Grid Ultimate Pro EA

Grid Ultimate Pro é um Expert Advisor (EA) de negociação em grade de direção única, desenvolvido para o MetaTrader 5. Ele abre e gerencia automaticamente uma série de operações (uma “grade”) em intervalos de preço predefinidos, com o objetivo de lucrar com os recuos do preço enquanto aplica controles de risco integrados.

O EA é destinado a traders que compreendem estratégias de grade e desejam uma execução controlada e baseada em regras, em vez de negociação discricionária.

2. Características principais

Negociação em direção única (BUY ou SELL)

Execução de grade com ordens a mercado

Tamanho de lote fixo ou progressivo

Take Profit individual por operação

Stop Loss opcional por operação

Proteção contra spread elevado

Proteção por drawdown máximo

Isolamento de operações baseado em Magic Number

⚠️ Importante: este EA não prevê a direção do mercado e não utiliza indicadores ou filtros de notícias.

3. Lógica da estratégia de negociação (conceitual)

3.1 Operação inicial

Se não houver operações abertas, o EA abre uma ordem a mercado na direção selecionada (BUY ou SELL)

As condições de spread devem ser aceitáveis

3.2 Expansão da grade

Operações adicionais são abertas somente se o preço se mover contra a posição existente

Cada nova operação é posicionada a uma distância fixa (passo da grade) da última ordem da grade

3.3 Comportamento direcional

Modo BUY: operações são adicionadas conforme o preço se move para baixo

operações são adicionadas conforme o preço se move para baixo Modo SELL: operações são adicionadas conforme o preço se move para cima

O EA nunca mistura direções.

4. Tipos de ordens e gerenciamento

4.1 Tipo de ordem

Apenas ordens a mercado

Não utiliza ordens pendentes

4.2 Take Profit

Cada ordem possui seu próprio Take Profit

As operações podem ser encerradas de forma independente

É possível o fechamento parcial da grade

4.3 Stop Loss (opcional)

Pode ser ativado ou desativado

Aplicado individualmente por operação

Medida de segurança secundária, não o principal controle de risco

5. Opções de dimensionamento de lote

5.1 Modo de lote fixo

Multiplicador de lote = 1.0

Todas as ordens da grade usam o mesmo tamanho de lote

Recomendado para negociação conservadora e de longo prazo

5.2 Modo de lote progressivo

Multiplicador de lote > 1.0

Cada nova ordem da grade aumenta de tamanho

Acelera a recuperação, mas aumenta significativamente o risco

⚠️ Lotes progressivos devem ser usados apenas com limites rígidos de drawdown.

6. Recursos de gerenciamento de risco

6.1 Limite máximo de ordens

Evita exposição descontrolada

Limita o uso de margem

Reduz o risco durante tendências fortes

Após atingir o limite, nenhuma nova operação será aberta.

6.2 Proteção de spread

O EA não abrirá novas operações se o spread atual exceder o máximo definido pelo usuário.

Ajuda a evitar picos durante notícias

Reduz a exposição à volatilidade na abertura do mercado

Evita negociar em condições de baixa liquidez

As operações existentes não são afetadas.

6.3 Proteção por drawdown máximo

Monitora continuamente o drawdown da conta

Fecha todas as operações gerenciadas pelo EA se o limite for excedido

Atua como um mecanismo de proteção de emergência

Definir o drawdown como 0 desativa este recurso (não recomendado).

7. Isolamento de operações (Magic Number)

Apenas as operações do EA são gerenciadas

As operações manuais permanecem inalteradas

Vários EAs podem ser executados com segurança na mesma conta

8. Requisitos de corretora e conta

8.1 Contas suportadas

MetaTrader 5

Contas de hedge ou netting

Suporte a preços de 3 e 5 dígitos

8.2 Condições recomendadas da corretora

Spread baixo

Execução rápida

Alta alavancagem (1:200 ou superior)

9. Diretrizes recomendadas de uso

9.1 Melhores condições de mercado

Mercados laterais

Tendências suaves com recuos

Sessões de alta liquidez

9.2 Seleção de direção

Alinhar a direção com o viés do timeframe maior

Evitar operar permanentemente em uma única direção sem revisão

9.3 Notícias e volatilidade

Pausar o EA antes de grandes notícias econômicas

Retomar após a volatilidade se estabilizar

10. O que este EA não faz

Não prevê tendências ou reversões

Não utiliza indicadores

Não analisa eventos de notícias

Não realiza hedge de posições

Não gerencia lucros em nível de cesta

Não adapta dinamicamente o espaçamento da grade

11. Divulgação de riscos

A negociação em grade envolve riscos significativos, incluindo drawdowns prolongados, esgotamento de margem durante tendências fortes e possível perda da conta se os parâmetros de risco forem configurados incorretamente.

⚠️ Este EA nunca deve ser utilizado sem um limite máximo de drawdown. Sempre teste as configurações em uma conta demo antes de operar ao vivo.

12. Resumo de melhores práticas

✔ Utilizar dimensionamento de lote conservador

✔ Preferir lotes fixos em vez de martingale

✔ Utilizar espaçamento de grade amplo

✔ Limitar o número máximo de ordens

✔ Ativar a proteção por drawdown

✔ Negociar apenas símbolos líquidos

13. Resumo

Grid Ultimate Pro é um EA de negociação em grade de direção única que constrói posições sistematicamente contra o movimento do preço, gerencia riscos por meio de limites de ordens, filtros de spread e proteção por drawdown, e depende de uma configuração disciplinada em vez de previsão de mercado.

