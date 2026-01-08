Grid Ultimate Pro は、MetaTrader 5 向けに設計された単一方向のグリッド取引エキスパートアドバイザー（Expert Advisor、EA）です。あらかじめ定義された価格間隔で一連の取引（「グリッド」）を自動的に開始・管理し、内蔵されたリスク管理機能を適用しながら、価格の戻りを利用して利益を狙います。

本 EA は、グリッド戦略を理解し、裁量取引ではなく、ルールに基づいた管理された執行を求めるトレーダー向けに設計されています。

2. 主な特徴

単一方向取引（BUY または SELL）

成行注文によるグリッド執行

固定ロットまたは段階的ロット

各取引ごとの個別 Take Profit

各取引ごとのオプション Stop Loss

スプレッド保護

最大ドローダウン保護

マジックナンバーによる取引分離

⚠️ 重要：本 EA は市場の方向を予測せず、インジケーターやニュースフィルターも使用しません。

3. 取引戦略ロジック（概念）

3.1 初期取引

未決済ポジションがない場合、選択した方向（BUY または SELL）で成行注文を1つ発注します

スプレッド条件が許容範囲内である必要があります

3.2 グリッド拡張

価格が既存ポジションに不利な方向へ動いた場合のみ、追加取引が行われます

各新規取引は、直前のグリッド注文から一定の距離（グリッドステップ）で配置されます

3.3 方向性の動作

BUY モード： 価格が下落するにつれて取引を追加

価格が下落するにつれて取引を追加 SELL モード：価格が上昇するにつれて取引を追加

EA は方向を混在させることはありません。

4. 注文タイプと管理

4.1 注文タイプ

成行注文のみ

指値・逆指値注文は使用しません

4.2 Take Profit

各注文に個別の Take Profit を設定

取引はそれぞれ独立して決済可能

グリッドの一部決済が可能

4.3 Stop Loss（オプション）

有効／無効の切り替えが可能

各取引ごとに個別適用

主要なリスク管理ではなく、補助的な安全対策

5. ロットサイズのオプション

5.1 固定ロットモード

ロット倍率 = 1.0

すべてのグリッド注文で同一ロットサイズを使用

保守的・長期取引に推奨

5.2 段階的ロットモード

ロット倍率 > 1.0

新しいグリッド注文ごとにロットサイズが増加

回復を早めるが、リスクは大幅に増加

⚠️ 段階的ロットは、厳格なドローダウン制限と併用する場合のみ使用してください。

6. リスク管理機能

6.1 最大注文数制限

過剰なエクスポージャーを防止

証拠金使用量を制限

強いトレンド時のリスクを軽減

上限に達すると、新たな取引は行われません。

6.2 スプレッド保護

現在のスプレッドがユーザー設定の最大値を超える場合、EA は新規取引を行いません。

ニュース時のスプレッド急拡大を回避

市場オープン時の高ボラティリティを軽減

流動性の低い状況での取引を防止

既存の取引には影響しません。

6.3 最大ドローダウン保護

口座のドローダウンを継続的に監視

上限を超えた場合、EA 管理下のすべての取引を決済

緊急時の保護メカニズムとして機能

ドローダウンを 0 に設定すると、この機能は無効になります（非推奨）。

7. 取引の分離（マジックナンバー）

EA の取引のみを管理

手動取引には影響しません

1つの口座で複数の EA を安全に運用可能

8. ブローカーおよび口座要件

8.1 対応口座

MetaTrader 5

ヘッジ口座またはネットティング口座

3桁・5桁価格表示に対応

8.2 推奨ブローカー条件

低スプレッド

高速約定

高レバレッジ（1:200 以上）

9. 推奨使用ガイドライン

9.1 最適な市場環境

レンジ相場

押し目・戻りを伴う緩やかなトレンド

高流動性セッション

9.2 方向の選択

上位時間足の方向性と一致させる

見直しなしで一方向のみを継続運用しない

9.3 ニュースとボラティリティ

重要な経済指標発表前に EA を停止

ボラティリティが落ち着いてから再開

10. 本 EA が行わないこと

トレンドや反転の予測

インジケーターの使用

ニュース分析

ヘッジ取引

バスケット単位の利益管理

グリッド間隔の動的調整

11. リスク開示

グリッド取引には、長期間のドローダウン、強いトレンド時の証拠金枯渇、リスク設定の誤りによる口座損失など、重大なリスクが伴います。

⚠️ 最大ドローダウン制限なしで本 EA を使用しないでください。必ず実運用前にデモ口座で設定をテストしてください。

12. ベストプラクティス要約

✔ 保守的なロットサイズを使用

✔ マーチンゲールより固定ロットを優先

✔ 広めのグリッド間隔を使用

✔ 最大注文数を制限

✔ ドローダウン保護を有効化

✔ 流動性の高い銘柄のみ取引

13. まとめ

Grid Ultimate Pro は、価格の動きに逆らって体系的にポジションを構築する単一方向のグリッド取引 EA であり、注文数制限、スプレッドフィルター、ドローダウン保護を通じてリスクを管理し、市場予測ではなく規律ある設定に依存します。

