic Number)

Seuls les trades de l’EA sont gérés

Les trades manuels restent intacts

Plusieurs EA peuvent fonctionner en toute sécurité sur un même compte

8. Exigences du broker et du compte

8.1 Comptes pris en charge

MetaTrader 5

Comptes hedging ou netting

Prise en charge des cotations à 3 ou 5 chiffres

8.2 Conditions recommandées pour le broker

Spread faible

Exécution rapide

Effet de levier élevé (1:200 ou plus)

9. Directives d’utilisation recommandées

9.1 Meilleures conditions de marché

Marchés en range

Tendances douces avec retracements

Sessions à haute liquidité

9.2 Choix de la direction

Aligner la direction sur la tendance du timeframe supérieur

Éviter de rester sur une seule direction de manière permanente sans révision

9.3 News et volatilité

Mettre l’EA en pause avant les annonces économiques majeures

Reprendre après stabilisation de la volatilité

10. Ce que cet EA ne fait pas

Prédire les tendances ou retournements

Utiliser des indicateurs

Analyser les news

Hedger les positions

Gérer les profits au niveau du panier

Adapter dynamiquement l’espacement des grilles

11. Avertissement sur les risques

Le trading en grille comporte des risques importants, notamment des drawdowns prolongés, l’épuisement de la marge lors de fortes tendances et la perte potentielle du compte si les paramètres de risque sont mal configurés.

⚠️ Cet EA ne doit jamais être utilisé sans limite de drawdown maximale. Testez toujours les paramètres sur un compte démo avant de trader en réel.

12. Résumé des bonnes pratiques

✔ Utiliser des tailles de lot conservatrices

✔ Préférer des lots fixes plutôt que Martingale

✔ Utiliser un espacement large des grilles

✔ Limiter le nombre maximum d’ordres

✔ Activer la protection contre le drawdown

✔ Trader uniquement des symboles liquides

13. Résumé

Grid Ultimate Pro est un EA de trading en grille à direction unique qui construit systématiquement des positions contre le mouvement des prix, gère le risque via des limites d’ordres, des filtres de spread et une protection contre le drawdown, et repose sur une configuration disciplinée plutôt que sur la prévision du marché.

