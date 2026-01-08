Grid Ultimate Pro EA

Grid Ultimate Pro è un Expert Advisor (EA) per il trading a griglia a direzione unica progettato per MetaTrader 5. Apre e gestisce automaticamente una serie di operazioni (una “griglia”) a intervalli di prezzo predefiniti, mirando a ottenere profitto dai ritracciamenti dei prezzi, applicando al contempo controlli di rischio integrati.

L’EA è destinato ai trader che comprendono le strategie a griglia e desiderano un’esecuzione controllata e basata su regole, piuttosto che un trading discrezionale.

2. Caratteristiche principali

Trading a direzione unica (BUY o SELL)

Esecuzione della griglia con ordini a mercato

Dimensione del lotto fissa o progressiva

Take Profit individuale per trade

Stop Loss opzionale per trade

Protezione contro spread elevati

Protezione contro il drawdown massimo

Isolamento dei trade basato sul Magic Number

⚠️ Importante: Questo EA non prevede la direzione del mercato e non utilizza indicatori o filtri di notizie.

3. Logica della strategia di trading (concettuale)

3.1 Trade iniziale

Se non ci sono trade aperti, l’EA apre un ordine a mercato nella direzione selezionata (BUY o SELL)

Le condizioni di spread devono essere accettabili

3.2 Espansione della griglia

Ulteriori trade vengono aperti solo se il prezzo si muove contro la posizione esistente

Ogni nuovo trade viene posizionato a una distanza fissa (passo della griglia) dall’ultimo ordine della griglia

3.3 Comportamento direzionale

Modalità BUY: i trade vengono aggiunti quando il prezzo scende

i trade vengono aggiunti quando il prezzo scende Modalità SELL: i trade vengono aggiunti quando il prezzo sale

L’EA non mescola mai le direzioni.

4. Tipi di ordini e gestione

4.1 Tipo di ordine

Solo ordini a mercato

Nessun ordine pendente

4.2 Take Profit

Ogni ordine ha il proprio Take Profit

I trade possono chiudersi in modo indipendente

È possibile lo smantellamento parziale della griglia

4.3 Stop Loss (opzionale)

Può essere attivato o disattivato

Applicato individualmente a ciascun trade

Misura di sicurezza secondaria, non principale

5. Opzioni di dimensione del lotto

5.1 Modalità lotto fisso

Moltiplicatore del lotto = 1.0

Tutti gli ordini della griglia utilizzano la stessa dimensione del lotto

Raccomandato per trading conservativo e a lungo termine

5.2 Modalità lotto progressivo

Moltiplicatore del lotto > 1.0

Ogni nuovo ordine della griglia aumenta di dimensione

Accelera il recupero ma aumenta notevolmente il rischio

⚠️ I lotti progressivi devono essere usati solo con limiti di drawdown rigorosi.

6. Funzioni di gestione del rischio

6.1 Limite massimo di ordini

Previene esposizioni eccessive

Limita l’uso del margine

Riduce il rischio durante forti trend

Una volta raggiunto il limite, non vengono aperti ulteriori trade.

6.2 Protezione contro gli spread

L’EA non aprirà nuovi trade se lo spread corrente supera il massimo definito dall’utente.

Aiuta a evitare picchi dovuti alle notizie

Riduce l’esposizione alla volatilità all’apertura del mercato

Evita il trading in condizioni di scarsa liquidità

I trade esistenti non vengono influenzati.

6.3 Protezione contro il drawdown massimo

Monitora continuamente il drawdown del conto

Chiude tutti i trade gestiti dall’EA se viene superato il limite

Funziona come meccanismo di protezione di emergenza

Impostare il drawdown a 0 disattiva questa funzione (non raccomandato).

7. Isolamento dei trade (Magic Number)

Gestisce solo i trade dell’EA

I trade manuali rimangono intatti

Più EA possono operare in sicurezza sullo stesso conto

8. Requisiti di broker e conto

8.1 Conti supportati

MetaTrader 5

Conti hedging o netting

Supporto per quotazioni a 3 o 5 cifre

8.2 Condizioni consigliate del broker

Spread basso

Esecuzione rapida

Leva elevata (1:200 o superiore)

9. Linee guida consigliate per l’uso

9.1 Migliori condizioni di mercato

Mercati laterali (range)

Tendenze lievi con ritracciamenti

Sessioni ad alta liquidità

9.2 Selezione della direzione

Allineare la direzione al bias dei timeframe superiori

Evita di operare permanentemente in una sola direzione senza revisione

9.3 Notizie e volatilità

Metti in pausa l’EA prima delle principali notizie economiche

Riprendi dopo che la volatilità si stabilizza

10. Cosa non fa questo EA

Prevedere trend o inversioni

Utilizzare indicatori

Analizzare eventi di notizie

Hedging delle posizioni

Gestire i profitti a livello di basket

Adattare dinamicamente la distanza della griglia

11. Avvertenza sui rischi

Il trading a griglia comporta rischi significativi, inclusi drawdown prolungati, esaurimento del margine durante forti trend e possibile perdita del conto se i parametri di rischio non sono configurati correttamente.

⚠️ Questo EA non deve mai essere utilizzato senza un limite massimo di drawdown. Testa sempre le impostazioni su un conto demo prima di operare in reale.

12. Riepilogo delle migliori pratiche

✔ Usa dimensioni dei lotti conservative

✔ Preferisci lotti fissi rispetto al martingala

✔ Usa un ampio passo della griglia

✔ Limita il numero massimo di ordini

✔ Abilita la protezione contro il drawdown

✔ Opera solo su simboli liquidi

13. Riepilogo

Grid Ultimate Pro è un EA di trading a griglia a direzione unica che costruisce sistematicamente posizioni contro il movimento dei prezzi, gestisce il rischio tramite limiti di ordini, filtri di spread e protezione dal drawdown, e si basa su configurazioni disciplinate piuttosto che sulla previsione del mercato.

```