Grid Ultimate Pro EA
- 专家
- Fredrick Chege Muiruri
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Grid Ultimate Pro 是一款为 MetaTrader 5 设计的单方向网格交易专家顾问（Expert Advisor，EA）。它会在预设的价格间隔内自动开立并管理一系列交易（“网格”），旨在利用价格回撤获利，同时应用内置的风险控制机制。
该 EA 适用于了解网格交易策略、并希望采用受控、基于规则的执行方式而非主观交易的交易者。
想要合作或有任何疑问？请通过以下方式联系我们：
加入我们的 Telegram ，也可通过 Gmail 邮箱联系：zenithlandsgaming@gmail.com
同时也欢迎查看： 高级版 Grid Ultimate VIP
2. 主要特性
- 单方向交易（BUY 或 SELL）
- 市价单网格执行
- 固定或递增手数
- 每笔交易独立的止盈（Take Profit）
- 可选的每笔交易止损（Stop Loss）
- 点差保护
- 最大回撤保护
- 基于魔术号（Magic Number）的交易隔离
⚠️ 重要提示：该 EA 不预测市场方向，也不使用任何指标或新闻过滤器。
3. 交易策略逻辑（概念性）
3.1 初始交易
- 当没有持仓时，EA 会在选定方向（BUY 或 SELL）开立一笔市价单
- 必须满足可接受的点差条件
3.2 网格扩展
- 只有当价格朝着现有持仓的不利方向运行时，才会开立新的交易
- 每一笔新交易都会与上一笔网格订单保持固定距离（网格步长）
3.3 方向性行为
- BUY 模式：当价格下跌时逐步加仓
- SELL 模式：当价格上涨时逐步加仓
EA 永远不会混合交易方向。
4. 订单类型与管理
4.1 订单类型
- 仅使用市价单
- 不使用挂单
4.2 止盈（Take Profit）
- 每笔订单都有独立的止盈
- 交易可以彼此独立平仓
- 支持部分网格解仓
4.3 止损（可选）
- 可启用或禁用
- 逐笔交易单独应用
- 作为次级安全措施，而非主要风险控制手段
5. 手数设置选项
5.1 固定手数模式
- 手数倍数 = 1.0
- 所有网格订单使用相同的手数
- 推荐用于保守型及长期交易
5.2 递增手数模式
- 手数倍数 > 1.0
- 每一笔新的网格订单都会增加手数
- 加快回本速度，但显著提高风险
⚠️ 递增手数仅应在严格的回撤限制下使用。
6. 风险管理功能
6.1 最大订单数量限制
- 防止仓位无限扩大
- 限制保证金占用
- 在强趋势行情中降低风险
达到上限后，将不再开立新的交易。
6.2 点差保护
当当前点差超过用户设定的最大值时，EA 将不会开立新的交易。
- 有助于规避重大新闻时的点差飙升
- 减少开盘时的高波动风险
- 避免在流动性较差的情况下交易
已存在的交易不受影响。
6.3 最大回撤保护
- 持续监控账户回撤
- 当超过设定上限时，平掉所有由 EA 管理的交易
- 作为紧急保护机制发挥作用
将回撤设置为 0 会禁用此功能（不推荐）。
7. 交易隔离（Magic Number）
- 仅管理 EA 的交易
- 手动交易不受影响
- 可在同一账户上安全运行多个 EA
8. 经纪商与账户要求
8.1 支持的账户类型
- MetaTrader 5
- 对冲账户或净额账户
- 支持 3 位与 5 位报价
8.2 推荐的经纪商条件
- 低点差
- 快速执行
- 高杠杆（1:200 或更高）
9. 推荐使用指南
9.1 最佳市场环境
- 震荡行情
- 带有回调的温和趋势
- 高流动性交易时段
9.2 方向选择
- 与更高时间周期的趋势保持一致
- 避免长期不复查地只运行单一方向
9.3 新闻与波动性
- 在重大经济新闻发布前暂停 EA
- 待波动性恢复稳定后再重新启动
10. 本 EA 不具备的功能
- 不预测趋势或反转
- 不使用技术指标
- 不分析新闻事件
- 不进行对冲
- 不管理整体篮子利润
- 不动态调整网格间距
11. 风险声明
网格交易具有较高风险，包括长期回撤、在强趋势中耗尽保证金，以及在风险参数配置不当时可能导致账户亏损。
⚠️ 切勿在未设置最大回撤限制的情况下使用该 EA。在实盘使用前，请务必先在模拟账户中测试参数。
12. 最佳实践总结
- ✔ 使用保守的手数设置
- ✔ 优先选择固定手数而非马丁策略
- ✔ 使用较宽的网格间距
- ✔ 限制最大订单数量
- ✔ 启用回撤保护
- ✔ 仅交易高流动性品种
想要合作或有任何疑问？请通过以下方式联系我们：
加入我们的 Telegram ，也可通过 Gmail 邮箱联系：zenithlandsgaming@gmail.com
同时也欢迎查看： 高级版 Grid Ultimate VIP
13. 总结
Grid Ultimate Pro 是一款单方向网格交易 EA，通过在价格反向波动中系统性地建立仓位，并借助订单数量限制、点差过滤和回撤保护来管理风险，其核心依赖于严格的参数配置，而非市场预测。