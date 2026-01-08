Grid Ultimate Pro EA
- Experts
- Fredrick Chege Muiruri
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Grid Ultimate Pro é um Expert Advisor (EA) de negociação em grade de direção única, desenvolvido para o MetaTrader 5. Ele abre e gerencia automaticamente uma série de operações (uma “grade”) em intervalos de preço predefinidos, com o objetivo de lucrar com os recuos do preço enquanto aplica controles de risco integrados.
O EA é destinado a traders que compreendem estratégias de grade e desejam uma execução controlada e baseada em regras, em vez de negociação discricionária.
2. Características principais
- Negociação em direção única (BUY ou SELL)
- Execução de grade com ordens a mercado
- Tamanho de lote fixo ou progressivo
- Take Profit individual por operação
- Stop Loss opcional por operação
- Proteção contra spread elevado
- Proteção por drawdown máximo
- Isolamento de operações baseado em Magic Number
⚠️ Importante: este EA não prevê a direção do mercado e não utiliza indicadores ou filtros de notícias.
3. Lógica da estratégia de negociação (conceitual)
3.1 Operação inicial
- Se não houver operações abertas, o EA abre uma ordem a mercado na direção selecionada (BUY ou SELL)
- As condições de spread devem ser aceitáveis
3.2 Expansão da grade
- Operações adicionais são abertas somente se o preço se mover contra a posição existente
- Cada nova operação é posicionada a uma distância fixa (passo da grade) da última ordem da grade
3.3 Comportamento direcional
- Modo BUY: operações são adicionadas conforme o preço se move para baixo
- Modo SELL: operações são adicionadas conforme o preço se move para cima
O EA nunca mistura direções.
4. Tipos de ordens e gerenciamento
4.1 Tipo de ordem
- Apenas ordens a mercado
- Não utiliza ordens pendentes
4.2 Take Profit
- Cada ordem possui seu próprio Take Profit
- As operações podem ser encerradas de forma independente
- É possível o fechamento parcial da grade
4.3 Stop Loss (opcional)
- Pode ser ativado ou desativado
- Aplicado individualmente por operação
- Medida de segurança secundária, não o principal controle de risco
5. Opções de dimensionamento de lote
5.1 Modo de lote fixo
- Multiplicador de lote = 1.0
- Todas as ordens da grade usam o mesmo tamanho de lote
- Recomendado para negociação conservadora e de longo prazo
5.2 Modo de lote progressivo
- Multiplicador de lote > 1.0
- Cada nova ordem da grade aumenta de tamanho
- Acelera a recuperação, mas aumenta significativamente o risco
⚠️ Lotes progressivos devem ser usados apenas com limites rígidos de drawdown.
6. Recursos de gerenciamento de risco
6.1 Limite máximo de ordens
- Evita exposição descontrolada
- Limita o uso de margem
- Reduz o risco durante tendências fortes
Após atingir o limite, nenhuma nova operação será aberta.
6.2 Proteção de spread
O EA não abrirá novas operações se o spread atual exceder o máximo definido pelo usuário.
- Ajuda a evitar picos durante notícias
- Reduz a exposição à volatilidade na abertura do mercado
- Evita negociar em condições de baixa liquidez
As operações existentes não são afetadas.
6.3 Proteção por drawdown máximo
- Monitora continuamente o drawdown da conta
- Fecha todas as operações gerenciadas pelo EA se o limite for excedido
- Atua como um mecanismo de proteção de emergência
Definir o drawdown como 0 desativa este recurso (não recomendado).
7. Isolamento de operações (Magic Number)
- Apenas as operações do EA são gerenciadas
- As operações manuais permanecem inalteradas
- Vários EAs podem ser executados com segurança na mesma conta
8. Requisitos de corretora e conta
8.1 Contas suportadas
- MetaTrader 5
- Contas de hedge ou netting
- Suporte a preços de 3 e 5 dígitos
8.2 Condições recomendadas da corretora
- Spread baixo
- Execução rápida
- Alta alavancagem (1:200 ou superior)
9. Diretrizes recomendadas de uso
9.1 Melhores condições de mercado
- Mercados laterais
- Tendências suaves com recuos
- Sessões de alta liquidez
9.2 Seleção de direção
- Alinhar a direção com o viés do timeframe maior
- Evitar operar permanentemente em uma única direção sem revisão
9.3 Notícias e volatilidade
- Pausar o EA antes de grandes notícias econômicas
- Retomar após a volatilidade se estabilizar
10. O que este EA não faz
- Não prevê tendências ou reversões
- Não utiliza indicadores
- Não analisa eventos de notícias
- Não realiza hedge de posições
- Não gerencia lucros em nível de cesta
- Não adapta dinamicamente o espaçamento da grade
11. Divulgação de riscos
A negociação em grade envolve riscos significativos, incluindo drawdowns prolongados, esgotamento de margem durante tendências fortes e possível perda da conta se os parâmetros de risco forem configurados incorretamente.
⚠️ Este EA nunca deve ser utilizado sem um limite máximo de drawdown. Sempre teste as configurações em uma conta demo antes de operar ao vivo.
12. Resumo de melhores práticas
- ✔ Utilizar dimensionamento de lote conservador
- ✔ Preferir lotes fixos em vez de martingale
- ✔ Utilizar espaçamento de grade amplo
- ✔ Limitar o número máximo de ordens
- ✔ Ativar a proteção por drawdown
- ✔ Negociar apenas símbolos líquidos
13. Resumo
Grid Ultimate Pro é um EA de negociação em grade de direção única que constrói posições sistematicamente contra o movimento do preço, gerencia riscos por meio de limites de ordens, filtros de spread e proteção por drawdown, e depende de uma configuração disciplinada em vez de previsão de mercado.```