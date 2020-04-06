AdaFibo Trader

Ada Fibo Trader ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5, das auf einer risikokontrollierten Fibonacci Pullback DCA Strategie basiert.

Der Expert Advisor konzentriert sich auf Kapitalschutz, disziplinierte Handelsausführung und langfristige Stabilität, statt auf aggressiven oder risikoreichen Handel.

Das System begrenzt die Handelshäufigkeit, kontrolliert das Risiko zu jeder Zeit und vermeidet riskante Techniken wie Martingale oder Unlimited Grid.

Wichtigste Merkmale

Fibonacci-basierte Pullback DCA-Strategie

Maximal ein Handel pro Kerze

Kontrollierte Positionsskalierung (keine Martingale)

Festes Lot oder aktienbasiertes Risikomanagement

Täglicher Gewinn- und Verlustschutz

Maximaler Drawdown und Auftragslimits

Entwickelt, um Prop-Firm-freundlich zu sein

Überblick über die Handelslogik

Trades werden nur bei einer neuen Kerzenbildung bewertet

Zusätzliche Positionen werden nur bei kontrollierten Rücksetzern eröffnet

Die Gesamtzahl der Positionen ist streng limitiert

Nachdem alle Positionen geschlossen wurden, wartet der EA auf eine neue Kerze, bevor er erneut handelt

Diese Struktur hilft, Übertreibungen zu vermeiden und ein konsistentes Risiko aufrechtzuerhalten.

Empfohlene Symbole und Zeitrahmen

Symbole: EURUSD, USDCAD

Zeitrahmen: H1

Diese Einstellungen sorgen für stabile Spreads und geeignete Marktbedingungen für die Strategie.

Backtesting-Informationen

Das Backtesting wurde mit dem MetaTrader 5 Strategy Tester im Netting-Modus durchgeführt.

EURUSD - H1 (Aufrechnung)

Eine der Testsitzungen zu EURUSD, H1 wurde getrennt, und während dieses Laufs wurden keine Handelsoperationen ausgeführt.

Aus diesem Grund wurde für diese Sitzung kein Strategy Tester-Bericht erstellt.

Wichtige Hinweise zum Backtesting

Das Verhalten des Strategy Testers kann je nach historischem Datenvolumen, Symbolvolatilität und den Bedingungen der Testumgebung variieren.

In einigen Fällen kann es bei Langzeitsimulationen oder datenintensiven Symbolen zu Verbindungsabbrüchen, übersprungenen Handelsausführungen oder einem automatischen Abbruch durch den Tester kommen.

Diese Einschränkungen hängen mit der Testumgebung zusammen und sind kein Hinweis auf eine Fehlfunktion des Expert Advisors.

Ausführungshinweise

In einigen Fällen kann die Handelsausführung vom Broker aufgrund von Volumenlimits für Symbole, Margenbeschränkungen oder Kontobedingungen abgelehnt werden. Meldungen wie "Volumenlimit erreicht" beziehen sich auf Beschränkungen auf Seiten des Brokers und sind kein Hinweis auf eine Fehlfunktion des Expert Advisors.

Risikomanagement

Der Expert Advisor verfügt über mehrere Schutzmechanismen:

Tägliches Gewinnziel und täglicher Stop-Loss

Kontrolle des maximalen Drawdowns

Maximale Anzahl von offenen Positionen

Spread- und Ausführungssicherungen

Alle Risikoparameter sind vom Benutzer konfigurierbar.

Beabsichtigte Benutzer

Trader, die eine disziplinierte und konservative automatisierte Strategie suchen

Benutzer mit begrenzter Zeit für den manuellen Handel

Prop-Firm-Händler, die eine strenge Risikokontrolle benötigen

Anleger, die dem Kapitalerhalt Vorrang vor aggressivem Wachstum einräumen

Wichtiger Haftungsausschluss

Der Handel ist mit Risiken verbunden.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Bitte testen Sie den Expert Advisor auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

Zusammenfassung

Ada Fibo Trader ist nicht für den aggressiven oder hochfrequenten Handel konzipiert.

Er wurde für Händler entwickelt, die Risikokontrolle, Disziplin und Konsistenz als Teil eines langfristigen Handelsansatzes schätzen.