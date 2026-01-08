Grid Ultimate Pro EA

Grid Ultimate Pro é um Expert Advisor (EA) de negociação em grade de direção única, desenvolvido para o MetaTrader 5. Ele abre e gerencia automaticamente uma série de operações (uma “grade”) em intervalos de preço predefinidos, com o objetivo de lucrar com os recuos do preço enquanto aplica controles de risco integrados.

O EA é destinado a traders que compreendem estratégias de grade e desejam uma execução controlada e baseada em regras, em vez de negociação discricionária.

Quer colaborar ou tem alguma dúvida? Entre em contato conosco por:

Junte-se a nós no Telegram e também entre em contato via Email (Gmail): zenithlandsgaming@gmail.com

Confira também: a versão Premium Grid Ultimate VIP aqui

2. Características principais

  • Negociação em direção única (BUY ou SELL)
  • Execução de grade com ordens a mercado
  • Tamanho de lote fixo ou progressivo
  • Take Profit individual por operação
  • Stop Loss opcional por operação
  • Proteção contra spread elevado
  • Proteção por drawdown máximo
  • Isolamento de operações baseado em Magic Number

⚠️ Importante: este EA não prevê a direção do mercado e não utiliza indicadores ou filtros de notícias.

3. Lógica da estratégia de negociação (conceitual)

3.1 Operação inicial

  • Se não houver operações abertas, o EA abre uma ordem a mercado na direção selecionada (BUY ou SELL)
  • As condições de spread devem ser aceitáveis

3.2 Expansão da grade

  • Operações adicionais são abertas somente se o preço se mover contra a posição existente
  • Cada nova operação é posicionada a uma distância fixa (passo da grade) da última ordem da grade

3.3 Comportamento direcional

  • Modo BUY: operações são adicionadas conforme o preço se move para baixo
  • Modo SELL: operações são adicionadas conforme o preço se move para cima

O EA nunca mistura direções.

4. Tipos de ordens e gerenciamento

4.1 Tipo de ordem

  • Apenas ordens a mercado
  • Não utiliza ordens pendentes

4.2 Take Profit

  • Cada ordem possui seu próprio Take Profit
  • As operações podem ser encerradas de forma independente
  • É possível o fechamento parcial da grade

4.3 Stop Loss (opcional)

  • Pode ser ativado ou desativado
  • Aplicado individualmente por operação
  • Medida de segurança secundária, não o principal controle de risco

5. Opções de dimensionamento de lote

5.1 Modo de lote fixo

  • Multiplicador de lote = 1.0
  • Todas as ordens da grade usam o mesmo tamanho de lote
  • Recomendado para negociação conservadora e de longo prazo

5.2 Modo de lote progressivo

  • Multiplicador de lote > 1.0
  • Cada nova ordem da grade aumenta de tamanho
  • Acelera a recuperação, mas aumenta significativamente o risco

⚠️ Lotes progressivos devem ser usados apenas com limites rígidos de drawdown.

6. Recursos de gerenciamento de risco

6.1 Limite máximo de ordens

  • Evita exposição descontrolada
  • Limita o uso de margem
  • Reduz o risco durante tendências fortes

Após atingir o limite, nenhuma nova operação será aberta.

6.2 Proteção de spread

O EA não abrirá novas operações se o spread atual exceder o máximo definido pelo usuário.

  • Ajuda a evitar picos durante notícias
  • Reduz a exposição à volatilidade na abertura do mercado
  • Evita negociar em condições de baixa liquidez

As operações existentes não são afetadas.

6.3 Proteção por drawdown máximo

  • Monitora continuamente o drawdown da conta
  • Fecha todas as operações gerenciadas pelo EA se o limite for excedido
  • Atua como um mecanismo de proteção de emergência

Definir o drawdown como 0 desativa este recurso (não recomendado).

7. Isolamento de operações (Magic Number)

  • Apenas as operações do EA são gerenciadas
  • As operações manuais permanecem inalteradas
  • Vários EAs podem ser executados com segurança na mesma conta

8. Requisitos de corretora e conta

8.1 Contas suportadas

  • MetaTrader 5
  • Contas de hedge ou netting
  • Suporte a preços de 3 e 5 dígitos

8.2 Condições recomendadas da corretora

  • Spread baixo
  • Execução rápida
  • Alta alavancagem (1:200 ou superior)

9. Diretrizes recomendadas de uso

9.1 Melhores condições de mercado

  • Mercados laterais
  • Tendências suaves com recuos
  • Sessões de alta liquidez

9.2 Seleção de direção

  • Alinhar a direção com o viés do timeframe maior
  • Evitar operar permanentemente em uma única direção sem revisão

9.3 Notícias e volatilidade

  • Pausar o EA antes de grandes notícias econômicas
  • Retomar após a volatilidade se estabilizar

10. O que este EA não faz

  • Não prevê tendências ou reversões
  • Não utiliza indicadores
  • Não analisa eventos de notícias
  • Não realiza hedge de posições
  • Não gerencia lucros em nível de cesta
  • Não adapta dinamicamente o espaçamento da grade

11. Divulgação de riscos

A negociação em grade envolve riscos significativos, incluindo drawdowns prolongados, esgotamento de margem durante tendências fortes e possível perda da conta se os parâmetros de risco forem configurados incorretamente.

⚠️ Este EA nunca deve ser utilizado sem um limite máximo de drawdown. Sempre teste as configurações em uma conta demo antes de operar ao vivo.

12. Resumo de melhores práticas

  • ✔ Utilizar dimensionamento de lote conservador
  • ✔ Preferir lotes fixos em vez de martingale
  • ✔ Utilizar espaçamento de grade amplo
  • ✔ Limitar o número máximo de ordens
  • ✔ Ativar a proteção por drawdown
  • ✔ Negociar apenas símbolos líquidos

13. Resumo

Grid Ultimate Pro é um EA de negociação em grade de direção única que constrói posições sistematicamente contra o movimento do preço, gerencia riscos por meio de limites de ordens, filtros de spread e proteção por drawdown, e depende de uma configuração disciplinada em vez de previsão de mercado.

