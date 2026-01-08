Grid Ultimate Pro EA

Grid Ultimate Pro 是一款为 MetaTrader 5 设计的单方向网格交易专家顾问（Expert Advisor，EA）。它会在预设的价格间隔内自动开立并管理一系列交易（“网格”），旨在利用价格回撤获利，同时应用内置的风险控制机制。

该 EA 适用于了解网格交易策略、并希望采用受控、基于规则的执行方式而非主观交易的交易者。

想要合作或有任何疑问？请通过以下方式联系我们：

加入我们的 Telegram ，也可通过 Gmail 邮箱联系：zenithlandsgaming@gmail.com

同时也欢迎查看： 高级版 Grid Ultimate VIP

2. 主要特性

单方向交易（BUY 或 SELL）

市价单网格执行

固定或递增手数

每笔交易独立的止盈（Take Profit）

可选的每笔交易止损（Stop Loss）

点差保护

最大回撤保护

基于魔术号（Magic Number）的交易隔离

⚠️ 重要提示：该 EA 不预测市场方向，也不使用任何指标或新闻过滤器。

3. 交易策略逻辑（概念性）

3.1 初始交易

当没有持仓时，EA 会在选定方向（BUY 或 SELL）开立一笔市价单

必须满足可接受的点差条件

3.2 网格扩展

只有当价格朝着现有持仓的不利方向运行时，才会开立新的交易

每一笔新交易都会与上一笔网格订单保持固定距离（网格步长）

3.3 方向性行为

BUY 模式： 当价格下跌时逐步加仓

当价格下跌时逐步加仓 SELL 模式：当价格上涨时逐步加仓

EA 永远不会混合交易方向。

4. 订单类型与管理

4.1 订单类型

仅使用市价单

不使用挂单

4.2 止盈（Take Profit）

每笔订单都有独立的止盈

交易可以彼此独立平仓

支持部分网格解仓

4.3 止损（可选）

可启用或禁用

逐笔交易单独应用

作为次级安全措施，而非主要风险控制手段

5. 手数设置选项

5.1 固定手数模式

手数倍数 = 1.0

所有网格订单使用相同的手数

推荐用于保守型及长期交易

5.2 递增手数模式

手数倍数 > 1.0

每一笔新的网格订单都会增加手数

加快回本速度，但显著提高风险

⚠️ 递增手数仅应在严格的回撤限制下使用。

6. 风险管理功能

6.1 最大订单数量限制

防止仓位无限扩大

限制保证金占用

在强趋势行情中降低风险

达到上限后，将不再开立新的交易。

6.2 点差保护

当当前点差超过用户设定的最大值时，EA 将不会开立新的交易。

有助于规避重大新闻时的点差飙升

减少开盘时的高波动风险

避免在流动性较差的情况下交易

已存在的交易不受影响。

6.3 最大回撤保护

持续监控账户回撤

当超过设定上限时，平掉所有由 EA 管理的交易

作为紧急保护机制发挥作用

将回撤设置为 0 会禁用此功能（不推荐）。

7. 交易隔离（Magic Number）

仅管理 EA 的交易

手动交易不受影响

可在同一账户上安全运行多个 EA

8. 经纪商与账户要求

8.1 支持的账户类型

MetaTrader 5

对冲账户或净额账户

支持 3 位与 5 位报价

8.2 推荐的经纪商条件

低点差

快速执行

高杠杆（1:200 或更高）

9. 推荐使用指南

9.1 最佳市场环境

震荡行情

带有回调的温和趋势

高流动性交易时段

9.2 方向选择

与更高时间周期的趋势保持一致

避免长期不复查地只运行单一方向

9.3 新闻与波动性

在重大经济新闻发布前暂停 EA

待波动性恢复稳定后再重新启动

10. 本 EA 不具备的功能

不预测趋势或反转

不使用技术指标

不分析新闻事件

不进行对冲

不管理整体篮子利润

不动态调整网格间距

11. 风险声明

网格交易具有较高风险，包括长期回撤、在强趋势中耗尽保证金，以及在风险参数配置不当时可能导致账户亏损。

⚠️ 切勿在未设置最大回撤限制的情况下使用该 EA。在实盘使用前，请务必先在模拟账户中测试参数。

12. 最佳实践总结

✔ 使用保守的手数设置

✔ 优先选择固定手数而非马丁策略

✔ 使用较宽的网格间距

✔ 限制最大订单数量

✔ 启用回撤保护

✔ 仅交易高流动性品种

想要合作或有任何疑问？请通过以下方式联系我们：

加入我们的 Telegram ，也可通过 Gmail 邮箱联系：zenithlandsgaming@gmail.com

同时也欢迎查看： 高级版 Grid Ultimate VIP

13. 总结

Grid Ultimate Pro 是一款单方向网格交易 EA，通过在价格反向波动中系统性地建立仓位，并借助订单数量限制、点差过滤和回撤保护来管理风险，其核心依赖于严格的参数配置，而非市场预测。