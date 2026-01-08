Grid Ultimate Pro EA
Grid Ultimate Pro è un Expert Advisor (EA) per il trading a griglia a direzione unica progettato per MetaTrader 5. Apre e gestisce automaticamente una serie di operazioni (una “griglia”) a intervalli di prezzo predefiniti, mirando a ottenere profitto dai ritracciamenti dei prezzi, applicando al contempo controlli di rischio integrati.
L’EA è destinato ai trader che comprendono le strategie a griglia e desiderano un’esecuzione controllata e basata su regole, piuttosto che un trading discrezionale.
Vuoi collaborare o hai domande? Contattaci tramite:
Unisciti a noi su Telegram e contattaci anche via Email: zenithlandsgaming@gmail.com
Scopri anche : la versione Premium Grid Ultimate VIP qui
2. Caratteristiche principali
- Trading a direzione unica (BUY o SELL)
- Esecuzione della griglia con ordini a mercato
- Dimensione del lotto fissa o progressiva
- Take Profit individuale per trade
- Stop Loss opzionale per trade
- Protezione contro spread elevati
- Protezione contro il drawdown massimo
- Isolamento dei trade basato sul Magic Number
⚠️ Importante: Questo EA non prevede la direzione del mercato e non utilizza indicatori o filtri di notizie.
3. Logica della strategia di trading (concettuale)
3.1 Trade iniziale
- Se non ci sono trade aperti, l’EA apre un ordine a mercato nella direzione selezionata (BUY o SELL)
- Le condizioni di spread devono essere accettabili
3.2 Espansione della griglia
- Ulteriori trade vengono aperti solo se il prezzo si muove contro la posizione esistente
- Ogni nuovo trade viene posizionato a una distanza fissa (passo della griglia) dall’ultimo ordine della griglia
3.3 Comportamento direzionale
- Modalità BUY: i trade vengono aggiunti quando il prezzo scende
- Modalità SELL: i trade vengono aggiunti quando il prezzo sale
L’EA non mescola mai le direzioni.
4. Tipi di ordini e gestione
4.1 Tipo di ordine
- Solo ordini a mercato
- Nessun ordine pendente
4.2 Take Profit
- Ogni ordine ha il proprio Take Profit
- I trade possono chiudersi in modo indipendente
- È possibile lo smantellamento parziale della griglia
4.3 Stop Loss (opzionale)
- Può essere attivato o disattivato
- Applicato individualmente a ciascun trade
- Misura di sicurezza secondaria, non principale
5. Opzioni di dimensione del lotto
5.1 Modalità lotto fisso
- Moltiplicatore del lotto = 1.0
- Tutti gli ordini della griglia utilizzano la stessa dimensione del lotto
- Raccomandato per trading conservativo e a lungo termine
5.2 Modalità lotto progressivo
- Moltiplicatore del lotto > 1.0
- Ogni nuovo ordine della griglia aumenta di dimensione
- Accelera il recupero ma aumenta notevolmente il rischio
⚠️ I lotti progressivi devono essere usati solo con limiti di drawdown rigorosi.
6. Funzioni di gestione del rischio
6.1 Limite massimo di ordini
- Previene esposizioni eccessive
- Limita l’uso del margine
- Riduce il rischio durante forti trend
Una volta raggiunto il limite, non vengono aperti ulteriori trade.
6.2 Protezione contro gli spread
L’EA non aprirà nuovi trade se lo spread corrente supera il massimo definito dall’utente.
- Aiuta a evitare picchi dovuti alle notizie
- Riduce l’esposizione alla volatilità all’apertura del mercato
- Evita il trading in condizioni di scarsa liquidità
I trade esistenti non vengono influenzati.
6.3 Protezione contro il drawdown massimo
- Monitora continuamente il drawdown del conto
- Chiude tutti i trade gestiti dall’EA se viene superato il limite
- Funziona come meccanismo di protezione di emergenza
Impostare il drawdown a 0 disattiva questa funzione (non raccomandato).
7. Isolamento dei trade (Magic Number)
- Gestisce solo i trade dell’EA
- I trade manuali rimangono intatti
- Più EA possono operare in sicurezza sullo stesso conto
8. Requisiti di broker e conto
8.1 Conti supportati
- MetaTrader 5
- Conti hedging o netting
- Supporto per quotazioni a 3 o 5 cifre
8.2 Condizioni consigliate del broker
- Spread basso
- Esecuzione rapida
- Leva elevata (1:200 o superiore)
9. Linee guida consigliate per l’uso
9.1 Migliori condizioni di mercato
- Mercati laterali (range)
- Tendenze lievi con ritracciamenti
- Sessioni ad alta liquidità
9.2 Selezione della direzione
- Allineare la direzione al bias dei timeframe superiori
- Evita di operare permanentemente in una sola direzione senza revisione
9.3 Notizie e volatilità
- Metti in pausa l’EA prima delle principali notizie economiche
- Riprendi dopo che la volatilità si stabilizza
10. Cosa non fa questo EA
- Prevedere trend o inversioni
- Utilizzare indicatori
- Analizzare eventi di notizie
- Hedging delle posizioni
- Gestire i profitti a livello di basket
- Adattare dinamicamente la distanza della griglia
11. Avvertenza sui rischi
Il trading a griglia comporta rischi significativi, inclusi drawdown prolungati, esaurimento del margine durante forti trend e possibile perdita del conto se i parametri di rischio non sono configurati correttamente.
⚠️ Questo EA non deve mai essere utilizzato senza un limite massimo di drawdown. Testa sempre le impostazioni su un conto demo prima di operare in reale.
12. Riepilogo delle migliori pratiche
- ✔ Usa dimensioni dei lotti conservative
- ✔ Preferisci lotti fissi rispetto al martingala
- ✔ Usa un ampio passo della griglia
- ✔ Limita il numero massimo di ordini
- ✔ Abilita la protezione contro il drawdown
- ✔ Opera solo su simboli liquidi
13. Riepilogo
Grid Ultimate Pro è un EA di trading a griglia a direzione unica che costruisce sistematicamente posizioni contro il movimento dei prezzi, gestisce il rischio tramite limiti di ordini, filtri di spread e protezione dal drawdown, e si basa su configurazioni disciplinate piuttosto che sulla previsione del mercato.```