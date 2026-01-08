Grid Ultimate Pro EA

Grid Ultimate Pro 是一款为 MetaTrader 5 设计的单方向网格交易专家顾问（Expert Advisor，EA）。它会在预设的价格间隔内自动开立并管理一系列交易（“网格”），旨在利用价格回撤获利，同时应用内置的风险控制机制。

该 EA 适用于了解网格交易策略、并希望采用受控、基于规则的执行方式而非主观交易的交易者。

想要合作或有任何疑问？请通过以下方式联系我们：

加入我们的 Telegram ，也可通过 Gmail 邮箱联系：zenithlandsgaming@gmail.com

同时也欢迎查看： 高级版 Grid Ultimate VIP

2. 主要特性

  • 单方向交易（BUY 或 SELL）
  • 市价单网格执行
  • 固定或递增手数
  • 每笔交易独立的止盈（Take Profit）
  • 可选的每笔交易止损（Stop Loss）
  • 点差保护
  • 最大回撤保护
  • 基于魔术号（Magic Number）的交易隔离

⚠️ 重要提示：该 EA 不预测市场方向，也不使用任何指标或新闻过滤器。

3. 交易策略逻辑（概念性）

3.1 初始交易

  • 当没有持仓时，EA 会在选定方向（BUY 或 SELL）开立一笔市价单
  • 必须满足可接受的点差条件

3.2 网格扩展

  • 只有当价格朝着现有持仓的不利方向运行时，才会开立新的交易
  • 每一笔新交易都会与上一笔网格订单保持固定距离（网格步长）

3.3 方向性行为

  • BUY 模式：当价格下跌时逐步加仓
  • SELL 模式：当价格上涨时逐步加仓

EA 永远不会混合交易方向。

4. 订单类型与管理

4.1 订单类型

  • 仅使用市价单
  • 不使用挂单

4.2 止盈（Take Profit）

  • 每笔订单都有独立的止盈
  • 交易可以彼此独立平仓
  • 支持部分网格解仓

4.3 止损（可选）

  • 可启用或禁用
  • 逐笔交易单独应用
  • 作为次级安全措施，而非主要风险控制手段

5. 手数设置选项

5.1 固定手数模式

  • 手数倍数 = 1.0
  • 所有网格订单使用相同的手数
  • 推荐用于保守型及长期交易

5.2 递增手数模式

  • 手数倍数 > 1.0
  • 每一笔新的网格订单都会增加手数
  • 加快回本速度，但显著提高风险

⚠️ 递增手数仅应在严格的回撤限制下使用。

6. 风险管理功能

6.1 最大订单数量限制

  • 防止仓位无限扩大
  • 限制保证金占用
  • 在强趋势行情中降低风险

达到上限后，将不再开立新的交易。

6.2 点差保护

当当前点差超过用户设定的最大值时，EA 将不会开立新的交易。

  • 有助于规避重大新闻时的点差飙升
  • 减少开盘时的高波动风险
  • 避免在流动性较差的情况下交易

已存在的交易不受影响。

6.3 最大回撤保护

  • 持续监控账户回撤
  • 当超过设定上限时，平掉所有由 EA 管理的交易
  • 作为紧急保护机制发挥作用

将回撤设置为 0 会禁用此功能（不推荐）。

7. 交易隔离（Magic Number）

  • 仅管理 EA 的交易
  • 手动交易不受影响
  • 可在同一账户上安全运行多个 EA

8. 经纪商与账户要求

8.1 支持的账户类型

  • MetaTrader 5
  • 对冲账户或净额账户
  • 支持 3 位与 5 位报价

8.2 推荐的经纪商条件

  • 低点差
  • 快速执行
  • 高杠杆（1:200 或更高）

9. 推荐使用指南

9.1 最佳市场环境

  • 震荡行情
  • 带有回调的温和趋势
  • 高流动性交易时段

9.2 方向选择

  • 与更高时间周期的趋势保持一致
  • 避免长期不复查地只运行单一方向

9.3 新闻与波动性

  • 在重大经济新闻发布前暂停 EA
  • 待波动性恢复稳定后再重新启动

10. 本 EA 不具备的功能

  • 不预测趋势或反转
  • 不使用技术指标
  • 不分析新闻事件
  • 不进行对冲
  • 不管理整体篮子利润
  • 不动态调整网格间距

11. 风险声明

网格交易具有较高风险，包括长期回撤、在强趋势中耗尽保证金，以及在风险参数配置不当时可能导致账户亏损。

⚠️ 切勿在未设置最大回撤限制的情况下使用该 EA。在实盘使用前，请务必先在模拟账户中测试参数。

12. 最佳实践总结

  • ✔ 使用保守的手数设置
  • ✔ 优先选择固定手数而非马丁策略
  • ✔ 使用较宽的网格间距
  • ✔ 限制最大订单数量
  • ✔ 启用回撤保护
  • ✔ 仅交易高流动性品种

13. 总结

Grid Ultimate Pro 是一款单方向网格交易 EA，通过在价格反向波动中系统性地建立仓位，并借助订单数量限制、点差过滤和回撤保护来管理风险，其核心依赖于严格的参数配置，而非市场预测。

